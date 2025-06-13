Ердоган засудив удари Ізраїлю по Ірану: "Уряд Нетаньягу намагається втягнути світ у катастрофу"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив "жахливі атаки" на Іран з боку Ізраїлю, оскільки Тель-Авів намагається таким чином втягнути регіон і весь світ у "катастрофу".

Заяву він оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ізраїль, починаючи з Гази, перевів свою стратегію занурення нашого регіону в кров, сльози та нестабільність на дуже небезпечний рівень станом на сьогоднішній ранок. Атаки Ізраїлю на нашого сусіда Іран є явною провокацією, що зневажає міжнародне право. Ці атаки, здійснені в період інтенсифікації переговорів щодо ядерної програми Ірану та посилення міжнародного тиску у зв'язку з нелюдськими діями проти Гази, демонструють беззаконну ментальність Ізраїлю", - заявив Ердоган.

Він наголосив, що уряд прем'єра Нетаньягу намагається "втягнути наш регіон і весь світ у катастрофу своїми безрозсудними, агресивними та беззаконними діями".

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Президент Туреччини закликав міжнародну спільноту до рішучих дій.

"Міжнародна спільнота повинна покласти край бандитизму Ізраїлю, спрямованому проти глобальної та регіональної стабільності… Сьогодні ми вкотре заявляємо, що не хочемо бачити більше крові, руйнувань та конфліктів на Близькому Сході", - додав Ердоган.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Увечері 13 червня Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари ЦАХАЛу.

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