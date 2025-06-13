Великобритания, Франция и Германия призвали Израиль и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации
Пемьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом события на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Лидеры обсудили давние серьезные беспокойства относительно ядерной программы Ирана и призвали все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, которая может еще больше дестабилизировать регион", - говорится в пресс-релизе британского правительства.
В то же время Стармер, Макрон и Мерц подтвердили право Израиля на самооборону и согласились, что дипломатическое урегулирование, а не военные действия являются "путем вперед".
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
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