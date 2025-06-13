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Новости Ядерная программа Ирана Удар Израиля по Ирану
2 019 41

Трамп: Никто не знает, что будет с ядерной программой Ирана после ударов Израиля

Трамп о ядерной программе Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная программа подверглась "разрушительному удару" со стороны Израиля.

Об этом американский лидер сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы Белого дома, "никто не знает", в каком сейчас состоянии находится иранская ядерная программа после ударов Израиля.

По словам Трампа, США были в курсе подготовки Израилем ударов по иранским целям, и он "пытался спасти Иран от унижения и смерти".

"Я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень старался спасти их, потому что мне бы очень хотелось увидеть соглашение. Хотя они все еще могут заключить соглашение, еще не слишком поздно", - заявил глава США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятоллы Хаменеи. ФОТО

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставили Израилю "полную" разведывательную информацию для атаки на Иран, - Рубио

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1875) Трамп Дональд (5716)


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Топ комментарии
+8
Дебільна латиніна подруга зашквареного арестовича. Чекаєм ще його експертної оцінки.
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13.06.2025 21:04 Ответить
+6
Йди вже грати в гольф 🏌️ і не зай#б#й!
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13.06.2025 20:56 Ответить
+5
Руда поця нобелівську премію миру ти не отримаєш але людство тебе запам'ятає як бовдура.
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13.06.2025 20:55 Ответить
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Спитай Абдристовича. Той хоч що розкаже.
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13.06.2025 20:55 Ответить
Чому ти сереш на кожні гілці одно і то саме. Не бачу різниці між тобою і трампом.
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13.06.2025 20:58 Ответить
Руда поця нобелівську премію миру ти не отримаєш але людство тебе запам'ятає як бовдура.
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13.06.2025 20:55 Ответить
Йди вже грати в гольф 🏌️ і не зай#б#й!
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13.06.2025 20:56 Ответить
Завтра у нього ПАРАД і днюха гольф мабуть відклав на неділю....
Одне не гарно - забув Сі запросити...тож може щось від аятоли "прилетіти"...
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13.06.2025 21:10 Ответить
РуSSкие опять кинули своих...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
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13.06.2025 22:03 Ответить
Аналітіка от латініной.
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13.06.2025 20:59 Ответить
Дебільна латиніна подруга зашквареного арестовича. Чекаєм ще його експертної оцінки.
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13.06.2025 21:04 Ответить
Аналітика від юлі-ділдос
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13.06.2025 21:04 Ответить
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13.06.2025 21:09 Ответить
хороший руський - мертвий руський
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13.06.2025 21:21 Ответить
"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити угоду. Хоча вони все ще можуть укласти угоду, ще не надто пізно", - заявив очільник США.
=============
Трампло,це ж ти маєш сказати про своїх друзяк московитів!
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13.06.2025 21:00 Ответить
Та все ціла, на місці, а от нафта піднялась.
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13.06.2025 21:02 Ответить
Зате всі знають що з внутрішнім вмістом черепа Трампа. Там як протяги були..так і залишилися.🥴
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13.06.2025 21:02 Ответить
Бреше рижий педофіл-аферист-невдаха.
"Ніхто в сша не знає що там в ірані" - ось так правдивіше.
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13.06.2025 21:02 Ответить
Тупий уйобок. Шлюха *****.
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13.06.2025 21:06 Ответить
Напевно воно дуже хворе
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13.06.2025 21:07 Ответить
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13.06.2025 21:07 Ответить
"Ніхто з моїх призначенців не знає..." (далі по тексту) - так буде блище до реальності
Моссад точно знає, ЦРУ точно знає, але вже не доповідає, бо "Біг Діл" з Іраном на горизонті, а псувати стосунки з "гарними людьми" (читай - терористами, як путлєр) "не на часі"(тм). А з Європейцями глеки вже побив...
Якщо ця руда мавпа навчиться читати більше одного речення на добу (і розуміти прочитане), то політика Білого Дому може кардинально змінитися, але в цьому випадку таке - то фантастика...
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13.06.2025 21:09 Ответить
"Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити угоду. Хоча вони все ще можуть укласти угоду, ще не надто пізно", - заявив очільник США.

