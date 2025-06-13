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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ердоган засудив удари Ізраїлю по Ірану: "Уряд Нетаньягу намагається втягнути світ у катастрофу"

Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив "жахливі атаки" на Іран з боку Ізраїлю, оскільки Тель-Авів намагається таким чином втягнути регіон і весь світ у "катастрофу".

Заяву він оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ізраїль, починаючи з Гази, перевів свою стратегію занурення нашого регіону в кров, сльози та нестабільність на дуже небезпечний рівень станом на сьогоднішній ранок. Атаки Ізраїлю на нашого сусіда Іран є явною провокацією, що зневажає міжнародне право. Ці атаки, здійснені в період інтенсифікації переговорів щодо ядерної програми Ірану та посилення міжнародного тиску у зв'язку з нелюдськими діями проти Гази, демонструють беззаконну ментальність Ізраїлю", - заявив Ердоган.

Він наголосив, що уряд прем'єра Нетаньягу намагається "втягнути наш регіон і весь світ у катастрофу своїми безрозсудними, агресивними та беззаконними діями".

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Президент Туреччини закликав міжнародну спільноту до рішучих дій.

"Міжнародна спільнота повинна покласти край бандитизму Ізраїлю, спрямованому проти глобальної та регіональної стабільності… Сьогодні ми вкотре заявляємо, що не хочемо бачити більше крові, руйнувань та конфліктів на Близькому Сході", - додав Ердоган.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Увечері 13 червня Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари ЦАХАЛу.

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Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Нетаньягу Беньямін (173) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+12
Ше один миротворець
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13.06.2025 22:32 Відповісти
+7
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив "жахливі атаки" на Іран з боку Ізраїлю, оскільки Тель-Авів намагається таким чином втягнути регіон і весь світ у "катастрофу" .Турецький прорашистський холуй не бачить і не висловлює чогось подібного про "жахливі атаки " куйла на УКРАЇНУ З БОКУ КУЙЛА .ПОЧИНАЮЧИ З 2014РОКУ
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13.06.2025 22:50 Відповісти
+5
Це не катастрофа, а ріальний двіж. Якщо США і мірове сообщіство замість силового удару виразить обєспокоєнность на ядірні махачі, то ми маємо зробити певні висновки, що русня може зробити таке саме. І головне - безнаказнно!!!
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13.06.2025 22:44 Відповісти
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Ше один миротворець
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13.06.2025 22:32 Відповісти
Зассав підар Пєрдоган
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13.06.2025 22:32 Відповісти
не то що ти, ти ж вже в цахалі?
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13.06.2025 22:41 Відповісти
А ти що за птиця шо питаеш. Його мсправа де він. Ірна отримав по заслугам союзник військофи рф і пуйла. нам легше буде - якшо аятол повалять
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13.06.2025 22:51 Відповісти
Це ви точно мені коментар написали? Це не я до президента чужої країни домахався
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13.06.2025 22:59 Відповісти
Вдає.
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13.06.2025 22:33 Відповісти
Шутки шутками а наклепать даже грязных ядерных бомб, Иран вполне себе способен.
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13.06.2025 22:33 Відповісти
Іран планує ядерні випробування

Іран має намір провести ядерні випробування сьогодні ввечері.

Цікаво, на якій території?
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13.06.2025 22:51 Відповісти
Ізраїль тяггне в катастрофу? А хіба не Трамп чомусь перевів 20 антшахедних ракет на свої бази на Сході? (ще тиждень тому)
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13.06.2025 22:34 Відповісти
Я тепер на привітання Рубіо дивлюсь як на троллінгг хйла - людина в іопостасі головного дипломата та ще й секретар з Нацбезбеки США вітає рашистів з день їхнього 3,14дарашки ...
А хіба не його шеф МАГАДонні пообіцяв хйлу -по-дружньому домовлятися з його другом Іраном?
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13.06.2025 22:39 Відповісти
А хіба тепер ось-ось не Рубіо та не МагаДонні кажуть - МИ ПРО ВСЕ ЗНАЛИ але ми ні прічьом?
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13.06.2025 22:41 Відповісти
Як на мене - вони гарні учні хитрозробленого Ердогана
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13.06.2025 22:42 Відповісти
Для Эрдогана это война это Рождество. Два врага решили сцепиться.
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13.06.2025 22:34 Відповісти
Верно, когда Палестина была в составе Османской империи там была тишь и благодать
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14.06.2025 00:26 Відповісти
Це точно. Тільки османи мають право займатися різаниною непокорних.
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14.06.2025 01:29 Відповісти
Не хочемо бачити...Так закрий очі і відвернись, як Трамп.
Поїдь пограй в гольф...
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13.06.2025 22:35 Відповісти
Пердоган, займись полезным делом. Сбей свинособаколёт. А лучше десяток.
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13.06.2025 22:36 Відповісти
а султан такой, пока ржавый занят и евреи с персами сцепились, то может можно снова немного курдов погеноцидить пока все отвлеклись.
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13.06.2025 22:39 Відповісти
Цікаво, хто дозволив бомбардувати Сирію, захоплювати її територію, не хотів бачити, щось там мекав про узгоджені бомбардування сирійських міст та військової інфрастуктури яка залишилась у спадок новій сирійській владі?
Ось агресор і вирішив що йому все зійде з рук.
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13.06.2025 22:41 Відповісти
Скажу просто!это такие как ты Бесполезные правители втягивают мир в пропасть!вы неможетеостановить всемирную войну просто всеми собоавшись ДОГОВОРИТСЯ!!!О СОЗДАНИИ КОЛОНИИ НА МАРСЕ!!!А НЕ УБИВАТЬ ДРУГ ДРУГА!!!
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13.06.2025 22:42 Відповісти
Це не катастрофа, а ріальний двіж. Якщо США і мірове сообщіство замість силового удару виразить обєспокоєнность на ядірні махачі, то ми маємо зробити певні висновки, що русня може зробити таке саме. І головне - безнаказнно!!!
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13.06.2025 22:44 Відповісти
Іранських фізиків Ізраїль вбиває з 2007 року. Регулярно. Якщо Україна вирішить мати ядерку, нас мабуть теж будуть вбивати. Ібо нехер унтерменшам.
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13.06.2025 22:44 Відповісти

