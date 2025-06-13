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Новости Атаки Ирана на Израиль
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США помогают Израилю перехватывать ракеты Ирана, - Аxios

США помогают Израилю перехватывать ракеты Ирана

Штаты помогают Тель-Авиву перехватывать баллистические ракеты, которые Иран запустил по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛа ночью 13 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника и высокопоставленного чиновника США.

Отмечается, что Иран выпустил ракеты по Израилю в три волны. Их было около 150.

В то же время израильские системы противоракетной обороны запустили десятки ракет Arrow, чтобы попытаться перехватить атаку.

Американский чиновник, который подтвердил изданию задействование американских систем ПВО, заявил, что США работают над защитой американских граждан и их имущества в Израиле.

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По словам очевидцев и видео, опубликованных в интернете, несколько иранских ракет попали в центр Тель-Авива. Израильские службы экстренной помощи сообщили о 15 раненых.

Исламская революционная гвардия заявила, что атаковала десятки военных целей, включая базы военно-воздушных сил Израиля.

Иранская контратака на Израиль получила название "Операция "Правдивое обещание 3". Две предыдущие атаки в апреле 2024 года и октябре 2024 года имели подобные названия.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вечером 13 июня Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары ЦАХАЛа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: Франция не будет участвовать ни в каких наступательных операциях против Ирана, но готова поддержать Израиль

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1875) США (27213) баллистические ракеты (414)


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Топ комментарии
+13
А що? Вболівати за цих рушниковоголових бармалеїв, які кацапам шахеди подарували? Доречі за збитий боінг вони компенсацію родичам загиблих так і не виплатили. Так шо пішов би ти в сраку, русачок
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13.06.2025 23:13 Ответить
+7
США працюють над захистом американських громадян та їхнього майна в Ізраїлі.

А в Украине единственная "защита" для граждан США - рекомендации от посольства, быть в укрытии...
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13.06.2025 23:04 Ответить
+7
єврейська кров не українська, її проливати не можна, це некошерно.
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13.06.2025 23:04 Ответить
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А РАКЕТИ ВЖЕ У ЗАКОНІ БАЙДЕНА ЗПЛАНОВАНІ ДЛЯ УКРАЇНИ????

КОНГРЕС США НЕ ПІДТРИМАВ ПОПРАВКУ ДО ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ ПРО ДОДАТКОВІ 300 МЛН ДОЛАРІВ ДЛЯ УКРАЇНИ
Комітет Палати представників США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік у розмірі 833 млрд доларів. Проте конгресмени не підтримали включення поправки про виділення 300 млн доларів на допомогу Україні, https://breakingdefense.com/2025/06/house-gop-appropriators-pass-defense-spending-bill-defeating-dem-measures-on-air-force-one-ukraine/ повідомляє Breaking Defence.

Голова комітету Том Коул заявив, що включення цієї поправки, запропонованої представницею штату Огайо, демократкою Марсі Каптур, могло б поставити під загрозу підтримку законопроєкту частиною республіканців, а демократи не підтримали б бюджет через його консервативну спрямованість.

"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є просто практичною", - сказав він.
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13.06.2025 23:00 Ответить
В штатах часто проскакують в якихось постах або статтях наші корупційні скандали і тому немає такої уже маштабної підтримки як була на почтаку війни і політично багатьом конгресменам це не принесе якоїсь вигоди тому і така ситуація, що демократи також не підтримали.
Самі собі викопали яму, масштабною корупцією під час війни.
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13.06.2025 23:11 Ответить
На фоні Трампа наші "корупційні скандали" це дитячий садок.
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13.06.2025 23:27 Ответить
Як ви б реагували на виділення грошей на допустиму Сирію, тому що для багатьох американців, це саме так і виглядає вони навіть і не знають де ми знаходимся.

