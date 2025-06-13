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Новости Удар Израиля по Ирану
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США предоставили Израилю "полную" разведывательную информацию для атаки на Иран, - Рубио

Израиль атаковал Иран: Рубио рассказал о роли США

США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран, но предоставили "совершенную" разведывательную информацию.

Это ABC News подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Штаты помогут защитить Израиль от баллистических ракет, если это будет необходимо.

Издание со ссылкой на американский источник сообщило, что Иран уже готовит ракетные удары по Израилю.

США заранее знали об ударах, которые будут продолжаться и будут очень интенсивными в течение следующих нескольких дней, добавил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители Ирана: "Они звонят мне, чтобы поговорить"

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Читайте также: США не участвуют в израильских ударах по Ирану, - Рубио

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) США (27213) Рубио Марко (225)


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Топ комментарии
+15
У перемоги тисяча батьків і тільки поразка сирота.
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13.06.2025 20:08 Ответить
+6
Колись розвідка шанували тишу.
Зараз 3,14...ть на кожному перехресті.
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13.06.2025 20:12 Ответить
+4
мовчанка рудого після удару Ізраїля говорить про те шо Ізраїль не ділився планами з рудим
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13.06.2025 20:35 Ответить
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У перемоги тисяча батьків і тільки поразка сирота.
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13.06.2025 20:08 Ответить
так і PALANTIR же, котрий на контрактах в Україні з ЗСУ та урядом працює- теж не з гівна палок зроблений , теж здобуток яйцеголових з силіконової долини США.
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13.06.2025 22:48 Ответить
Колись розвідка шанували тишу.
Зараз 3,14...ть на кожному перехресті.
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13.06.2025 20:12 Ответить
руда, обіссяна собака підмазується до Нетаньяху,а ти до речі "золотой дождь" любиш,як твій рудий, обіссяний куколд -пєдофіл?
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13.06.2025 20:29 Ответить
П'ятнично-тринадцятого бот, піди простату полікуй, а то бабка зачекалась вже.
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13.06.2025 20:34 Ответить
Запам'ятай, "діду", що заяви, які суперечать об'єктивній реальності та йдуть врозріз з зафіксованими подіями, що вже мали місце (тобто вже відбулися, а не обіцяні у майбутньому) - признак проплаченого бота або малої дитини, якій у вуха щось наспівали батьки або ТГ канали і вона це сприйняла як об'єктивну реальність (така собі дитяча психологічна травма).

Перед тим, як відповідати, раджу почитати які стосунки між США та Ізраїлем (особливо у воєнній площині) і пошукати: хто з Президентів США порушував зобов'язання попередніх очильників держави. Якщо там буде лише прізвище "Трамп", то можеш не відповідати - це бачить увесь світ.
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13.06.2025 20:37 Ответить
Ти або лахтинсьбкий, або подоляківський: тільки вони переходять на особисті образи, коли не мають аргументів підтвердити свою брехню.

Я тобі відповів вже тричі, а значить на вечерю, сніданок та обід ти вже напрацював. Тож далі іди слідом за "рускім воєнним кораблем"!

