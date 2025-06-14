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Новини
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Нічна атака Ірану на Ізраїль: щонайменше двоє загиблих, понад 50 людей поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет по Ізраїлю. На цю хвилину відомо про щонайменше двох загиблих, понад 50 людей зазнали поранень.

Про це заявили ізраїльські екстрені служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та Reuters.

За даними ізраїльської служби надзвичайних ситуацій, одна з іранських балістичних ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 20 дістали поранення.

На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.

"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", - сказав заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.

Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, ввечері 13 червня ще 34 особи постраждали в районі Тель-Авіва. Більшість із них дістали легкі поранення. Згодом поліція повідомила про одного загиблого внаслідок атак.

Ізраїль після атаки Ірану
Ізраїль після атаки Ірану
Ізраїль після атаки Ірану
Ізраїль після атаки Ірану

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих.

Автор: 

Ізраїль (1709) Іран (2122) обстріл (29302)


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Топ коментарі
+34
Мої співчуття родинам загиблих та якомога скорішого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги над ворогами у праведній війні за існування країни та народу...
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14.06.2025 08:34 Відповісти
+24
Звичайний день в Україні.
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14.06.2025 08:35 Відповісти
+22
я сам українець мешкаю у прифронтовому місті Запоріжжі і цієї ночі знов був наліт шахедів,а свої сівчуття родинам загиблих українців на війні або у тилу постійно висловлюю-тому не потрібно писати дурню...
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14.06.2025 09:12 Відповісти
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Мої співчуття родинам загиблих та якомога скорішого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги над ворогами у праведній війні за існування країни та народу...
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14.06.2025 08:34 Відповісти
ти б хоч раз українцям співчуття висловив,шабесгой....
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14.06.2025 09:08 Відповісти
Юра Малко, ти ******* від народження чи це погана екологія вплинула?
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14.06.2025 09:11 Відповісти
ні не ***...те,просто,я вже 6 років живу під владою Ізраїля і більше з років в тих умовах,в яких ви живете останні 2 дні,після нападу на Іран.не дивлячись на це,ваші представники вже 12 років закликають Рашку знищити таких як я,ваш Бібі жодного разу не засудив Путіна,а метрополія не продала Україні навіть маленької гайки для оборони..і це при тому,що я з останніх сил,вже 30 років, намагаюся ввести ваших олігархів типу Бєні,Піні до числа найбагатших людей світу
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14.06.2025 09:28 Відповісти
Юра, перестань, неприємно читати такі сповіді. Душевний стриптиз це називається. Я не психіатр, але тут навіть нефахівцю зрозуміло, що це не просто потік слів, а готовий діагноз.
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14.06.2025 09:38 Відповісти
нічого,поживеш теж 3 роки під обстрілами,як ми,будеш читати з задоволенням
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14.06.2025 09:42 Відповісти
30 років живу під обстрілами, останні 2,5 роки і практично безперервно. Ось тільки на 2 місяці заспокоїлося все і вчора за новою.
Але я тебе, Юра, не повчаю, а лише співчуваю. А ти мене і повчаєш і зловтішаєшся.
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14.06.2025 09:48 Відповісти
обстрілами ти називаєш саморобні ракети з каналізаційних труб,які інколи запускають палестинські підлітки з Гази? ну-ну....
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14.06.2025 09:50 Відповісти
Каналізаційні труби...?
Підлітки...?
Інколи...?
Юра, ще раз, спілкуватися з тобою неприємно. Цілком розумію, що ти неадекватний, логіки в твоїх словах немає і шукати її не треба, але це вже не твої ментальні проблеми, а твоє внутрішнє "Я"
