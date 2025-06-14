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Новости Атаки Ирана на Израиль
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Власти Израиля обсуждают ответ на ракетную атаку Ирана, - CNN

атака Ирана

Власти Израиля обсуждают возможный ответ на ракетную атаку Ирана вечером 13 июня.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, израильский кабинет министров сейчас проводит заседание, на котором обсуждают ответные меры на ракетный удар Ирана по Израилю.

Чиновник говорит, что Израиль усилит свою следующую волну атак против Ирана.

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Известно о 35 пострадавших.

Читайте также: ЦАХАЛ сообщил, что Иран выпустил 150 ракет по Израилю, 35 пострадавших

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помогают Израилю перехватывать ракеты Ирана, - Аxios

Автор: 

Израиль (1990) Иран (1875) атака (405)


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Топ комментарии
+7
а мы все крадем, все крадем, все крадем....
Буча ? трагедія ? да ви шо ?
нажива !!!!!

Заступника мера Бучі та чиновників викрито на привласненні 4,6 млн грн на ремонті пошкоджених будинків

минуло чуть більше трьох років після бурятів як прийшли малороси

.
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14.06.2025 00:27 Ответить
+6
Не зрозумів?
У євреїв НЕМАЄ плану далі?
Вони реально очікували що іран очкане і не дасть ответку?
Просто жесть...
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14.06.2025 01:09 Ответить
+6
Так без наземної операції - все буду так як і було.
Іран залиже рани - відбудує реактори - тепер уже без всяких нюансів.
Питання часу.
Я думаю - це величезний програш Трампа. Але час покаже.
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14.06.2025 01:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а мы все крадем, все крадем, все крадем....
Буча ? трагедія ? да ви шо ?
нажива !!!!!

Заступника мера Бучі та чиновників викрито на привласненні 4,6 млн грн на ремонті пошкоджених будинків

минуло чуть більше трьох років після бурятів як прийшли малороси

.
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14.06.2025 00:27 Ответить
Не зрозумів?
У євреїв НЕМАЄ плану далі?
Вони реально очікували що іран очкане і не дасть ответку?
Просто жесть...
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14.06.2025 01:09 Ответить
І як воєвать? Кидати ракети один в одного - це глухий кут.
Скоріш за все - Ізраїль за поради Трампа вирішив взяти Іран на понт - закидати ракетами і залякати...
... в результаті стало ще гірше - Іран дав ответку і явно не став на коліна.
Без наземної операції - Іран зовсім скоро залиже рани і почне тупо терор Ізраїлю тими ж шахедами та ракетами.
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14.06.2025 01:18 Ответить
Так без наземної операції - все буду так як і було.
Іран залиже рани - відбудує реактори - тепер уже без всяких нюансів.
Питання часу.
Я думаю - це величезний програш Трампа. Але час покаже.
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14.06.2025 01:24 Ответить
одна велика інсталяція, де щось там роблять з газом, і один глибоководний порт.

