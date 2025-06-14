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Новости Атаки Ирана на Израиль
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Иран запустил третью волну ракет по Израилю

атака Ирана

В ночь на субботу, 14 июня, Иран совершил новую волну ракетных ударов по Израилю. Работали системы ПВО для перехвата угрозы.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль", - говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны работали на сбивание угроз. Жителей Израиля призвали находиться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений.

Информация о пострадавших не поступала.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Известно о 35 пострадавших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран запустил по Израилю более 100 ракет: в Тель-Авиве раздаются взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Израиль (1990) Иран (1875) атака (405)


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Топ комментарии
+25
Якщо ракети летять на Ізраїль, всі (США, Великобританія, Франція тощо) будуть збивати ракети, а якщо вони полетять в Україні, всі будуть мовчки спостерігати.
Тому...
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14.06.2025 01:50 Ответить
+25
Тому що Іран не встиг зробити ЯЗ, якщо б зробив, то США та й решта також мовчки спостерігали...
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14.06.2025 02:04 Ответить
+22
Ivan Petrov ти передивився соловйова, ********* та іньших боброєдак які дають в заднюю.....
Яке там "в іблєт" от Засрашки, вони 4й рік беруть Київ "за трі дня" , так це при всій перевазі рашистов та великої кількості зрадників у середині України.
Для НАТО засрашка не супротивник, й ніхто її не боїться.
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку .
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14.06.2025 03:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо ракети летять на Ізраїль, всі (США, Великобританія, Франція тощо) будуть збивати ракети, а якщо вони полетять в Україні, всі будуть мовчки спостерігати.
Тому...
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14.06.2025 01:50 Ответить
Тому - по....
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14.06.2025 01:59 Ответить
Тому що Іран не встиг зробити ЯЗ, якщо б зробив, то США та й решта також мовчки спостерігали...
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14.06.2025 02:04 Ответить
тому що ізраїль ..а не тому що Іран там щось зробив, не зробив
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14.06.2025 02:28 Ответить
Тому що РФ, а не тому що Iзраiль.
РФ - краiна вiд якоi можна отримати в iблет. На вiдмiну вiд всяких Сирiй, Лiвiй, Афганiстанiв, Югославiй та Iракiв з Iранами, по вiдношенню до яких НАТIвськi пiтухi почуваються наче орли i зразу же оголошують операцiю с пафосними назвами.
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14.06.2025 02:50 Ответить
о русняві мразі намалювались .. з якою повагою "РФ" до болотних істот звертається , гнида
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14.06.2025 03:12 Ответить
Ivan Petrov ти передивився соловйова, ********* та іньших боброєдак які дають в заднюю.....
Яке там "в іблєт" от Засрашки, вони 4й рік беруть Київ "за трі дня" , так це при всій перевазі рашистов та великої кількості зрадників у середині України.
Для НАТО засрашка не супротивник, й ніхто її не боїться.
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку .
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14.06.2025 03:18 Ответить
немає сенсу писати Ivan Petrov #607994
воно або зельона гнида ..або болотна істота
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14.06.2025 03:20 Ответить
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14.06.2025 08:04 Ответить
А що конкретно тебе лякає в засрашкі, Ванья? Дагестанський болт у власному очкі?
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14.06.2025 06:16 Ответить
А що конкретно тебе лякає в засрашкі, Ванья? Кадирівський болт у власному роті?
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14.06.2025 08:02 Ответить
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку . Не допомагають тому,що ВЗРада , за мзду від куйла ,не проголосувала звернення до конгресу США ,за отримання для України також самого статусу,котрий є в Ізраїлю, та ще мабуть в півтора десятку країн.
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14.06.2025 08:37 Ответить
ПТН-ПНХ ! Ти проколовся коли написав «зразу же оголошують» , вчителя в тебе у ФСБ дуже погані , українською пишеться « зразу ж оголошують» . Так що поважай свою засрашку , а для нас вона завжди буде підо*ашкою , а ваш сцарь - ху*лом!
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14.06.2025 07:08 Ответить
Не зразу, а відразу. Ви не далекі від співбесідника.
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14.06.2025 11:02 Ответить
Кукуха покинула чат.
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14.06.2025 11:01 Ответить
Наша надія на Господа Бога, треба каятись в гріхах та молитися про захист
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14.06.2025 08:06 Ответить
Бог допомагає тим.хто сам собі допомагає...Чи Бог може на виборах має кожному кувалдою давати в черепок і вказувати за кого свій голос відати??Боже дай мудрості для "мудрого наріду"
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14.06.2025 08:40 Ответить
А чому він не дав українцям розуму у квітні 19-го? Нема на нього надії.
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14.06.2025 09:16 Ответить
Мабуть тому, що Ізраїль союзників має. Хто винен нашим "дипломатам", що у нас жодного союзника. Навіщо нам союзники - головне більше бусярити людей
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14.06.2025 11:12 Ответить
вболіваю за обидві сторони
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14.06.2025 01:50 Ответить
Закінчаться ракет в обох за два дні - на пів року буде тиша... як на кордоні між Пакистаном та Індією - чути як комар задзижчить високо в горах...
... як казав рудий - хай побаляться як діти в пісочку.
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14.06.2025 02:18 Ответить
Вболіваю за обох!
Цим двом пох на Україну.
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14.06.2025 06:47 Ответить
Щось "Залізний купол" не дуже залізний.
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14.06.2025 07:02 Ответить
Ну, вони думали що трампон їм сачком ракети ловитиме, тому були такі борзі.
В результаті - в тель-авіві вже цілі квартали зруйновано та немає світла в половині Ізраїлю.
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14.06.2025 07:22 Ответить
1. Из Ирана летели баллистические ракеты. "Железный купол" не умеет сбивать баллистику, это тактическая система ПРО ближнего радиуса действия. Работали комплексы Хец-3 и американский THAAD. Для баллистики в таком количестве (больше 100 в залпе) процент перехвата был очень даже приличный.

2. "Самопальные" палестинские ракеты давно не самопальные. Это полноценные неуправляемые ракетные снаряды разных калибров. Про "канализационные" трубы неактуально уже примерно 15 лет. Кстати, у носителей подобной точки зрения было принято писать "водопроводные".

3. Про дроны думали и очень давно. Уже лет 5-7 как ЖК модернизировали под перехват БПЛА.

4. При 150 баллистических ракетах в одном залпе несколько прилетов, несколько поврежденных зданий и два десятка раненых. Значит, хорошая ПРО все-таки что-то гарантирует? (Сергей Ауслендер)
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14.06.2025 07:35 Ответить
Увесь квартал, де розміщений ізраїльський пентагон стерли з лиця землі.
Так, що кінчай бахвалитесь!
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14.06.2025 07:54 Ответить
Підозрюю що "150 ракет" дуже перебільшено. 150 пускових для одночасного залпу нема навіть у *********...
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14.06.2025 08:19 Ответить
думаєш у ірану немає грошей щоб придбати цивільний тягач з прицепом ?
пускових таких можна наклепати тисячі тільки б ракет було
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14.06.2025 09:46 Ответить
Ізраїль переможе, а всі євреї мають зібратися туди з усього світу, де й приймуть антихриста замість розп'ятого Христа
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14.06.2025 08:09 Ответить
***** ірану
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14.06.2025 08:26 Ответить
потренувалися єврейські ракетчики і пораділи єврейські забудовники бо тепер є робота.
іран, давай ще, ти можеш, ми в тебе віримо.
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14.06.2025 12:39 Ответить
 
 