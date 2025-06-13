Макрон: Франція не братиме участі в жодних наступальних операціях проти Ірану, але готова підтримати Ізраїль

Франція не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану, однак готова підтримати Ізраїль у разі іранських ударів.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції 13 червня, повідомляє BFM TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не планую брати участь у жодній наступальній операції", - сказав французький лідер.

Водночас, за словами Макрона, Париж долучиться до "операцій із захисту та оборони Ізраїлю", якщо Тегеран завдасть удару у відповідь і якщо Франція "зможе це зробити".

Політик додав, що Франція не брала участі в атаках на Іран, здійснених Ізраїлем 13 червня. За його словами, удари "ймовірно, будуть продовжені".

Також Макрон додав, що Захід не може жити у "світі, де Іран має ядерну зброю".

Він зазначив, що Іран "продовжує збагачувати уран без цивільного обґрунтування" і "ухиляється від своїх міжнародних зобов’язань", чим несе "важку відповідальність за дестабілізацію регіону".

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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