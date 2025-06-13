Эрдоган осудил удары Израиля по Ирану: "Правительство Нетаньяху пытается втянуть мир в катастрофу"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил "ужасные атаки" на Иран со стороны Израиля, поскольку Тель-Авив пытается таким образом втянуть регион и весь мир в "катастрофу".
Заявление он обнародовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Израиль, начиная с Газы, перевел свою стратегию погружения нашего региона в кровь, слезы и нестабильность на очень опасный уровень по состоянию на сегодняшнее утро. Атаки Израиля на нашего соседа Иран являются явной провокацией, попирающей международное право. Эти атаки, совершенные в период интенсификации переговоров по ядерной программе Ирана и усиления международного давления в связи с бесчеловечными действиями против Сектора Газа, демонстрируют беззаконную ментальность Израиля", - заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что правительство премьера Нетаньяху пытается "втянуть наш регион и весь мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями".
Президент Турции призвал международное сообщество к решительным действиям.
"Международное сообщество должно положить конец бандитизму Израиля, направленному против глобальной и региональной стабильности... Сегодня мы в очередной раз заявляем, что не хотим видеть больше крови, разрушений и конфликтов на Ближнем Востоке", - добавил Эрдоган.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Вечером 13 июня Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары ЦАХАЛа.
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Іран має намір провести ядерні випробування сьогодні ввечері.
Цікаво, на якій території?
А хіба не його шеф МАГАДонні пообіцяв хйлу -по-дружньому домовлятися з його другом Іраном?
Поїдь пограй в гольф...
Ось агресор і вирішив що йому все зійде з рук.
А от розробити хімічні та інші масові штуки для ( скажемо так ) військ превентивного удару та національного захисту - це потягнуть яйцегллові
На стріли - лати
На мушкети - шрапнель і гаубиці, потім кулемети
На снаряд відповідь важка броня
На кумулятив відповідь блоки ДЗ
На дрони - РЕБ
Це постійне змагання Меча і Щита
Чи етодругоє, і валодья і коняка завжди звані гості у Костянтинополі?
Ловить баб
Він хитрий вуйко, лише свої інтереси знає... Всіх наїье..
Лексікон як у підлітка але точно не че у військового... Чеше багать отсєБятіни, якось не експертний чувак... Ще й громадянин наросіі