США предоставили Израилю "полную" разведывательную информацию для атаки на Иран, - Рубио
США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран, но предоставили "совершенную" разведывательную информацию.
Это ABC News подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Штаты помогут защитить Израиль от баллистических ракет, если это будет необходимо.
Издание со ссылкой на американский источник сообщило, что Иран уже готовит ракетные удары по Израилю.
США заранее знали об ударах, которые будут продолжаться и будут очень интенсивными в течение следующих нескольких дней, добавил источник.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
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Перед тим, як відповідати, раджу почитати які стосунки між США та Ізраїлем (особливо у воєнній площині) і пошукати: хто з Президентів США порушував зобов'язання попередніх очильників держави. Якщо там буде лише прізвище "Трамп", то можеш не відповідати - це бачить увесь світ.
Я тобі відповів вже тричі, а значить на вечерю, сніданок та обід ти вже напрацював. Тож далі іди слідом за "рускім воєнним кораблем"!
PS: дуже сподіваюсь, що ті гроші повернуться тобі так само, як і біблейському Іуді
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трамп особисто з цим клоуном літав в бпла і все фоткав над іраном
Одночасний виліт кількох десятків ударних літаків не міг залишитися непоміченим силами ППО Ірану, а досить велика відстань від Ізраїлю (приблизно 1000 км до іранського кордону, а до Тегерана - 1500) давала їм достатньо часу на реагування.
Незважаючи на це, число уражених об'єктів виявилося високим, і жодної інформації про збиті ізраїльські винищувачі немає.
Анонімні ізраїльські джерела розповіли агентству Reuters деякі деталі того, як розгорталася операція минулої ночі.
Один із співрозмовників агентства повідомив, що ********* Моссаду таємно розмістили на території Ірану зброю, зокрема вибухонебезпечні дрони, якими була атакована база ракет «земля-земля» поблизу Тегерана.
Також вони застосували високоточну зброю для ударів по системам ППО, коли почалися авіаудари, що знизило загрозу для ізраїльських літаків.
Агентство «Фарс», пов'язане з іранським Корпусом вартових ісламської революції, повідомило, що поблизу ядерного об'єкта Фордо було почуто два вибухи.
Фордо розташований на південь від Тегерана і за 32 км від святого міста Кум у центральній частині країни.
Сам ядерний об'єкт знаходиться на глибині близько 100 м під землею.
Агентство «Мер» повідомило про те, що гучний вибух було чути в Ісфахані в центральній частині країни.
Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в самому Тегерані працює ППО, намагаючись перехопити «цілі» у множині, передає AFP.
Самый лучший президент всех времен и Лучший переговорщик всеежесекундно держал руку на пульсе, под личным контролем ))