Іран запустив третю хвилю ракет по Ізраїлю
У ніч на суботу, 14 червня, Іран здійснив нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю. Працюють системи ППО для перехоплення загрози.
Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.
"Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території держави Ізраїль", - сказано в повідомленні.
Засоби протиповітряної оборони працюють над збиттям загроз. Жителів Ізраїлю закликали перебувати в бомбосховищах до подальших розпоряджень.
Інформація про постраждалих не надходила.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Відомо про 35 постраждалих.
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РФ - краiна вiд якоi можна отримати в iблет. На вiдмiну вiд всяких Сирiй, Лiвiй, Афганiстанiв, Югославiй та Iракiв з Iранами, по вiдношенню до яких НАТIвськi пiтухi почуваються наче орли i зразу же оголошують операцiю с пафосними назвами.
Яке там "в іблєт" от Засрашки, вони 4й рік беруть Київ "за трі дня" , так це при всій перевазі рашистов та великої кількості зрадників у середині України.
Для НАТО засрашка не супротивник, й ніхто її не боїться.
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку .
воно або зельона гнида ..або болотна істота
... як казав рудий - хай побаляться як діти в пісочку.
Цим двом пох на Україну.
В результаті - в тель-авіві вже цілі квартали зруйновано та немає світла в половині Ізраїлю.
2. "Самопальные" палестинские ракеты давно не самопальные. Это полноценные неуправляемые ракетные снаряды разных калибров. Про "канализационные" трубы неактуально уже примерно 15 лет. Кстати, у носителей подобной точки зрения было принято писать "водопроводные".
3. Про дроны думали и очень давно. Уже лет 5-7 как ЖК модернизировали под перехват БПЛА.
4. При 150 баллистических ракетах в одном залпе несколько прилетов, несколько поврежденных зданий и два десятка раненых. Значит, хорошая ПРО все-таки что-то гарантирует? (Сергей Ауслендер)
Так, що кінчай бахвалитесь!
пускових таких можна наклепати тисячі тільки б ракет було
іран, давай ще, ти можеш, ми в тебе віримо.