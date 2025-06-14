Фон дер Ляйен призвала к деэскалации на Ближнем Востоке

Иран и Израиль должны двигаться в направлении деэскалации, поскольку безопасность на Ближнем Востоке является крайне необходимой.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорила с президентом Ицхаком Герцогом относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я подтвердила право Израиля на самооборону и защиту своего народа. В то же время, сохранение региональной стабильности является крайне важным. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией ситуации", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, дипломатические усилия имеют решающее значение для предотвращения дальнейшей эскалации.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о, по меньшей мере, двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.