А з Сирії раз за разом б прилітали новини про як ви висловились "дитячий садок" на сотні мільйонів долларів грошей, де якись чиновник на ті гроші накупив нерухомості в ЄС, і вони взяті з ваших податків, причому в самих штатах купа своїх проблем, на які постійно кажуть що немає коштів.
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13.06.2025 23:37 Ответить
Якщо в тебе стоїть задача шукати новини про "нерухомість куплену за допомогу"( ти часом не Такер Карлсон?) то ти завжди щось таке побачиш.
А коли почнеш бачити новину про 11-річне дитя вбите дроном, бо не було протиракет, то побачиш інше...
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13.06.2025 23:48 Ответить
Це більше залежить що репостять відомі люди в штатах, друге ви слабо розумієте менталітет мексів чи індусів, а я з ними досить поспілкувався і їх більше цікавлять, їхні податки чи жертви в чужій для них країні. Якби це загинув американець, то так можливо б їх зацікавило.
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13.06.2025 23:52 Ответить
Тобто публікою свідомо маніпулюють. Що й треба було довести.
І ніяка "корупція" тут ніпричому....
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13.06.2025 23:58 Ответить
То все лиш гнилі відмазки. В Ізраїлі корупція нічим не менша.
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14.06.2025 00:42 Ответить
йому скоро і в Мар а Лаго залетить...
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13.06.2025 23:01 Ответить
США працюють над захистом американських громадян та їхнього майна в Ізраїлі.

А в Украине единственная "защита" для граждан США - рекомендации от посольства, быть в укрытии...
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13.06.2025 23:04 Ответить
Ось вони подвійні стандарти. Одним можна мати ядерну бомбу та захист від США а іншим ні бомби ні захисту.
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13.06.2025 23:57 Ответить
Так було споконвіку. Що дозволено Юпітеру...
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14.06.2025 00:43 Ответить
цікаво як би змінився баланс якби Україна відновила я/з?
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14.06.2025 00:51 Ответить
Не встигла б. Було б Україні те, що зараз Ірану...
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14.06.2025 01:23 Ответить
Ну правильно. Саме захист ізраїлю, а не якоїсь там задрипаної України, і є головним завданням сша.
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13.06.2025 23:04 Ответить
єврейська кров не українська, її проливати не можна, це некошерно.
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13.06.2025 23:04 Ответить
це просто недопустимо!
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13.06.2025 23:35 Ответить
Ну тепер, по США та Ізраїлю, прутін, завдасть нищівного удару за Іран!
РуSSкие опять кинули своих...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
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13.06.2025 23:05 Ответить
Ого а шо так можно було?
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13.06.2025 23:05 Ответить
Союзники - Україні ніхто не допоможе - якось так вийшло шо ми як сироти в цьому світі
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13.06.2025 23:06 Ответить
У нас немає союзників !!
Є лише 33 потужні ( Потужні) не'безпекові угоди
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14.06.2025 01:25 Ответить
Все залежить від ворога. Має він ЯЗ, чи ні. Воював би Ізраїль з кацапами, теж залишився б сиротою.
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14.06.2025 01:29 Ответить
Ну тут майже всі дописувачі топлять за Ізраїль, ви повинни цак надіти та радоваться.
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13.06.2025 23:08 Ответить
А що? Вболівати за цих рушниковоголових бармалеїв, які кацапам шахеди подарували? Доречі за збитий боінг вони компенсацію родичам загиблих так і не виплатили. Так шо пішов би ти в сраку, русачок
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13.06.2025 23:13 Ответить
Так, і за збитий Боїнг МАУ.
Доречі сьогодні зажмурили командучого ППО який дав наказ збити цей літак.
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13.06.2025 23:17 Ответить
Не тра ні за кого вболівати, ізраїль відтягнув купу плюшек від нас на себе після нападу хамас, я не засуджую їх помсту, хоч і вона була дуже жорсткою по відношенню цивільних, і зараз він забере абсолютно всю допомогу сша для тайваня, от побачите, і якшо це дійсно початок війни між ізраїлем та іраном, то спусковий гачок натиснув саме ізраїль, і допомогу єс вони також захтят якшо на то пішло, і вгадайте від кого відріжут цей шматочок допомоги? Ми можемо тільки константувати шо іран сруснявим перестане допомогати зброєю, далі для нас вигода закінчується! А так, це виходить якись *******!
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13.06.2025 23:27 Ответить
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13.06.2025 23:30 Ответить
Ти моешь дивитися в сортір та не бачити друже там гімна, але воно там є, я ні за іран, і я ні за ізраїль в даному випадку, але гімно бачу чітко, і воно всюду вже!
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13.06.2025 23:34 Ответить
