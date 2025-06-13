США помогают Израилю перехватывать ракеты Ирана, - Аxios

Штаты помогают Тель-Авиву перехватывать баллистические ракеты, которые Иран запустил по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛа ночью 13 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника и высокопоставленного чиновника США.

Отмечается, что Иран выпустил ракеты по Израилю в три волны. Их было около 150.

В то же время израильские системы противоракетной обороны запустили десятки ракет Arrow, чтобы попытаться перехватить атаку.

Американский чиновник, который подтвердил изданию задействование американских систем ПВО, заявил, что США работают над защитой американских граждан и их имущества в Израиле.

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По словам очевидцев и видео, опубликованных в интернете, несколько иранских ракет попали в центр Тель-Авива. Израильские службы экстренной помощи сообщили о 15 раненых.

Исламская революционная гвардия заявила, что атаковала десятки военных целей, включая базы военно-воздушных сил Израиля.

Иранская контратака на Израиль получила название "Операция "Правдивое обещание 3". Две предыдущие атаки в апреле 2024 года и октябре 2024 года имели подобные названия.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вечером 13 июня Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары ЦАХАЛа.

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