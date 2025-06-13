Трамп: Никто не знает, что будет с ядерной программой Ирана после ударов Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная программа подверглась "разрушительному удару" со стороны Израиля.

Об этом американский лидер сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы Белого дома, "никто не знает", в каком сейчас состоянии находится иранская ядерная программа после ударов Израиля.

По словам Трампа, США были в курсе подготовки Израилем ударов по иранским целям, и он "пытался спасти Иран от унижения и смерти".

"Я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень старался спасти их, потому что мне бы очень хотелось увидеть соглашение. Хотя они все еще могут заключить соглашение, еще не слишком поздно", - заявил глава США.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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