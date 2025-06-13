Трамп: Ніхто не знає, що з ядерною програмою Ірану після ударів Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранська ядерна програма зазнала "руйнівного удару" з боку Ізраїлю.

Про це американський лідер сказав в інтервʼю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави Білого дому, "ніхто не знає", в якому наразі стані перебуває іранська ядерна програма після ударів Ізраїля.

За словами Трампа, США були в курсі підготовки Ізраїлем ударів по іранських цілях, і він "намагався врятувати Іран від приниження і смерті".

"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити угоду. Хоча вони все ще можуть укласти угоду, ще не надто пізно", - заявив очільник США.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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