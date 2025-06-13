Трамп: Ніхто не знає, що з ядерною програмою Ірану після ударів Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранська ядерна програма зазнала "руйнівного удару" з боку Ізраїлю.
Про це американський лідер сказав в інтервʼю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами глави Білого дому, "ніхто не знає", в якому наразі стані перебуває іранська ядерна програма після ударів Ізраїля.
За словами Трампа, США були в курсі підготовки Ізраїлем ударів по іранських цілях, і він "намагався врятувати Іран від приниження і смерті".
"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити угоду. Хоча вони все ще можуть укласти угоду, ще не надто пізно", - заявив очільник США.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
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Одне не гарно - забув Сі запросити...тож може щось від аятоли "прилетіти"...
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Трампло,це ж ти маєш сказати про своїх друзяк московитів!
"Ніхто в сша не знає що там в ірані" - ось так правдивіше.
Моссад точно знає, ЦРУ точно знає, але вже не доповідає, бо "Біг Діл" з Іраном на горизонті, а псувати стосунки з "гарними людьми" (читай - терористами, як путлєр) "не на часі"(тм). А з Європейцями глеки вже побив...
Якщо ця руда мавпа навчиться читати більше одного речення на добу (і розуміти прочитане), то політика Білого Дому може кардинально змінитися, але в цьому випадку таке - то фантастика...
Явно співчуває. Між рядків слід читати: "Як сумно, що стільки прекрасних бізнес-проектів накрилося. Можна було б домовитися з аятолами про взаємовигідну співпрацю і отримати ще один літак із золота та діамантів. Ну і нафту видобувати спільно",
Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
За даними команди CNN на місцях, в Тель-Авіві, Ізраїль, великі вибухи.
идеологиярелигия (очевидно - не сильно воруют на отели закордоном и тачки вместо оружия и производства), нефть опять же, кацапы тоже "помогают", территория в три Украины и 100 ракет, конечно, его разбомбили нафиг в каменный век. не то, что нас кацапы три года ежедневно. наверное, "ракеты не той системы".