Нічна атака Ірану на Ізраїль: щонайменше двоє загиблих, понад 50 людей поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет по Ізраїлю. На цю хвилину відомо про щонайменше двох загиблих, понад 50 людей зазнали поранень.
Про це заявили ізраїльські екстрені служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та Reuters.
За даними ізраїльської служби надзвичайних ситуацій, одна з іранських балістичних ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 20 дістали поранення.
На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.
"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", - сказав заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.
Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, ввечері 13 червня ще 34 особи постраждали в районі Тель-Авіва. Більшість із них дістали легкі поранення. Згодом поліція повідомила про одного загиблого внаслідок атак.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих.
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Але я тебе, Юра, не повчаю, а лише співчуваю. А ти мене і повчаєш і зловтішаєшся.
Підлітки...?
Інколи...?
Юра, ще раз, спілкуватися з тобою неприємно. Цілком розумію, що ти неадекватний, логіки в твоїх словах немає і шукати її не треба, але це вже не твої ментальні проблеми, а твоє внутрішнє "Я"
Переможе Ізраїль, то й Україні буде значно легше
Україна з Ізраїлем, ви витримаєте, ви сильні, на вашому боці правда
У вас і у нас одна біда - світовий тероризм
Іранські аятоли відкритим текстом обіцяють с
тертискинути у море країну Ізраіль.
Вже 50 років обіцяють.
Так, Ізраіль не святий у поводженні з "палестинцями". Але територіями приростає внаслідок агресій проти нього. Що логічно і справедливо.
Завершим этот длинный день так: очень умно поступила Грета, которая за пару дней до этой свистопляски подписала согласие на депортацию и улетела в Париж из наших ближневосточных ******.
Дура дурой вроде, а мыло то не ест. Ее товарищи, которые решили сыграть в непримиримых борцов и слегка задержались в депортационной тюрьме, улететь не могут.
Там хіба що підземне сховище врятує.
Це що за дивний переклад такий??? В англійській версії ця назва звучить як "Rising Lion" (дослівно - "лев, що повстає"). Навіть Нетаньягу, коли виступав зі зверненням до нації, назвав її саме так - Rising Lion:
"Moments ago, Israel launched operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat."
https://edition.cnn.com/2025/06/12/middleeast/israel-iran-strikes-intl-hnk
Значення виразу "Rising Lion"
Вираз "Rising Lion" взятий з вірша 23:24 Книги Чисел в Біблії, повідомляє Reuters. У вірші говориться: "Ось, народ підніметься, як великий лев, і підніметься, як молодий лев; він не ляже, поки не з'їсть здобичі і не вип'є крові вбитих".
Згідно з повідомленням, вірш 23:24 є частиною першого пророцтва Валаама, який був неізраїльським пророком і віщуном. У вірші він пророкував про силу і могутність Ізраїлю, порівнюючи його з левом, який не заспокоїться, поки не вгамує свій голод.
лев, що повстає")
Прямий перевод с оригінала - "Народ, як лев..."
Ієлохім - жорстокий Бог - в Старому Завіті він постійно вимагає у євреїв жертв і благословляє на війни.
... євреї цей абгрейт не зробили
по факту наш - не менш залізніший, а то і кращий
Сам то откуда будешь, Ваня?
200 то Ви загнули
і що там з Кірією?
це притому що амери також допомагали відбиватися
Друге Іран під типу санкціями з низьким рівнем освіти, але спромігся наробити стільки балістичних ракет, та сховавши їх підземлю в бункери, причому вони з РЕБ та змінною траекторією, а ми за стільки років війни так ніх... і не маємо з високим рівнем освіти, з частковим доступом до західних технологій.
До 150 ракет по них прилетіло за три хвилі.
Перша - десь - 50-60 - частину ракет вони пропустили навіть і за підтримки США.
Ось такий дірявий ППО у США.
Нам головне щоб ці ******* ракети що можуть обходити більш новіші комплекси чим Патріоти що в Україні не попали в рашу, наразі це вже сто процентно що вони залишаться в Ірані. Друге що Іран не передав технологію.
А взагалі дуже дивно виглядає на всіх відео падіння балістики, якось дуже повільно це щось нове, або вона розділяється на декілька елементів або як Кинжал летить в верхніх шарах атмосфери. Нашим інженерам якщо такі є взагалі по розробкам ракет можливо б варто вивчити досвід Ірану.
От така плутанина
збирайте мітинги по всьому світу і показуйте фото руйнувань Тель Авіва.
А то шо срані палестинці собі таке дозволяли то варто внформативно їх пригноблювати.
****** араби, навіть негри мене так не зайобують, хоча вони ліниві, як араби зі своєю фанатичною здібністю крутити релігією у потрібному їм руслі.