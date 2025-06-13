Гутерріш про атаки Ізраїлю на Іран: Закликаю сторони проявити "максимальну стриманість"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ізраїльські удари по Ірану та закликав країни до "максимальної стриманості" і уникнення ескалації конфлікту.
Про це заявив у п’ятницю заступник речника генсека Фархан Гак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Генеральний секретар засуджує будь-яку воєнну ескалацію на Близькому Сході. Він особливо стурбований ізраїльськими атаками на ядерні об'єкти в Ірані в той час, коли тривають переговори між Іраном і Сполученими Штатами щодо статусу іранської ядерної програми", - зазначив Гак.
За його словами, Гутерріш нагадує про зобов'язання держав ООН діяти відповідно до Статуту Організації та міжнародного права.
"Генеральний секретар закликає обидві сторони проявити максимальну стриманість, уникаючи за будь-яку ціну поглиблення конфлікту, ситуації, яку регіон навряд чи може собі дозволити", - додав заступник речника.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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Ти ще й закрий личко долоньками!
Очильники разом з засідальниками тільки отримуваєти захрамні зряплити при черговий зенебоєкості!
Поки вороги не стали сильніші!!!
Бо зараз США виведені з гри - при трумпі витратили десятки мільярдів !! ( Ракети, точні бомби, наліт літаків, робота авіаносців та розвідки і супутників - ЩОБИ ЩО ? Щоб перемолоти пісок у пустелі? А хуісіти / хуzіти живі здорові, по Ізраїлю шмаляють !!! 🤬
Зараз тільки своїми силами!!! Очевидно що трумпон тягне час, зв'язуючи руки Цахалу тими "переговорами" про які Ізраїль не просив