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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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США допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети Ірану, - Аxios

США допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети Ірану

Штати допомагають Тель-Авіву перехоплювати балістичні ракети, які Іран запустив по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛу вночі 13 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського чиновника та високопосадовця США.

Зазначається, що Іран випустив ракети по Ізраїлю у три хвилі. Їх було близько 150.

Водночас ізраїльські системи протиракетної оборони запустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Американський чиновник, який підтвердив виданню задіяння американських систем ППО, заявив, що США працюють над захистом американських громадян та їхнього майна в Ізраїлі.

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За словами очевидців та відео, опублікованих в Інтернеті, кілька іранських ракет влучили в центр Тель-Авіва. Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про 15 поранених.

Ісламська революційна гвардія заявила, що атакувала десятки військових цілей, включаючи бази військово-повітряних сил Ізраїлю.

Іранська контратака на Ізраїль отримала назву "Операція "Правдива обіцянка 3". Дві попередні атаки у квітні 2024 року та жовтні 2024 року мали подібні назви.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Увечері 13 червня Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари ЦАХАЛу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: Франція не братиме участі в жодних наступальних операціях проти Ірану, але готова підтримати Ізраїль

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) США (23483) балістичні ракети (445)


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Топ коментарі
+13
А що? Вболівати за цих рушниковоголових бармалеїв, які кацапам шахеди подарували? Доречі за збитий боінг вони компенсацію родичам загиблих так і не виплатили. Так шо пішов би ти в сраку, русачок
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13.06.2025 23:13 Відповісти
+7
США працюють над захистом американських громадян та їхнього майна в Ізраїлі.

А в Украине единственная "защита" для граждан США - рекомендации от посольства, быть в укрытии...
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13.06.2025 23:04 Відповісти
+7
єврейська кров не українська, її проливати не можна, це некошерно.
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13.06.2025 23:04 Відповісти
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А РАКЕТИ ВЖЕ У ЗАКОНІ БАЙДЕНА ЗПЛАНОВАНІ ДЛЯ УКРАЇНИ????

КОНГРЕС США НЕ ПІДТРИМАВ ПОПРАВКУ ДО ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ ПРО ДОДАТКОВІ 300 МЛН ДОЛАРІВ ДЛЯ УКРАЇНИ
Комітет Палати представників США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік у розмірі 833 млрд доларів. Проте конгресмени не підтримали включення поправки про виділення 300 млн доларів на допомогу Україні, https://breakingdefense.com/2025/06/house-gop-appropriators-pass-defense-spending-bill-defeating-dem-measures-on-air-force-one-ukraine/ повідомляє Breaking Defence.

Голова комітету Том Коул заявив, що включення цієї поправки, запропонованої представницею штату Огайо, демократкою Марсі Каптур, могло б поставити під загрозу підтримку законопроєкту частиною республіканців, а демократи не підтримали б бюджет через його консервативну спрямованість.

"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є просто практичною", - сказав він.
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13.06.2025 23:00 Відповісти
В штатах часто проскакують в якихось постах або статтях наші корупційні скандали і тому немає такої уже маштабної підтримки як була на почтаку війни і політично багатьом конгресменам це не принесе якоїсь вигоди тому і така ситуація, що демократи також не підтримали.
Самі собі викопали яму, масштабною корупцією під час війни.
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13.06.2025 23:11 Відповісти
На фоні Трампа наші "корупційні скандали" це дитячий садок.
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13.06.2025 23:27 Відповісти
Як ви б реагували на виділення грошей на допустиму Сирію, тому що для багатьох американців, це саме так і виглядає вони навіть і не знають де ми знаходимся.

А з Сирії раз за разом б прилітали новини про як ви висловились "дитячий садок" на сотні мільйонів долларів грошей, де якись чиновник на ті гроші накупив нерухомості в ЄС, і вони взяті з ваших податків, причому в самих штатах купа своїх проблем, на які постійно кажуть що немає коштів.
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13.06.2025 23:37 Відповісти
Якщо в тебе стоїть задача шукати новини про "нерухомість куплену за допомогу"( ти часом не Такер Карлсон?) то ти завжди щось таке побачиш.
А коли почнеш бачити новину про 11-річне дитя вбите дроном, бо не було протиракет, то побачиш інше...
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13.06.2025 23:48 Відповісти
Це більше залежить що репостять відомі люди в штатах, друге ви слабо розумієте менталітет мексів чи індусів, а я з ними досить поспілкувався і їх більше цікавлять, їхні податки чи жертви в чужій для них країні. Якби це загинув американець, то так можливо б їх зацікавило.
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13.06.2025 23:52 Відповісти
Тобто публікою свідомо маніпулюють. Що й треба було довести.
І ніяка "корупція" тут ніпричому....
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13.06.2025 23:58 Відповісти
То все лиш гнилі відмазки. В Ізраїлі корупція нічим не менша.
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14.06.2025 00:42 Відповісти
йому скоро і в Мар а Лаго залетить...
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13.06.2025 23:01 Відповісти
США працюють над захистом американських громадян та їхнього майна в Ізраїлі.

