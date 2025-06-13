США предоставили Израилю "полную" разведывательную информацию для атаки на Иран, - Рубио

США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран, но предоставили "совершенную" разведывательную информацию.

Это ABC News подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Штаты помогут защитить Израиль от баллистических ракет, если это будет необходимо.

Издание со ссылкой на американский источник сообщило, что Иран уже готовит ракетные удары по Израилю.

США заранее знали об ударах, которые будут продолжаться и будут очень интенсивными в течение следующих нескольких дней, добавил источник.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

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