Иран запустил третью волну ракет по Израилю
В ночь на субботу, 14 июня, Иран совершил новую волну ракетных ударов по Израилю. Работали системы ПВО для перехвата угрозы.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, информирует Цензор.НЕТ.
"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны работали на сбивание угроз. Жителей Израиля призвали находиться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений.
Информация о пострадавших не поступала.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.
Известно о 35 пострадавших.
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Тому...
РФ - краiна вiд якоi можна отримати в iблет. На вiдмiну вiд всяких Сирiй, Лiвiй, Афганiстанiв, Югославiй та Iракiв з Iранами, по вiдношенню до яких НАТIвськi пiтухi почуваються наче орли i зразу же оголошують операцiю с пафосними назвами.
Яке там "в іблєт" от Засрашки, вони 4й рік беруть Київ "за трі дня" , так це при всій перевазі рашистов та великої кількості зрадників у середині України.
Для НАТО засрашка не супротивник, й ніхто її не боїться.
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку .
воно або зельона гнида ..або болотна істота
... як казав рудий - хай побаляться як діти в пісочку.
Цим двом пох на Україну.
В результаті - в тель-авіві вже цілі квартали зруйновано та немає світла в половині Ізраїлю.
2. "Самопальные" палестинские ракеты давно не самопальные. Это полноценные неуправляемые ракетные снаряды разных калибров. Про "канализационные" трубы неактуально уже примерно 15 лет. Кстати, у носителей подобной точки зрения было принято писать "водопроводные".
3. Про дроны думали и очень давно. Уже лет 5-7 как ЖК модернизировали под перехват БПЛА.
4. При 150 баллистических ракетах в одном залпе несколько прилетов, несколько поврежденных зданий и два десятка раненых. Значит, хорошая ПРО все-таки что-то гарантирует? (Сергей Ауслендер)
Так, що кінчай бахвалитесь!
пускових таких можна наклепати тисячі тільки б ракет було
іран, давай ще, ти можеш, ми в тебе віримо.