Великобритания, Франция и Германия призвали Израиль и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации

Пемьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом события на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Лидеры обсудили давние серьезные беспокойства относительно ядерной программы Ирана и призвали все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, которая может еще больше дестабилизировать регион", - говорится в пресс-релизе британского правительства.

В то же время Стармер, Макрон и Мерц подтвердили право Израиля на самооборону и согласились, что дипломатическое урегулирование, а не военные действия являются "путем вперед".

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.