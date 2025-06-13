Трамп: Никто не знает, что будет с ядерной программой Ирана после ударов Израиля
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная программа подверглась "разрушительному удару" со стороны Израиля.
Об этом американский лидер сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы Белого дома, "никто не знает", в каком сейчас состоянии находится иранская ядерная программа после ударов Израиля.
По словам Трампа, США были в курсе подготовки Израилем ударов по иранским целям, и он "пытался спасти Иран от унижения и смерти".
"Я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень старался спасти их, потому что мне бы очень хотелось увидеть соглашение. Хотя они все еще могут заключить соглашение, еще не слишком поздно", - заявил глава США.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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Одне не гарно - забув Сі запросити...тож може щось від аятоли "прилетіти"...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
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Трампло,це ж ти маєш сказати про своїх друзяк московитів!
"Ніхто в сша не знає що там в ірані" - ось так правдивіше.
Моссад точно знає, ЦРУ точно знає, але вже не доповідає, бо "Біг Діл" з Іраном на горизонті, а псувати стосунки з "гарними людьми" (читай - терористами, як путлєр) "не на часі"(тм). А з Європейцями глеки вже побив...
Якщо ця руда мавпа навчиться читати більше одного речення на добу (і розуміти прочитане), то політика Білого Дому може кардинально змінитися, але в цьому випадку таке - то фантастика...
Явно співчуває. Між рядків слід читати: "Як сумно, що стільки прекрасних бізнес-проектів накрилося. Можна було б домовитися з аятолами про взаємовигідну співпрацю і отримати ще один літак із золота та діамантів. Ну і нафту видобувати спільно",
Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
За даними команди CNN на місцях, в Тель-Авіві, Ізраїль, великі вибухи.
идеологиярелигия (очевидно - не сильно воруют на отели закордоном и тачки вместо оружия и производства), нефть опять же, кацапы тоже "помогают", территория в три Украины и 100 ракет, конечно, его разбомбили нафиг в каменный век. не то, что нас кацапы три года ежедневно. наверное, "ракеты не той системы".
окрім що він великий
не знає...
а ще що у усьому винні Байден та Зе