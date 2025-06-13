Иран запустил по Израилю более 100 ракет: в Тель-Авиве раздаются взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иран атакует Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве взрывы.

Об этом сообщает армия обороны Израиля, Times of Israel и CNN, передает Цензор.НЕТ.

Иранские ракеты атакуют Тель-Авив и другие центральные регионы страны. В городе поднимается дым. В частности, в районе Тель-Авива зарегистрировали 7 мест ударов.

Отмечается, что Иран выпустил по Израилю более 100 ракет. В столице Израиля работала противовоздушная оборона "Золотой купол".

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"Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении.

Военные призвали жителей страны находиться в укрытиях и покинуть их только после получения соответствующего указания.

Также есть информация о "прилетах" первых иранских баллистических ракет по Иерусалиму. В городе слышны взрывы, вероятно, в результате перехвата ракет израильскими системами обороны.

"Враг отслеживает видеозаписи, чтобы улучшить свои атакующие возможности", - говорят военные.

О пострадавших пока не сообщается.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "должен быть готов к суровому наказанию" за свои атаки.

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