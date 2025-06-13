Эрдоган осудил удары Израиля по Ирану: "Правительство Нетаньяху пытается втянуть мир в катастрофу"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил "ужасные атаки" на Иран со стороны Израиля, поскольку Тель-Авив пытается таким образом втянуть регион и весь мир в "катастрофу".

Заявление он обнародовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Израиль, начиная с Газы, перевел свою стратегию погружения нашего региона в кровь, слезы и нестабильность на очень опасный уровень по состоянию на сегодняшнее утро. Атаки Израиля на нашего соседа Иран являются явной провокацией, попирающей международное право. Эти атаки, совершенные в период интенсификации переговоров по ядерной программе Ирана и усиления международного давления в связи с бесчеловечными действиями против Сектора Газа, демонстрируют беззаконную ментальность Израиля", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что правительство премьера Нетаньяху пытается "втянуть наш регион и весь мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями".

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Президент Турции призвал международное сообщество к решительным действиям.

"Международное сообщество должно положить конец бандитизму Израиля, направленному против глобальной и региональной стабильности... Сегодня мы в очередной раз заявляем, что не хотим видеть больше крови, разрушений и конфликтов на Ближнем Востоке", - добавил Эрдоган.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вечером 13 июня Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары ЦАХАЛа.

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