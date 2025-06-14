Власти Израиля обсуждают ответ на ракетную атаку Ирана, - CNN
Власти Израиля обсуждают возможный ответ на ракетную атаку Ирана вечером 13 июня.
Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника издания, израильский кабинет министров сейчас проводит заседание, на котором обсуждают ответные меры на ракетный удар Ирана по Израилю.
Чиновник говорит, что Израиль усилит свою следующую волну атак против Ирана.
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Известно о 35 пострадавших.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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Буча ? трагедія ? да ви шо ?
нажива !!!!!
Заступника мера Бучі та чиновників викрито на привласненні 4,6 млн грн на ремонті пошкоджених будинків
минуло чуть більше трьох років після бурятів як прийшли малороси
.
У євреїв НЕМАЄ плану далі?
Вони реально очікували що іран очкане і не дасть ответку?
Просто жесть...
Скоріш за все - Ізраїль за поради Трампа вирішив взяти Іран на понт - закидати ракетами і залякати...
... в результаті стало ще гірше - Іран дав ответку і явно не став на коліна.
Без наземної операції - Іран зовсім скоро залиже рани і почне тупо терор Ізраїлю тими ж шахедами та ракетами.
Іран залиже рани - відбудує реактори - тепер уже без всяких нюансів.
Питання часу.
Я думаю - це величезний програш Трампа. Але час покаже.
От і готова відповідь.
никто в мире не рискнетзахватывать атомные станции - можно? или тоже былистрашные санкции развал экономики и все перестали работать с такой неадекватной страной (хотя бы в сфере ядерной энергетики)? когда все институты мира накрыли медным тазом, то никакая логика - уже не работает и убивать ракетами\дронами\разрушенными зданиями или ядерным оружием уже в принципе не играет никакой роли. разве только цена и боязнь что прилетит по туше которая это все начала. да и Хйло тоже предпочитает кацапское\корейское\африканское мясо на забой + шахиды, потому как оно дешевле получается и не жалко - все равно бы в дтп или от водки скопытились, можно и без них обойтись - техника позволяет. хотя - все постепенно, Хйло захватил атомные станции, Израиль вон гордо отбомбился (по ним), магате сказало что так делать не рекомендуется, уважаемые члены оон. продолжение - очевидно - будет. спасибо Хйлу, Обаме и Будапештскому меморандуму. чем все это закончится было понятно еще в 14м году.
Третину російського бюджету наповнюють доходи від їхнього продажу, вони ж становлять понад 60% експорту.
НЬЮ-ЙОРК (AP) - Ціни на нафту різко зросли, а акції впали в п'ятницю.
Найсильніше підвищення було на ринку нафти, де ціна бареля еталонної американської нафти зросла на 7,3% до 72,98 долара. Нафта марки Brent, міжнародний стандарт, зросла на 7% до 74,23 долара за барель.
Відповідь на відповідь? Серйозно?
Провести геноцид всього Ірану неможливо.
Як мають план - навіщо думають?
Це хитрість така? Да?
Війна - це дуже дороге задоволення. Ізраїль такий же гопнік як і ліліпутін - намагався взяти на понт...
... видно не прокатило. Ну це і зрозуміло чому - НЕМОЖЛИВО перемогти велику країну з багаточисленним населенням - це аксіома.
Основной терминал для экспорта нефти из Ирана находится на острове Харк в Персидском заливе. Также, Иран имеет другие терминалы, включая терминалы на островах Лаван и Сирри. Нефть также экспортируется через терминалы в портах Сайрус и Бахрегансар
На назумну операцію у Ізраїля немає сил.
Короче розворушили вони осине гніздо - оси стали зліші, хитріші та жорстокіші - поранений звір гірше наляканого.
Потому что это только у нас шашлыки и мир в глазах потенциального врага.
Нормальные страны с такими соседями как у нас и у Ирана - копают шахты, траншеи, и переносят все туда на случай войны.
Нам разбили все енергетичні і нафтові об'єкти, и как, бегаем без трусов?
Тогда почему Иран будет?
Шо ти мелеш? В Україні працюють ВСІ Атомні станції - так що не звізди що всє разбілі.
А мужики-то и не знают)))
Зарити трансформатор по ціні кошутує як три наземних нових.
Охолонь.
Ти граєш стару кремлівську методичку які проходили ще два роки тому. Суть - щоб Україна заривала мільярди в бесполєзні підземні трасформатори.
Цього небуде по причинах які я перечислив вище.
Бомбежка остальных трансформаторов обесточит разве что квартал.
Коштовнiсть определяется не ценой трансформатора, а ценой простоя области без электричества. А есть еще цена, которая не определяется деньгами, например жизни пациентов в лечебных учреждениях и обороноспособность вооруженных сил.
А не будет этого, по той же причине по которой в Сумской области не выкопаны укрепления, и по которой готовится капитуляция.
Охолонь, Друже - це лише в пропаганді одна ракета Іскандер зносить пів Америки.
Насправді - щоб знищити ВСЕ в Ірані потрібні десятки тисяч ракет та роки бомбардувань.
Піздьож це все та трамповська пропаганда.