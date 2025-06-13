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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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США надали Ізраїлю "досконалу" розвідувальну інформацію для атаки на Іран, - Рубіо

Ізраїль атакував Іран: Рубіо розповів про роль США

США не брали військової участі в атаці Ізраїлю на Іран, але надали "досконалу" розвідувальну інформацію.

Це ABC News підтвердив державний секретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Штати допоможуть захистити Ізраїль від балістичних ракет, якщо це буде необхідно.

Видання з посиланням на американське джерело повідомило, що Іран уже готує ракетні удари по Ізраїлю.

США заздалегідь знали про удари, які триватимуть і будуть дуже інтенсивними протягом наступних кількох днів, додало джерело.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія, Франція і Німеччина закликали Ізраїль та Іран утриматися від подальшої ескалації

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, - Axios

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23483) Рубіо Марко (228)


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Топ коментарі
+13
У перемоги тисяча батьків і тільки поразка сирота.
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13.06.2025 20:08 Відповісти
+5
Колись розвідка шанували тишу.
Зараз 3,14...ть на кожному перехресті.
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13.06.2025 20:12 Відповісти
+4
мовчанка рудого після удару Ізраїля говорить про те шо Ізраїль не ділився планами з рудим
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13.06.2025 20:35 Відповісти
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У перемоги тисяча батьків і тільки поразка сирота.
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13.06.2025 20:08 Відповісти
Колись розвідка шанували тишу.
Зараз 3,14...ть на кожному перехресті.
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13.06.2025 20:12 Відповісти
руда, обіссяна собака підмазується до Нетаньяху,а ти до речі "золотой дождь" любиш,як твій рудий, обіссяний куколд -пєдофіл?
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13.06.2025 20:29 Відповісти
П'ятнично-тринадцятого бот, піди простату полікуй, а то бабка зачекалась вже.
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13.06.2025 20:34 Відповісти
Запам'ятай, "діду", що заяви, які суперечать об'єктивній реальності та йдуть врозріз з зафіксованими подіями, що вже мали місце (тобто вже відбулися, а не обіцяні у майбутньому) - признак проплаченого бота або малої дитини, якій у вуха щось наспівали батьки або ТГ канали і вона це сприйняла як об'єктивну реальність (така собі дитяча психологічна травма).

Перед тим, як відповідати, раджу почитати які стосунки між США та Ізраїлем (особливо у воєнній площині) і пошукати: хто з Президентів США порушував зобов'язання попередніх очильників держави. Якщо там буде лише прізвище "Трамп", то можеш не відповідати - це бачить увесь світ.
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13.06.2025 20:37 Відповісти
Ти або лахтинсьбкий, або подоляківський: тільки вони переходять на особисті образи, коли не мають аргументів підтвердити свою брехню.

Я тобі відповів вже тричі, а значить на вечерю, сніданок та обід ти вже напрацював. Тож далі іди слідом за "рускім воєнним кораблем"!

