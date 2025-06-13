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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет: у Тель-Авіві лунають вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іран атакує Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві вибухи. 

Про це повідомляє армія оборони ІзраїлюTimes of Israel та CNN, передає Цензор.НЕТ.

Іранські ракети атакують Тель-Авів та інші центральні регіони країни. У місті здіймається дим. Зокрема, у районі Тель-Авіва зареєстрували 7 місць ударів.

Іран атакує Ізраїль ракетами

Зазначається, що Іран випустив по Ізраїлю понад 100 ракет. У столиці Ізраїлю працювала протиповітряна оборона "Залізний купол".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятола Хаменеї. ФОТО

"Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали жителів країни перебувати в укриттях й залишити їх лише після отримання відповідної вказівки.

Також є інформація про "прильоти" перших іранських балістичних ракет по Єрусалиму. У місті чути вибухи, ймовірно, внаслідок перехоплення ракет ізраїльськими системами оборони.

Іран атакує Ізраїль ракетами

"Ворог відстежує відеозаписи, щоб покращити свої атакуючі можливості", – кажуть військові.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути готовий до суворого покарання" за свої атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія, Франція і Німеччина закликали Ізраїль та Іран утриматися від подальшої ескалації

Тель-Авів під атакою балістичними ракетами Ірану
Тель-Авів під атакою балістичними ракетами Ірану
Тель-Авів під атакою балістичними ракетами Ірану

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) атака (370) балістичні ракети (445)


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Топ коментарі
+47
А що Трамп вже не повторює свою дурь, що Україна має чекати відповіді??
чи Ізраїль- це перший сорт, а українці - це третій?
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13.06.2025 21:55 Відповісти
+29
Якби Трамп був президентом, то він би цього не допустив, це війна Байдена, а не його. Там особисто знайомий з Хаменеї, його змусили це зробити.
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13.06.2025 21:58 Відповісти
+26
Ізраїлю тримайся-бажаю вам перемогти всіх ворогів...
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13.06.2025 21:59 Відповісти
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ти ж вкурсі шо АЕС ці ракети що сраки? Там навіть тріщин в бетоні не зʼявитсья
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14.06.2025 01:33 Відповісти
трампєц продовжується
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13.06.2025 22:19 Відповісти
Ну якийсь відсоток пройде. Важливо - який. 3 чи 30 - дві великі різниці.
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13.06.2025 22:20 Відповісти
Судячи з відео - великий.
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13.06.2025 22:32 Відповісти
"Судячи з відео - великий"

на видео один прилет. это великий?
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13.06.2025 22:37 Відповісти
Є інші відео. Не заклинюйтесь на цензорі. Там прильот за прильотом.
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13.06.2025 22:47 Відповісти
"Є інші відео"

уже есть иформация, пострадал 21 человек, двое в тяжелом состоянии, из 300 ракет 15 прилетов, остальные либо сбиты либо неизвестно где, общий процент работы пво 95%, хороший процент, это на этот момент
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13.06.2025 22:56 Відповісти
Да, замєс неслабкий.

Але Ізраїль підготовлений, і населення морально підготовлене теж. Тому наслідки будуть не жахливими.
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13.06.2025 22:23 Відповісти
Как говорил Майк Тайсон у каждого есть план пока он не получит по лицу.
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13.06.2025 22:29 Відповісти
Так ты готовишься получить по лицу, чмо лишнехромосомное?
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14.06.2025 01:35 Відповісти
Снова месячные?
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14.06.2025 01:36 Відповісти
Ми сдеся ні прічем, мі іграємся мячом.
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13.06.2025 22:29 Відповісти
Руснявий канал опублікував слова жителя Ізраіля:

«Можно сказать, атака отбита. Из 300 ракет 15 достигли целей, и то в жилом секторе. Как-то слабовато, если честно. Ждали что-то, а тут так себе»
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13.06.2025 22:30 Відповісти
В Дімоні ядерний реактор Ізраїлю - Іран цілить туди
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13.06.2025 22:30 Відповісти
Непопулярне питання: а чого ті ракети вибухають, ніби то якісь пітарди ?

Те ж відео прильоту по ізраїльському міністерству: та шахеди по Україні вдвічі потужніші, ніж вибухи від ракет.
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13.06.2025 22:32 Відповісти
Її могли збити, але балістика має таку особливість, що частина ракети особливо якщо то з декількома бойовими частинами, можу кудись, ще попасти.
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13.06.2025 22:51 Відповісти
Бо вага вибухової речовини в кожній з ракет невелика. Це ракети не для жертв і серйозних руйнувань, а для видовищних відео в ЗМІ. Демонстрація, що чалматоголові аятоли можуть дати щигля по обрізаному еурейському прутневі.
До речі, швидкість польоту багатьох повітряних цілей, зафіксована на відео ударів по ісраелюч навряд чи більша за швидкість шахедів. Недобалістика якась. Дозвукові московитські Х-101 і ті швидше літають, і вибухова хвиля в рази більша.
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13.06.2025 23:32 Відповісти
трампон казав що зпхистить..
та ніколи-у гольф грає з міністром оборони
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13.06.2025 22:45 Відповісти
В цілому ППО відпрацювало непогано відбиваючи 300 балістики, прильоти є, але яка кількість ракет, на таку невелику площу удару, і враховуючи те що Ізраїль підготовлений до такого розвитку подій уже давно, це все не критично.

