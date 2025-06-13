Гутерріш про атаки Ізраїлю на Іран: Закликаю сторони проявити "максимальну стриманість"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ізраїльські удари по Ірану та закликав країни до "максимальної стриманості" і уникнення ескалації конфлікту.

Про це заявив у п’ятницю заступник речника генсека Фархан Гак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар засуджує будь-яку воєнну ескалацію на Близькому Сході. Він особливо стурбований ізраїльськими атаками на ядерні об'єкти в Ірані в той час, коли тривають переговори між Іраном і Сполученими Штатами щодо статусу іранської ядерної програми", - зазначив Гак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США перекидають військові сили на Близький Схід у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану, - AP

За його словами, Гутерріш нагадує про зобов'язання держав ООН діяти відповідно до Статуту Організації та міжнародного права.

"Генеральний секретар закликає обидві сторони проявити максимальну стриманість, уникаючи за будь-яку ціну поглиблення конфлікту, ситуації, яку регіон навряд чи може собі дозволити", - додав заступник речника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль заманив командування ВПС Ірану на нараду перед ударом, - Fox News

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Також читайте: Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану, - CNN