Ночная атака Ирана на Израиль: по меньшей мере, двое погибших, более 50 человек ранены. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня ночью Иран запустил несколько волн баллистических ракет по Израилю. На эту минуту известно о, по меньшей мере, двух погибших, более 50 человек получили ранения.

Об этом заявили израильские экстренные службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Reuters.

По данным израильской службы чрезвычайных ситуаций, одна из иранских баллистических ракет попала в жилую зону в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. В результате удара погиб один человек, еще более 20 получили ранения.

На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар вызвал значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.

"Это трудное и сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем обследование, чтобы убедиться, что внутри зданий нет других жертв", - сказал заместитель директора аварийных служб округа Аялон Рами Мушер.

Кроме того, по данным израильской службы скорой помощи, вечером 13 июня еще 34 человека пострадали в районе Тель-Авива. Большинство из них получили легкие ранения. Впоследствии полиция сообщила об одном погибшем в результате атак.









Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших.