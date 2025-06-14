РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8394 посетителя онлайн
Новости
10 156 77

Ночная атака Ирана на Израиль: по меньшей мере, двое погибших, более 50 человек ранены. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня ночью Иран запустил несколько волн баллистических ракет по Израилю. На эту минуту известно о, по меньшей мере, двух погибших, более 50 человек получили ранения.

Об этом заявили израильские экстренные службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Reuters.

По данным израильской службы чрезвычайных ситуаций, одна из иранских баллистических ракет попала в жилую зону в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. В результате удара погиб один человек, еще более 20 получили ранения.

На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар вызвал значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.

"Это трудное и сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем обследование, чтобы убедиться, что внутри зданий нет других жертв", - сказал заместитель директора аварийных служб округа Аялон Рами Мушер.

Кроме того, по данным израильской службы скорой помощи, вечером 13 июня еще 34 человека пострадали в районе Тель-Авива. Большинство из них получили легкие ранения. Впоследствии полиция сообщила об одном погибшем в результате атак.

Израиль после атаки Ирана
Израиль после атаки Ирана
Израиль после атаки Ирана
Израиль после атаки Ирана

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших.

Автор: 

Израиль (1990) Иран (1875) обстрел (27982)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Мої співчуття родинам загиблих та якомога скорішого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги над ворогами у праведній війні за існування країни та народу...
показать весь комментарий
14.06.2025 08:34 Ответить
+25
Звичайний день в Україні.
показать весь комментарий
14.06.2025 08:35 Ответить
+23
я сам українець мешкаю у прифронтовому місті Запоріжжі і цієї ночі знов був наліт шахедів,а свої сівчуття родинам загиблих українців на війні або у тилу постійно висловлюю-тому не потрібно писати дурню...
показать весь комментарий
14.06.2025 09:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мої співчуття родинам загиблих та якомога скорішого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги над ворогами у праведній війні за існування країни та народу...
показать весь комментарий
14.06.2025 08:34 Ответить
ти б хоч раз українцям співчуття висловив,шабесгой....
показать весь комментарий
14.06.2025 09:08 Ответить
Юра Малко, ти ******* від народження чи це погана екологія вплинула?
показать весь комментарий
14.06.2025 09:11 Ответить
ні не ***...те,просто,я вже 6 років живу під владою Ізраїля і більше з років в тих умовах,в яких ви живете останні 2 дні,після нападу на Іран.не дивлячись на це,ваші представники вже 12 років закликають Рашку знищити таких як я,ваш Бібі жодного разу не засудив Путіна,а метрополія не продала Україні навіть маленької гайки для оборони..і це при тому,що я з останніх сил,вже 30 років, намагаюся ввести ваших олігархів типу Бєні,Піні до числа найбагатших людей світу
показать весь комментарий
14.06.2025 09:28 Ответить
Юра, перестань, неприємно читати такі сповіді. Душевний стриптиз це називається. Я не психіатр, але тут навіть нефахівцю зрозуміло, що це не просто потік слів, а готовий діагноз.
показать весь комментарий
14.06.2025 09:38 Ответить
нічого,поживеш теж 3 роки під обстрілами,як ми,будеш читати з задоволенням
показать весь комментарий
14.06.2025 09:42 Ответить
30 років живу під обстрілами, останні 2,5 роки і практично безперервно. Ось тільки на 2 місяці заспокоїлося все і вчора за новою.
Але я тебе, Юра, не повчаю, а лише співчуваю. А ти мене і повчаєш і зловтішаєшся.
показать весь комментарий
14.06.2025 09:48 Ответить
обстрілами ти називаєш саморобні ракети з каналізаційних труб,які інколи запускають палестинські підлітки з Гази? ну-ну....
показать весь комментарий
14.06.2025 09:50 Ответить
Каналізаційні труби...?
Підлітки...?
Інколи...?
Юра, ще раз, спілкуватися з тобою неприємно. Цілком розумію, що ти неадекватний, логіки в твоїх словах немає і шукати її не треба, але це вже не твої ментальні проблеми, а твоє внутрішнє "Я"
показать весь комментарий
14.06.2025 09:59 Ответить
ну звичайно,немає ні логіки ні адекватності ...хоча б здавалося,якщо живеш в ізраїльській колонії то адекватності повинно бути з лишком? було б цікаво пошукати адекватність у тебе,якщо ти поживеш трошки в іранській колонії..
показать весь комментарий
14.06.2025 10:29 Ответить
