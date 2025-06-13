ЦАХАЛ повідомив, що Іран випустив менше ніж 100 ракет по Ізраїлю: постраждали 35 осіб (оновлено)

Увечері п'ятниці, 13 червня, Іран завдав ракетних ударів у відповідь по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Іран випустив близько 150 балістичних ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що Іраном було здійснено два масованих обстріли. Зафіксовано 9 влучань.

Відомо про 35 постраждалих внаслідок атаки Ірану. Одна жінка перебуває у критичному стані, ще четверо людей дістали травми середньої тяжкості.

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Згодом представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ефі Дефрін повідомив, що під час масштабної атаки по Ізраїлю Іран скерував по країні менш ніж 100 ракет.

"Упродовж останньої години з Ірану по території Ізраїлю було випущено дві серії ракет "земля-земля". Було випущено менше ніж 100 ракет",- сказав він.

За словами представника ЦАХАЛу, більшість ракет перехопили системи протиповітряної оборони. Також частина не досягла своїх цілей.

"Є кілька влучень у будівлі, деякі з них спричинені уламками перехоплених ракет",- сказав Дефрін.

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.