Явно співчуває. Між рядків слід читати: "Як сумно, що стільки прекрасних бізнес-проектів накрилося. Можна було б домовитися з аятолами про взаємовигідну співпрацю і отримати ще один літак із золота та діамантів. Ну і нафту видобувати спільно",
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13.06.2025 21:10 Ответить
Трампакс визнав, що він чогось не знає? Та не може такого бути!
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13.06.2025 21:10 Ответить
Просто зараз:

Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
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13.06.2025 21:13 Ответить
Я б никогда не начал никакую войну если б у меня военное руководство было с такими ********


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13.06.2025 21:13 Ответить
"коли б на його місці був трампакс з крильцями - той би точно знав ше за пару до цих "днів"!"
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13.06.2025 21:16 Ответить
Кому треба ті знають.
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13.06.2025 21:17 Ответить
Трампло
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13.06.2025 21:19 Ответить
До кінця дня він скаже, що персонально давав дозвіл на зліт ізраїльським літакам, а не дізнався про все із Fox News.
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13.06.2025 21:22 Ответить
Будут дальше пилить ядерку. Что с ними будет. Так как свергнуть правительство Израиль не в состоянии, то те будут и дальше продолжать.
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13.06.2025 21:25 Ответить
У Тель-Авіві лунали великі вибухиВід співробітників CNN

За даними команди CNN на місцях, в Тель-Авіві, Ізраїль, великі вибухи.
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13.06.2025 21:25 Ответить
*купол* явно отримав по кумполу.
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13.06.2025 21:40 Ответить
ну, да, действительно, Иран в состоянии войны\воюет хз сколько лет, санкции опять же, 80 лямов человек, идеология религия (очевидно - не сильно воруют на отели закордоном и тачки вместо оружия и производства), нефть опять же, кацапы тоже "помогают", территория в три Украины и 100 ракет, конечно, его разбомбили нафиг в каменный век. не то, что нас кацапы три года ежедневно. наверное, "ракеты не той системы".
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13.06.2025 21:39 Ответить
Я,Я,Я знаю!!! Она продолжится с удвоенной силой и прекрасным обоснованием. Успешный-успех по-тампоновски выглядит именно так!!!
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13.06.2025 21:41 Ответить
Уйо@ок
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13.06.2025 21:50 Ответить
Риже ЧМО?
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13.06.2025 22:31 Ответить
Как же так?Тыже все лидер и незнаеш?ты лидер всей ПЛАНЕТЫ!!!Ты лучший БОЛТУН ПЛАНЕТЫ И БАЛАБОЛ!!!!И НЕ ЗНАЕШ???НЕ ВЕРЮ!!!!
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13.06.2025 22:31 Ответить
Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом, - прокоментував трагедію Трамп. "Послухайте, вони помилилися"
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13.06.2025 22:39 Ответить
та трампон нічого
окрім що він великий
не знає...
а ще що у усьому винні Байден та Зе
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13.06.2025 22:48 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранська ядерна програма зазнала "руйнівного удару" з боку Ізраїлю. "Трамбон" Дебіл ***... зразу розмазує те, що сам про3,143дякав "За словами глави Білого дому, "ніхто не знає", в якому наразі стані перебуває іранська ядерна програма після ударів Ізраїля. "-іранська ядерна програма зарита місцями на глибину мільше,як 100 метрів ,а електричні підстанції,та інші наземні обєкти .котрі знищив Ізраїль відновлять згодом...
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13.06.2025 22:58 Ответить
Найкраще що б міг зробити Тримп,так це закрити хавчик
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14.06.2025 01:20 Ответить
 
 