PS: дуже сподіваюсь, що ті гроші повернуться тобі так само, як і біблейському Іуді
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13.06.2025 20:43 Відповісти
Пошла мазута. Все *** дь герои нарисовались. Гегсет лично бомбил герычем ядерные объекты,!
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13.06.2025 20:16 Відповісти
Та ще в прямому ефірі все передавав у сигналі, істаграмі, телеграмі і вотсапі!
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13.06.2025 20:24 Відповісти
США надали Ізраїлю "досконалу" розвідувальну інформацію для атаки на Іран, - Рубіо
==============
трамп особисто з цим клоуном літав в бпла і все фоткав над іраном
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13.06.2025 20:17 Відповісти
фанат рудої, обіссяної собаки?
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13.06.2025 20:26 Відповісти
тебе вже й продирявили,фанат рудої обіссяної собаки?
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13.06.2025 20:30 Відповісти
так тебе ще й обіссяли,як і твого рудого кумира -педофіла?
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13.06.2025 20:39 Відповісти
Обіссяли тебе,як твого рудого кумира,вафєлька
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13.06.2025 20:50 Відповісти
не надо мене дурить,я ще не п'яний
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13.06.2025 20:25 Відповісти
Мы пахали...😀
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13.06.2025 20:25 Відповісти
Ф'ючерси на фондові індекси США різко знизились після того, як Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану.
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13.06.2025 20:27 Відповісти
Любиш вафєльку,обіссяний?
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13.06.2025 20:40 Відповісти
Чому ти обіссяний любиш вафєльку?
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13.06.2025 20:48 Відповісти
І це при тому, що трампон вже казав про досягнення великого кроку в "біг діл" з Іраном по ядерній програмі? Чомусь у мене довіра до такої заяви приблизно така сама, як і від заяви, що ЗЕ! особисто контролював "Павутину". Після "особистого контролю" та "особистих гарантій" найвеличнішого над долею захисників "Азовсталі" та Ярослава Журавля - ніц не вірю!
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13.06.2025 20:29 Відповісти
якщо би Ізраїль поділився планами с рудим , рудий здав би пуйлу а той ірану і операція провалилася би
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13.06.2025 20:29 Відповісти
Look who's talking!
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13.06.2025 20:32 Відповісти
BBC
Одночасний виліт кількох десятків ударних літаків не міг залишитися непоміченим силами ППО Ірану, а досить велика відстань від Ізраїлю (приблизно 1000 км до іранського кордону, а до Тегерана - 1500) давала їм достатньо часу на реагування.
Незважаючи на це, число уражених об'єктів виявилося високим, і жодної інформації про збиті ізраїльські винищувачі немає.
Анонімні ізраїльські джерела розповіли агентству Reuters деякі деталі того, як розгорталася операція минулої ночі.
Один із співрозмовників агентства повідомив, що ********* Моссаду таємно розмістили на території Ірану зброю, зокрема вибухонебезпечні дрони, якими була атакована база ракет «земля-земля» поблизу Тегерана.
Також вони застосували високоточну зброю для ударів по системам ППО, коли почалися авіаудари, що знизило загрозу для ізраїльських літаків.
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13.06.2025 20:30 Відповісти
Ізраїльські удари по Ірану відновилися у другій половині дня в п'ятницю - про це свідчать як заяви ізраїльських офіційних осіб, так і повідомлення іранських ЗМІ, переважно про вибухи.
Агентство «Фарс», пов'язане з іранським Корпусом вартових ісламської революції, повідомило, що поблизу ядерного об'єкта Фордо було почуто два вибухи.
Фордо розташований на південь від Тегерана і за 32 км від святого міста Кум у центральній частині країни.
Сам ядерний об'єкт знаходиться на глибині близько 100 м під землею.
Агентство «Мер» повідомило про те, що гучний вибух було чути в Ісфахані в центральній частині країни.
Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в самому Тегерані працює ППО, намагаючись перехопити «цілі» у множині, передає AFP.
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13.06.2025 20:35 Відповісти
Які ж вони кончені. Ще годин вісім назад скиглили що це не ми. Не бийте по нашим базам. А тепер розпітушились піда.. ой пітухи кончені. Фу бл..яді.
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13.06.2025 20:35 Відповісти
мовчанка рудого після удару Ізраїля говорить про те шо Ізраїль не ділився планами з рудим
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13.06.2025 20:35 Відповісти
Якби не я, Трамп, то ніякого удару по іранським базам не відбулося б. Тільки завдяки моїй колосальній геніальності тупі євреї досягли таких успіхів. Дякую мені.
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13.06.2025 20:39 Відповісти
Та поняли мы поняли
Самый лучший президент всех времен и Лучший переговорщик всеежесекундно держал руку на пульсе, под личным контролем ))
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13.06.2025 20:48 Відповісти
Досконалу розвідувальну інформацію Тулсі, спочатку, надає в Москву. Ваших імбецилів на сигналі, Ізраїль користував в темну, тому і зміг організувати успішну операцію. Тепер поставив перед фактом і надав можливість примазатись, за мовчазної згоди, щоб переможець хуситів та, за сумісництвом, родич іудеїв Іванки та її Кушнера не виглядав повним ідіотом. Свої, як не як.
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13.06.2025 20:59 Відповісти
Кубинець злив секретну інформацію.
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13.06.2025 21:18 Відповісти
 
 