а чому ми повинні за когось вболівати? Ізраїль тримає по відношенню до нас нейтралітет, їм посрать на наш збитий боїнг та шахеди, ім насрать і на тебе, русачок, і на мене, українця. П.С. Рушникоголові бармалеї? Тхне фашизмом.
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13.06.2025 23:29 Ответить
А від тебе пре антисемітизмом. Запам'ятай - євреї українцям не вороги. Ти мабуть їх поплутав з жидами та маланцями. Ці так, сидіять в ОПі та верховній раді
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13.06.2025 23:31 Ответить
А ще э юдеї...
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13.06.2025 23:33 Ответить
Не вороги але від 20.000 детонаторів проти шахідів ',( які були призначені щоб і твою задницю спасать), не відмовились...
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13.06.2025 23:36 Ответить
Як за 30 років не побудували нормальну державу та не обзавелись союзниками, то годі тепер на когось пиняти
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13.06.2025 23:42 Ответить
Християнин не може бути антисемітом. А обраність евреїв не про те, що вони можуть просто когось вбивати, бо їм так кажеться. А в кого вулиці названі ім. месника (саме месника) Шварбурда?
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13.06.2025 23:37 Ответить
а олігархи? а вся влада ким насичена? а чекісти-енкеведисти хто були?
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13.06.2025 23:41 Ответить
вболівати ні за бармалеїв ні за кошерних не треба,хай рвуть один одного. думаю,з бармалеями справа така6 вони просто вважають Україну колонією Ізраїля,тому й літак збили (до речі літак ізраїльтянина Бєні) і шахеди рашці продають...ще десь у 90-х Кучма з Пінчуком відмовилися продавати Ірану турбіни для її АЕС у Бушері...колонія ми і зараз ізраїльська...
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13.06.2025 23:40 Ответить
А за кого топити?
За постачальників БПЛА «Шахед 136» кацапам?
За тих хто допомагає кацапам вбивати українців?
Ти нормальний?
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13.06.2025 23:14 Ответить
Я зовсім не за Іран. Ізраїль вбиває іранців не за те, що вони продають Шахеди РФ. Ізраїль і сам батя програми дронів РФ і раніше продавав в т.ч. Форпости. А вбиває за те, що комусь не можно мати ядерку, тіпа Ірану чи нам.
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13.06.2025 23:26 Ответить
Трамп особисто збиває ракети, сидячи за пультом своєму кабінеті, як найвеличніший лідор в історії світу
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13.06.2025 23:10 Ответить
Израиль- союзник, Украина- дружественная страна. Разница существенная, как видите...
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13.06.2025 23:12 Ответить
Була б у Ірана ЯЗ то Ізраїль теж став би "дружєствєнной страной". У ссикунів воно завжди так...
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13.06.2025 23:32 Ответить
Якщо хтось ще не зрозумів трампушку ереюшки купили з потрохами в тому і числі путінскі , щоб він злив Україну
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13.06.2025 23:14 Ответить
Ну правильно . Перехоплювати іранські ракети не страшно , а от якби вони летіли з кацапії , а не з Ірану , іржавий уйобок зараз вже нив би про те що - Ізраїль провокує і не хоче миру , що з ним важко домовитись і тд. і тп. !
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13.06.2025 23:15 Ответить
САША допомогають сильним? Нахабним? рашці?
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13.06.2025 23:17 Ответить
Бородачи могут ударить по израильскому ЯО, которого типа и нет, а это сами понимаете, чем чревато. А дальше -ответка, и шо,? Страшно все это. А там ещё какое ***** скажет "им можно, а мне нельзя?" Хватит с мира Индии с Пакистаном, еле успокоили их. И то, чувствую,лишь на время.
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13.06.2025 23:18 Ответить
"Операція "Правдива обіцянка 3"

Звучить як слоган для українських виборів
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13.06.2025 23:19 Ответить
Схоже на "завдяки угоді про копалини зарплата вчителів буде 8000$"
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13.06.2025 23:26 Ответить
А я шось зразу про "весна прийде - саджати будемо" подумав)
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13.06.2025 23:27 Ответить
А де шашлик ?і па сірідінє?
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13.06.2025 23:32 Ответить
Та і я про те ж! Як з Трампоном сприймати слова: " США допомагають..."?
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13.06.2025 23:32 Ответить
А як же " не ескалація"?
А як же "треба домовлятися"?
А як же "не вступати у війну"?
Україні допомогти збивати ракети вони (США) не бажають, чому?
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14.06.2025 00:07 Ответить
Когда они слушают Зеленского, им кажется что их хотят использовать.
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14.06.2025 00:36 Ответить
Америка стала заложником собственной дурацкой болтовни.
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14.06.2025 00:37 Ответить
Якби Іран мав стільки ядерної зброї, як кацапи, з ним теж би домовлялись.
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14.06.2025 01:31 Ответить
Так виглядає лицемірство ******** політики і хуцпа
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14.06.2025 00:21 Ответить
 
 