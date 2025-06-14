Фон дер Ляйен призвала к деэскалации на Ближнем Востоке
Иран и Израиль должны двигаться в направлении деэскалации, поскольку безопасность на Ближнем Востоке является крайне необходимой.
Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорила с президентом Ицхаком Герцогом относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я подтвердила право Израиля на самооборону и защиту своего народа. В то же время, сохранение региональной стабильности является крайне важным. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией ситуации", - подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, дипломатические усилия имеют решающее значение для предотвращения дальнейшей эскалации.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о, по меньшей мере, двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
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ЄС вилізло з своїми заявим тому що їх бізнес в Азії має вигоду з поставок дешевих ресурсів з Ірану, а банки та уряди Франції, Німеччини, цитую міністра МЗС Британців "цікаві проекти", британці там само, вони після передачі Іранських ракет раші робили засідання уряду, щоб їх призупинити, але все якось притихло потім як ракети ніби знищили на складі в раші.
Закінчиться знищення держави ізраіль.
Тільки в Росії 140 млн ідіотів проживає, а в Ізраїлі - 2.
Різницю відчуваєш?
А інші 8 млн населення Ізраїлю не ідіоти?
Чого тоді вони 2 млн ідіотів дозволяють треш творити?
Раз і фсьооо...
p.s. Та х*й там...