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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Іран запустив третю хвилю ракет по Ізраїлю

атака Ірану

У ніч на суботу, 14 червня, Іран здійснив нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю. Працюють системи ППО для перехоплення загрози.

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території держави Ізраїль", - сказано в повідомленні.

Засоби протиповітряної оборони працюють над збиттям загроз. Жителів Ізраїлю закликали перебувати в бомбосховищах до подальших розпоряджень.

Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також: США допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети Ірану, - Аxios

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Відомо про 35 постраждалих.

Читайте також: Влада Ізраїлю обговорює відповідь на ракетну атаку Ірану, - CNN

Автор: 

Ізраїль (1709) Іран (2122) атака (370)


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Топ коментарі
+25
Якщо ракети летять на Ізраїль, всі (США, Великобританія, Франція тощо) будуть збивати ракети, а якщо вони полетять в Україні, всі будуть мовчки спостерігати.
Тому...
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14.06.2025 01:50 Відповісти
+25
Тому що Іран не встиг зробити ЯЗ, якщо б зробив, то США та й решта також мовчки спостерігали...
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14.06.2025 02:04 Відповісти
+22
Ivan Petrov ти передивився соловйова, ********* та іньших боброєдак які дають в заднюю.....
Яке там "в іблєт" от Засрашки, вони 4й рік беруть Київ "за трі дня" , так це при всій перевазі рашистов та великої кількості зрадників у середині України.
Для НАТО засрашка не супротивник, й ніхто її не боїться.
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку .
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14.06.2025 03:18 Відповісти
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Якщо ракети летять на Ізраїль, всі (США, Великобританія, Франція тощо) будуть збивати ракети, а якщо вони полетять в Україні, всі будуть мовчки спостерігати.
Тому...
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14.06.2025 01:50 Відповісти
Тому - по....
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14.06.2025 01:59 Відповісти
Тому що Іран не встиг зробити ЯЗ, якщо б зробив, то США та й решта також мовчки спостерігали...
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14.06.2025 02:04 Відповісти
тому що ізраїль ..а не тому що Іран там щось зробив, не зробив
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14.06.2025 02:28 Відповісти
Тому що РФ, а не тому що Iзраiль.
РФ - краiна вiд якоi можна отримати в iблет. На вiдмiну вiд всяких Сирiй, Лiвiй, Афганiстанiв, Югославiй та Iракiв з Iранами, по вiдношенню до яких НАТIвськi пiтухi почуваються наче орли i зразу же оголошують операцiю с пафосними назвами.
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14.06.2025 02:50 Відповісти
о русняві мразі намалювались .. з якою повагою "РФ" до болотних істот звертається , гнида
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14.06.2025 03:12 Відповісти
Ivan Petrov ти передивився соловйова, ********* та іньших боброєдак які дають в заднюю.....
Яке там "в іблєт" от Засрашки, вони 4й рік беруть Київ "за трі дня" , так це при всій перевазі рашистов та великої кількості зрадників у середині України.
Для НАТО засрашка не супротивник, й ніхто її не боїться.
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку .
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14.06.2025 03:18 Відповісти
немає сенсу писати Ivan Petrov #607994
воно або зельона гнида ..або болотна істота
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14.06.2025 03:20 Відповісти
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14.06.2025 08:04 Відповісти
А що конкретно тебе лякає в засрашкі, Ванья? Дагестанський болт у власному очкі?
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14.06.2025 06:16 Відповісти
А що конкретно тебе лякає в засрашкі, Ванья? Кадирівський болт у власному роті?
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14.06.2025 08:02 Відповісти
Але питання чому не допомогають Україні збивати ракети своєю авіацією звісно відкрите.... але точно не з за того що бояться засрашку . Не допомагають тому,що ВЗРада , за мзду від куйла ,не проголосувала звернення до конгресу США ,за отримання для України також самого статусу,котрий є в Ізраїлю, та ще мабуть в півтора десятку країн.
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14.06.2025 08:37 Відповісти
ПТН-ПНХ ! Ти проколовся коли написав «зразу же оголошують» , вчителя в тебе у ФСБ дуже погані , українською пишеться « зразу ж оголошують» . Так що поважай свою засрашку , а для нас вона завжди буде підо*ашкою , а ваш сцарь - ху*лом!
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14.06.2025 07:08 Відповісти
Не зразу, а відразу. Ви не далекі від співбесідника.
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14.06.2025 11:02 Відповісти
Кукуха покинула чат.
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14.06.2025 11:01 Відповісти
Наша надія на Господа Бога, треба каятись в гріхах та молитися про захист
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14.06.2025 08:06 Відповісти
Бог допомагає тим.хто сам собі допомагає...Чи Бог може на виборах має кожному кувалдою давати в черепок і вказувати за кого свій голос відати??Боже дай мудрості для "мудрого наріду"
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14.06.2025 08:40 Відповісти
А чому він не дав українцям розуму у квітні 19-го? Нема на нього надії.
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14.06.2025 09:16 Відповісти
Мабуть тому, що Ізраїль союзників має. Хто винен нашим "дипломатам", що у нас жодного союзника. Навіщо нам союзники - головне більше бусярити людей
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14.06.2025 11:12 Відповісти
вболіваю за обидві сторони
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14.06.2025 01:50 Відповісти
Закінчаться ракет в обох за два дні - на пів року буде тиша... як на кордоні між Пакистаном та Індією - чути як комар задзижчить високо в горах...
... як казав рудий - хай побаляться як діти в пісочку.
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14.06.2025 02:18 Відповісти
Вболіваю за обох!
Цим двом пох на Україну.
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14.06.2025 06:47 Відповісти
Щось "Залізний купол" не дуже залізний.
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14.06.2025 07:02 Відповісти
Ну, вони думали що трампон їм сачком ракети ловитиме, тому були такі борзі.
В результаті - в тель-авіві вже цілі квартали зруйновано та немає світла в половині Ізраїлю.
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14.06.2025 07:22 Відповісти
1. Из Ирана летели баллистические ракеты. "Железный купол" не умеет сбивать баллистику, это тактическая система ПРО ближнего радиуса действия. Работали комплексы Хец-3 и американский THAAD. Для баллистики в таком количестве (больше 100 в залпе) процент перехвата был очень даже приличный.

