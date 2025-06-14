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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Влада Ізраїлю обговорює відповідь на ракетну атаку Ірану, - CNN

атака Ірану

Влада Ізраїлю обговорює можливу відповідь на ракетну атаку Ірану ввечері 13 червня.

Про це пише CNN з посиланням на неназваного ізраїльського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, ізраїльський кабінет міністрів наразі проводить засідання, на якому обговорюють заходи у відповідь на ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Чиновник каже, що Ізраїль посилить свою наступну хвилю атак проти Ірану.

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Відомо про 35 постраждалих. 

Читайте також: ЦАХАЛ повідомив, що Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю, 35 постраждалих

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Читайте також: США допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети Ірану, - Аxios

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) атака (370)


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Топ коментарі
+2
"заходи у відповідь"
Відповідь на відповідь? Серйозно?
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14.06.2025 00:18 Відповісти
+2
Влада Ірану повинна бути знищена , як і влада кацапстану 😡
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14.06.2025 00:20 Відповісти
+1
одна велика інсталяція, де щось там роблять з газом, і один глибоководний порт.

От і готова відповідь.
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14.06.2025 00:12 Відповісти
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а мы все крадем, все крадем, все крадем....
Буча ? трагедія ? да ви шо ?
нажива !!!!!

Заступника мера Бучі та чиновників викрито на привласненні 4,6 млн грн на ремонті пошкоджених будинків

минуло чуть більше трьох років після бурятів як прийшли малороси

.
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14.06.2025 00:27 Відповісти
Не зрозумів?
У євреїв НЕМАЄ плану далі?
Вони реально очікували що іран очкане і не дасть ответку?
Просто жесть...
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14.06.2025 01:09 Відповісти
І як воєвать? Кидати ракети один в одного - це глухий кут.
Скоріш за все - Ізраїль за поради Трампа вирішив взяти Іран на понт - закидати ракетами і залякати...
... в результаті стало ще гірше - Іран дав ответку і явно не став на коліна.
Без наземної операції - Іран зовсім скоро залиже рани і почне тупо терор Ізраїлю тими ж шахедами та ракетами.
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14.06.2025 01:18 Відповісти
Так без наземної операції - все буду так як і було.
Іран залиже рани - відбудує реактори - тепер уже без всяких нюансів.
Питання часу.
Я думаю - це величезний програш Трампа. Але час покаже.
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14.06.2025 01:24 Відповісти
одна велика інсталяція, де щось там роблять з газом, і один глибоководний порт.

От і готова відповідь.
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14.06.2025 00:12 Відповісти
Маховик запустили, тепер думають як далі діяти, а ви яз викорисьайте, бо кажуть шо вона в ізраїля вже є, поглянемо як в світі на це відреагують!
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14.06.2025 00:14 Відповісти
можете і не поглянути. не встигнете, бо кацапи по нам можуть лупанути. тож краще перестаньте нести цю дичину про ядерку.
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14.06.2025 00:17 Відповісти
не тобто. ніяких тобто. питання не в сусідах, питання лише в ядерці. якщо хтось примінить ядерку, то у всіх ядерних країн відразу розв'язуються автоматично руки. кацапи тільки і чекають того, щоб хтось у світі примінив ядерку. після Хіросіми ніхто більше ядерки не приміняв. понастворювали купу боєголовок, понаприймали купу міжнародних договорів, які регламентують усі ці ядерні питання. і після цих всіх договорів ніхто у світі не ризикне примінити першими ядерку.
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14.06.2025 00:32 Відповісти
Де ізраїль та іран, і до чого тут параша з Україною??
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14.06.2025 00:29 Відповісти
вище відповів. питання не в параші і не в Україні, Ізраїлі чи в Ірані. питання у застосуванні ядерки.
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14.06.2025 00:36 Відповісти
Ти віришь шо ********** перенаправили на міста України, замість геополітичних та сьратегічних ворогів? Да половина вже на китай направлена, повірте! Всі ці ****** ціляться на ядерні держави, і ну ніяк на без ядерки стран!
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14.06.2025 00:41 Відповісти
********** даже на Точке с осколочно-фугасной менялась на ядерную за 20 минут
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14.06.2025 01:28 Відповісти
Прибутки від продажу нафти й газу є ключовими для підтримки російської воєнної машини.

