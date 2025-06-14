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Новости Атаки Ирана на Израиль
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Фон дер Ляйен призвала к деэскалации на Ближнем Востоке

Израиль после атаки Ирана

Иран и Израиль должны двигаться в направлении деэскалации, поскольку безопасность на Ближнем Востоке является крайне необходимой.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорила с президентом Ицхаком Герцогом относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я подтвердила право Израиля на самооборону и защиту своего народа. В то же время, сохранение региональной стабильности является крайне важным. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией ситуации", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, дипломатические усилия имеют решающее значение для предотвращения дальнейшей эскалации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран запустил третью волну ракет по Израилю

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о, по меньшей мере, двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Автор: 

Израиль (1990) Иран (1875) Урсула фон дер Ляйен (543)


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Топ комментарии
+4
зло розуміє тільки силу, ідіть накуй зі своєю деескалацією
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14.06.2025 11:15 Ответить
+3
Ні, ні, ні; - ГЛИБОКУ стурбованість.
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14.06.2025 11:04 Ответить
+1
Якщо Ізраїль не знищить портову інфраструктуру Ірану то ця атака була марною, тому що головний корінь зла це фінресурси, які накопичує Іран.
ЄС вилізло з своїми заявим тому що їх бізнес в Азії має вигоду з поставок дешевих ресурсів з Ірану, а банки та уряди Франції, Німеччини, цитую міністра МЗС Британців "цікаві проекти", британці там само, вони після передачі Іранських ракет раші робили засідання уряду, щоб їх призупинити, але все якось притихло потім як ракети ніби знищили на складі в раші.
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14.06.2025 11:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ні, ні, ні; - ГЛИБОКУ стурбованість.
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14.06.2025 11:04 Ответить
зло розуміє тільки силу, ідіть накуй зі своєю деескалацією
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14.06.2025 11:15 Ответить
Якщо Ізраїль не знищить портову інфраструктуру Ірану то ця атака була марною, тому що головний корінь зла це фінресурси, які накопичує Іран.
ЄС вилізло з своїми заявим тому що їх бізнес в Азії має вигоду з поставок дешевих ресурсів з Ірану, а банки та уряди Франції, Німеччини, цитую міністра МЗС Британців "цікаві проекти", британці там само, вони після передачі Іранських ракет раші робили засідання уряду, щоб їх призупинити, але все якось притихло потім як ракети ніби знищили на складі в раші.
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14.06.2025 11:20 Ответить
КСИР контролирует 50% экспорта иранской нефти, доходы идут «Хизбалле» и хуситам
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14.06.2025 12:52 Ответить
Поки іудеї не виконуватимуть резолюції ООН -ніякої деескалації не буде.
Закінчиться знищення держави ізраіль.
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14.06.2025 11:27 Ответить
Резолюції ООН . Кацапам розкажи про резолюції ООН, про його статут і заборону нападати на сусідні країни.
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14.06.2025 11:54 Ответить
Ну, це ти сам сказав, що ізраіль і Росія абсолютно одинакові агресори.
Тільки в Росії 140 млн ідіотів проживає, а в Ізраїлі - 2.
Різницю відчуваєш?
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14.06.2025 12:06 Ответить
Я такого не говорив. Не приписуй мені свої брєдні
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14.06.2025 12:09 Ответить
То - засунь ящик в те саме місце!
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14.06.2025 12:44 Ответить
Перепливеш Тису і я тобі його обовʼязково засуну
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14.06.2025 12:46 Ответить
>>Тільки в Росії 140 млн ідіотів проживає, а в Ізраїлі - 2.

А інші 8 млн населення Ізраїлю не ідіоти?
Чого тоді вони 2 млн ідіотів дозволяють треш творити?
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14.06.2025 12:55 Ответить
От щє один вумник 😄☝️😂 ваш пуйло теж вискаzався)) посилався на Устав оон, який рашка 33 роки як порушує і прогресує ...
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14.06.2025 12:34 Ответить
😅
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14.06.2025 11:42 Ответить
Зразу всі здрейфіли, і побігли цілуватись та миритись, бо це Урсула фон дер Ляєн!
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14.06.2025 11:49 Ответить
Ну так Ізраіль і робить деескалацію. Бо коли в овцейобів буде ЯЗ, то там такий шухєр буде шо всім буде мало місця.
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14.06.2025 11:53 Ответить
Потужна бабця ..
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14.06.2025 11:56 Ответить
Але не Сонцесяйна ))))той Потужник що з (під)ОП той найПотужніший
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14.06.2025 12:40 Ответить
Ізраіль не зупиняйтесь. Роз...ть цю бородату свинячу наволочь з рушниками на головах к херам.
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14.06.2025 12:04 Ответить
Запросто!
Раз і фсьооо...

p.s. Та х*й там...
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14.06.2025 12:31 Ответить
Закликаю прати ти чистити рушники! Та й взагалі припиніть намотувати їх на голову! Пінжак одєньте 😄
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14.06.2025 12:33 Ответить
 
 