Якби вони відклали удар по Ірану, то всерівно колись б прийшлось рано чи пізно але уже могла ядерка прилетіти. Тепер головне щоб не повелись на ліваків і знищили нафтову промисловість Ірану. Тільки залишивши їх фінансування можна щось там змінити.
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13.06.2025 22:48 Відповісти
Израиль по площади, как Киевская область. И в 75 раз меньше Ирана.
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13.06.2025 22:55 Відповісти
Дело не только в площади, США официально заявили что помогают Израилю перехватывать ракеты.
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13.06.2025 23:47 Відповісти
Трамп це ***** номер 2
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13.06.2025 23:06 Відповісти
Хлопці не переймайтеся занадто ... Це "на довго" може буть лише у хворих мизках, хто не розуміє , що місця запуску ракет , ти біль балістики требо персам негайно зховати , бо ї їх знищять ... F-35 долыта до тіїх точки в затоці звіти усю терріторію Ірана можно обстріляти вільно за 30 хвили й тому більше 50 хвилин цей обстріл тримати не може . Зранку Цахаль знищив половину керівництва КСІРа , а перси не московити , для їх їх військова еліта не гарматне м"ясо й тому, якщо добралися до тих , то знищення шахт звіти пускали балістику це питання часу й тому я не впевненний що навіть зара в тому місці щось залишилося .
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13.06.2025 23:29 Відповісти
Министр обороны Израиля заявил, что Иран своей атакой перешел все красные линии. (c)
Звучит как "Мы вас будем п*здить и не смейте огрызаться."
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13.06.2025 23:32 Відповісти
Дурачок лишнехромосомный! Твоим братьям-бармалеям ясно сказали: будете огрызаться - ********* всю нефтнку, а не только ядерку. Теперь наблюдай, сидя на бутылке
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14.06.2025 00:59 Відповісти
А чому Трамп не каже, що якби був президентом, то цього б не сталося?
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13.06.2025 23:36 Відповісти
Й потім - ми не у дитячому садочку типа "він перший напав" , коли рахунок , хто на кого напав кожного ранку починаєтся з нуля . Іран має у своїй програмі пункт про знищення Ізраїлю й хоча б через це то вже є казусом Бейлі . Крім того , Ізраїль кожні два дні острілюют шиїти-хусіти й це теж казус Бейлі бо у "дикунів в капцях" не має не тільки всоїх вчителів з аріфметики , але навіть примітивних заводі . Усе це там з Ірану - навіть війскова форма - бо й легкої промисловості там нема й грошей що усе це купувати десь там . Це класичне іранське проксі . Крім того , пів року тому вже був напад на Ізраїль прямо з Персії ... В тому числі й балістикою . Й я щось не пом"ятаю, що після цього були якісь домовленності , чи хоча б перемовини . Ізраїль й Іран постійно перебувают у стані війни й це вже не варто рахувать ...
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13.06.2025 23:38 Відповісти
Иранские прокси гораздо опасней самого Ирана, пастухи в сандалях даже США нагнули в Афганистане, а на Ближнем востоке таких пастухов пруд пруди, палестинцы вообще готовы вас на куски порвать, после всего того что вы натворили в Секторе Газа.
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13.06.2025 23:51 Відповісти
Ти критичний і-"розумник" ... Ненависть т.з. "плателинців" вона за останні 80 років ніяк не змінювалася й ніяк не залежала від ріальності -- виключно від пропоганди ісламу . Через це вона така ж сама як да іспанців , які за Кораном тех не мають право правити на землі халіфату Аль-Андалуз . Так само як й серби не мают право на їх землю - це теж було частиною султанату , бо згідно з провідними хадісами обо великих ісламских конфесій - будь яка земля , що була хоча б один день під правлінням падішаха (чи халіфа, чи султана) називається "дар-аль-ісламія" -- що у буквальному перекладі звучить як "БУДИНОК ІСЛАМУ" в змістовному - "земля Ісламу" . Це єдина причина ненависті й єдина причина , чому фундаменталісти підривают залізничні вокзалі у Мадриді, наїзжають на натовп у Марселі . До речі й Марсель й Одеса з Маріуполєм , не кажучи про Крим й усю московію -- це теж не в меньшій ступені "дар-аль-ісламія" ніж той же Ієрусалім .
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14.06.2025 00:19 Відповісти
ЯКБИ Я БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ,ЦЕ НЕ МОЯ ВІЙНА,ТО ВСЕ БАЙДЕН ВИНЕН
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14.06.2025 00:01 Відповісти
Різниця між організованостю української діаспори в США і ізраїльської виражена у тому, що в української Трамп забирає надра, а ізраїльській віддає свою дочку.
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14.06.2025 00:50 Відповісти
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