Третину російського бюджету наповнюють доходи від їхнього продажу, вони ж становлять понад 60% експорту.

НЬЮ-ЙОРК (AP) - Ціни на нафту різко зросли, а акції впали в п'ятницю.

Найсильніше підвищення було на ринку нафти, де ціна бареля еталонної американської нафти зросла на 7,3% до 72,98 долара. Нафта марки Brent, міжнародний стандарт, зросла на 7% до 74,23 долара за барель.
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14.06.2025 00:15 Відповісти
У них негласный договор вовремя останавливаться. Иначе очень быстро окажутся в заднице, на потеху всему остальному миру.
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14.06.2025 00:17 Відповісти
"заходи у відповідь"
Відповідь на відповідь? Серйозно?
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14.06.2025 00:18 Відповісти
Влада Ірану повинна бути знищена , як і влада кацапстану 😡
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14.06.2025 00:20 Відповісти
В Ірані кожен аятола.
Провести геноцид всього Ірану неможливо.
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14.06.2025 01:10 Відповісти
Ізраїль напевно має план на багато кроків уперед, ніж просто "відповідь на відповідь".
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14.06.2025 00:24 Відповісти
Ты путаешь армию и спецслужбы. У армии реально есть планы на все случаи жизни, а спецслужбы действуют по обстоятельствам всегда.
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14.06.2025 00:35 Відповісти
Прикольно.
Як мають план - навіщо думають?
Це хитрість така? Да?
Війна - це дуже дороге задоволення. Ізраїль такий же гопнік як і ліліпутін - намагався взяти на понт...
... видно не прокатило. Ну це і зрозуміло чому - НЕМОЖЛИВО перемогти велику країну з багаточисленним населенням - це аксіома.
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14.06.2025 01:13 Відповісти
нефтяная торговля ирана
Основной терминал для экспорта нефти из Ирана находится на острове Харк в Персидском заливе. Также, Иран имеет другие терминалы, включая терминалы на островах Лаван и Сирри. Нефть также экспортируется через терминалы в портах Сайрус и Бахрегансар
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14.06.2025 00:31 Відповісти
Це з серії "а нас за що" ?
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14.06.2025 00:34 Відповісти
Добивайте вже той іранський режим бо прийдеться потім починати все спочатку
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14.06.2025 01:05 Відповісти
Без наземної операції - це неможливо.
На назумну операцію у Ізраїля немає сил.
Короче розворушили вони осине гніздо - оси стали зліші, хитріші та жорстокіші - поранений звір гірше наляканого.
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14.06.2025 01:15 Відповісти
Брєд. Не потрібно наземної операції. Розбити всі енергетичні і нафтові об'єкти і нехой полотенцеголові бігають без трусів по пустині і пісок жруть ще 50 років. У Ізраїлю немає с іранськими бабуїнами спільного кордону а значить і пустинні голожопі бабуїни не прибіжать штурмувати кордони
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14.06.2025 01:25 Відповісти
Конечно же нужна.
Потому что это только у нас шашлыки и мир в глазах потенциального врага.

Нормальные страны с такими соседями как у нас и у Ирана - копают шахты, траншеи, и переносят все туда на случай войны.

Нам разбили все енергетичні і нафтові об'єкти, и как, бегаем без трусов?
Тогда почему Иран будет?
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14.06.2025 01:31 Відповісти
Пі%здеж. Ніхто ніде не закопує трансформатори - це дорого, непрактично та важко в обслуговуванні.
Шо ти мелеш? В Україні працюють ВСІ Атомні станції - так що не звізди що всє разбілі.
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14.06.2025 01:36 Відповісти


А мужики-то и не знают)))
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14.06.2025 02:00 Відповісти
Це просто розбити язиком. кацапи чотири роки розбивають язиком енергетику України.
Охолонь, Друже - це лише в пропаганді одна ракета Іскандер зносить пів Америки.
Насправді - щоб знищити ВСЕ в Ірані потрібні десятки тисяч ракет та роки бомбардувань.
Піздьож це все та трамповська пропаганда.
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14.06.2025 01:33 Відповісти
 
 