Юра, якщо не хочеш жити в "ізраїльській колонії", то знайди українську колонію, що підходить для тебе. Тут Google мені нагадує, що така є у Вінніпег, Едмонтон, Канада. Там ти будеш серед своїх і нарешті заспокоїшся. Або знайди собі хорошого психотерапевта. Вилікувати він тебе не вилікує, але, принаймні, перестанеш з рогами кидатися на людей.
показать весь комментарий
14.06.2025 10:42 Ответить
Перемоги та усього найкращого Ізраїлю!
Переможе Ізраїль, то й Україні буде значно легше
Україна з Ізраїлем, ви витримаєте, ви сильні, на вашому боці правда
У вас і у нас одна біда - світовий тероризм
показать весь комментарий
14.06.2025 11:52 Ответить
Ну ви знайшли з ким сперечатися .
показать весь комментарий
14.06.2025 12:02 Ответить
Самі наобирали тупорилих і жадібних недоєвреїв у владу а винуватий Ізраїль, ага
показать весь комментарий
14.06.2025 09:40 Ответить
правда ті хто понаобирали це або ухилянти 6 млн або біженці,які зображують із себе жертв війни і щасливо живуть за кордоном,ще 5 млн....
показать весь комментарий
14.06.2025 09:44 Ответить
я сам українець мешкаю у прифронтовому місті Запоріжжі і цієї ночі знов був наліт шахедів,а свої сівчуття родинам загиблих українців на війні або у тилу постійно висловлюю-тому не потрібно писати дурню...
показать весь комментарий
14.06.2025 09:12 Ответить
Давайте хвалитимемо ядерний Ізраїль за війну проти без ядерного Ірану так само як війну ядерної Росії проти без ядерної України
показать весь комментарий
14.06.2025 11:45 Ответить
Проте, є нюанси. У Ізраілі 9 млн, у Ірані 60, здається.
Іранські аятоли відкритим текстом обіцяють стерти скинути у море країну Ізраіль.
Вже 50 років обіцяють.
Так, Ізраіль не святий у поводженні з "палестинцями". Але територіями приростає внаслідок агресій проти нього. Що логічно і справедливо.
показать весь комментарий
14.06.2025 12:09 Ответить
Руйнувань немало,співчуття загиблим і постраждалим,але під час терористичної атаки хамасу загинуло в сотні раз більше
показать весь комментарий
14.06.2025 09:50 Ответить
Звичайний день в Україні.
показать весь комментарий
14.06.2025 08:35 Ответить
Ірану приготуватися.
показать весь комментарий
14.06.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 09:20 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 09:21 Ответить
Це залізний пукол?
показать весь комментарий
14.06.2025 09:31 Ответить
А чому питаєте?
показать весь комментарий
14.06.2025 09:39 Ответить
Для всебічного розвитку.
показать весь комментарий
14.06.2025 09:42 Ответить
Залізний Купол проти саморобних ракет з сантехнічних труб і іранських дронів з китайської комплектухи. Дешево і сердито збивати сотні і тисячі хлама що ХАМАС і Хезбола запускають з Гази, Лівану, Сирії. Для протидії балистиці в Ізраїлю є інші засоби. А також допомога США. Сухопутний THAAD та Aegis Combat System на есмінцях типу https://en.wikipedia.org/wiki/Arleigh_Burke-class_destroyer Arleigh Burke і крейсерах типу https://en.wikipedia.org/wiki/Ticonderoga-class_cruiser Ticonderoga. Розвивайтесь всебічно.
показать весь комментарий
14.06.2025 09:57 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Праща Давида
показать весь комментарий
14.06.2025 10:02 Ответить
Ні, це козирі. 😄
показать весь комментарий
14.06.2025 11:26 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Завершим этот длинный день так: очень умно поступила Грета, которая за пару дней до этой свистопляски подписала согласие на депортацию и улетела в Париж из наших ближневосточных ******.

Дура дурой вроде, а мыло то не ест. Ее товарищи, которые решили сыграть в непримиримых борцов и слегка задержались в депортационной тюрьме, улететь не могут.
показать весь комментарий
14.06.2025 08:40 Ответить
Всі в укритях - по великому рахунку Іран не зможе сильно нашкодити
показать весь комментарий
14.06.2025 08:44 Ответить
Друге і четверте фото - попали влучно.
Там хіба що підземне сховище врятує.
показать весь комментарий
14.06.2025 12:13 Ответить
Надо Бібе ще раз на 9 травня поїхати до Хутіна ..інакше неможна..
показать весь комментарий
14.06.2025 08:44 Ответить
Так Нетаньяху кличуть в Ізраілі
показать весь комментарий
14.06.2025 08:46 Ответить
Ага, з дідом на дрючку прогулятися
показать весь комментарий
14.06.2025 08:59 Ответить
Що Ізраїль молодець, Іран теж гарно відповів.
показать весь комментарий
14.06.2025 09:11 Ответить
В чому "гарність"?
показать весь комментарий
14.06.2025 09:40 Ответить
В тому що відповів.
показать весь комментарий
14.06.2025 13:08 Ответить
От що відрізняє їх від москалів?((Просто по житлових кварталах євреїв вдарили(Точно як москалі : для них пабєда це просто все стерти з лиця землі,занести собі в конституції і зробити вигляд ,що будуть развівать,а зроблять кончений совок з алкоголізмом та всіма наслідками((
показать весь комментарий
14.06.2025 09:14 Ответить
Ізраїль закликав світ засудити удари Ірана по Ізраїлю
показать весь комментарий
14.06.2025 09:15 Ответить
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ"

