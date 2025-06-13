США помогают Израилю перехватывать ракеты Ирана, - Аxios
Штаты помогают Тель-Авиву перехватывать баллистические ракеты, которые Иран запустил по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛа ночью 13 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника и высокопоставленного чиновника США.
Отмечается, что Иран выпустил ракеты по Израилю в три волны. Их было около 150.
В то же время израильские системы противоракетной обороны запустили десятки ракет Arrow, чтобы попытаться перехватить атаку.
Американский чиновник, который подтвердил изданию задействование американских систем ПВО, заявил, что США работают над защитой американских граждан и их имущества в Израиле.
По словам очевидцев и видео, опубликованных в интернете, несколько иранских ракет попали в центр Тель-Авива. Израильские службы экстренной помощи сообщили о 15 раненых.
Исламская революционная гвардия заявила, что атаковала десятки военных целей, включая базы военно-воздушных сил Израиля.
Иранская контратака на Израиль получила название "Операция "Правдивое обещание 3". Две предыдущие атаки в апреле 2024 года и октябре 2024 года имели подобные названия.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Вечером 13 июня Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары ЦАХАЛа.
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КОНГРЕС США НЕ ПІДТРИМАВ ПОПРАВКУ ДО ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ ПРО ДОДАТКОВІ 300 МЛН ДОЛАРІВ ДЛЯ УКРАЇНИ
Комітет Палати представників США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік у розмірі 833 млрд доларів. Проте конгресмени не підтримали включення поправки про виділення 300 млн доларів на допомогу Україні, https://breakingdefense.com/2025/06/house-gop-appropriators-pass-defense-spending-bill-defeating-dem-measures-on-air-force-one-ukraine/ повідомляє Breaking Defence.
Голова комітету Том Коул заявив, що включення цієї поправки, запропонованої представницею штату Огайо, демократкою Марсі Каптур, могло б поставити під загрозу підтримку законопроєкту частиною республіканців, а демократи не підтримали б бюджет через його консервативну спрямованість.
"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є просто практичною", - сказав він.
Самі собі викопали яму, масштабною корупцією під час війни.
А з Сирії раз за разом б прилітали новини про як ви висловились "дитячий садок" на сотні мільйонів долларів грошей, де якись чиновник на ті гроші накупив нерухомості в ЄС, і вони взяті з ваших податків, причому в самих штатах купа своїх проблем, на які постійно кажуть що немає коштів.
А коли почнеш бачити новину про 11-річне дитя вбите дроном, бо не було протиракет, то побачиш інше...
І ніяка "корупція" тут ніпричому....
А в Украине единственная "защита" для граждан США - рекомендации от посольства, быть в укрытии...
РуSSкие опять кинули своих...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
Є лише 33 потужні ( Потужні) не'безпекові угоди
Доречі сьогодні зажмурили командучого ППО який дав наказ збити цей літак.
За постачальників БПЛА «Шахед 136» кацапам?
За тих хто допомагає кацапам вбивати українців?
Ти нормальний?
Звучить як слоган для українських виборів
А як же "треба домовлятися"?
А як же "не вступати у війну"?
Україні допомогти збивати ракети вони (США) не бажають, чому?