РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12729 посетителей онлайн
Новости Фото Удар Израиля по Ирану
7 895 93

Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятоллы Хаменеи. ФОТО

Вечером, 13 июня, Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом пишет иранское информационное агентство Fars и Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

В районе Фордо прогремели два громких взрыва. По данным медиа, этот ядерный объект расположен на глубине в несколько сотен метров.

Израиль атакует Иран вечером 13 июня

Начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что армия продолжает атаковать Иран "с полной силой". По его словам, страна продолжает выполнять две основные задачи - оборонительную и наступательную.

"Будет еще сложнее, и мы должны быть готовы к ряду сценариев, к которым мы тренировались", - говорит он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставили Израилю "полную" разведывательную информацию для атаки на Иран, - Рубио

Иранская ПВО сбила израильский дрон вблизи ядерного объекта в Фордо, передает The Times of Israel.

Кроме того, иранские медиа сообщают о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.

По данным CNN, Иран активировал противовоздушную оборону возле Тегерана и города Карадж, который тоже находится возле столицы Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители Ирана: "Они звонят мне, чтобы поговорить"

В Clash Report сообщили, что одна из резиденций иранского аятоллы Хаменеи была поражена - вероятно, израильской ракетой.

Израиль атакует Иран вечером 13 июня

Впоследствии иранский аятолла заявил, что войска Ирана "будут действовать с применением силы и нанесут вред подлому сионистскому режиму".

По словам Хаменеи, иранский народ "может быть уверен", что "в этом не будет никаких послаблений".

Ранее сообщалось об израильской атаке на иранский ядерный объект в Натанзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания, Франция и Германия призвали Израиль и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) ядерная безопасность (505) Хаменеи (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
13.06.2025 20:42 Ответить
+12
Новые удары? Так мы кошерно приветствуем!!
Ой чую у пана Антиколоралоса будет хорошая заметка или статья сегодня. Всенепременно загляну почитать
Это ж просто праздник!
Как ни кури а для нас хорошие новостя!
Чем пердолей будет полотенцам тем меньше они поставят гадостей в мордор! Единое правильное решение! А иначе будут бомбить, хуситов спонсировать, высунут из андеграунда свои пусковые установки!
Добить! Долько добить! Будем солидарно с братскими народами халанагиву танцевать !
показать весь комментарий
13.06.2025 20:44 Ответить
+12
Я так ДАВНО про це мріяв! Я завжди казав, що треба бити саме по резиденції аятоли-це ЄДИНИЙ спосіб ліквідувати цю ракову пухлину!
показать весь комментарий
13.06.2025 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
толяна шкода
показать весь комментарий
13.06.2025 20:40 Ответить
Попрошу не выражаться !!!
показать весь комментарий
13.06.2025 20:46 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2025 20:42 Ответить
Новые удары? Так мы кошерно приветствуем!!
Ой чую у пана Антиколоралоса будет хорошая заметка или статья сегодня. Всенепременно загляну почитать
Это ж просто праздник!
Как ни кури а для нас хорошие новостя!
Чем пердолей будет полотенцам тем меньше они поставят гадостей в мордор! Единое правильное решение! А иначе будут бомбить, хуситов спонсировать, высунут из андеграунда свои пусковые установки!
Добить! Долько добить! Будем солидарно с братскими народами халанагиву танцевать !
показать весь комментарий
13.06.2025 20:44 Ответить
Боря Козлов, ты?
показать весь комментарий
13.06.2025 22:43 Ответить
этот тот колорaдос который говорил, что трaмпa перед вторый сроком отпрaвят нa первый в тюрьму или тот колорaдос, который говорил, что русня не нaйдет кудa продaть нефть и гaз и обaнкротится
или тот колорaдос который говорил, что европa сплотится и кaк введет сaнкции и всё - русне гaплык.