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14.06.2025 09:59 Відповісти
ну звичайно,немає ні логіки ні адекватності ...хоча б здавалося,якщо живеш в ізраїльській колонії то адекватності повинно бути з лишком? було б цікаво пошукати адекватність у тебе,якщо ти поживеш трошки в іранській колонії..
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14.06.2025 10:29 Відповісти
Юра, якщо не хочеш жити в "ізраїльській колонії", то знайди українську колонію, що підходить для тебе. Тут Google мені нагадує, що така є у Вінніпег, Едмонтон, Канада. Там ти будеш серед своїх і нарешті заспокоїшся. Або знайди собі хорошого психотерапевта. Вилікувати він тебе не вилікує, але, принаймні, перестанеш з рогами кидатися на людей.
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14.06.2025 10:42 Відповісти
Перемоги та усього найкращого Ізраїлю!
Переможе Ізраїль, то й Україні буде значно легше
Україна з Ізраїлем, ви витримаєте, ви сильні, на вашому боці правда
У вас і у нас одна біда - світовий тероризм
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14.06.2025 11:52 Відповісти
Ну ви знайшли з ким сперечатися .
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14.06.2025 12:02 Відповісти
Самі наобирали тупорилих і жадібних недоєвреїв у владу а винуватий Ізраїль, ага
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14.06.2025 09:40 Відповісти
правда ті хто понаобирали це або ухилянти 6 млн або біженці,які зображують із себе жертв війни і щасливо живуть за кордоном,ще 5 млн....
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14.06.2025 09:44 Відповісти
я сам українець мешкаю у прифронтовому місті Запоріжжі і цієї ночі знов був наліт шахедів,а свої сівчуття родинам загиблих українців на війні або у тилу постійно висловлюю-тому не потрібно писати дурню...
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14.06.2025 09:12 Відповісти
Давайте хвалитимемо ядерний Ізраїль за війну проти без ядерного Ірану так само як війну ядерної Росії проти без ядерної України
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14.06.2025 11:45 Відповісти
Проте, є нюанси. У Ізраілі 9 млн, у Ірані 60, здається.
Іранські аятоли відкритим текстом обіцяють стерти скинути у море країну Ізраіль.
Вже 50 років обіцяють.
Так, Ізраіль не святий у поводженні з "палестинцями". Але територіями приростає внаслідок агресій проти нього. Що логічно і справедливо.
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14.06.2025 12:09 Відповісти
Руйнувань немало,співчуття загиблим і постраждалим,але під час терористичної атаки хамасу загинуло в сотні раз більше
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14.06.2025 09:50 Відповісти
Звичайний день в Україні.
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14.06.2025 08:35 Відповісти
Ірану приготуватися.
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14.06.2025 08:36 Відповісти
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14.06.2025 09:20 Відповісти
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14.06.2025 09:21 Відповісти
Це залізний пукол?
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14.06.2025 09:31 Відповісти
А чому питаєте?
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14.06.2025 09:39 Відповісти
Для всебічного розвитку.
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14.06.2025 09:42 Відповісти
Залізний Купол проти саморобних ракет з сантехнічних труб і іранських дронів з китайської комплектухи. Дешево і сердито збивати сотні і тисячі хлама що ХАМАС і Хезбола запускають з Гази, Лівану, Сирії. Для протидії балистиці в Ізраїлю є інші засоби. А також допомога США. Сухопутний THAAD та Aegis Combat System на есмінцях типу https://en.wikipedia.org/wiki/Arleigh_Burke-class_destroyer Arleigh Burke і крейсерах типу https://en.wikipedia.org/wiki/Ticonderoga-class_cruiser Ticonderoga. Розвивайтесь всебічно.
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14.06.2025 09:57 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Праща Давида
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14.06.2025 10:02 Відповісти
Ні, це козирі. 😄
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14.06.2025 11:26 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Завершим этот длинный день так: очень умно поступила Грета, которая за пару дней до этой свистопляски подписала согласие на депортацию и улетела в Париж из наших ближневосточных ******.