2. "Самопальные" палестинские ракеты давно не самопальные. Это полноценные неуправляемые ракетные снаряды разных калибров. Про "канализационные" трубы неактуально уже примерно 15 лет. Кстати, у носителей подобной точки зрения было принято писать "водопроводные".

3. Про дроны думали и очень давно. Уже лет 5-7 как ЖК модернизировали под перехват БПЛА.

4. При 150 баллистических ракетах в одном залпе несколько прилетов, несколько поврежденных зданий и два десятка раненых. Значит, хорошая ПРО все-таки что-то гарантирует? (Сергей Ауслендер)
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14.06.2025 07:35 Відповісти
Увесь квартал, де розміщений ізраїльський пентагон стерли з лиця землі.
Так, що кінчай бахвалитесь!
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14.06.2025 07:54 Відповісти
Підозрюю що "150 ракет" дуже перебільшено. 150 пускових для одночасного залпу нема навіть у *********...
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14.06.2025 08:19 Відповісти
думаєш у ірану немає грошей щоб придбати цивільний тягач з прицепом ?
пускових таких можна наклепати тисячі тільки б ракет було
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14.06.2025 09:46 Відповісти
Ізраїль переможе, а всі євреї мають зібратися туди з усього світу, де й приймуть антихриста замість розп'ятого Христа
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14.06.2025 08:09 Відповісти
***** ірану
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14.06.2025 08:26 Відповісти
потренувалися єврейські ракетчики і пораділи єврейські забудовники бо тепер є робота.
іран, давай ще, ти можеш, ми в тебе віримо.
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14.06.2025 12:39 Відповісти
 
 