Це що за дивний переклад такий??? В англійській версії ця назва звучить як "Rising Lion" (дослівно - "лев, що повстає"). Навіть Нетаньягу, коли виступав зі зверненням до нації, назвав її саме так - Rising Lion:

"Moments ago, Israel launched operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat."

https://edition.cnn.com/2025/06/12/middleeast/israel-iran-strikes-intl-hnk

Значення виразу "Rising Lion"

Вираз "Rising Lion" взятий з вірша 23:24 Книги Чисел в Біблії, повідомляє Reuters. У вірші говориться: "Ось, народ підніметься, як великий лев, і підніметься, як молодий лев; він не ляже, поки не з'їсть здобичі і не вип'є крові вбитих".

Згідно з повідомленням, вірш 23:24 є частиною першого пророцтва Валаама, який був неізраїльським пророком і віщуном. У вірші він пророкував про силу і могутність Ізраїлю, порівнюючи його з левом, який не заспокоїться, поки не вгамує свій голод.



лев, що повстає")

показать весь комментарий
14.06.2025 09:18 Ответить
Назва операції - "Ам кі-лаві..."
Прямий перевод с оригінала - "Народ, як лев..."
показать весь комментарий
14.06.2025 09:23 Ответить
Лев серед хижаків найбільш гнилий,важкий на підйом та лінивий хижак.Закінчує життя,як правило,дуже нещасливо - з відкушеними геніталіями та переламаним хребтом.По природі альфонс - живе за рахунок левиць.Але - грива,постава,рик який чути на 3-5 км...Так що все вірно...
показать весь комментарий
14.06.2025 13:19 Ответить
"він не ляже, поки не з'їсть здобичі і не вип'є крові вбитих" - будуть пити кров іранців?
показать весь комментарий
14.06.2025 11:24 Ответить
Ну не прямо пити. Будуть замішувати на ній мацу. (жартую)
показать весь комментарий
14.06.2025 11:59 Ответить
Це не кошерно.
Ієлохім - жорстокий Бог - в Старому Завіті він постійно вимагає у євреїв жертв і благословляє на війни.
показать весь комментарий
14.06.2025 12:04 Ответить
А хіба в християн не той самий Б-г?
показать весь комментарий
14.06.2025 12:10 Ответить
По суті так - але заповіт новий - "любіть один одного"...
... євреї цей абгрейт не зробили
показать весь комментарий
14.06.2025 12:33 Ответить
Та всеодно той апгрейд ніфіга не спрацював.
показать весь комментарий
14.06.2025 12:42 Ответить
Спрацював як було задумано.
показать весь комментарий
14.06.2025 12:59 Ответить
тут деякі ідіоти оспівували "Залізний купол" і казали от нам би такий

по факту наш - не менш залізніший, а то і кращий
показать весь комментарий
14.06.2025 09:25 Ответить
тут деякі ідіоти і Ізраїль оспівують,хоч ми для нього комахи...
показать весь комментарий
14.06.2025 09:30 Ответить
Юрко, якшо ти - комаха, то ти для всіх будеш комахою
показать весь комментарий
14.06.2025 12:00 Ответить
біженець👉
показать весь комментарий
14.06.2025 12:10 Ответить
Юрко, це ти дзижчиш?
показать весь комментарий
14.06.2025 12:12 Ответить
А що так? ЗК працює у межах своїх можливостей, а можливості ці блискучі. Вчорашній вечірній залп - із 200 ракет прорвалося 7. Все в межах статистики. Середня кількість перехоплень у ЗК - 90%, тоді як у подібних систем 50-60% вважається прийнятним результатом. Виходити треба з реалій, а не зі своїх уявлень. А реалії ці такі - немає і бути не може неперехоплюваних ракет, немає і бути не може непробивної оборони. І в тому і в іншому випадку говорять лише про відсотки успішного застосування
показать весь комментарий
14.06.2025 09:34 Ответить
Американська і йорданська ПВО теж входять до складу вашого купола?🤔
показать весь комментарий
14.06.2025 09:44 Ответить
ПВО...???
Сам то откуда будешь, Ваня?
показать весь комментарий
14.06.2025 09:51 Ответить
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-less-than-100-missiles-fired-by-iran-in-two-barrages/

200 то Ви загнули

і що там з Кірією?

