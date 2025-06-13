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Новости Удар Израиля по Ирану
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Макрон: Франция не будет участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, но готова поддержать Израиль

Макрон об ударах Израиля по Ирану

Франция не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана, однако готова поддержать Израиль в случае иранских ударов.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции 13 июня, сообщает BFM TV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не планирую участвовать ни в одной наступательной операции", - сказал французский лидер.

В то же время, по словам Макрона, Париж присоединится к "операциям по защите и обороне Израиля", если Тегеран нанесет ответный удар и если Франция "сможет это сделать".

Политик добавил, что Франция не участвовала в атаках на Иран, осуществленных Израилем 13 июня. По его словам, удары "вероятно, будут продолжены".

Также Макрон добавил, что Запад не может жить в "мире, где Иран имеет ядерное оружие".

Он отметил, что Иран "продолжает обогащать уран без гражданского обоснования" и "уклоняется от своих международных обязательств", чем несет "тяжелую ответственность за дестабилизацию региона".

Смотрите также: Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятолла Хаменеи. ФОТО

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Читайте также: Трамп: Никто не знает, что с ядерной программой Ирана после ударов Израиля

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1875) Макрон Эмманюэль (1364)


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Топ комментарии
+5
Мало Франція Україну підтримує?? Проснись і похмелись.
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13.06.2025 22:15 Ответить
+3
Франція не братиме участі в жодних наступальних операціях проти Ірану, але готова підтримати Ізраїль

Як підтримати?
Водити попід руки чи підперти з боків паличками?
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13.06.2025 22:00 Ответить
+2
Иран надо было давным-давно на место ставить, боюсь что слишком много времени упущено.
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13.06.2025 22:00 Ответить
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Иран надо было давным-давно на место ставить, боюсь что слишком много времени упущено.
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13.06.2025 22:00 Ответить
А когось вже поставили на місце?
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13.06.2025 22:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NGG8cxdaCjU

для України там багато вкусняшок зробили в Ірані ...Ізраїль
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13.06.2025 22:55 Ответить
😁
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13.06.2025 22:00 Ответить
Франція не братиме участі в жодних наступальних операціях проти Ірану, але готова підтримати Ізраїль

Як підтримати?
Водити попід руки чи підперти з боків паличками?
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13.06.2025 22:00 Ответить
РуSSкие опять кинули своих...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
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13.06.2025 22:01 Ответить
в який спосіб підтримати? морально? ох і клоуни
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13.06.2025 22:02 Ответить
Висловити глибоку стурбованість!!!
Три рази, рано в обід і ввечері
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13.06.2025 22:26 Ответить
Якщо підтримають як Україну, то тримайся Ізраїль, бо буде важко з такою підтримкою
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13.06.2025 22:08 Ответить
Мало Франція Україну підтримує?? Проснись і похмелись.
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13.06.2025 22:15 Ответить
Дуже мало, тому сам проснись і похмелись. Макрон вміє тільки ******..и та купляти газ у раши. Нагадаю - Франція також гарант за Будапештським меморандумом
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13.06.2025 22:23 Ответить
Франція напр. всю зброю яку виробила в 2024-му році віддала Україні. Дала літаки і першою дала танки, правда старі і колісні, але тільки після того почали давати інші, вона зломала заборону на танки. Дала купу мобільниз генераторі і т.д і т.п. Франція не США, Франція маленька країна, менша України по площі. І грошима допомагає як може. Між іншим у Франції дика фінансова заборгованість. Витискають зі всіх що можуть, хочуть за пенсів взятись, за тих хто має майно більше я на 100 тис € - будуть податок платити 2%, хто має більше буде платити більше.
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13.06.2025 22:43 Ответить
https://suspilne.media/556215-ukraina-otrimala-vid-francii-vsi-krilati-raketi-scalp-u-mezah-persoi-partii-dopomogi-posol/

+ Високоточні бомби, + багато дечого.
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13.06.2025 22:50 Ответить
Набери в пошуковику - La dette de France 2024
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13.06.2025 23:27 Ответить
Маленька країна??? Менше України трохи, проте одна з найбільших в Європі. 2 - економіка ЄС, 6 місце за ВВП в світі. Можна продовжувати.... Порівняти яку допомогу надала, наприклад, Єстонія, яка не є ядерною державою, не має такої розвинутої економіки, не гарантом по Будапештському меморандуму тощо, то Франція пасе задніх, паралельно співпрацюючи своїми вітчизняними компаніями з кацапами, поповнюючи їх бюджет
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13.06.2025 22:55 Ответить
У Франції не вмішуються в роботу приватних компаній. Тут не побачиш такого щоб якесь ДБР прийшло і пертрушувало приватне підприємство. Приватники працюють як хочуть і з ким хочуть, то їх справа.
Дарованому коню в зуби не заглялають, Франція нічого вам не винна і не повинна, дає що може, що хоче і дає не мало. Тільки пушки ''Цезар'' віддала свої і ще й по Європі збирала які раніше іншим пролала, і виробництво подвоїла. Зауваж - Франція вам нічого не повинна.
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13.06.2025 23:14 Ответить
Це нам Естонія нічого не винна і повинна, навіть Німеччина також, а Франція, як ядерна держава, як гарант по Будапештському меморандуму, як країна - постійний член РБ ООН багато чого нам винна і повинна, хоча б заради своєї безпеки. Бо інші країни вже зрозуміли, чого варті гарантії відмови від ядерної зброї
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13.06.2025 23:38 Ответить
В Будапешті франузів не було та й Міттеран казав Кучмі не віддавати боєголки. Французи не тиснули на Україну і французи приєднались вже потім. Ви французам не віддали боєголовки, а кацапам.
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14.06.2025 00:03 Ответить
У рамках групи «Coalition of the willing» Франція входить до 31 країни, готових надати посилену підтримку або миротворчий контингент . Але пропорційно до ВВП вклад Франції - один з найнижчих серед великих європейських країн .
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13.06.2025 22:53 Ответить
У Франції своїх проблем вище даху, борг зашкадює. На 2024-й рік державний борг = 3 305,3 Md€ = 5,8% PIB (ВВП).
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=la+dette+de+france+2024 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+dette+de+france+2024
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13.06.2025 23:21 Ответить
Набери - la dette de France 2024
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13.06.2025 23:28 Ответить
А нах воно тобі? Нехай Трамп розрулює - він звинувачував Україну, що ми хочемо розв'язати третю світову, от нехай тепер їб...ться з Нетаньяху, якого від ордера МКС відмазував.
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13.06.2025 22:08 Ответить
А рашка? Має право на існування?
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13.06.2025 22:10 Ответить
Навіщо допомагати агресору? путлеру теж допомагати будете?
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13.06.2025 22:13 Ответить
"Навіщо допомагати агресору?"

