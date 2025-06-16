На Россию нужно оказывать большее давление. Страны G7 должны усилить санкции против РФ, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы должны оказать большее давление на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, вернуть Россию за стол переговоров и положить конец этой войне. Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции перед началом переговоров между Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и США в понедельник.

Она также напомнила, что на прошлой неделе ЕС выдвинул предложение о 18 пакете санкций.

"Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этом начинании", - подчеркнула она.

