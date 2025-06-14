Иран запустил третью волну ракет по Израилю

В ночь на субботу, 14 июня, Иран совершил новую волну ракетных ударов по Израилю. Работали системы ПВО для перехвата угрозы.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль", - говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны работали на сбивание угроз. Жителей Израиля призвали находиться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений.

Информация о пострадавших не поступала.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Известно о 35 пострадавших.

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