PS: дуже сподіваюсь, що ті гроші повернуться тобі так само, як і біблейському Іуді
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13.06.2025 20:43 Ответить
Пошла мазута. Все *** дь герои нарисовались. Гегсет лично бомбил герычем ядерные объекты,!
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13.06.2025 20:16 Ответить
Та ще в прямому ефірі все передавав у сигналі, істаграмі, телеграмі і вотсапі!
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13.06.2025 20:24 Ответить
США надали Ізраїлю "досконалу" розвідувальну інформацію для атаки на Іран, - Рубіо
==============
трамп особисто з цим клоуном літав в бпла і все фоткав над іраном
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13.06.2025 20:17 Ответить
фанат рудої, обіссяної собаки?
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13.06.2025 20:26 Ответить
тебе вже й продирявили,фанат рудої обіссяної собаки?
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13.06.2025 20:30 Ответить
так тебе ще й обіссяли,як і твого рудого кумира -педофіла?
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13.06.2025 20:39 Ответить
Обіссяли тебе,як твого рудого кумира,вафєлька
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13.06.2025 20:50 Ответить
не надо мене дурить,я ще не п'яний
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13.06.2025 20:25 Ответить
Мы пахали...😀
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13.06.2025 20:25 Ответить
Ф'ючерси на фондові індекси США різко знизились після того, як Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану.
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13.06.2025 20:27 Ответить
Любиш вафєльку,обіссяний?
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13.06.2025 20:40 Ответить
Чому ти обіссяний любиш вафєльку?
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13.06.2025 20:48 Ответить
І це при тому, що трампон вже казав про досягнення великого кроку в "біг діл" з Іраном по ядерній програмі? Чомусь у мене довіра до такої заяви приблизно така сама, як і від заяви, що ЗЕ! особисто контролював "Павутину". Після "особистого контролю" та "особистих гарантій" найвеличнішого над долею захисників "Азовсталі" та Ярослава Журавля - ніц не вірю!
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13.06.2025 20:29 Ответить
якщо би Ізраїль поділився планами с рудим , рудий здав би пуйлу а той ірану і операція провалилася би
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13.06.2025 20:29 Ответить
Look who's talking!
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13.06.2025 20:32 Ответить
BBC
Одночасний виліт кількох десятків ударних літаків не міг залишитися непоміченим силами ППО Ірану, а досить велика відстань від Ізраїлю (приблизно 1000 км до іранського кордону, а до Тегерана - 1500) давала їм достатньо часу на реагування.
Незважаючи на це, число уражених об'єктів виявилося високим, і жодної інформації про збиті ізраїльські винищувачі немає.
Анонімні ізраїльські джерела розповіли агентству Reuters деякі деталі того, як розгорталася операція минулої ночі.
Один із співрозмовників агентства повідомив, що ********* Моссаду таємно розмістили на території Ірану зброю, зокрема вибухонебезпечні дрони, якими була атакована база ракет «земля-земля» поблизу Тегерана.
Також вони застосували високоточну зброю для ударів по системам ППО, коли почалися авіаудари, що знизило загрозу для ізраїльських літаків.
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13.06.2025 20:30 Ответить
Ізраїльські удари по Ірану відновилися у другій половині дня в п'ятницю - про це свідчать як заяви ізраїльських офіційних осіб, так і повідомлення іранських ЗМІ, переважно про вибухи.
Агентство «Фарс», пов'язане з іранським Корпусом вартових ісламської революції, повідомило, що поблизу ядерного об'єкта Фордо було почуто два вибухи.
Фордо розташований на південь від Тегерана і за 32 км від святого міста Кум у центральній частині країни.
Сам ядерний об'єкт знаходиться на глибині близько 100 м під землею.
Агентство «Мер» повідомило про те, що гучний вибух було чути в Ісфахані в центральній частині країни.
Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в самому Тегерані працює ППО, намагаючись перехопити «цілі» у множині, передає AFP.
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13.06.2025 20:35 Ответить
Які ж вони кончені. Ще годин вісім назад скиглили що це не ми. Не бийте по нашим базам. А тепер розпітушились піда.. ой пітухи кончені. Фу бл..яді.
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13.06.2025 20:35 Ответить
мовчанка рудого після удару Ізраїля говорить про те шо Ізраїль не ділився планами з рудим
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13.06.2025 20:35 Ответить
Якби не я, Трамп, то ніякого удару по іранським базам не відбулося б. Тільки завдяки моїй колосальній геніальності тупі євреї досягли таких успіхів. Дякую мені.
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13.06.2025 20:39 Ответить
Та поняли мы поняли
Самый лучший президент всех времен и Лучший переговорщик всеежесекундно держал руку на пульсе, под личным контролем ))
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13.06.2025 20:48 Ответить
Досконалу розвідувальну інформацію Тулсі, спочатку, надає в Москву. Ваших імбецилів на сигналі, Ізраїль користував в темну, тому і зміг організувати успішну операцію. Тепер поставив перед фактом і надав можливість примазатись, за мовчазної згоди, щоб переможець хуситів та, за сумісництвом, родич іудеїв Іванки та її Кушнера не виглядав повним ідіотом. Свої, як не як.
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13.06.2025 20:59 Ответить
Кубинець злив секретну інформацію.
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13.06.2025 21:18 Ответить
Ти довбойоб Рубіо, у Ізраїля все в порядку з даними, вони ще і вам можуть допомогти!!! Як ця адміністрація чужі перемоги переписує на себе, пісець!!!
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13.06.2025 21:50 Ответить
Не ***** підар прорашист
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13.06.2025 22:23 Ответить
а Украине надалы поджопник, за то, что капитулировать нехотят
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13.06.2025 22:37 Ответить
 
 