тот еще aвторитет чисто aрестович нa минимaлкaх.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:50 Ответить
Я так ДАВНО про це мріяв! Я завжди казав, що треба бити саме по резиденції аятоли-це ЄДИНИЙ спосіб ліквідувати цю ракову пухлину!
показать весь комментарий
13.06.2025 20:45 Ответить
Дурнику, думаєш він там саме зараз робить вечірній намаз?
показать весь комментарий
13.06.2025 20:52 Ответить
Перси самі винні. Вони занадто довго працювали над атомною бомбою. З таким сусідом потрібно максимально прискорюватися. Пакистан і Північну Корею не ********.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:46 Ответить
з яким сусідом? хіба перси межують з Ізраїлем? Пакистан не ********, тому що він не записував у своїй військовій доктрині, що його метою є знищення Ізраїлю чи якоїсь іншої країни. а у рушників це записано у їхній доктрині. Пакистан свою ядерну зброю створював для захисту, а не для атаки. так само і корейці.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:13 Ответить
Значить подвійно винні. Потрібно було записати як все.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:22 Ответить
ну так вони і записали.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:24 Ответить
Північна Корея завжди погрожує знищенням Японії і южної Кореї та США але їх не ******** тому що в них є ядерна зброя. На жаль в нашому світі не діють закони і є лише право сили.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:36 Ответить
Ні, тому що Китай.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:41 Ответить
їх і не бомбили до створення ядерної бімби.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:48 Ответить
Бо для всіх, це стало несподіванкою
показать весь комментарий
13.06.2025 21:54 Ответить
так отож. тому ще однієї несподіванки сильні світу цього не хочуть.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:15 Ответить
До 1979 року була світська країна. І з Ізраїлем були нормальні відносини. Хоча шах Пехлеві демократичністю не відрізнявся, але все ж... Сподіваюся, що Ізраїль цих довбаних аятолл додавить.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:47 Ответить
а хто їм ту революцію замутив? вони самі? чи там хтось допоміг їм? совки, наприклад. бо дуже це щось підозріло збігається в часі із заходом совків в Афганістан.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:15 Ответить
Ти не повіриш, США.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:45 Ответить
звісно, не повірю, що це США. США тоді дружили із перським шахом. їм взагалі не було резону робити там революцію і скидати шаха. там точно совки були замазані.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:52 Ответить
В епоху шаха там була корупція, дикий капіталізм і пов'язані з ними проблеми. Тому населення підтримало ісламську революцію. Шах і компанія тікали завершив хвіст.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:58 Ответить
і шо, після революції стало там набагато краще жити?
показать весь комментарий
13.06.2025 22:10 Ответить
Світська вона були в межах столиці, якщо чесно.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:42 Ответить
DW
У ударах по ядерним та іншим об'єктам Ірану були задіяні більш як 200 ізраїльських військових літаків, повідомив на пресконференції в п'ятницю, 13 червня, представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), бригадний генерал Еффі Дефрін.
За його словами, під час цієї операції було застосовано понад 330 *********** проти 100 цілей.
При цьому, як уточнили військові оглядачі німецької газети BILD, Ізраїль не втратив жодного з своїх літаків.
Бомбардувальники F-35, F-16 та F-15 наближалися до цілей, переважно в Тегерані, на відстань до 50 км, щоб скинути керовані бомби.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:49 Ответить
Відповідь системи протиповітряної оборони (ППО) Ірану надійшла лише з однієї бази.
BILD вважає, що така динаміка свідчить про масовану кібератаку з використанням засобів електронної боротьби, яка, ймовірно, розпочалася ще під час зльоту ізраїльських літаків.
Ізраїлю, очевидно, вдалося на кілька годин відключити іранські радари, уточнило видання.
Крім того, Ізраїлю, напевно, вдалося вивести з ладу зв'язок між різними підрозділами іранської ППО, а також приватні комунікаційні системи - мобільні телефони, рації та пейджери, вважають оглядачі Ханс-Йорг Фелевальд і Юліан Рьопке.
Комунікації були відновлені лише після того, як напад завершився.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:52 Ответить
А які вони були круті, коли збивали український літак...
показать весь комментарий
13.06.2025 20:59 Ответить
Пасажирський
показать весь комментарий
13.06.2025 21:53 Ответить
Я не знаю, які системи РЕБ застосовують ізраїльські ВПС зараз, в Ірані.
Але відомо, як воно проходило далекого вже 2007 року, коли знищували сирійський реактор. Спочатку було тихо-тихо, і потрійне кільце сирійських ППО(зрозуміло, що С-300/400 і "Панцирі") просто нічого не помітили, жодної мети не побачили, і про напад дізналися разом із місцевими пастухами, за звуками потужних вибухів. Але потім, коли реактор уже горів, на екранах ППО з'явилося занадто багато цілей, близько ста, вибирай будь-яку. А це було 17 років тому і прогрес військової радіоелектроніки на місці не стояв.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:46 Ответить
На черзі глобальні теракти. Іслам того не попустить.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:50 Ответить
Не панікуй! То проблеми Мосада, а не твої.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:53 Ответить
Мосад буде стерегти Вашінгтон?
показать весь комментарий
13.06.2025 20:56 Ответить
Хай розїбашать той Іран, щоб не торгував смертю.
А пуйло, хай побачить, яке життя бентежне.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:51 Ответить
Грета с хлебушком поплывет до аятоли.

