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Новини Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
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Трамп: Ніхто не знає, що з ядерною програмою Ірану після ударів Ізраїлю

Трамп про ядерну програму Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранська ядерна програма зазнала "руйнівного удару" з боку Ізраїлю. 

Про це американський лідер сказав в інтервʼю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави Білого дому, "ніхто не знає", в якому наразі стані перебуває іранська ядерна програма після ударів Ізраїля.

За словами Трампа, США були в курсі підготовки Ізраїлем ударів по іранських цілях, і він "намагався врятувати Іран від приниження і смерті".

"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити угоду. Хоча вони все ще можуть укласти угоду, ще не надто пізно", - заявив очільник США.

Читайте також: США надали Ізраїлю "досконалу" розвідувальну інформацію для атаки на Іран, - Рубіо

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Дивіться також: Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятола Хаменеї. ФОТО

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Трамп Дональд (6174)


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Топ коментарі
+5
Дебільна латиніна подруга зашквареного арестовича. Чекаєм ще його експертної оцінки.
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13.06.2025 21:04 Відповісти
+4
Йди вже грати в гольф 🏌️ і не зай#б#й!
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13.06.2025 20:56 Відповісти
+3
Руда поця нобелівську премію миру ти не отримаєш але людство тебе запам'ятає як бовдура.
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13.06.2025 20:55 Відповісти
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Спитай Абдристовича. Той хоч що розкаже.
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13.06.2025 20:55 Відповісти
Чому ти сереш на кожні гілці одно і то саме. Не бачу різниці між тобою і трампом.
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13.06.2025 20:58 Відповісти
Руда поця нобелівську премію миру ти не отримаєш але людство тебе запам'ятає як бовдура.
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13.06.2025 20:55 Відповісти
Йди вже грати в гольф 🏌️ і не зай#б#й!
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13.06.2025 20:56 Відповісти
Завтра у нього ПАРАД і днюха гольф мабуть відклав на неділю....
Одне не гарно - забув Сі запросити...тож може щось від аятоли "прилетіти"...
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13.06.2025 21:10 Відповісти
Аналітіка от латініной.
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13.06.2025 20:59 Відповісти
Дебільна латиніна подруга зашквареного арестовича. Чекаєм ще його експертної оцінки.
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13.06.2025 21:04 Відповісти
Аналітика від юлі-ділдос
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13.06.2025 21:04 Відповісти
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13.06.2025 21:09 Відповісти
хороший руський - мертвий руський
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13.06.2025 21:21 Відповісти
"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити угоду. Хоча вони все ще можуть укласти угоду, ще не надто пізно", - заявив очільник США.
=============
Трампло,це ж ти маєш сказати про своїх друзяк московитів!
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13.06.2025 21:00 Відповісти
Та все ціла, на місці, а от нафта піднялась.
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13.06.2025 21:02 Відповісти
Зате всі знають що з внутрішнім вмістом черепа Трампа. Там як протяги були..так і залишилися.🥴
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13.06.2025 21:02 Відповісти
Бреше рижий педофіл-аферист-невдаха.
"Ніхто в сша не знає що там в ірані" - ось так правдивіше.
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13.06.2025 21:02 Відповісти
Тупий уйобок. Шлюха *****.
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13.06.2025 21:06 Відповісти
Напевно воно дуже хворе
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13.06.2025 21:07 Відповісти
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13.06.2025 21:07 Відповісти
"Ніхто з моїх призначенців не знає..." (далі по тексту) - так буде блище до реальності
Моссад точно знає, ЦРУ точно знає, але вже не доповідає, бо "Біг Діл" з Іраном на горизонті, а псувати стосунки з "гарними людьми" (читай - терористами, як путлєр) "не на часі"(тм). А з Європейцями глеки вже побив...
Якщо ця руда мавпа навчиться читати більше одного речення на добу (і розуміти прочитане), то політика Білого Дому може кардинально змінитися, але в цьому випадку таке - то фантастика...
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13.06.2025 21:09 Відповісти
"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити угоду. Хоча вони все ще можуть укласти угоду, ще не надто пізно", - заявив очільник США.

Явно співчуває. Між рядків слід читати: "Як сумно, що стільки прекрасних бізнес-проектів накрилося. Можна було б домовитися з аятолами про взаємовигідну співпрацю і отримати ще один літак із золота та діамантів. Ну і нафту видобувати спільно",
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13.06.2025 21:10 Відповісти
Трампакс визнав, що він чогось не знає? Та не може такого бути!
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13.06.2025 21:10 Відповісти
Просто зараз:

Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
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13.06.2025 21:13 Відповісти
Я б никогда не начал никакую войну если б у меня военное руководство было с такими ********


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13.06.2025 21:13 Відповісти
"коли б на його місці був трампакс з крильцями - той би точно знав ше за пару до цих "днів"!"
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13.06.2025 21:16 Відповісти
Кому треба ті знають.
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13.06.2025 21:17 Відповісти
Трампло
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13.06.2025 21:19 Відповісти
До кінця дня він скаже, що персонально давав дозвіл на зліт ізраїльським літакам, а не дізнався про все із Fox News.
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13.06.2025 21:22 Відповісти
Будут дальше пилить ядерку. Что с ними будет. Так как свергнуть правительство Израиль не в состоянии, то те будут и дальше продолжать.
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13.06.2025 21:25 Відповісти
У Тель-Авіві лунали великі вибухиВід співробітників CNN

За даними команди CNN на місцях, в Тель-Авіві, Ізраїль, великі вибухи.
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13.06.2025 21:25 Відповісти
ну, да, действительно, Иран в состоянии войны\воюет хз сколько лет, санкции опять же, 80 лямов человек, идеология религия (очевидно - не сильно воруют на отели закордоном и тачки вместо оружия и производства), нефть опять же, кацапы тоже "помогают", территория в три Украины и 100 ракет, конечно, его разбомбили нафиг в каменный век. не то, что нас кацапы три года ежедневно. наверное, "ракеты не той системы".
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13.06.2025 21:39 Відповісти
 
 