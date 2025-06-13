Макрон: Франция не будет участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, но готова поддержать Израиль
Франция не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана, однако готова поддержать Израиль в случае иранских ударов.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции 13 июня, сообщает BFM TV, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не планирую участвовать ни в одной наступательной операции", - сказал французский лидер.
В то же время, по словам Макрона, Париж присоединится к "операциям по защите и обороне Израиля", если Тегеран нанесет ответный удар и если Франция "сможет это сделать".
Политик добавил, что Франция не участвовала в атаках на Иран, осуществленных Израилем 13 июня. По его словам, удары "вероятно, будут продолжены".
Также Макрон добавил, что Запад не может жить в "мире, где Иран имеет ядерное оружие".
Он отметил, что Иран "продолжает обогащать уран без гражданского обоснования" и "уклоняется от своих международных обязательств", чем несет "тяжелую ответственность за дестабилизацию региона".
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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для України там багато вкусняшок зробили в Ірані ...Ізраїль
Як підтримати?
Водити попід руки чи підперти з боків паличками?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
Три рази, рано в обід і ввечері
+ Високоточні бомби, + багато дечого.
Дарованому коню в зуби не заглялають, Франція нічого вам не винна і не повинна, дає що може, що хоче і дає не мало. Тільки пушки ''Цезар'' віддала свої і ще й по Європі збирала які раніше іншим пролала, і виробництво подвоїла. Зауваж - Франція вам нічого не повинна.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+dette+de+france+2024 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+dette+de+france+2024
когда иран сбил украинский гражданский самолет, он агрессор или по вашему еще нет?
Ст. 3
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
во первых, тогда сша осуществляли миссию по защите кувейта от ирана, т.е. велись боевые действия, во вторых сша выплатили компенсацию. что-то подобное было в отношении украинского самолета?
вы плохо читаете? или плохо понимаете написанное? речь идет о двух противоположных ситуациях
Чому ніхто з цього приводу і в вус не дме?
вообще-то они вполне себе заклятые враги. где почитать про поддержку?