Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет: у Тель-Авіві лунають вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іран атакує Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві вибухи.

Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, Times of Israel та CNN, передає Цензор.НЕТ.

Іранські ракети атакують Тель-Авів та інші центральні регіони країни. У місті здіймається дим. Зокрема, у районі Тель-Авіва зареєстрували 7 місць ударів.

Зазначається, що Іран випустив по Ізраїлю понад 100 ракет. У столиці Ізраїлю працювала протиповітряна оборона "Залізний купол".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятола Хаменеї. ФОТО

"Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали жителів країни перебувати в укриттях й залишити їх лише після отримання відповідної вказівки.

Також є інформація про "прильоти" перших іранських балістичних ракет по Єрусалиму. У місті чути вибухи, ймовірно, внаслідок перехоплення ракет ізраїльськими системами оборони.

"Ворог відстежує відеозаписи, щоб покращити свої атакуючі можливості", – кажуть військові.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути готовий до суворого покарання" за свої атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія, Франція і Німеччина закликали Ізраїль та Іран утриматися від подальшої ескалації





