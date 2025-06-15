РУС
Разговор Фон дер Ляйен и Трампа
Фон дер Ляйен провела разговор с Трампом: говорили о Ближнем Востоке, Украине и давлении на РФ

Фон дер Ляйен поговорила с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели разговор накануне саммита G7. Среди тем разговора была и Украина.

Об этом президент ЕК сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с президентом Трампом накануне саммита G7. Мы обсудили напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также необходимость тесной координации по влиянию на энергетические рынки", - рассказала она.

Кроме этого, стороны обсудили ситуацию в Украине, необходимость прекращения огня и необходимость продолжения давления на Россию.

"Наконец, мы подвели итоги текущих торговых переговоров. Я подтвердил наше обязательство достичь выгодного соглашения до 9 июля",- рассказала президент ЕК.

Читайте также: Фон дер Ляйен призвала к деэскалации на Ближнем Востоке

Ближний Восток (63) Трамп Дональд (6640) Урсула фон дер Ляйен (625)
Топ комментарии
+10
Почему Фон Дэр Ляен не сказала Трампу что из за этого ****** Трампа который забрал 20 тысяч противодроновых ракет, Украину теперь каждую ночь "шахеды" атакуют. А ведь те противодроновые ракеты комакндой БАЙДЕНА были выделены. А этот гандон Трамп взял то что не его и тправил Израилю помогать. Значит Израиль бомбить нелзЬя а Украину можно????
15.06.2025 02:07 Ответить
+3
Та Трамп скорей обосрет весь белый дом чем на рф тиск посилить. Трамп живет ЖИВОТНЫМИ ИНСТИНКТАМИ и до смерти боится путина. Поэтому ничего не будет. Никакого тиска на рф НЕ БУДЕТ! БО ТРАМП ОБОСРАЛСЯ!
15.06.2025 02:02 Ответить
+3
Эти противодроновые ракеты они что его что ли? Это "Ракеты Байдена" а этот "гольфист" взял и на пустыни свои их отдал. А теперь из за этого козла каждую ночь "шахеды" атакуют Украину. И сбить их нечем из за этого патлатого долбо6еба Трампа
15.06.2025 02:20 Ответить
Десь близько про це серіал https://www.youtube.com/watch?v=Ym11PHR4h_g "Конфлікт".
15.06.2025 06:25 Ответить
За тою «дурньою» могла б подзвонити і в понеділок, а не на день народження турбувати друга самого Путіна.
15.06.2025 02:11 Ответить
Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом: говорили

І політиків, і акторів бразильських серіалів поєднує те, що рот постійно має бути зайнятий багатословною, пустопорожньою, нахнепотрібною говорильнею.
15.06.2025 06:29 Ответить
Пʼядʼявлялі тромба всі і пані Урсула теж. Як огидно і боляче задобряти кавалок рудого гівна, від якого залежить доля України…
15.06.2025 06:43 Ответить
фон дер ляен 2 години пояснювала де Україна і шо він наобіцяв коли хтів у президенти
15.06.2025 06:52 Ответить
А Зеленській провів розмову з Трампом і привітав рижого президента?
Обговорив напружену геополітичну ситуацію на Близькому Сході і зникнення наших 20 тисяч протидронових ракет, які виділив нам Байден?
15.06.2025 08:11 Ответить
Скільки там вже в bar чи psi тиску? Коли вубухне балон? Тискачі блін язиком
15.06.2025 08:40 Ответить
Путя сре і сцить на голову тампона..., а той і радий!!!!
15.06.2025 08:55 Ответить
А ці клоуни все розмови проводять, та з тим, той з тією, той з тим, та з цією.... Не наостопи₴діло???🤡🤡🤡🤡
15.06.2025 11:53 Ответить
 
 