От і готова відповідь.
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14.06.2025 00:12 Ответить
Маховик запустили, тепер думають як далі діяти, а ви яз викорисьайте, бо кажуть шо вона в ізраїля вже є, поглянемо як в світі на це відреагують!
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14.06.2025 00:14 Ответить
можете і не поглянути. не встигнете, бо кацапи по нам можуть лупанути. тож краще перестаньте нести цю дичину про ядерку.
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14.06.2025 00:17 Ответить
не тобто. ніяких тобто. питання не в сусідах, питання лише в ядерці. якщо хтось примінить ядерку, то у всіх ядерних країн відразу розв'язуються автоматично руки. кацапи тільки і чекають того, щоб хтось у світі примінив ядерку. після Хіросіми ніхто більше ядерки не приміняв. понастворювали купу боєголовок, понаприймали купу міжнародних договорів, які регламентують усі ці ядерні питання. і після цих всіх договорів ніхто у світі не ризикне примінити першими ядерку.
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14.06.2025 00:32 Ответить
никто в мире не рискнет захватывать атомные станции - можно? или тоже были страшные санкции развал экономики и все перестали работать с такой неадекватной страной (хотя бы в сфере ядерной энергетики)? когда все институты мира накрыли медным тазом, то никакая логика - уже не работает и убивать ракетами\дронами\разрушенными зданиями или ядерным оружием уже в принципе не играет никакой роли. разве только цена и боязнь что прилетит по туше которая это все начала. да и Хйло тоже предпочитает кацапское\корейское\африканское мясо на забой + шахиды, потому как оно дешевле получается и не жалко - все равно бы в дтп или от водки скопытились, можно и без них обойтись - техника позволяет. хотя - все постепенно, Хйло захватил атомные станции, Израиль вон гордо отбомбился (по ним), магате сказало что так делать не рекомендуется, уважаемые члены оон. продолжение - очевидно - будет. спасибо Хйлу, Обаме и Будапештскому меморандуму. чем все это закончится было понятно еще в 14м году.
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14.06.2025 02:48 Ответить
то це тільки початок. нічого ще і не закінчилось. і так, примінення ядерної зброї докорінно змінить нинішню реальність.
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14.06.2025 03:04 Ответить
Де ізраїль та іран, і до чого тут параша з Україною??
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14.06.2025 00:29 Ответить
вище відповів. питання не в параші і не в Україні, Ізраїлі чи в Ірані. питання у застосуванні ядерки.
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14.06.2025 00:36 Ответить
Ти віришь шо ********** перенаправили на міста України, замість геополітичних та сьратегічних ворогів? Да половина вже на китай направлена, повірте! Всі ці ****** ціляться на ядерні держави, і ну ніяк на без ядерки стран!
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14.06.2025 00:41 Ответить
********** даже на Точке с осколочно-фугасной менялась на ядерную за 20 минут
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14.06.2025 01:28 Ответить
ой дурне, ой дурне... лягай спати краще. не тупи тут більше.
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14.06.2025 02:59 Ответить
Прибутки від продажу нафти й газу є ключовими для підтримки російської воєнної машини.

Третину російського бюджету наповнюють доходи від їхнього продажу, вони ж становлять понад 60% експорту.

НЬЮ-ЙОРК (AP) - Ціни на нафту різко зросли, а акції впали в п'ятницю.

Найсильніше підвищення було на ринку нафти, де ціна бареля еталонної американської нафти зросла на 7,3% до 72,98 долара. Нафта марки Brent, міжнародний стандарт, зросла на 7% до 74,23 долара за барель.
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14.06.2025 00:15 Ответить
У них негласный договор вовремя останавливаться. Иначе очень быстро окажутся в заднице, на потеху всему остальному миру.
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14.06.2025 00:17 Ответить
"заходи у відповідь"
Відповідь на відповідь? Серйозно?
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14.06.2025 00:18 Ответить
Влада Ірану повинна бути знищена , як і влада кацапстану 😡
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14.06.2025 00:20 Ответить
В Ірані кожен аятола.
Провести геноцид всього Ірану неможливо.
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14.06.2025 01:10 Ответить
Ізраїль напевно має план на багато кроків уперед, ніж просто "відповідь на відповідь".
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14.06.2025 00:24 Ответить
Ты путаешь армию и спецслужбы. У армии реально есть планы на все случаи жизни, а спецслужбы действуют по обстоятельствам всегда.
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14.06.2025 00:35 Ответить
Прикольно.
Як мають план - навіщо думають?
Це хитрість така? Да?
Війна - це дуже дороге задоволення. Ізраїль такий же гопнік як і ліліпутін - намагався взяти на понт...
... видно не прокатило. Ну це і зрозуміло чому - НЕМОЖЛИВО перемогти велику країну з багаточисленним населенням - це аксіома.
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14.06.2025 01:13 Ответить
нефтяная торговля ирана
Основной терминал для экспорта нефти из Ирана находится на острове Харк в Персидском заливе. Также, Иран имеет другие терминалы, включая терминалы на островах Лаван и Сирри. Нефть также экспортируется через терминалы в портах Сайрус и Бахрегансар
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14.06.2025 00:31 Ответить
Це з серії "а нас за що" ?
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14.06.2025 00:34 Ответить
Добивайте вже той іранський режим бо прийдеться потім починати все спочатку
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14.06.2025 01:05 Ответить
Без наземної операції - це неможливо.
На назумну операцію у Ізраїля немає сил.
Короче розворушили вони осине гніздо - оси стали зліші, хитріші та жорстокіші - поранений звір гірше наляканого.
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14.06.2025 01:15 Ответить
Брєд. Не потрібно наземної операції. Розбити всі енергетичні і нафтові об'єкти і нехой полотенцеголові бігають без трусів по пустині і пісок жруть ще 50 років. У Ізраїлю немає с іранськими бабуїнами спільного кордону а значить і пустинні голожопі бабуїни не прибіжать штурмувати кордони
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14.06.2025 01:25 Ответить
Конечно же нужна.
Потому что это только у нас шашлыки и мир в глазах потенциального врага.

