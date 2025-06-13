США надали Ізраїлю "досконалу" розвідувальну інформацію для атаки на Іран, - Рубіо

США не брали військової участі в атаці Ізраїлю на Іран, але надали "досконалу" розвідувальну інформацію.

Це ABC News підтвердив державний секретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Штати допоможуть захистити Ізраїль від балістичних ракет, якщо це буде необхідно.

Видання з посиланням на американське джерело повідомило, що Іран уже готує ракетні удари по Ізраїлю.

США заздалегідь знали про удари, які триватимуть і будуть дуже інтенсивними протягом наступних кількох днів, додало джерело.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, - Axios