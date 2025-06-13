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Новости Удар Израиля по Ирану
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Эрдоган осудил удары Израиля по Ирану: "Правительство Нетаньяху пытается втянуть мир в катастрофу"

Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил "ужасные атаки" на Иран со стороны Израиля, поскольку Тель-Авив пытается таким образом втянуть регион и весь мир в "катастрофу".

Заявление он обнародовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Израиль, начиная с Газы, перевел свою стратегию погружения нашего региона в кровь, слезы и нестабильность на очень опасный уровень по состоянию на сегодняшнее утро. Атаки Израиля на нашего соседа Иран являются явной провокацией, попирающей международное право. Эти атаки, совершенные в период интенсификации переговоров по ядерной программе Ирана и усиления международного давления в связи с бесчеловечными действиями против Сектора Газа, демонстрируют беззаконную ментальность Израиля", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что правительство премьера Нетаньяху пытается "втянуть наш регион и весь мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями".

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Президент Турции призвал международное сообщество к решительным действиям.

"Международное сообщество должно положить конец бандитизму Израиля, направленному против глобальной и региональной стабильности... Сегодня мы в очередной раз заявляем, что не хотим видеть больше крови, разрушений и конфликтов на Ближнем Востоке", - добавил Эрдоган.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вечером 13 июня Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары ЦАХАЛа.

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Автор: 

Израиль (1956) Иран (1875) Нетаньяху Биньямин (185) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+12
Ше один миротворець
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13.06.2025 22:32 Ответить
+7
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив "жахливі атаки" на Іран з боку Ізраїлю, оскільки Тель-Авів намагається таким чином втягнути регіон і весь світ у "катастрофу" .Турецький прорашистський холуй не бачить і не висловлює чогось подібного про "жахливі атаки " куйла на УКРАЇНУ З БОКУ КУЙЛА .ПОЧИНАЮЧИ З 2014РОКУ
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13.06.2025 22:50 Ответить
+5
Це не катастрофа, а ріальний двіж. Якщо США і мірове сообщіство замість силового удару виразить обєспокоєнность на ядірні махачі, то ми маємо зробити певні висновки, що русня може зробити таке саме. І головне - безнаказнно!!!
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13.06.2025 22:44 Ответить
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Ше один миротворець
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13.06.2025 22:32 Ответить
Зассав підар Пєрдоган
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13.06.2025 22:32 Ответить
не то що ти, ти ж вже в цахалі?
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13.06.2025 22:41 Ответить
А ти що за птиця шо питаеш. Його мсправа де він. Ірна отримав по заслугам союзник військофи рф і пуйла. нам легше буде - якшо аятол повалять
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13.06.2025 22:51 Ответить
Це ви точно мені коментар написали? Це не я до президента чужої країни домахався
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13.06.2025 22:59 Ответить
Вдає.
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13.06.2025 22:33 Ответить
Шутки шутками а наклепать даже грязных ядерных бомб, Иран вполне себе способен.
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13.06.2025 22:33 Ответить
Іран планує ядерні випробування

Іран має намір провести ядерні випробування сьогодні ввечері.

Цікаво, на якій території?
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13.06.2025 22:51 Ответить
Ізраїль тяггне в катастрофу? А хіба не Трамп чомусь перевів 20 антшахедних ракет на свої бази на Сході? (ще тиждень тому)
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13.06.2025 22:34 Ответить
Я тепер на привітання Рубіо дивлюсь як на троллінгг хйла - людина в іопостасі головного дипломата та ще й секретар з Нацбезбеки США вітає рашистів з день їхнього 3,14дарашки ...
А хіба не його шеф МАГАДонні пообіцяв хйлу -по-дружньому домовлятися з його другом Іраном?
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13.06.2025 22:39 Ответить
А хіба тепер ось-ось не Рубіо та не МагаДонні кажуть - МИ ПРО ВСЕ ЗНАЛИ але ми ні прічьом?
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13.06.2025 22:41 Ответить
Як на мене - вони гарні учні хитрозробленого Ердогана
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13.06.2025 22:42 Ответить
Для Эрдогана это война это Рождество. Два врага решили сцепиться.
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13.06.2025 22:34 Ответить
Верно, когда Палестина была в составе Османской империи там была тишь и благодать
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14.06.2025 00:26 Ответить
Це точно. Тільки османи мають право займатися різаниною непокорних.
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14.06.2025 01:29 Ответить
Не хочемо бачити...Так закрий очі і відвернись, як Трамп.
Поїдь пограй в гольф...
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13.06.2025 22:35 Ответить
Пердоган, займись полезным делом. Сбей свинособаколёт. А лучше десяток.
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13.06.2025 22:36 Ответить
а султан такой, пока ржавый занят и евреи с персами сцепились, то может можно снова немного курдов погеноцидить пока все отвлеклись.
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13.06.2025 22:39 Ответить
Цікаво, хто дозволив бомбардувати Сирію, захоплювати її територію, не хотів бачити, щось там мекав про узгоджені бомбардування сирійських міст та військової інфрастуктури яка залишилась у спадок новій сирійській владі?
Ось агресор і вирішив що йому все зійде з рук.
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13.06.2025 22:41 Ответить
Скажу просто!это такие как ты Бесполезные правители втягивают мир в пропасть!вы неможетеостановить всемирную войну просто всеми собоавшись ДОГОВОРИТСЯ!!!О СОЗДАНИИ КОЛОНИИ НА МАРСЕ!!!А НЕ УБИВАТЬ ДРУГ ДРУГА!!!
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13.06.2025 22:42 Ответить
Це не катастрофа, а ріальний двіж. Якщо США і мірове сообщіство замість силового удару виразить обєспокоєнность на ядірні махачі, то ми маємо зробити певні висновки, що русня може зробити таке саме. І головне - безнаказнно!!!
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13.06.2025 22:44 Ответить
Іранських фізиків Ізраїль вбиває з 2007 року. Регулярно. Якщо Україна вирішить мати ядерку, нас мабуть теж будуть вбивати. Ібо нехер унтерменшам.
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13.06.2025 22:44 Ответить

