Иран запустил по Израилю более 100 ракет: в Тель-Авиве раздаются взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Иран атакует Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве взрывы.
Об этом сообщает армия обороны Израиля, Times of Israel и CNN, передает Цензор.НЕТ.
Иранские ракеты атакуют Тель-Авив и другие центральные регионы страны. В городе поднимается дым. В частности, в районе Тель-Авива зарегистрировали 7 мест ударов.
Отмечается, что Иран выпустил по Израилю более 100 ракет. В столице Израиля работала противовоздушная оборона "Золотой купол".
"Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении.
Военные призвали жителей страны находиться в укрытиях и покинуть их только после получения соответствующего указания.
Также есть информация о "прилетах" первых иранских баллистических ракет по Иерусалиму. В городе слышны взрывы, вероятно, в результате перехвата ракет израильскими системами обороны.
"Враг отслеживает видеозаписи, чтобы улучшить свои атакующие возможности", - говорят военные.
О пострадавших пока не сообщается.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "должен быть готов к суровому наказанию" за свои атаки.
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на видео один прилет. это великий?
уже есть иформация, пострадал 21 человек, двое в тяжелом состоянии, из 300 ракет 15 прилетов, остальные либо сбиты либо неизвестно где, общий процент работы пво 95%, хороший процент, это на этот момент
Але Ізраїль підготовлений, і населення морально підготовлене теж. Тому наслідки будуть не жахливими.
«Можно сказать, атака отбита. Из 300 ракет 15 достигли целей, и то в жилом секторе. Как-то слабовато, если честно. Ждали что-то, а тут так себе»
Те ж відео прильоту по ізраїльському міністерству: та шахеди по Україні вдвічі потужніші, ніж вибухи від ракет.
До речі, швидкість польоту багатьох повітряних цілей, зафіксована на відео ударів по ісраелюч навряд чи більша за швидкість шахедів. Недобалістика якась. Дозвукові московитські Х-101 і ті швидше літають, і вибухова хвиля в рази більша.
та ніколи-у гольф грає з міністром оборони
Якби вони відклали удар по Ірану, то всерівно колись б прийшлось рано чи пізно але уже могла ядерка прилетіти. Тепер головне щоб не повелись на ліваків і знищили нафтову промисловість Ірану. Тільки залишивши їх фінансування можна щось там змінити.
Звучит как "Мы вас будем п*здить и не смейте огрызаться."