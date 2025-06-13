Британія, Франція і Німеччина закликали Ізраїль та Іран утриматися від подальшої ескалації
Пем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом події на Близькому Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Лідери обговорили давні серйозні занепокоєння щодо ядерної програми Ірану і закликали всі сторони утриматися від подальшої ескалації, яка може ще більше дестабілізувати регіон", – йдеться у пресрелізі британського уряду..
Водночас Стармер, Макрон і Мерц підтвердили право Ізраїлю на самооборону і погодилися, що дипломатичне врегулювання, а не військові дії є "шляхом уперед".
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
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Теперка Ізраїль мусить утриматися - закликали ж, нічо не поробиш!
Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності