Нічна атака Ірану на Ізраїль: щонайменше двоє загиблих, понад 50 людей поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет по Ізраїлю. На цю хвилину відомо про щонайменше двох загиблих, понад 50 людей зазнали поранень.

Про це заявили ізраїльські екстрені служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та Reuters.

За даними ізраїльської служби надзвичайних ситуацій, одна з іранських балістичних ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 20 дістали поранення.

На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.

"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", - сказав заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.

Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, ввечері 13 червня ще 34 особи постраждали в районі Тель-Авіва. Більшість із них дістали легкі поранення. Згодом поліція повідомила про одного загиблого внаслідок атак.









Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих.