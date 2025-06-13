США надали Ізраїлю "досконалу" розвідувальну інформацію для атаки на Іран, - Рубіо
США не брали військової участі в атаці Ізраїлю на Іран, але надали "досконалу" розвідувальну інформацію.
Це ABC News підтвердив державний секретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Штати допоможуть захистити Ізраїль від балістичних ракет, якщо це буде необхідно.
Видання з посиланням на американське джерело повідомило, що Іран уже готує ракетні удари по Ізраїлю.
США заздалегідь знали про удари, які триватимуть і будуть дуже інтенсивними протягом наступних кількох днів, додало джерело.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз 3,14...ть на кожному перехресті.
Перед тим, як відповідати, раджу почитати які стосунки між США та Ізраїлем (особливо у воєнній площині) і пошукати: хто з Президентів США порушував зобов'язання попередніх очильників держави. Якщо там буде лише прізвище "Трамп", то можеш не відповідати - це бачить увесь світ.
Я тобі відповів вже тричі, а значить на вечерю, сніданок та обід ти вже напрацював. Тож далі іди слідом за "рускім воєнним кораблем"!
PS: дуже сподіваюсь, що ті гроші повернуться тобі так само, як і біблейському Іуді
==============
трамп особисто з цим клоуном літав в бпла і все фоткав над іраном
Одночасний виліт кількох десятків ударних літаків не міг залишитися непоміченим силами ППО Ірану, а досить велика відстань від Ізраїлю (приблизно 1000 км до іранського кордону, а до Тегерана - 1500) давала їм достатньо часу на реагування.
Незважаючи на це, число уражених об'єктів виявилося високим, і жодної інформації про збиті ізраїльські винищувачі немає.
Анонімні ізраїльські джерела розповіли агентству Reuters деякі деталі того, як розгорталася операція минулої ночі.
Один із співрозмовників агентства повідомив, що ********* Моссаду таємно розмістили на території Ірану зброю, зокрема вибухонебезпечні дрони, якими була атакована база ракет «земля-земля» поблизу Тегерана.
Також вони застосували високоточну зброю для ударів по системам ППО, коли почалися авіаудари, що знизило загрозу для ізраїльських літаків.
Агентство «Фарс», пов'язане з іранським Корпусом вартових ісламської революції, повідомило, що поблизу ядерного об'єкта Фордо було почуто два вибухи.
Фордо розташований на південь від Тегерана і за 32 км від святого міста Кум у центральній частині країни.
Сам ядерний об'єкт знаходиться на глибині близько 100 м під землею.
Агентство «Мер» повідомило про те, що гучний вибух було чути в Ісфахані в центральній частині країни.
Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в самому Тегерані працює ППО, намагаючись перехопити «цілі» у множині, передає AFP.
Самый лучший президент всех времен и Лучший переговорщик всеежесекундно держал руку на пульсе, под личным контролем ))