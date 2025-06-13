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Новости Удар Израиля по Ирану
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Великобритания, Франция и Германия призвали Израиль и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации

макрон,мерц,стармер

Пемьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом события на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Лидеры обсудили давние серьезные беспокойства относительно ядерной программы Ирана и призвали все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, которая может еще больше дестабилизировать регион", - говорится в пресс-релизе британского правительства.

В то же время Стармер, Макрон и Мерц подтвердили право Израиля на самооборону и согласились, что дипломатическое урегулирование, а не военные действия являются "путем вперед".

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Макрон Эмманюэль (1362) Стармер Кир (218) Фридрих Мерц (157)


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Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності
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13.06.2025 19:28 Ответить
+4
Ї bbаште, соколи, їbbаште!! А дулю в кишені тримайте, щоб там Европа не казала
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13.06.2025 19:28 Ответить
+3
Дограються,що хтось із них запустить ядерку!
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13.06.2025 19:25 Ответить
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Дограються,що хтось із них запустить ядерку!
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13.06.2025 19:25 Ответить
Британія, Франція і Німеччина закликали Ізраїль та Іран утриматися від подальшої ескалації

Теперка Ізраїль мусить утриматися - закликали ж, нічо не поробиш!
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13.06.2025 19:26 Ответить
Ніякого утримання! Двіжуха має бути безжальною та невблаганною! Поки )(уйло в прострації,а трампло думає два тижні жиди з басмачами повинні якомога більше перефігачити один одного!
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13.06.2025 20:21 Ответить
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZW1WrgR8Nrr7GDAmjdlJPH499eadegxn_TPidUi-l1rj8mRuUjZDa9oEHG_9kErJaA4MZut-SBOsmryq2jVuDQtj6-uwIyv29W59J_JBnk36GV1p_W3HxktqXkVTgduCetYPTvaxOxL-p4F_WDyacnu3CWFQxRa-a90ZlF0RBKPO4JrFJP486jjYZN366VWBxQ&__tn__=-]C%2CP-R Олексій Голобуцький

Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності
показать весь комментарий
13.06.2025 19:28 Ответить
Ї bbаште, соколи, їbbаште!! А дулю в кишені тримайте, щоб там Европа не казала
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13.06.2025 19:28 Ответить
"Ріщучі" говорять, а розумні та сміливі роблять
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13.06.2025 20:00 Ответить
Шоб Іран утримався - його б не мішало ше кілька разів так приголубити
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13.06.2025 19:29 Ответить
Ізраїль бородатих уюб..в повинен зрівняти з землею, щоб не тільки шахеда а і звичайного ножа не могли зробити ще років сто.
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13.06.2025 19:34 Ответить
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13.06.2025 19:38 Ответить
можна закликати. це ж не проти них Іран готує свою ядерну програму..
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13.06.2025 19:39 Ответить
Ваша хадача всех иранцев мусульман отправить в Иран!Помощи только такая не только Ирану но и ЕВРОСОЮЗУ!!!!
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13.06.2025 19:49 Ответить
Як сказала Голда Меїр, "Краще ми будемо отримувати ноти протесту, ніж листи співчуття".
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13.06.2025 19:51 Ответить
Та нічого не буде. Кожен раз цей ідіотський спектакль. ******* вже своєю фальшивою метушнею ці мойши і аллахакбари. Дурилки картонні.
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13.06.2025 19:52 Ответить
Х@й клав ізраіль на цей євроанклав
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13.06.2025 20:50 Ответить
 
 