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13.06.2025 22:46 Відповісти
Мабуть.... У нас є Потужні спецслужби ? Ні , , дефіцитні спеціалісти сидять по сізо.... А у Ізраїлю цього всього з надлишком ! Тому не треба балуватись...
А от розробити хімічні та інші масові штуки для ( скажемо так ) військ превентивного удару та національного захисту - це потягнуть яйцегллові
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14.06.2025 01:21 Відповісти
Нарешті хоч хтось вирішив зіграти Трампа в цій опері.
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13.06.2025 22:45 Відповісти
байрактари канули простими дронами в Лету! абідно, ддя сємєеого бізнєса! і хто б мог текє собі подумать в одвойуванні карабаху!? )
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13.06.2025 22:45 Відповісти
Ну на початку війни байрактари були імбою, а в Карабасі-Барабасі так взагалі затащили.
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13.06.2025 22:47 Відповісти
не враховування перспектив мінімізації та її при масовому здешевленні (грубо) перера ***** - ціна "дрон - панцерник- особово парашник" з відкритих джерел ))
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13.06.2025 23:01 Відповісти
З.И. в чому й різниця, між всими всесвітньовідомими не ормянськими винаходами, й реально "креативноУкраїнськими"! )
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13.06.2025 22:51 Відповісти
Багато видів зброї були ультимативні лише перший раз при використанні.., потім опонент пристосовувався або використовував те саме.
На стріли - лати
На мушкети - шрапнель і гаубиці, потім кулемети
На снаряд відповідь важка броня
На кумулятив відповідь блоки ДЗ
На дрони - РЕБ
Це постійне змагання Меча і Щита
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14.06.2025 01:17 Відповісти
Ерді не хоче заявити, що "Міжнародна спільнота повинна покласти край бандитизму россосісі"?

Чи етодругоє, і валодья і коняка завжди звані гості у Костянтинополі?
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13.06.2025 22:49 Відповісти
А якби Іран першим вдарив,то була б така ж заява?(То краще першим завдати удару.
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13.06.2025 22:49 Відповісти
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив "жахливі атаки" на Іран з боку Ізраїлю, оскільки Тель-Авів намагається таким чином втягнути регіон і весь світ у "катастрофу" .Турецький прорашистський холуй не бачить і не висловлює чогось подібного про "жахливі атаки " куйла на УКРАЇНУ З БОКУ КУЙЛА .ПОЧИНАЮЧИ З 2014РОКУ
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13.06.2025 22:50 Відповісти
Жує кєбаб
Ловить баб
Він хитрий вуйко, лише свої інтереси знає... Всіх наїье..
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14.06.2025 01:14 Відповісти
Осудил и на этом все. Турция выкинула Иран из Сирии, с Израилем довольно давно напряженные отношения. Пока два региональных противника Турции друг друга дубасят, Эрдоган будет доволен.
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13.06.2025 22:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NGG8cxdaCjU https://www.youtube.com/watch?v=Заводы "шахедов" взорваны | РФ-логистика в Индию нарушена | Посредник-Путин больше не нужен
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13.06.2025 22:53 Відповісти
Мабуть яковина? От сказочник-Експерт.,.
Лексікон як у підлітка але точно не че у військового... Чеше багать отсєБятіни, якось не експертний чувак... Ще й громадянин наросіі
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14.06.2025 01:13 Відповісти
Подлий американський канал CNN називає атаку Ірану "удари у відповідь". У відповідь, Карл. Хоча кожен українець знає, що це Іран першим напав, правда ніхто не знає, коли і де.
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13.06.2025 22:54 Відповісти
Путлєр обісрався... удари по мирно спящим людям... Скоро почнем москву підривати.
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13.06.2025 22:56 Відповісти
Будет грандиозный шухер
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13.06.2025 23:01 Відповісти
тебе есть за что сказать ******, но здесь ты не прав
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13.06.2025 23:05 Відповісти
он бы так не пыхтел в случае разборок не мусульманских стран а в данном случае у него просто нет выбора
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14.06.2025 00:06 Відповісти
Іноді краще кебаб жувати ніж говорити.
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14.06.2025 01:10 Відповісти
 
 