ЦАХАЛ сообщил, что Иран выпустил 150 ракет по Израилю, 35 пострадавших

Вечером пятницы, 13 июня, Иран нанес ответные ракетные удары по Израилю. По данным ЦАХАЛа, Иран выпустил около 150 баллистических ракет.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Армия обороны Израиля сообщает, что Ираном было осуществлено два массированных обстрела. Зафиксировано 9 попаданий.

Известно о 35 пострадавших в вследствие атаки Ирана. Одна женщина находится в критическом состоянии, еще четыре человека получили травмы средней тяжести.

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.