Ночная атака Ирана на Израиль: по меньшей мере, двое погибших, более 50 человек ранены. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня ночью Иран запустил несколько волн баллистических ракет по Израилю. На эту минуту известно о, по меньшей мере, двух погибших, более 50 человек получили ранения.
Об этом заявили израильские экстренные службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Reuters.
По данным израильской службы чрезвычайных ситуаций, одна из иранских баллистических ракет попала в жилую зону в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. В результате удара погиб один человек, еще более 20 получили ранения.
На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар вызвал значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.
"Это трудное и сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем обследование, чтобы убедиться, что внутри зданий нет других жертв", - сказал заместитель директора аварийных служб округа Аялон Рами Мушер.
Кроме того, по данным израильской службы скорой помощи, вечером 13 июня еще 34 человека пострадали в районе Тель-Авива. Большинство из них получили легкие ранения. Впоследствии полиция сообщила об одном погибшем в результате атак.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших.
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Але я тебе, Юра, не повчаю, а лише співчуваю. А ти мене і повчаєш і зловтішаєшся.
Підлітки...?
Інколи...?
Юра, ще раз, спілкуватися з тобою неприємно. Цілком розумію, що ти неадекватний, логіки в твоїх словах немає і шукати її не треба, але це вже не твої ментальні проблеми, а твоє внутрішнє "Я"
Переможе Ізраїль, то й Україні буде значно легше
Україна з Ізраїлем, ви витримаєте, ви сильні, на вашому боці правда
У вас і у нас одна біда - світовий тероризм
Іранські аятоли відкритим текстом обіцяють с
тертискинути у море країну Ізраіль.
Вже 50 років обіцяють.
Так, Ізраіль не святий у поводженні з "палестинцями". Але територіями приростає внаслідок агресій проти нього. Що логічно і справедливо.
Завершим этот длинный день так: очень умно поступила Грета, которая за пару дней до этой свистопляски подписала согласие на депортацию и улетела в Париж из наших ближневосточных ******.
Дура дурой вроде, а мыло то не ест. Ее товарищи, которые решили сыграть в непримиримых борцов и слегка задержались в депортационной тюрьме, улететь не могут.
Там хіба що підземне сховище врятує.
Це що за дивний переклад такий??? В англійській версії ця назва звучить як "Rising Lion" (дослівно - "лев, що повстає"). Навіть Нетаньягу, коли виступав зі зверненням до нації, назвав її саме так - Rising Lion:
"Moments ago, Israel launched operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat."
https://edition.cnn.com/2025/06/12/middleeast/israel-iran-strikes-intl-hnk
Значення виразу "Rising Lion"
Вираз "Rising Lion" взятий з вірша 23:24 Книги Чисел в Біблії, повідомляє Reuters. У вірші говориться: "Ось, народ підніметься, як великий лев, і підніметься, як молодий лев; він не ляже, поки не з'їсть здобичі і не вип'є крові вбитих".
Згідно з повідомленням, вірш 23:24 є частиною першого пророцтва Валаама, який був неізраїльським пророком і віщуном. У вірші він пророкував про силу і могутність Ізраїлю, порівнюючи його з левом, який не заспокоїться, поки не вгамує свій голод.
лев, що повстає")
Прямий перевод с оригінала - "Народ, як лев..."
Ієлохім - жорстокий Бог - в Старому Завіті він постійно вимагає у євреїв жертв і благословляє на війни.
... євреї цей абгрейт не зробили
по факту наш - не менш залізніший, а то і кращий
Сам то откуда будешь, Ваня?
200 то Ви загнули
і що там з Кірією?
це притому що амери також допомагали відбиватися
Друге Іран під типу санкціями з низьким рівнем освіти, але спромігся наробити стільки балістичних ракет, та сховавши їх підземлю в бункери, причому вони з РЕБ та змінною траекторією, а ми за стільки років війни так ніх... і не маємо з високим рівнем освіти, з частковим доступом до західних технологій.
До 150 ракет по них прилетіло за три хвилі.
Перша - десь - 50-60 - частину ракет вони пропустили навіть і за підтримки США.
Ось такий дірявий ППО у США.
Нам головне щоб ці ******* ракети що можуть обходити більш новіші комплекси чим Патріоти що в Україні не попали в рашу, наразі це вже сто процентно що вони залишаться в Ірані. Друге що Іран не передав технологію.
А взагалі дуже дивно виглядає на всіх відео падіння балістики, якось дуже повільно це щось нове, або вона розділяється на декілька елементів або як Кинжал летить в верхніх шарах атмосфери. Нашим інженерам якщо такі є взагалі по розробкам ракет можливо б варто вивчити досвід Ірану.
Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет: у Тель-Авіві лунають вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Іран атакує Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві вибухи.
Про це повідомляє армія оборони https://t.me/idfofficial/14532 Ізраїлю, https://www.timesofisrael.com/liveblog-june-13-2025/ Times of Israel та https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl CNN, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3557843
Враховуючи невеличкий розмір Ізраїлю , і у зв'язку з цим - в рази переважну щільність систем ППО на кв км , та ще й найновіших і найкращих у світі , то це результат - так собі .
ЗСУ маючи менше систем ППО ніж в Ізраїля , і старіші зразки , вражають не менше ракет , якщо брати у процентному відношенні.
До того ж Ізраїлю збивати ракети допомагають США .
І по друге - чому це раптом у іранців низький рівень освіти ? Якщо вони вчились і вчаться ракетній справі у кацапських вузах .
От така плутанина
збирайте мітинги по всьому світу і показуйте фото руйнувань Тель Авіва.
А то шо срані палестинці собі таке дозволяли то варто внформативно їх пригноблювати.
****** араби, навіть негри мене так не зайобують, хоча вони ліниві, як араби зі своєю фанатичною здібністю крутити релігією у потрібному їм руслі.