когда иран сбил украинский гражданский самолет, он агрессор или по вашему еще нет?
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13.06.2025 22:19 Ответить
Агрессор - он не по его, или нет. Агрессор - https://docs.un.org/en/A/RES/3314(XXIX)
Ст. 3

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;

e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
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13.06.2025 22:40 Ответить
Коли США в 1988 році збили iранський А300, то вони були агресором?
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13.06.2025 22:42 Ответить
"Коли США в 1988 році збили iранський А300, то вони були агресором?"

во первых, тогда сша осуществляли миссию по защите кувейта от ирана, т.е. велись боевые действия, во вторых сша выплатили компенсацию. что-то подобное было в отношении украинского самолета?
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13.06.2025 23:18 Ответить
Тобто США тоді не були агресором?
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13.06.2025 23:20 Ответить
"Тобто США тоді не були агресором?"

вы плохо читаете? или плохо понимаете написанное? речь идет о двух противоположных ситуациях
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13.06.2025 23:27 Ответить
Ні?
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13.06.2025 23:35 Ответить
что "Ні"?
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13.06.2025 23:42 Ответить
Капітан крейсера США звичайно не був агресором. Він намагався захистити свій корабель і зробив помилку. Чи був агресором командир ППО, який під час атаки Ізраїлю зробив помилку і збив літак зі своїми ж громадянами?
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13.06.2025 23:48 Ответить
не понятно, к чему вы все это нашкарябали. от ошибки никто не застрахован, но надо ее признать и желательно искупить. мы говорим совсем о другом. иранский самолет был сбит в зоне боевых действий, сша признали ошибку и выалптили компенсацию. украинский самолет был сбит в районе аэропорта, боевые действия не велись, ошибка официально не признана, компенсация не выплачена. так кто агрессор? мало того, когда был сбит иранский самолет, иран совершал агрессию в отношении кувейта. так кто агрессор?
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14.06.2025 00:18 Ответить
Чи був агресором командир ППО, який під час атаки Ізраїлю зробив помилку і збив літак зі своїми ж громадянами?
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14.06.2025 00:26 Ответить
нет конечно. если признал ошибку и искупил, тем более нет. но при чем здесь этот вопрос к обсуждаемым нами ситуациям?
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14.06.2025 00:44 Ответить
А північна чучхерія продовжує "збагачувати уран без цивільного обґрунтування"??

Чому ніхто з цього приводу і в вус не дме?
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13.06.2025 22:19 Ответить
Это в 60е годы Франция поддерживала Израиль и гордилась этим. Сейчас арабская диаспора во Франции вернёт Макрона к нынишней реальности
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13.06.2025 22:20 Ответить
Національна поліція України проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію з боротьби з незаконним обігом зброї та ***********, у рамках якої вже здійснено понад 500 обшуків по всій країні. Метою операції є підвищення рівня безпеки громадян та запобігання злочинам. Захід відбувається у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. Деталі будуть оприлюднені після завершення слідчих дій. Джерело: https://npu.gov.ua/news/natspolitsiia-provodyt-masshtabnu-zahalnoderzhavnu-spetsoperatsiiu-po-borotbi-z-nezakonnym-obihom-zbroi-ta-boieprypasiv-tryvaie-ponad-500-obshukiv-1
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13.06.2025 22:21 Ответить
Андрюша, вилупок сьогоденний, яким боком це має відношення до теми?
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13.06.2025 22:27 Ответить
Макарон спасибо за помощ!и так ясно что поможеш!
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13.06.2025 22:24 Ответить
Тепер Україні нічого не обломиться, ресурси і фокус заходу кинуть на черговий порятунок Ізраїлю. Додати що ще Саудити підтримали "братську ісламську республіку" небуде і нафти дешевої.
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13.06.2025 22:33 Ответить
"Саудити підтримали "братську ісламську республіку"

вообще-то они вполне себе заклятые враги. где почитать про поддержку?
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13.06.2025 23:32 Ответить
https://x.com/KSAmofaEN/status/1933381978138493065
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13.06.2025 23:48 Ответить
прочитал. похоже на стандартную дипломатическую отмазку, по типу потужной обеспокоенности
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14.06.2025 00:27 Ответить
Я не трус---но я боюсь! С жынкой старой обоссусь!
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13.06.2025 22:50 Ответить
 
 