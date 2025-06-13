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Новости Атаки Ирана на Израиль
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ЦАХАЛ сообщил, что Иран выпустил 150 ракет по Израилю, 35 пострадавших

атака Ирана по Израилю

Вечером пятницы, 13 июня, Иран нанес ответные ракетные удары по Израилю. По данным ЦАХАЛа, Иран выпустил около 150 баллистических ракет.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Армия обороны Израиля сообщает, что Ираном было осуществлено два массированных обстрела. Зафиксировано 9 попаданий.

Известно о 35 пострадавших в вследствие атаки Ирана. Одна женщина находится в критическом состоянии, еще четыре человека получили травмы средней тяжести.

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1875) атака (405)


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Топ комментарии
+6
Яке звірство...
Надіюсь ракети перехоплювачі, які забрали в України, допомогли...
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13.06.2025 23:25 Ответить
+5
Ближневосточный жабогадюкинг. Болею против обоих сторон, особенно против Ирана с их шахедами.
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13.06.2025 23:28 Ответить
+5
Мені здається і Цензор і інші ЗМІ...непристойно багато місця приділяють цій сутичці...На фоні наших подій,це просто гра в пісочниці але наші події відійшли на задній план....Українців можна вбивати,це дрібниці,а от ізраїтелі....
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13.06.2025 23:44 Ответить
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Оце жахнули....
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13.06.2025 23:25 Ответить
Яке звірство...
Надіюсь ракети перехоплювачі, які забрали в України, допомогли...
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13.06.2025 23:25 Ответить
Ну,не падати духом.Літаків ще 199,якщо іранці не брешуть.Довбайте ту пустелі ,і хай ні сніг ,ні холод не спинить вас)
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13.06.2025 23:28 Ответить
Ближневосточный жабогадюкинг. Болею против обоих сторон, особенно против Ирана с их шахедами.
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13.06.2025 23:28 Ответить
Это только начало! Политики воюют, а страдают простые люди в основном. Впрочем, как всегда.
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13.06.2025 23:29 Ответить
Для того лідера КСІРа що заперечував влучання ППО в літак МАУ то вже був не "начало" , а повний кінець - завтра будуть ховати ! Інше джерело каже , що знищили половину генштаба ...
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13.06.2025 23:50 Ответить
Это только начало?

скільки балістики в ірашки ?

.
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13.06.2025 23:57 Ответить
Пишуть що атакували ядерний реактор у Димони
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13.06.2025 23:29 Ответить
Пишут, что аятол так отхлестали по щекам обрезанным, что чурбаны с голов послетали.
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13.06.2025 23:39 Ответить
Ядерної війни не буде, читайте про кінець світу в Біблії
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13.06.2025 23:38 Ответить
Мені здається і Цензор і інші ЗМІ...непристойно багато місця приділяють цій сутичці...На фоні наших подій,це просто гра в пісочниці але наші події відійшли на задній план....Українців можна вбивати,це дрібниці,а от ізраїтелі....
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13.06.2025 23:44 Ответить
Якби трумп був президентом, цього б не було! Ой....
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13.06.2025 23:44 Ответить
До чого б Трамп не торкнувся воно невдовзі перетворюється на велику купу лайна. От і "велика хороша угода з Іраном" перетворилася на регіональний конфлікт, який може спричинити ядерну катастрофу.
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14.06.2025 00:00 Ответить
Моё мнение собака путин этим конфликтом Израиль-Иран хочет отвлечь Запад от Украины. А сам тварюка в это время будет прорываться к Днепру и Сумам.
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14.06.2025 00:08 Ответить
Аби Цихал знищів хї заводи, то расція не побачить поставок шахедів та ракет. А вони вже горя наробили... і нароблять теж , якщо Ізраїлеві сини не ******* по виробництву
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14.06.2025 01:09 Ответить
Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122269/turetskie-elity-schitayut-vrazhdu-mezhdu-iranom-i-izrailem-srezhissirovannym-spektaklem.shtml Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем - Kavkazcenter.com
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14.06.2025 00:20 Ответить
іран - "***** нам паможет!" ))
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14.06.2025 00:38 Ответить
Стоп , яка послідовність? Спочатку Ізраїль крупно вгатив потів Іран крупно вгатив? А чого казали що атака Потужна, якщо пускові не знищено? Чи їх ховали в скелях а потім вивели ?
Кляті гопники, пейджера їм в чалму!!
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14.06.2025 01:07 Ответить
 
 