показать весь комментарий
13.06.2025 20:52 Ответить
Видати її заміж за бородатого носія рушників на голові. Той швидко вилікує її від мух у голові.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:13 Ответить
вона не зовсім здорова. не треба з таких знущатись, сміятись і т.д.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:39 Ответить
Не зовсім здорова ходить між людьми і роздає власні гроші, а вона заробляє на грантах і всяких траншах іж сірих зон, можливо і від кацапів.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:42 Ответить
можливо від кацапів, а можливо і ні. не опускайся до рівня зелеботів.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:45 Ответить
Навпаки, словам не вірю, але бачу справи і анчлізую, кому вигідно.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:46 Ответить
її легко обманути, у неї не всі вдома.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:49 Ответить
Обманути можна раз, ну хай даічі. А її грантами "обманюють" десятиліття. Це вже робота, яка оплачується непогано. До речі, ви знаєте, чим вона заробляє на небідне життя? А де гроші бере на різні акції? У мами з татом? 🤔
показать весь комментарий
13.06.2025 21:55 Ответить
не гуглив. мабуть багато падлюк, які її використовують
показать весь комментарий
13.06.2025 21:57 Ответить
😊 Дивіться, моя колишня дружина - лікар-психіатр, працює у психіатричній лікарні, де деяких хворих утримують за двома загорожами. Це ті, які можуть спричинити зло іншим і спричинити зло собі. Тому відповідально стверджую, чи людей, на яких можуть впливати погані особи, тримають під наглядом щонаймерше, або під опікою.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:01 Ответить
ну вона не буйна, чому її за дві загородки саджати? а падлюк можна.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:03 Ответить
Ви не зрозуміли. Якщо вона піддається впливу (індукуванню), то внаслідок такого впливу може потрапити в небезпечну ситуацію. Тому індуковані хворі підпадають під нагляд. 😊
показать весь комментарий
13.06.2025 22:16 Ответить
перший раз таке чую, що винен дурачок, а не падлюка. був про тебе кращої думки.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:21 Ответить
Перший раз чую, що ікона Ґрета - дурачок! 😁 Вона б образилась! А скажіть по секрету - вона вам подобається, як миловидна жінка, чи у вас погляди на бізнес на чутливих процесах одинаковий? 😉 До речі, якщо ви так впевнено стверджуєте, що вона мммм... наївна, то ви або її лікуючий лікар, або маєте інформацію про це з серйозних джерел. Чи можна пруфи на ці джерела?
показать весь комментарий
13.06.2025 22:26 Ответить
ого, все з тобою ясно
показать весь комментарий
13.06.2025 22:28 Ответить
Тобто пруфів нема! 😁 Є гола фантазія! 😊
показать весь комментарий
13.06.2025 22:31 Ответить
ти дох..я пруфів написав. вже нижче плінтуса впав. крінж.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:33 Ответить
Ну я ж не стверджую, що Ґрета Тунберг якась не така. 😊 Я вважаю її нормальною людиною, трохи хитрішою за багатьох. 😊 Тому які з мене пруфи? Що Ґрета здорова? 😲
показать весь комментарий
13.06.2025 22:36 Ответить
я за секунду нагуглив

"У Грети Тунберг діагностовано синдром Аспергера (форма аутизму), обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) та селективний мутизм. "

куди вже нижче плінтуса??? ти вже дно пробив.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:37 Ответить
😁😁😁 А прочитай про ці діагнози. Що вони означають. У мене одна знайома аутист. Чудово грає на фортеп'яно, чудово знає математику і три мови. Аутисти - замкнуті в собі люди. На них вплинути дуже важко, а у важких випадках - не можливо. 😊
показать весь комментарий
13.06.2025 22:43 Ответить
"На них вплинути дуже важко, а у важких випадках - не можливо" але на грету впливають падлюки, ага, їм дуже важко, але вони можуть вплинути.

крінж крінжовий.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:46 Ответить
Блаен, хто вірує! 😊 Одне можу щапевнити - ви точно не аутист! 😁
показать весь комментарий
13.06.2025 22:49 Ответить
шо ти мелеш? тобі самому не соромно?