А в Украине единственная "защита" для граждан США - рекомендации от посольства, быть в укрытии...
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13.06.2025 23:04 Відповісти
Ось вони подвійні стандарти. Одним можна мати ядерну бомбу та захист від США а іншим ні бомби ні захисту.
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13.06.2025 23:57 Відповісти
Так було споконвіку. Що дозволено Юпітеру...
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14.06.2025 00:43 Відповісти
цікаво як би змінився баланс якби Україна відновила я/з?
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14.06.2025 00:51 Відповісти
Не встигла б. Було б Україні те, що зараз Ірану...
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14.06.2025 01:23 Відповісти
Ну правильно. Саме захист ізраїлю, а не якоїсь там задрипаної України, і є головним завданням сша.
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13.06.2025 23:04 Відповісти
єврейська кров не українська, її проливати не можна, це некошерно.
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13.06.2025 23:04 Відповісти
це просто недопустимо!
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13.06.2025 23:35 Відповісти
Ну тепер, по США та Ізраїлю, прутін, завдасть нищівного удару за Іран!
РуSSкие опять кинули своих...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
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13.06.2025 23:05 Відповісти
Ого а шо так можно було?
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13.06.2025 23:05 Відповісти
Союзники - Україні ніхто не допоможе - якось так вийшло шо ми як сироти в цьому світі
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13.06.2025 23:06 Відповісти
У нас немає союзників !!
Є лише 33 потужні ( Потужні) не'безпекові угоди
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14.06.2025 01:25 Відповісти
Все залежить від ворога. Має він ЯЗ, чи ні. Воював би Ізраїль з кацапами, теж залишився б сиротою.
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14.06.2025 01:29 Відповісти
Ну тут майже всі дописувачі топлять за Ізраїль, ви повинни цак надіти та радоваться.
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13.06.2025 23:08 Відповісти
А що? Вболівати за цих рушниковоголових бармалеїв, які кацапам шахеди подарували? Доречі за збитий боінг вони компенсацію родичам загиблих так і не виплатили. Так шо пішов би ти в сраку, русачок
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13.06.2025 23:13 Відповісти
Так, і за збитий Боїнг МАУ.
Доречі сьогодні зажмурили командучого ППО який дав наказ збити цей літак.
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13.06.2025 23:17 Відповісти
Не тра ні за кого вболівати, ізраїль відтягнув купу плюшек від нас на себе після нападу хамас, я не засуджую їх помсту, хоч і вона була дуже жорсткою по відношенню цивільних, і зараз він забере абсолютно всю допомогу сша для тайваня, от побачите, і якшо це дійсно початок війни між ізраїлем та іраном, то спусковий гачок натиснув саме ізраїль, і допомогу єс вони також захтят якшо на то пішло, і вгадайте від кого відріжут цей шматочок допомоги? Ми можемо тільки константувати шо іран сруснявим перестане допомогати зброєю, далі для нас вигода закінчується! А так, це виходить якись *******!
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13.06.2025 23:27 Відповісти
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13.06.2025 23:30 Відповісти
Ти моешь дивитися в сортір та не бачити друже там гімна, але воно там є, я ні за іран, і я ні за ізраїль в даному випадку, але гімно бачу чітко, і воно всюду вже!
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13.06.2025 23:34 Відповісти
а чому ми повинні за когось вболівати? Ізраїль тримає по відношенню до нас нейтралітет, їм посрать на наш збитий боїнг та шахеди, ім насрать і на тебе, русачок, і на мене, українця. П.С. Рушникоголові бармалеї? Тхне фашизмом.
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13.06.2025 23:29 Відповісти
А від тебе пре антисемітизмом. Запам'ятай - євреї українцям не вороги. Ти мабуть їх поплутав з жидами та маланцями. Ці так, сидіять в ОПі та верховній раді
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13.06.2025 23:31 Відповісти
А ще э юдеї...
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13.06.2025 23:33 Відповісти
Не вороги але від 20.000 детонаторів проти шахідів ',( які були призначені щоб і твою задницю спасать), не відмовились...
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13.06.2025 23:36 Відповісти
