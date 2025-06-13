США допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети Ірану, - Аxios
Штати допомагають Тель-Авіву перехоплювати балістичні ракети, які Іран запустив по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛу вночі 13 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського чиновника та високопосадовця США.
Зазначається, що Іран випустив ракети по Ізраїлю у три хвилі. Їх було близько 150.
Водночас ізраїльські системи протиракетної оборони запустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.
Американський чиновник, який підтвердив виданню задіяння американських систем ППО, заявив, що США працюють над захистом американських громадян та їхнього майна в Ізраїлі.
За словами очевидців та відео, опублікованих в Інтернеті, кілька іранських ракет влучили в центр Тель-Авіва. Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про 15 поранених.
Ісламська революційна гвардія заявила, що атакувала десятки військових цілей, включаючи бази військово-повітряних сил Ізраїлю.
Іранська контратака на Ізраїль отримала назву "Операція "Правдива обіцянка 3". Дві попередні атаки у квітні 2024 року та жовтні 2024 року мали подібні назви.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Увечері 13 червня Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари ЦАХАЛу.
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КОНГРЕС США НЕ ПІДТРИМАВ ПОПРАВКУ ДО ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ ПРО ДОДАТКОВІ 300 МЛН ДОЛАРІВ ДЛЯ УКРАЇНИ
Комітет Палати представників США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік у розмірі 833 млрд доларів. Проте конгресмени не підтримали включення поправки про виділення 300 млн доларів на допомогу Україні, https://breakingdefense.com/2025/06/house-gop-appropriators-pass-defense-spending-bill-defeating-dem-measures-on-air-force-one-ukraine/ повідомляє Breaking Defence.
Голова комітету Том Коул заявив, що включення цієї поправки, запропонованої представницею штату Огайо, демократкою Марсі Каптур, могло б поставити під загрозу підтримку законопроєкту частиною республіканців, а демократи не підтримали б бюджет через його консервативну спрямованість.
"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є просто практичною", - сказав він.
Самі собі викопали яму, масштабною корупцією під час війни.
А з Сирії раз за разом б прилітали новини про як ви висловились "дитячий садок" на сотні мільйонів долларів грошей, де якись чиновник на ті гроші накупив нерухомості в ЄС, і вони взяті з ваших податків, причому в самих штатах купа своїх проблем, на які постійно кажуть що немає коштів.
А коли почнеш бачити новину про 11-річне дитя вбите дроном, бо не було протиракет, то побачиш інше...
І ніяка "корупція" тут ніпричому....
А в Украине единственная "защита" для граждан США - рекомендации от посольства, быть в укрытии...
РуSSкие опять кинули своих...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4301797.html
Є лише 33 потужні ( Потужні) не'безпекові угоди
Доречі сьогодні зажмурили командучого ППО який дав наказ збити цей літак.
За постачальників БПЛА «Шахед 136» кацапам?
За тих хто допомагає кацапам вбивати українців?
Ти нормальний?
Звучить як слоган для українських виборів
А як же "треба домовлятися"?
А як же "не вступати у війну"?
Україні допомогти збивати ракети вони (США) не бажають, чому?