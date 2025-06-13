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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Гутерріш про атаки Ізраїлю на Іран: Закликаю сторони проявити "максимальну стриманість"

Генсек ООН Гутерріш засудив удари Ізраїлю по Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ізраїльські удари по Ірану та закликав країни до "максимальної стриманості" і уникнення ескалації конфлікту.

Про це заявив у п’ятницю заступник речника генсека Фархан Гак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Генеральний секретар засуджує будь-яку воєнну ескалацію на Близькому Сході. Він особливо стурбований ізраїльськими атаками на ядерні об'єкти в Ірані в той час, коли тривають переговори між Іраном і Сполученими Штатами щодо статусу іранської ядерної програми", - зазначив Гак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США перекидають військові сили на Близький Схід у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану, - AP

За його словами, Гутерріш нагадує про зобов'язання держав ООН діяти відповідно до Статуту Організації та міжнародного права.

"Генеральний секретар закликає обидві сторони проявити максимальну стриманість, уникаючи за будь-яку ціну поглиблення конфлікту, ситуації, яку регіон навряд чи може собі дозволити", - додав заступник речника.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Також читайте: Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану, - CNN

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+10
Хоть кто то наказал безпредельных бородатых ишаков,а ООН как и Трамп пусть сидят и не вякают импотенты международного уровня.
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13.06.2025 18:07 Відповісти
+8
Дівчинко Гуттіере!
Ти ще й закрий личко долоньками!
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13.06.2025 18:05 Відповісти
+6
ДЕ ОЗАБОЧЕНІСТЬ СТАРИЙ ПІДАРЕ?
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13.06.2025 18:14 Відповісти
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Дівчинко Гуттіере!
Ти ще й закрий личко долоньками!
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13.06.2025 18:05 Відповісти
Да стрибни вже з хмарочоса будь стриманим і наполегливим
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13.06.2025 18:05 Відповісти
Хоть кто то наказал безпредельных бородатых ишаков,а ООН как и Трамп пусть сидят и не вякают импотенты международного уровня.
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13.06.2025 18:07 Відповісти
ООН - недорозуміння!
Очильники разом з засідальниками тільки отримуваєти захрамні зряплити при черговий зенебоєкості!
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13.06.2025 18:10 Відповісти
ДЕ ОЗАБОЧЕНІСТЬ СТАРИЙ ПІДАРЕ?
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13.06.2025 18:14 Відповісти
Бомбите Иран максимально сдержано!
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13.06.2025 18:16 Відповісти
Що цікаво - цього б ніколи не було якби у обох сторін була ЯЗ. Сиділи б і ті і ті на жопі рівно.
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13.06.2025 18:17 Відповісти
я думав цього фуфлижніка вже не почую, більше дискредитувати те ООН годі й шукати як це одоробло старе і той пісєсос блаженний з магате балансували
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13.06.2025 18:17 Відповісти
Як ти всіх задрав **** ліва
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13.06.2025 18:18 Відповісти
Я б закликав би максимально потужно (!) і наполегливо довбити.
Поки вороги не стали сильніші!!!
Бо зараз США виведені з гри - при трумпі витратили десятки мільярдів !! ( Ракети, точні бомби, наліт літаків, робота авіаносців та розвідки і супутників - ЩОБИ ЩО ? Щоб перемолоти пісок у пустелі? А хуісіти / хуzіти живі здорові, по Ізраїлю шмаляють !!! 🤬
Зараз тільки своїми силами!!! Очевидно що трумпон тягне час, зв'язуючи руки Цахалу тими "переговорами" про які Ізраїль не просив
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13.06.2025 18:18 Відповісти
ГТРШ - ПНХ!
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13.06.2025 18:20 Відповісти
Так, оон сьогодні це купа дармоїдів ні на що не здатних!!!! Вони занепокоєні!!!
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13.06.2025 18:30 Відповісти
бесполезна організація
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13.06.2025 18:30 Відповісти
Стурбометр зафіксував 2,5 меркеля.
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13.06.2025 18:32 Відповісти
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13.06.2025 18:32 Відповісти
Організація Обурених Нікчем
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13.06.2025 18:35 Відповісти
Оце дибіл))Скажу португальською)Вай по каралю ту ,інкомпетенти.
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13.06.2025 18:38 Відповісти
От хто б підказав Трампу, щоб він переніс всю оту шоблу: «ООН» до Гази.
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13.06.2025 18:48 Відповісти
Від атак Ізраїлю піднялась ціна на нафту і це вигідно рф і погано для України
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13.06.2025 18:50 Відповісти
Чим більше клопоту і уражень рушникам, тим меньше деталей до "шахеду" ( офіційна назва "Тегерань-2"); вони направлять в рашию на заводи для складання
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13.06.2025 19:06 Відповісти
Виліз слюнявий дурник!!!
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13.06.2025 18:57 Відповісти
Цього старого мудака коли відправлять на пенсію..., чі він пожиттєво буде керувати ооною ?
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13.06.2025 19:00 Відповісти
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13.06.2025 19:01 Відповісти
та дайтє йєму уже сєльодкі і вєрнітє балалайку...
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13.06.2025 19:12 Відповісти
За руським кораблем Гутеріш. Ізраіль повинен стерти економічний і військовий потенціал бородатих дикарів під 0).
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13.06.2025 19:40 Відповісти
 
 