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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Британія, Франція і Німеччина закликали Ізраїль та Іран утриматися від подальшої ескалації

макрон,мерц,стармер

Пем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом події на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лідери обговорили давні серйозні занепокоєння щодо ядерної програми Ірану і закликали всі сторони утриматися від подальшої ескалації, яка може ще більше дестабілізувати регіон", – йдеться у пресрелізі британського уряду..

Водночас Стармер, Макрон і Мерц підтвердили право Ізраїлю на самооборону і погодилися, що дипломатичне врегулювання, а не військові дії є "шляхом уперед".

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Макрон Емманюель (1516) Стармер Кір (221) Мерц Фрідріх (160)


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Топ коментарі
+6
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Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності
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13.06.2025 19:28 Відповісти
+4
Ї bbаште, соколи, їbbаште!! А дулю в кишені тримайте, щоб там Европа не казала
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13.06.2025 19:28 Відповісти
+3
Дограються,що хтось із них запустить ядерку!
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13.06.2025 19:25 Відповісти
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Дограються,що хтось із них запустить ядерку!
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13.06.2025 19:25 Відповісти
Британія, Франція і Німеччина закликали Ізраїль та Іран утриматися від подальшої ескалації

Теперка Ізраїль мусить утриматися - закликали ж, нічо не поробиш!
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13.06.2025 19:26 Відповісти
Ніякого утримання! Двіжуха має бути безжальною та невблаганною! Поки )(уйло в прострації,а трампло думає два тижні жиди з басмачами повинні якомога більше перефігачити один одного!
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13.06.2025 20:21 Відповісти
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZW1WrgR8Nrr7GDAmjdlJPH499eadegxn_TPidUi-l1rj8mRuUjZDa9oEHG_9kErJaA4MZut-SBOsmryq2jVuDQtj6-uwIyv29W59J_JBnk36GV1p_W3HxktqXkVTgduCetYPTvaxOxL-p4F_WDyacnu3CWFQxRa-a90ZlF0RBKPO4JrFJP486jjYZN366VWBxQ&__tn__=-]C%2CP-R Олексій Голобуцький

Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності
показати весь коментар
13.06.2025 19:28 Відповісти
Ї bbаште, соколи, їbbаште!! А дулю в кишені тримайте, щоб там Европа не казала
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13.06.2025 19:28 Відповісти
"Ріщучі" говорять, а розумні та сміливі роблять
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13.06.2025 20:00 Відповісти
Шоб Іран утримався - його б не мішало ше кілька разів так приголубити
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13.06.2025 19:29 Відповісти
Ізраїль бородатих уюб..в повинен зрівняти з землею, щоб не тільки шахеда а і звичайного ножа не могли зробити ще років сто.
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13.06.2025 19:34 Відповісти
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13.06.2025 19:38 Відповісти
можна закликати. це ж не проти них Іран готує свою ядерну програму..
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13.06.2025 19:39 Відповісти
Ваша хадача всех иранцев мусульман отправить в Иран!Помощи только такая не только Ирану но и ЕВРОСОЮЗУ!!!!
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13.06.2025 19:49 Відповісти
Як сказала Голда Меїр, "Краще ми будемо отримувати ноти протесту, ніж листи співчуття".
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13.06.2025 19:51 Відповісти
Та нічого не буде. Кожен раз цей ідіотський спектакль. ******* вже своєю фальшивою метушнею ці мойши і аллахакбари. Дурилки картонні.
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13.06.2025 19:52 Відповісти
Х@й клав ізраіль на цей євроанклав
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13.06.2025 20:50 Відповісти
 
 