Нормальные страны с такими соседями как у нас и у Ирана - копают шахты, траншеи, и переносят все туда на случай войны.

Нам разбили все енергетичні і нафтові об'єкти, и как, бегаем без трусов?
Тогда почему Иран будет?
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14.06.2025 01:31 Ответить
Пі%здеж. Ніхто ніде не закопує трансформатори - це дорого, непрактично та важко в обслуговуванні.
Шо ти мелеш? В Україні працюють ВСІ Атомні станції - так що не звізди що всє разбілі.
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14.06.2025 01:36 Ответить


А мужики-то и не знают)))
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14.06.2025 02:00 Ответить
І що? В країні десятки тисяч трансформаторів.
Зарити трансформатор по ціні кошутує як три наземних нових.
Охолонь.
Ти граєш стару кремлівську методичку які проходили ще два роки тому. Суть - щоб Україна заривала мільярди в бесполєзні підземні трасформатори.
Цього небуде по причинах які я перечислив вище.
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14.06.2025 02:14 Ответить
Сколько в Украине трансформаторов - я знаю по долгу бывшей работы. Их меньше сотни.

Бомбежка остальных трансформаторов обесточит разве что квартал.
Коштовнiсть определяется не ценой трансформатора, а ценой простоя области без электричества. А есть еще цена, которая не определяется деньгами, например жизни пациентов в лечебных учреждениях и обороноспособность вооруженных сил.

А не будет этого, по той же причине по которой в Сумской области не выкопаны укрепления, и по которой готовится капитуляция.
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14.06.2025 02:25 Ответить
а сколько стоит обслуживание госаппарата, всяких судей, топ и не топ чиновников, а также их друзей\знакомых, родственников и обслуги? и - всем норм. к тому же скорее всего им "трансформаторы" отдельные "зарыли" и по цене не в три раза дороже, а во сколько получилось, еще и с дублированием, причем - где-то заграницей для безопасности, потому как это лучший генофонд нации.
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14.06.2025 03:14 Ответить
Це просто розбити язиком. кацапи чотири роки розбивають язиком енергетику України.
Охолонь, Друже - це лише в пропаганді одна ракета Іскандер зносить пів Америки.
Насправді - щоб знищити ВСЕ в Ірані потрібні десятки тисяч ракет та роки бомбардувань.
Піздьож це все та трамповська пропаганда.
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14.06.2025 01:33 Ответить
это не 2 млн "палестинцев" с которыми так и не справились за столько лет, а вполне себе 80 миллионов вполне себе передовых и соображающих персов, которые запилили атомные станции, ракеты, дроны (еще и продавали их кацапам в количестве) с поддержкой Китая, кацапстана, наличием нефти и вообще немного рулящие в исламском мире, создавшие какие-то прокси войска ("хизбаллы") по соседним странам (а не тупо, как Хйло). так что посмотрим - если сша не впрягутся (причем - серьезно), то без трусов по пустыне могут побежать не те люди. хотя, имхо, - персы все же адекватнее кацапов. так что скорее всего постреляют ракетами максимум с неделю и затихнут (в отличие от кацапов у которых цель - сдохнуть).
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14.06.2025 03:04 Ответить
А тим часом нафта буде рости що московії тільки у плюс поки ці дві держави будуть виясняти стосунки. І це головний мінус для України. Ну і як завжди при всіх таких історіях головний бенефіціар Китай який скальпує профіт
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14.06.2025 07:10 Ответить
какой-то сюрр... дежа-вю - один чудак на "М" уже нанёс в 22м превентивный удар, а щас отгребает сцаной тряпкой по рылу
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14.06.2025 08:29 Ответить
 
 