Дура дурой вроде, а мыло то не ест. Ее товарищи, которые решили сыграть в непримиримых борцов и слегка задержались в депортационной тюрьме, улететь не могут.
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14.06.2025 08:40 Відповісти
Всі в укритях - по великому рахунку Іран не зможе сильно нашкодити
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14.06.2025 08:44 Відповісти
Друге і четверте фото - попали влучно.
Там хіба що підземне сховище врятує.
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14.06.2025 12:13 Відповісти
Надо Бібе ще раз на 9 травня поїхати до Хутіна ..інакше неможна..
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14.06.2025 08:44 Відповісти
Так Нетаньяху кличуть в Ізраілі
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14.06.2025 08:46 Відповісти
Ага, з дідом на дрючку прогулятися
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14.06.2025 08:59 Відповісти
Що Ізраїль молодець, Іран теж гарно відповів.
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14.06.2025 09:11 Відповісти
В чому "гарність"?
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14.06.2025 09:40 Відповісти
В тому що відповів.
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14.06.2025 13:08 Відповісти
От що відрізняє їх від москалів?((Просто по житлових кварталах євреїв вдарили(Точно як москалі : для них пабєда це просто все стерти з лиця землі,занести собі в конституції і зробити вигляд ,що будуть развівать,а зроблять кончений совок з алкоголізмом та всіма наслідками((
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14.06.2025 09:14 Відповісти
Ізраїль закликав світ засудити удари Ірана по Ізраїлю
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14.06.2025 09:15 Відповісти
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ"

Це що за дивний переклад такий??? В англійській версії ця назва звучить як "Rising Lion" (дослівно - "лев, що повстає"). Навіть Нетаньягу, коли виступав зі зверненням до нації, назвав її саме так - Rising Lion:

"Moments ago, Israel launched operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat."

https://edition.cnn.com/2025/06/12/middleeast/israel-iran-strikes-intl-hnk

Значення виразу "Rising Lion"

Вираз "Rising Lion" взятий з вірша 23:24 Книги Чисел в Біблії, повідомляє Reuters. У вірші говориться: "Ось, народ підніметься, як великий лев, і підніметься, як молодий лев; він не ляже, поки не з'їсть здобичі і не вип'є крові вбитих".

Згідно з повідомленням, вірш 23:24 є частиною першого пророцтва Валаама, який був неізраїльським пророком і віщуном. У вірші він пророкував про силу і могутність Ізраїлю, порівнюючи його з левом, який не заспокоїться, поки не вгамує свій голод.



лев, що повстає")

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14.06.2025 09:18 Відповісти
Назва операції - "Ам кі-лаві..."
Прямий перевод с оригінала - "Народ, як лев..."
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14.06.2025 09:23 Відповісти
"він не ляже, поки не з'їсть здобичі і не вип'є крові вбитих" - будуть пити кров іранців?
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14.06.2025 11:24 Відповісти
Ну не прямо пити. Будуть замішувати на ній мацу. (жартую)
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14.06.2025 11:59 Відповісти
Це не кошерно.
Ієлохім - жорстокий Бог - в Старому Завіті він постійно вимагає у євреїв жертв і благословляє на війни.
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14.06.2025 12:04 Відповісти
А хіба в християн не той самий Б-г?
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14.06.2025 12:10 Відповісти
По суті так - але заповіт новий - "любіть один одного"...
... євреї цей абгрейт не зробили
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14.06.2025 12:33 Відповісти
Та всеодно той апгрейд ніфіга не спрацював.
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14.06.2025 12:42 Відповісти
Спрацював як було задумано.
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14.06.2025 12:59 Відповісти
тут деякі ідіоти оспівували "Залізний купол" і казали от нам би такий

по факту наш - не менш залізніший, а то і кращий
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14.06.2025 09:25 Відповісти
тут деякі ідіоти і Ізраїль оспівують,хоч ми для нього комахи...
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14.06.2025 09:30 Відповісти
Юрко, якшо ти - комаха, то ти для всіх будеш комахою
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14.06.2025 12:00 Відповісти
біженець👉
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14.06.2025 12:10 Відповісти
Юрко, це ти дзижчиш?
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14.06.2025 12:12 Відповісти
А що так? ЗК працює у межах своїх можливостей, а можливості ці блискучі. Вчорашній вечірній залп - із 200 ракет прорвалося 7. Все в межах статистики. Середня кількість перехоплень у ЗК - 90%, тоді як у подібних систем 50-60% вважається прийнятним результатом. Виходити треба з реалій, а не зі своїх уявлень. А реалії ці такі - немає і бути не може неперехоплюваних ракет, немає і бути не може непробивної оборони. І в тому і в іншому випадку говорять лише про відсотки успішного застосування
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14.06.2025 09:34 Відповісти
Американська і йорданська ПВО теж входять до складу вашого купола?🤔
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14.06.2025 09:44 Відповісти
ПВО...???
Сам то откуда будешь, Ваня?
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14.06.2025 09:51 Відповісти
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-less-than-100-missiles-fired-by-iran-in-two-barrages/

