РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10841 посетитель онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
805 24

Гутерриш об атаках Израиля по Ирану: Призываю стороны проявить "максимальную сдержанность"

Генсек ООН Гутерриш осудил удары Израиля по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильские удары по Ирану и призвал страны к "максимальной сдержанности" и избежанию эскалации конфликта.

Об этом заявил в пятницу заместитель спикера генсека Фархан Гак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими атаками на ядерные объекты в Иране в то время, когда продолжаются переговоры между Ираном и Соединенными Штатами относительно статуса иранской ядерной программы", - отметил Гак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США перебрасывают военные силы на Ближний Восток в ответ на удары Израиля по Ирану, - AP

По его словам, Гутерриш напоминает об обязательствах государств ООН действовать в соответствии с Уставом Организации и международного права.

"Генеральный секретарь призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность, избегая любой ценой углубления конфликта, ситуации, которую регион вряд ли может себе позволить", - добавил заместитель спикера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль заманил командование ВВС Ирана на совещание перед ударом, - Fox News

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Также читайте: Нетаньяху сегодня поговорит с Трампом после ударов Израиля по Ирану, - CNN

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Гутерриш Антониу (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Хоть кто то наказал безпредельных бородатых ишаков,а ООН как и Трамп пусть сидят и не вякают импотенты международного уровня.
показать весь комментарий
13.06.2025 18:07 Ответить
+8
Дівчинко Гуттіере!
Ти ще й закрий личко долоньками!
показать весь комментарий
13.06.2025 18:05 Ответить
+6
ДЕ ОЗАБОЧЕНІСТЬ СТАРИЙ ПІДАРЕ?
показать весь комментарий
13.06.2025 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дівчинко Гуттіере!
Ти ще й закрий личко долоньками!
показать весь комментарий
13.06.2025 18:05 Ответить
Да стрибни вже з хмарочоса будь стриманим і наполегливим
показать весь комментарий
13.06.2025 18:05 Ответить
Хоть кто то наказал безпредельных бородатых ишаков,а ООН как и Трамп пусть сидят и не вякают импотенты международного уровня.
показать весь комментарий
13.06.2025 18:07 Ответить
ООН - недорозуміння!
Очильники разом з засідальниками тільки отримуваєти захрамні зряплити при черговий зенебоєкості!
показать весь комментарий
13.06.2025 18:10 Ответить
ДЕ ОЗАБОЧЕНІСТЬ СТАРИЙ ПІДАРЕ?
показать весь комментарий
13.06.2025 18:14 Ответить
Бомбите Иран максимально сдержано!
показать весь комментарий
13.06.2025 18:16 Ответить
Що цікаво - цього б ніколи не було якби у обох сторін була ЯЗ. Сиділи б і ті і ті на жопі рівно.
показать весь комментарий
13.06.2025 18:17 Ответить
я думав цього фуфлижніка вже не почую, більше дискредитувати те ООН годі й шукати як це одоробло старе і той пісєсос блаженний з магате балансували
показать весь комментарий
13.06.2025 18:17 Ответить
Як ти всіх задрав **** ліва
показать весь комментарий
13.06.2025 18:18 Ответить
Я б закликав би максимально потужно (!) і наполегливо довбити.
Поки вороги не стали сильніші!!!
Бо зараз США виведені з гри - при трумпі витратили десятки мільярдів !! ( Ракети, точні бомби, наліт літаків, робота авіаносців та розвідки і супутників - ЩОБИ ЩО ? Щоб перемолоти пісок у пустелі? А хуісіти / хуzіти живі здорові, по Ізраїлю шмаляють !!! 🤬
Зараз тільки своїми силами!!! Очевидно що трумпон тягне час, зв'язуючи руки Цахалу тими "переговорами" про які Ізраїль не просив
показать весь комментарий
13.06.2025 18:18 Ответить
ГТРШ - ПНХ!
показать весь комментарий
13.06.2025 18:20 Ответить
Так, оон сьогодні це купа дармоїдів ні на що не здатних!!!! Вони занепокоєні!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 18:30 Ответить
бесполезна організація
показать весь комментарий
13.06.2025 18:30 Ответить
Стурбометр зафіксував 2,5 меркеля.
показать весь комментарий
13.06.2025 18:32 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2025 18:32 Ответить
Організація Обурених Нікчем
показать весь комментарий
13.06.2025 18:35 Ответить
Оце дибіл))Скажу португальською)Вай по каралю ту ,інкомпетенти.
показать весь комментарий
13.06.2025 18:38 Ответить
От хто б підказав Трампу, щоб він переніс всю оту шоблу: «ООН» до Гази.
показать весь комментарий
13.06.2025 18:48 Ответить
Від атак Ізраїлю піднялась ціна на нафту і це вигідно рф і погано для України
показать весь комментарий
13.06.2025 18:50 Ответить
Чим більше клопоту і уражень рушникам, тим меньше деталей до "шахеду" ( офіційна назва "Тегерань-2"); вони направлять в рашию на заводи для складання
показать весь комментарий
13.06.2025 19:06 Ответить
Виліз слюнявий дурник!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 18:57 Ответить
Цього старого мудака коли відправлять на пенсію..., чі він пожиттєво буде керувати ооною ?
показать весь комментарий
13.06.2025 19:00 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2025 19:01 Ответить
та дайтє йєму уже сєльодкі і вєрнітє балалайку...
показать весь комментарий
13.06.2025 19:12 Ответить
 
 