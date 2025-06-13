Макрон: Франция не будет участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, но готова поддержать Израиль

Франция не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана, однако готова поддержать Израиль в случае иранских ударов.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции 13 июня, сообщает BFM TV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не планирую участвовать ни в одной наступательной операции", - сказал французский лидер.

В то же время, по словам Макрона, Париж присоединится к "операциям по защите и обороне Израиля", если Тегеран нанесет ответный удар и если Франция "сможет это сделать".

Политик добавил, что Франция не участвовала в атаках на Иран, осуществленных Израилем 13 июня. По его словам, удары "вероятно, будут продолжены".

Также Макрон добавил, что Запад не может жить в "мире, где Иран имеет ядерное оружие".

Он отметил, что Иран "продолжает обогащать уран без гражданского обоснования" и "уклоняется от своих международных обязательств", чем несет "тяжелую ответственность за дестабилизацию региона".

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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