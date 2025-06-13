Макрон: Франція не братиме участі в жодних наступальних операціях проти Ірану, але готова підтримати Ізраїль
Франція не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану, однак готова підтримати Ізраїль у разі іранських ударів.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції 13 червня, повідомляє BFM TV, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не планую брати участь у жодній наступальній операції", - сказав французький лідер.
Водночас, за словами Макрона, Париж долучиться до "операцій із захисту та оборони Ізраїлю", якщо Тегеран завдасть удару у відповідь і якщо Франція "зможе це зробити".
Політик додав, що Франція не брала участі в атаках на Іран, здійснених Ізраїлем 13 червня. За його словами, удари "ймовірно, будуть продовжені".
Також Макрон додав, що Захід не може жити у "світі, де Іран має ядерну зброю".
Він зазначив, що Іран "продовжує збагачувати уран без цивільного обґрунтування" і "ухиляється від своїх міжнародних зобов’язань", чим несе "важку відповідальність за дестабілізацію регіону".
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
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для України там багато вкусняшок зробили в Ірані ...Ізраїль
Як підтримати?
Водити попід руки чи підперти з боків паличками?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
Три рази, рано в обід і ввечері
+ Високоточні бомби, + багато дечого.
Дарованому коню в зуби не заглялають, Франція нічого вам не винна і не повинна, дає що може, що хоче і дає не мало. Тільки пушки ''Цезар'' віддала свої і ще й по Європі збирала які раніше іншим пролала, і виробництво подвоїла. Зауваж - Франція вам нічого не повинна.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+dette+de+france+2024 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+dette+de+france+2024
когда иран сбил украинский гражданский самолет, он агрессор или по вашему еще нет?
Ст. 3
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
во первых, тогда сша осуществляли миссию по защите кувейта от ирана, т.е. велись боевые действия, во вторых сша выплатили компенсацию. что-то подобное было в отношении украинского самолета?
вы плохо читаете? или плохо понимаете написанное? речь идет о двух противоположных ситуациях
Чому ніхто з цього приводу і в вус не дме?
вообще-то они вполне себе заклятые враги. где почитать про поддержку?