Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятоллы Хаменеи. ФОТО

Вечером, 13 июня, Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом пишет иранское информационное агентство Fars и Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

В районе Фордо прогремели два громких взрыва. По данным медиа, этот ядерный объект расположен на глубине в несколько сотен метров.

Начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что армия продолжает атаковать Иран "с полной силой". По его словам, страна продолжает выполнять две основные задачи - оборонительную и наступательную.

"Будет еще сложнее, и мы должны быть готовы к ряду сценариев, к которым мы тренировались", - говорит он.

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Иранская ПВО сбила израильский дрон вблизи ядерного объекта в Фордо, передает The Times of Israel.

Кроме того, иранские медиа сообщают о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.

По данным CNN, Иран активировал противовоздушную оборону возле Тегерана и города Карадж, который тоже находится возле столицы Ирана.

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В Clash Report сообщили, что одна из резиденций иранского аятоллы Хаменеи была поражена - вероятно, израильской ракетой.

Впоследствии иранский аятолла заявил, что войска Ирана "будут действовать с применением силы и нанесут вред подлому сионистскому режиму".

По словам Хаменеи, иранский народ "может быть уверен", что "в этом не будет никаких послаблений".

Ранее сообщалось об израильской атаке на иранский ядерный объект в Натанзе.

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