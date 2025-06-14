Влада Ізраїлю обговорює відповідь на ракетну атаку Ірану, - CNN
Влада Ізраїлю обговорює можливу відповідь на ракетну атаку Ірану ввечері 13 червня.
Про це пише CNN з посиланням на неназваного ізраїльського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, ізраїльський кабінет міністрів наразі проводить засідання, на якому обговорюють заходи у відповідь на ракетний удар Ірану по Ізраїлю.
Чиновник каже, що Ізраїль посилить свою наступну хвилю атак проти Ірану.
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Відомо про 35 постраждалих.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
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Буча ? трагедія ? да ви шо ?
нажива !!!!!
Заступника мера Бучі та чиновників викрито на привласненні 4,6 млн грн на ремонті пошкоджених будинків
минуло чуть більше трьох років після бурятів як прийшли малороси
.
У євреїв НЕМАЄ плану далі?
Вони реально очікували що іран очкане і не дасть ответку?
Просто жесть...
Скоріш за все - Ізраїль за поради Трампа вирішив взяти Іран на понт - закидати ракетами і залякати...
... в результаті стало ще гірше - Іран дав ответку і явно не став на коліна.
Без наземної операції - Іран зовсім скоро залиже рани і почне тупо терор Ізраїлю тими ж шахедами та ракетами.
Іран залиже рани - відбудує реактори - тепер уже без всяких нюансів.
Питання часу.
Я думаю - це величезний програш Трампа. Але час покаже.
От і готова відповідь.
Третину російського бюджету наповнюють доходи від їхнього продажу, вони ж становлять понад 60% експорту.
НЬЮ-ЙОРК (AP) - Ціни на нафту різко зросли, а акції впали в п'ятницю.
Найсильніше підвищення було на ринку нафти, де ціна бареля еталонної американської нафти зросла на 7,3% до 72,98 долара. Нафта марки Brent, міжнародний стандарт, зросла на 7% до 74,23 долара за барель.
Відповідь на відповідь? Серйозно?
Провести геноцид всього Ірану неможливо.
Як мають план - навіщо думають?
Це хитрість така? Да?
Війна - це дуже дороге задоволення. Ізраїль такий же гопнік як і ліліпутін - намагався взяти на понт...
... видно не прокатило. Ну це і зрозуміло чому - НЕМОЖЛИВО перемогти велику країну з багаточисленним населенням - це аксіома.
Основной терминал для экспорта нефти из Ирана находится на острове Харк в Персидском заливе. Также, Иран имеет другие терминалы, включая терминалы на островах Лаван и Сирри. Нефть также экспортируется через терминалы в портах Сайрус и Бахрегансар
На назумну операцію у Ізраїля немає сил.
Короче розворушили вони осине гніздо - оси стали зліші, хитріші та жорстокіші - поранений звір гірше наляканого.
Потому что это только у нас шашлыки и мир в глазах потенциального врага.
Нормальные страны с такими соседями как у нас и у Ирана - копают шахты, траншеи, и переносят все туда на случай войны.
Нам разбили все енергетичні і нафтові об'єкти, и как, бегаем без трусов?
Тогда почему Иран будет?
Шо ти мелеш? В Україні працюють ВСІ Атомні станції - так що не звізди що всє разбілі.
А мужики-то и не знают)))
Охолонь, Друже - це лише в пропаганді одна ракета Іскандер зносить пів Америки.
Насправді - щоб знищити ВСЕ в Ірані потрібні десятки тисяч ракет та роки бомбардувань.
Піздьож це все та трамповська пропаганда.