200 то Ви загнули

і що там з Кірією?

це притому що амери також допомагали відбиватися
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14.06.2025 09:57 Відповісти
Щодо Кірії звертайтеся до іранських джерел, які вчора не тільки Кирію "зруйнували", а й "збили" 3 F-35 та "взяли в полон" жінку-пілота.
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14.06.2025 10:05 Відповісти
..
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14.06.2025 09:40 Відповісти
По нам ніколи 300 балістики за ніч не прилітало, і це дуже добре що в орків стільки немає, тому що б ППО не справилось.

Друге Іран під типу санкціями з низьким рівнем освіти, але спромігся наробити стільки балістичних ракет, та сховавши їх підземлю в бункери, причому вони з РЕБ та змінною траекторією, а ми за стільки років війни так ніх... і не маємо з високим рівнем освіти, з частковим доступом до західних технологій.
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14.06.2025 11:12 Відповісти
Повівся на канашенковщіну Ізраїлю?
До 150 ракет по них прилетіло за три хвилі.
Перша - десь - 50-60 - частину ракет вони пропустили навіть і за підтримки США.
Ось такий дірявий ППО у США.
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14.06.2025 11:27 Відповісти
Ну Іранці заявляють що взагалі 400 ракет пустили, тому ну я ракети не рахував.

Нам головне щоб ці ******* ракети що можуть обходити більш новіші комплекси чим Патріоти що в Україні не попали в рашу, наразі це вже сто процентно що вони залишаться в Ірані. Друге що Іран не передав технологію.

А взагалі дуже дивно виглядає на всіх відео падіння балістики, якось дуже повільно це щось нове, або вона розділяється на декілька елементів або як Кинжал летить в верхніх шарах атмосфери. Нашим інженерам якщо такі є взагалі по розробкам ракет можливо б варто вивчити досвід Ірану.
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14.06.2025 11:39 Відповісти
Пропаганда в Ізраїлю аналогічна кацапській - там є свій Канашенков теж.
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14.06.2025 11:25 Відповісти
Я з Сирця, баґато моіх сусідів і у 24 школі були евреі. Вони поважали себе, та плювати вони хотіли шо там хто думае. Самоповаґа націі цє важливо, ухілянти.
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14.06.2025 09:44 Відповісти
Цензор скромно замовчує, що це руїни ізраїльського пентагону.
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14.06.2025 09:54 Відповісти
А шахедів стало менше які летять на Україну ? Памʼятаєте як Ізраїль відмовлявся надати хоч якусь допомогу Україні , ніби щоб не розізлили Іран який завжди був проросійський.
От така плутанина
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14.06.2025 10:08 Відповісти
Ізраїль надавав допомогу москалям, якщо що.
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14.06.2025 10:10 Відповісти
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
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14.06.2025 10:42 Відповісти
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14.06.2025 10:42 Відповісти
то що це вже означає: free Israel!
збирайте мітинги по всьому світу і показуйте фото руйнувань Тель Авіва.
А то шо срані палестинці собі таке дозволяли то варто внформативно їх пригноблювати.
****** араби, навіть негри мене так не зайобують, хоча вони ліниві, як араби зі своєю фанатичною здібністю крутити релігією у потрібному їм руслі.
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14.06.2025 11:55 Відповісти
ти дуже войовничий,як і всі мадяри....але в основному в ролі шакала
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14.06.2025 12:12 Відповісти
 
 