Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятоллы Хаменеи. ФОТО
Вечером, 13 июня, Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Об этом пишет иранское информационное агентство Fars и Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
В районе Фордо прогремели два громких взрыва. По данным медиа, этот ядерный объект расположен на глубине в несколько сотен метров.
Начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что армия продолжает атаковать Иран "с полной силой". По его словам, страна продолжает выполнять две основные задачи - оборонительную и наступательную.
"Будет еще сложнее, и мы должны быть готовы к ряду сценариев, к которым мы тренировались", - говорит он.
Иранская ПВО сбила израильский дрон вблизи ядерного объекта в Фордо, передает The Times of Israel.
Кроме того, иранские медиа сообщают о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.
По данным CNN, Иран активировал противовоздушную оборону возле Тегерана и города Карадж, который тоже находится возле столицы Ирана.
В Clash Report сообщили, что одна из резиденций иранского аятоллы Хаменеи была поражена - вероятно, израильской ракетой.
Впоследствии иранский аятолла заявил, что войска Ирана "будут действовать с применением силы и нанесут вред подлому сионистскому режиму".
По словам Хаменеи, иранский народ "может быть уверен", что "в этом не будет никаких послаблений".
Ранее сообщалось об израильской атаке на иранский ядерный объект в Натанзе.
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Ой чую у пана Антиколоралоса будет хорошая заметка или статья сегодня. Всенепременно загляну почитать
Это ж просто праздник!
Как ни кури а для нас хорошие новостя!
Чем пердолей будет полотенцам тем меньше они поставят гадостей в мордор! Единое правильное решение! А иначе будут бомбить, хуситов спонсировать, высунут из андеграунда свои пусковые установки!
Добить! Долько добить! Будем солидарно с братскими народами халанагиву танцевать !
или тот колорaдос который говорил, что европa сплотится и кaк введет сaнкции и всё - русне гaплык.
тот еще aвторитет чисто aрестович нa минимaлкaх.
У ударах по ядерним та іншим об'єктам Ірану були задіяні більш як 200 ізраїльських військових літаків, повідомив на пресконференції в п'ятницю, 13 червня, представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), бригадний генерал Еффі Дефрін.
За його словами, під час цієї операції було застосовано понад 330 *********** проти 100 цілей.
При цьому, як уточнили військові оглядачі німецької газети BILD, Ізраїль не втратив жодного з своїх літаків.
Бомбардувальники F-35, F-16 та F-15 наближалися до цілей, переважно в Тегерані, на відстань до 50 км, щоб скинути керовані бомби.
BILD вважає, що така динаміка свідчить про масовану кібератаку з використанням засобів електронної боротьби, яка, ймовірно, розпочалася ще під час зльоту ізраїльських літаків.
Ізраїлю, очевидно, вдалося на кілька годин відключити іранські радари, уточнило видання.
Крім того, Ізраїлю, напевно, вдалося вивести з ладу зв'язок між різними підрозділами іранської ППО, а також приватні комунікаційні системи - мобільні телефони, рації та пейджери, вважають оглядачі Ханс-Йорг Фелевальд і Юліан Рьопке.
Комунікації були відновлені лише після того, як напад завершився.
Але відомо, як воно проходило далекого вже 2007 року, коли знищували сирійський реактор. Спочатку було тихо-тихо, і потрійне кільце сирійських ППО(зрозуміло, що С-300/400 і "Панцирі") просто нічого не помітили, жодної мети не побачили, і про напад дізналися разом із місцевими пастухами, за звуками потужних вибухів. Але потім, коли реактор уже горів, на екранах ППО з'явилося занадто багато цілей, близько ста, вибирай будь-яку. А це було 17 років тому і прогрес військової радіоелектроніки на місці не стояв.
А пуйло, хай побачить, яке життя бентежне.
"У Грети Тунберг діагностовано синдром Аспергера (форма аутизму), обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) та селективний мутизм. "
куди вже нижче плінтуса??? ти вже дно пробив.
крінж крінжовий.
видно що не бот, навіть боти не такі дурні.
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а бусурман ще той антисеміт
Як )(уйло кацапське яке знищує нелігєтімний кієвскій рєжім.
Але загалом, поки що схоже на те, що Іран це колос на глиняних ногах, чи точніше дуже вонючий, але разом з тим дрібний клоп, якого не так і важко роздавити. Втім варто дочекатись ночі, вони там ніби ********** запускати ракети вночі. От і побачимо, залишилось щось в них боєздатне, чи лише аятола в телевізорі.
Поки живе оте чмо і цого послідовники які рушники носять на головах, а не тримають у ванних кімнатах, іранський нарід не може бути впевнений ні в чому. Ці дрімучі представники тупикової гілки людства кладуть тий нарід тисячами у регіональниз війнах, при розгонах протестів і сотнями вішають на будівельних кранах. Мало того, ці маніяки тероризують власних жінок, караючи їх різками і навіть побиттям каміння лише за те, що їм не сподобався вигляд жінки, чи її слово.
https://giperboloid.info/irano-izrailskaja-vojna-kak-bolshoj-spektakl-irana-izrailja-ssha/ «Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»? - GIPERBOLOID.INFO
Вот тут его возьми и бомбони!
А кто придёт? У нас любой второй в московии
Аятолла и даже Хомейни...(с)