видно що не бот, навіть боти не такі дурні.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:50 Ответить
скільки разів тебе банили за останній місяць?
показать весь комментарий
13.06.2025 21:46 Ответить
З якою метою цікавитесь? 🤔
показать весь комментарий
13.06.2025 21:49 Ответить
бот чи не бот. опешних ботів не банять
показать весь комментарий
13.06.2025 21:54 Ответить
😊 Це ви сплутали з УП. Там не банять. А тут банчть. За брехню особливо. І за антиукраїнську позицію. І за розпалювання ворижнечі різного роду теж банять. 😊
показать весь комментарий
13.06.2025 21:57 Ответить
та ні, вже рік як не банять.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:58 Ответить
опешних ботів не банять, а якщо ви напишете щось не те - забанять. хоч це й правда буде
показать весь комментарий
13.06.2025 22:00 Ответить
Мене банили ще в 2015-му. А загалом з того часу - з рази. Один раз - аж на місяць. 😊 Потім я став писати уважніше, без фолів. 😊
показать весь комментарий
13.06.2025 22:34 Ответить
та я вже зрозумів твою лінію, яка коливається, але виключно з лінією партії.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:35 Ответить
Чоловіче, я весь час тримаю одну лінію. 😊 І старожили це знають. Тому і маю біля 30 читачів. 😊
показать весь комментарий
13.06.2025 22:39 Ответить
мені вже не цікаво.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:40 Ответить
Так для тебе так краще. 😊
показать весь комментарий
13.06.2025 22:44 Ответить
просто не цікаво.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:47 Ответить
7-мою дружиною...
показать весь комментарий
13.06.2025 21:44 Ответить
аятола заявив, що війська Ірану "діятимуть із застосуванням сили та завдадуть шкоди негідницькому сіоністському режиму".
============
а бусурман ще той антисеміт
Як )(уйло кацапське яке знищує нелігєтімний кієвскій рєжім.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:52 Ответить
There are those who mostly run their mouths, and those who mean business. When the former piss off the latter, they come to regret running their mouths in the first place.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:55 Ответить
Аж цікаво, якщо один з об'єктів Ірану нібито знаходиться на глибині 800м, то яка глибина бункера в Хаменеї? 1,5км.? І в кого найглибший бункер - а нього, путлєра, чи Кіма?
Але загалом, поки що схоже на те, що Іран це колос на глиняних ногах, чи точніше дуже вонючий, але разом з тим дрібний клоп, якого не так і важко роздавити. Втім варто дочекатись ночі, вони там ніби ********** запускати ракети вночі. От і побачимо, залишилось щось в них боєздатне, чи лише аятола в телевізорі.
показать весь комментарий
13.06.2025 20:56 Ответить
БОМБИТИ!... поки лічильники Гейгера у МАГАТЕ не почнуть "клацати"!
показать весь комментарий
13.06.2025 21:01 Ответить
На Заході вважається неполіткоректним підтримувати Ізраїль, плюс мільйони агресивних про-палестинців в Інтернеті. Україна як Острів Любові до Ізраїлю посеред сил темряви.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:10 Ответить
За словами Хаменеї, іранський народ "може бути впевнений", що "в цьому не буде жодних послаблень". Джерело: https://censor.net/ua/p3557835
Поки живе оте чмо і цого послідовники які рушники носять на головах, а не тримають у ванних кімнатах, іранський нарід не може бути впевнений ні в чому. Ці дрімучі представники тупикової гілки людства кладуть тий нарід тисячами у регіональниз війнах, при розгонах протестів і сотнями вішають на будівельних кранах. Мало того, ці маніяки тероризують власних жінок, караючи їх різками і навіть побиттям каміння лише за те, що їм не сподобався вигляд жінки, чи її слово.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:11 Ответить
Це все вистава! Ізраїль повністью керує Іраном.
https://giperboloid.info/irano-izrailskaja-vojna-kak-bolshoj-spektakl-irana-izrailja-ssha/ «Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»? - GIPERBOLOID.INFO
показать весь комментарий
13.06.2025 21:12 Ответить
до речі, мусульмани -сунніти говорять: шиіти (Іран) віслюки юдеїв (Ізраїль)...
показать весь комментарий
13.06.2025 22:41 Ответить
Щойно Іран запустив понад 100 балістичних ракет в сторону Ізраїля.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:15 Ответить
Шах расписался в полном неумении
Вот тут его возьми и бомбони!
А кто придёт? У нас любой второй в московии
Аятолла и даже Хомейни...(с)
показать весь комментарий
13.06.2025 21:16 Ответить
Там вже Тель-авів у вогні
показать весь комментарий
13.06.2025 21:29 Ответить
Рішили добити
показать весь комментарий
13.06.2025 21:37 Ответить
Израилю заодно и по Рашке желательно запустить несколько десятков ракет
показать весь комментарий
13.06.2025 21:39 Ответить
Все, Аятола прийміться клепати відосики, до гадалкі не ходи.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:45 Ответить
Дикуни повинні повинні бути знищені.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:45 Ответить
Вже з Ірану ракети , у відповідь , летять ... коли про це тема буде ?
показать весь комментарий
13.06.2025 21:49 Ответить
ну, що, зелений підаре, коли по кремлю битимеш новітніми балістичними ракетами, які вже пройшли випробування?!
показать весь комментарий
13.06.2025 21:50 Ответить
Iран сила.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:22 Ответить
Не знаю,можливо це випадковість, в США дочка спадкоємця шахського престолу Ірану,принца,вийшла заміж за американського бізнесмена-єврея прямо перед початком війни...
показать весь комментарий
13.06.2025 22:43 Ответить
ві все ******** на всю гололву
показать весь комментарий
13.06.2025 22:49 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2025 22:52 Ответить
Здається мені х*йлу особливо "сподобається" новина про удари по резиденції хомені...)))
показать весь комментарий
13.06.2025 22:50 Ответить
 
 