це притому що амери також допомагали відбиватися
показать весь комментарий
14.06.2025 09:57 Ответить
Щодо Кірії звертайтеся до іранських джерел, які вчора не тільки Кирію "зруйнували", а й "збили" 3 F-35 та "взяли в полон" жінку-пілота.
показать весь комментарий
14.06.2025 10:05 Ответить
..
показать весь комментарий
14.06.2025 09:40 Ответить
По нам ніколи 300 балістики за ніч не прилітало, і це дуже добре що в орків стільки немає, тому що б ППО не справилось.

Друге Іран під типу санкціями з низьким рівнем освіти, але спромігся наробити стільки балістичних ракет, та сховавши їх підземлю в бункери, причому вони з РЕБ та змінною траекторією, а ми за стільки років війни так ніх... і не маємо з високим рівнем освіти, з частковим доступом до західних технологій.
показать весь комментарий
14.06.2025 11:12 Ответить
Повівся на канашенковщіну Ізраїлю?
До 150 ракет по них прилетіло за три хвилі.
Перша - десь - 50-60 - частину ракет вони пропустили навіть і за підтримки США.
Ось такий дірявий ППО у США.
показать весь комментарий
14.06.2025 11:27 Ответить
Ну Іранці заявляють що взагалі 400 ракет пустили, тому ну я ракети не рахував.

Нам головне щоб ці ******* ракети що можуть обходити більш новіші комплекси чим Патріоти що в Україні не попали в рашу, наразі це вже сто процентно що вони залишаться в Ірані. Друге що Іран не передав технологію.

А взагалі дуже дивно виглядає на всіх відео падіння балістики, якось дуже повільно це щось нове, або вона розділяється на декілька елементів або як Кинжал летить в верхніх шарах атмосфери. Нашим інженерам якщо такі є взагалі по розробкам ракет можливо б варто вивчити досвід Ірану.
показать весь комментарий
14.06.2025 11:39 Ответить
Чому 300 ? Пишуть тільки про 100+ . І не тільки про балістику .
Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет: у Тель-Авіві лунають вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Іран атакує Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві вибухи.
Про це повідомляє армія оборони https://t.me/idfofficial/14532 Ізраїлю, https://www.timesofisrael.com/liveblog-june-13-2025/ Times of Israel та https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl CNN, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3557843

Враховуючи невеличкий розмір Ізраїлю , і у зв'язку з цим - в рази переважну щільність систем ППО на кв км , та ще й найновіших і найкращих у світі , то це результат - так собі .
ЗСУ маючи менше систем ППО ніж в Ізраїля , і старіші зразки , вражають не менше ракет , якщо брати у процентному відношенні.
До того ж Ізраїлю збивати ракети допомагають США .
І по друге - чому це раптом у іранців низький рівень освіти ? Якщо вони вчились і вчаться ракетній справі у кацапських вузах .
показать весь комментарий
14.06.2025 13:33 Ответить
Пропаганда в Ізраїлю аналогічна кацапській - там є свій Канашенков теж.
показать весь комментарий
14.06.2025 11:25 Ответить
Я з Сирця, баґато моіх сусідів і у 24 школі були евреі. Вони поважали себе, та плювати вони хотіли шо там хто думае. Самоповаґа націі цє важливо, ухілянти.
показать весь комментарий
14.06.2025 09:44 Ответить
Цензор скромно замовчує, що це руїни ізраїльського пентагону.
показать весь комментарий
14.06.2025 09:54 Ответить
А шахедів стало менше які летять на Україну ? Памʼятаєте як Ізраїль відмовлявся надати хоч якусь допомогу Україні , ніби щоб не розізлили Іран який завжди був проросійський.
От така плутанина
показать весь комментарий
14.06.2025 10:08 Ответить
Ізраїль надавав допомогу москалям, якщо що.
показать весь комментарий
14.06.2025 10:10 Ответить
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
показать весь комментарий
14.06.2025 10:42 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 10:42 Ответить
то що це вже означає: free Israel!
збирайте мітинги по всьому світу і показуйте фото руйнувань Тель Авіва.
А то шо срані палестинці собі таке дозволяли то варто внформативно їх пригноблювати.
****** араби, навіть негри мене так не зайобують, хоча вони ліниві, як араби зі своєю фанатичною здібністю крутити релігією у потрібному їм руслі.
показать весь комментарий
14.06.2025 11:55 Ответить
ти дуже войовничий,як і всі мадяри....але в основному в ролі шакала
показать весь комментарий
14.06.2025 12:12 Ответить
 
 