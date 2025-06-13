США допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети Ірану, - Аxios

Штати допомагають Тель-Авіву перехоплювати балістичні ракети, які Іран запустив по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛу вночі 13 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського чиновника та високопосадовця США.

Зазначається, що Іран випустив ракети по Ізраїлю у три хвилі. Їх було близько 150.

Водночас ізраїльські системи протиракетної оборони запустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Американський чиновник, який підтвердив виданню задіяння американських систем ППО, заявив, що США працюють над захистом американських громадян та їхнього майна в Ізраїлі.

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За словами очевидців та відео, опублікованих в Інтернеті, кілька іранських ракет влучили в центр Тель-Авіва. Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про 15 поранених.

Ісламська революційна гвардія заявила, що атакувала десятки військових цілей, включаючи бази військово-повітряних сил Ізраїлю.

Іранська контратака на Ізраїль отримала назву "Операція "Правдива обіцянка 3". Дві попередні атаки у квітні 2024 року та жовтні 2024 року мали подібні назви.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Увечері 13 червня Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари ЦАХАЛу.

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