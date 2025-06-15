Фон дер Ляйен провела разговор с Трампом: говорили о Ближнем Востоке, Украине и давлении на РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели разговор накануне саммита G7. Среди тем разговора была и Украина.
Об этом президент ЕК сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Хороший разговор с президентом Трампом накануне саммита G7. Мы обсудили напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также необходимость тесной координации по влиянию на энергетические рынки", - рассказала она.
Кроме этого, стороны обсудили ситуацию в Украине, необходимость прекращения огня и необходимость продолжения давления на Россию.
"Наконец, мы подвели итоги текущих торговых переговоров. Я подтвердил наше обязательство достичь выгодного соглашения до 9 июля",- рассказала президент ЕК.
І політиків, і акторів бразильських серіалів поєднує те, що рот постійно має бути зайнятий багатословною, пустопорожньою, нахнепотрібною говорильнею.
Обговорив напружену геополітичну ситуацію на Близькому Сході і зникнення наших 20 тисяч протидронових ракет, які виділив нам Байден?