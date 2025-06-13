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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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ЦАХАЛ повідомив, що Іран випустив менше ніж 100 ракет по Ізраїлю: постраждали 35 осіб (оновлено)

атака Ірану по Ізраїлю

Увечері п'ятниці, 13 червня, Іран завдав ракетних ударів у відповідь по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Іран випустив близько 150 балістичних ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що Іраном було здійснено два масованих обстріли. Зафіксовано 9 влучань.

Відомо про 35 постраждалих внаслідок атаки Ірану. Одна жінка перебуває у критичному стані, ще четверо людей дістали травми середньої тяжкості. 

Оновлення

Згодом представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ефі Дефрін повідомив, що під час масштабної атаки по Ізраїлю Іран скерував по країні менш ніж 100 ракет.

"Упродовж останньої години з Ірану по території Ізраїлю було випущено дві серії ракет "земля-земля". Було випущено менше ніж 100 ракет",- сказав він.

За словами представника ЦАХАЛу, більшість ракет перехопили системи протиповітряної оборони. Також частина не досягла своїх цілей.

"Є кілька влучень у будівлі, деякі з них спричинені уламками перехоплених ракет",- сказав Дефрін. 

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) атака (370)


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Топ коментарі
+6
Яке звірство...
Надіюсь ракети перехоплювачі, які забрали в України, допомогли...
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13.06.2025 23:25 Відповісти
+5
Ближневосточный жабогадюкинг. Болею против обоих сторон, особенно против Ирана с их шахедами.
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13.06.2025 23:28 Відповісти
+5
Мені здається і Цензор і інші ЗМІ...непристойно багато місця приділяють цій сутичці...На фоні наших подій,це просто гра в пісочниці але наші події відійшли на задній план....Українців можна вбивати,це дрібниці,а от ізраїтелі....
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13.06.2025 23:44 Відповісти
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Оце жахнули....
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13.06.2025 23:25 Відповісти
Яке звірство...
Надіюсь ракети перехоплювачі, які забрали в України, допомогли...
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13.06.2025 23:25 Відповісти
Ну,не падати духом.Літаків ще 199,якщо іранці не брешуть.Довбайте ту пустелі ,і хай ні сніг ,ні холод не спинить вас)
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13.06.2025 23:28 Відповісти
Ближневосточный жабогадюкинг. Болею против обоих сторон, особенно против Ирана с их шахедами.
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13.06.2025 23:28 Відповісти
Это только начало! Политики воюют, а страдают простые люди в основном. Впрочем, как всегда.
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13.06.2025 23:29 Відповісти
Для того лідера КСІРа що заперечував влучання ППО в літак МАУ то вже був не "начало" , а повний кінець - завтра будуть ховати ! Інше джерело каже , що знищили половину генштаба ...
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13.06.2025 23:50 Відповісти
Это только начало?

скільки балістики в ірашки ?

.
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13.06.2025 23:57 Відповісти
Пишуть що атакували ядерний реактор у Димони
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13.06.2025 23:29 Відповісти
Пишут, что аятол так отхлестали по щекам обрезанным, что чурбаны с голов послетали.
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13.06.2025 23:39 Відповісти
Ядерної війни не буде, читайте про кінець світу в Біблії
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13.06.2025 23:38 Відповісти
Мені здається і Цензор і інші ЗМІ...непристойно багато місця приділяють цій сутичці...На фоні наших подій,це просто гра в пісочниці але наші події відійшли на задній план....Українців можна вбивати,це дрібниці,а от ізраїтелі....
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13.06.2025 23:44 Відповісти
Якби трумп був президентом, цього б не було! Ой....
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13.06.2025 23:44 Відповісти
До чого б Трамп не торкнувся воно невдовзі перетворюється на велику купу лайна. От і "велика хороша угода з Іраном" перетворилася на регіональний конфлікт, який може спричинити ядерну катастрофу.
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14.06.2025 00:00 Відповісти
Моё мнение собака путин этим конфликтом Израиль-Иран хочет отвлечь Запад от Украины. А сам тварюка в это время будет прорываться к Днепру и Сумам.
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14.06.2025 00:08 Відповісти
Аби Цихал знищів хї заводи, то расція не побачить поставок шахедів та ракет. А вони вже горя наробили... і нароблять теж , якщо Ізраїлеві сини не ******* по виробництву
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14.06.2025 01:09 Відповісти
Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122269/turetskie-elity-schitayut-vrazhdu-mezhdu-iranom-i-izrailem-srezhissirovannym-spektaklem.shtml Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем - Kavkazcenter.com
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14.06.2025 00:20 Відповісти
іран - "***** нам паможет!" ))
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14.06.2025 00:38 Відповісти
Стоп , яка послідовність? Спочатку Ізраїль крупно вгатив потів Іран крупно вгатив? А чого казали що атака Потужна, якщо пускові не знищено? Чи їх ховали в скелях а потім вивели ?
Кляті гопники, пейджера їм в чалму!!
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14.06.2025 01:07 Відповісти
 
 