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13.06.2025 22:46 Ответить
Мабуть.... У нас є Потужні спецслужби ? Ні , , дефіцитні спеціалісти сидять по сізо.... А у Ізраїлю цього всього з надлишком ! Тому не треба балуватись...
А от розробити хімічні та інші масові штуки для ( скажемо так ) військ превентивного удару та національного захисту - це потягнуть яйцегллові
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14.06.2025 01:21 Ответить
Нарешті хоч хтось вирішив зіграти Трампа в цій опері.
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13.06.2025 22:45 Ответить
байрактари канули простими дронами в Лету! абідно, ддя сємєеого бізнєса! і хто б мог текє собі подумать в одвойуванні карабаху!? )
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13.06.2025 22:45 Ответить
Ну на початку війни байрактари були імбою, а в Карабасі-Барабасі так взагалі затащили.
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13.06.2025 22:47 Ответить
не враховування перспектив мінімізації та її при масовому здешевленні (грубо) перера ***** - ціна "дрон - панцерник- особово парашник" з відкритих джерел ))
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13.06.2025 23:01 Ответить
З.И. в чому й різниця, між всими всесвітньовідомими не ормянськими винаходами, й реально "креативноУкраїнськими"! )
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13.06.2025 22:51 Ответить
Багато видів зброї були ультимативні лише перший раз при використанні.., потім опонент пристосовувався або використовував те саме.
На стріли - лати
На мушкети - шрапнель і гаубиці, потім кулемети
На снаряд відповідь важка броня
На кумулятив відповідь блоки ДЗ
На дрони - РЕБ
Це постійне змагання Меча і Щита
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14.06.2025 01:17 Ответить
Ерді не хоче заявити, що "Міжнародна спільнота повинна покласти край бандитизму россосісі"?

Чи етодругоє, і валодья і коняка завжди звані гості у Костянтинополі?
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13.06.2025 22:49 Ответить
А якби Іран першим вдарив,то була б така ж заява?(То краще першим завдати удару.
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13.06.2025 22:49 Ответить
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив "жахливі атаки" на Іран з боку Ізраїлю, оскільки Тель-Авів намагається таким чином втягнути регіон і весь світ у "катастрофу" .Турецький прорашистський холуй не бачить і не висловлює чогось подібного про "жахливі атаки " куйла на УКРАЇНУ З БОКУ КУЙЛА .ПОЧИНАЮЧИ З 2014РОКУ
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13.06.2025 22:50 Ответить
Жує кєбаб
Ловить баб
Він хитрий вуйко, лише свої інтереси знає... Всіх наїье..
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14.06.2025 01:14 Ответить
Осудил и на этом все. Турция выкинула Иран из Сирии, с Израилем довольно давно напряженные отношения. Пока два региональных противника Турции друг друга дубасят, Эрдоган будет доволен.
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13.06.2025 22:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NGG8cxdaCjU https://www.youtube.com/watch?v=Заводы "шахедов" взорваны | РФ-логистика в Индию нарушена | Посредник-Путин больше не нужен
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13.06.2025 22:53 Ответить
Мабуть яковина? От сказочник-Експерт.,.
Лексікон як у підлітка але точно не че у військового... Чеше багать отсєБятіни, якось не експертний чувак... Ще й громадянин наросіі
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14.06.2025 01:13 Ответить
Подлий американський канал CNN називає атаку Ірану "удари у відповідь". У відповідь, Карл. Хоча кожен українець знає, що це Іран першим напав, правда ніхто не знає, коли і де.
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13.06.2025 22:54 Ответить
Путлєр обісрався... удари по мирно спящим людям... Скоро почнем москву підривати.
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13.06.2025 22:56 Ответить
Будет грандиозный шухер
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13.06.2025 23:01 Ответить
тебе есть за что сказать ******, но здесь ты не прав
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13.06.2025 23:05 Ответить
он бы так не пыхтел в случае разборок не мусульманских стран а в данном случае у него просто нет выбора
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14.06.2025 00:06 Ответить
Іноді краще кебаб жувати ніж говорити.
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14.06.2025 01:10 Ответить
 
 