Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет: у Тель-Авіві лунають вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Іран атакує Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві вибухи.
Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, Times of Israel та CNN, передає Цензор.НЕТ.
Іранські ракети атакують Тель-Авів та інші центральні регіони країни. У місті здіймається дим. Зокрема, у районі Тель-Авіва зареєстрували 7 місць ударів.
Зазначається, що Іран випустив по Ізраїлю понад 100 ракет. У столиці Ізраїлю працювала протиповітряна оборона "Залізний купол".
"Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози", - йдеться у повідомленні.
Військові закликали жителів країни перебувати в укриттях й залишити їх лише після отримання відповідної вказівки.
Також є інформація про "прильоти" перших іранських балістичних ракет по Єрусалиму. У місті чути вибухи, ймовірно, внаслідок перехоплення ракет ізраїльськими системами оборони.
"Ворог відстежує відеозаписи, щоб покращити свої атакуючі можливості", – кажуть військові.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути готовий до суворого покарання" за свої атаки.
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на видео один прилет. это великий?
уже есть иформация, пострадал 21 человек, двое в тяжелом состоянии, из 300 ракет 15 прилетов, остальные либо сбиты либо неизвестно где, общий процент работы пво 95%, хороший процент, это на этот момент
Але Ізраїль підготовлений, і населення морально підготовлене теж. Тому наслідки будуть не жахливими.
«Можно сказать, атака отбита. Из 300 ракет 15 достигли целей, и то в жилом секторе. Как-то слабовато, если честно. Ждали что-то, а тут так себе»
Те ж відео прильоту по ізраїльському міністерству: та шахеди по Україні вдвічі потужніші, ніж вибухи від ракет.
До речі, швидкість польоту багатьох повітряних цілей, зафіксована на відео ударів по ісраелюч навряд чи більша за швидкість шахедів. Недобалістика якась. Дозвукові московитські Х-101 і ті швидше літають, і вибухова хвиля в рази більша.
та ніколи-у гольф грає з міністром оборони
Якби вони відклали удар по Ірану, то всерівно колись б прийшлось рано чи пізно але уже могла ядерка прилетіти. Тепер головне щоб не повелись на ліваків і знищили нафтову промисловість Ірану. Тільки залишивши їх фінансування можна щось там змінити.
Звучит как "Мы вас будем п*здить и не смейте огрызаться."