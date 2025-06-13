Гутерриш об атаках Израиля по Ирану: Призываю стороны проявить "максимальную сдержанность"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильские удары по Ирану и призвал страны к "максимальной сдержанности" и избежанию эскалации конфликта.
Об этом заявил в пятницу заместитель спикера генсека Фархан Гак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими атаками на ядерные объекты в Иране в то время, когда продолжаются переговоры между Ираном и Соединенными Штатами относительно статуса иранской ядерной программы", - отметил Гак.
По его словам, Гутерриш напоминает об обязательствах государств ООН действовать в соответствии с Уставом Организации и международного права.
"Генеральный секретарь призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность, избегая любой ценой углубления конфликта, ситуации, которую регион вряд ли может себе позволить", - добавил заместитель спикера.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
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Ти ще й закрий личко долоньками!
Очильники разом з засідальниками тільки отримуваєти захрамні зряплити при черговий зенебоєкості!
Поки вороги не стали сильніші!!!
Бо зараз США виведені з гри - при трумпі витратили десятки мільярдів !! ( Ракети, точні бомби, наліт літаків, робота авіаносців та розвідки і супутників - ЩОБИ ЩО ? Щоб перемолоти пісок у пустелі? А хуісіти / хуzіти живі здорові, по Ізраїлю шмаляють !!! 🤬
Зараз тільки своїми силами!!! Очевидно що трумпон тягне час, зв'язуючи руки Цахалу тими "переговорами" про які Ізраїль не просив