Як за 30 років не побудували нормальну державу та не обзавелись союзниками, то годі тепер на когось пиняти
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13.06.2025 23:42 Відповісти
Християнин не може бути антисемітом. А обраність евреїв не про те, що вони можуть просто когось вбивати, бо їм так кажеться. А в кого вулиці названі ім. месника (саме месника) Шварбурда?
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13.06.2025 23:37 Відповісти
а олігархи? а вся влада ким насичена? а чекісти-енкеведисти хто були?
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13.06.2025 23:41 Відповісти
вболівати ні за бармалеїв ні за кошерних не треба,хай рвуть один одного. думаю,з бармалеями справа така6 вони просто вважають Україну колонією Ізраїля,тому й літак збили (до речі літак ізраїльтянина Бєні) і шахеди рашці продають...ще десь у 90-х Кучма з Пінчуком відмовилися продавати Ірану турбіни для її АЕС у Бушері...колонія ми і зараз ізраїльська...
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13.06.2025 23:40 Відповісти
А за кого топити?
За постачальників БПЛА «Шахед 136» кацапам?
За тих хто допомагає кацапам вбивати українців?
Ти нормальний?
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13.06.2025 23:14 Відповісти
Я зовсім не за Іран. Ізраїль вбиває іранців не за те, що вони продають Шахеди РФ. Ізраїль і сам батя програми дронів РФ і раніше продавав в т.ч. Форпости. А вбиває за те, що комусь не можно мати ядерку, тіпа Ірану чи нам.
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13.06.2025 23:26 Відповісти
Трамп особисто збиває ракети, сидячи за пультом своєму кабінеті, як найвеличніший лідор в історії світу
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13.06.2025 23:10 Відповісти
Израиль- союзник, Украина- дружественная страна. Разница существенная, как видите...
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13.06.2025 23:12 Відповісти
Була б у Ірана ЯЗ то Ізраїль теж став би "дружєствєнной страной". У ссикунів воно завжди так...
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13.06.2025 23:32 Відповісти
Якщо хтось ще не зрозумів трампушку ереюшки купили з потрохами в тому і числі путінскі , щоб він злив Україну
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13.06.2025 23:14 Відповісти
Ну правильно . Перехоплювати іранські ракети не страшно , а от якби вони летіли з кацапії , а не з Ірану , іржавий уйобок зараз вже нив би про те що - Ізраїль провокує і не хоче миру , що з ним важко домовитись і тд. і тп. !
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13.06.2025 23:15 Відповісти
САША допомогають сильним? Нахабним? рашці?
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13.06.2025 23:17 Відповісти
Бородачи могут ударить по израильскому ЯО, которого типа и нет, а это сами понимаете, чем чревато. А дальше -ответка, и шо,? Страшно все это. А там ещё какое ***** скажет "им можно, а мне нельзя?" Хватит с мира Индии с Пакистаном, еле успокоили их. И то, чувствую,лишь на время.
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13.06.2025 23:18 Відповісти
"Операція "Правдива обіцянка 3"

Звучить як слоган для українських виборів
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13.06.2025 23:19 Відповісти
Схоже на "завдяки угоді про копалини зарплата вчителів буде 8000$"
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13.06.2025 23:26 Відповісти
А я шось зразу про "весна прийде - саджати будемо" подумав)
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13.06.2025 23:27 Відповісти
А де шашлик ?і па сірідінє?
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13.06.2025 23:32 Відповісти
Та і я про те ж! Як з Трампоном сприймати слова: " США допомагають..."?
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13.06.2025 23:32 Відповісти
А як же " не ескалація"?
А як же "треба домовлятися"?
А як же "не вступати у війну"?
Україні допомогти збивати ракети вони (США) не бажають, чому?
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14.06.2025 00:07 Відповісти
Когда они слушают Зеленского, им кажется что их хотят использовать.
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14.06.2025 00:36 Відповісти
Америка стала заложником собственной дурацкой болтовни.
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14.06.2025 00:37 Відповісти
Якби Іран мав стільки ядерної зброї, як кацапи, з ним теж би домовлялись.
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14.06.2025 01:31 Відповісти
Так виглядає лицемірство ******** політики і хуцпа
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14.06.2025 00:21 Відповісти
 
 