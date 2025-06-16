РУС
На Россию нужно оказывать большее давление. Страны G7 должны усилить санкции против РФ, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен раскрыла планы по санкциям против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы должны оказать большее давление на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, вернуть Россию за стол переговоров и положить конец этой войне. Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции перед началом переговоров между Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и США в понедельник.

Она также напомнила, что на прошлой неделе ЕС выдвинул предложение о 18 пакете санкций.

"Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этом начинании", - подчеркнула она.

G7 (887) россия (97281) санкции (11871) Урсула фон дер Ляйен (628)
Перестаньте один одного закликати - запускайте вже ті потужні санкції
16.06.2025 09:14 Ответить
Почніть з того, що припиніть щороку купувати у русні газ та нафту на 20 мільярдів. Ви ж самі і спонсоруєте цю війну...
16.06.2025 09:14 Ответить
Не вимагайте від них неможливого - порушити особистий комфорт платників податків.
За таке їх там виженуть з парламентів на раз-два.
16.06.2025 09:15 Ответить
кому Ви цьоцю 3,14здите оцю куйню???Чим більше Ви словами тисните куйла,тим більше в Україні є кровопролиття українського народу.тим більше жертв і окупованої української території...ВАРНЯКАТИ про тиск словами, а на ділі "обіймати" куйла мульярдами баксів торгівлею з ним це все одно, що розказувати людям про свою незайманість ,а на ділі приймати по 3-5 мужиків на день...і не виключено ,що одночасно всіх разом ???
16.06.2025 09:23 Ответить
Санкции ничто, пустое место. Пытаться остановить Пахомию санкциями - это как пытаться убить слона, стреляя в него бумажными шариками из трубочки. Европа всё и США тоже всё. Либо их полноценное участие в конфликте, либо высока вероятность полного краха Валинора.
16.06.2025 09:30 Ответить
наче папуга повторює одне й те ж саме щороку..
16.06.2025 10:06 Ответить
Щодня.....
16.06.2025 10:26 Ответить
"Ми повинні чинити більший тиск на Росію"!!! ТО ХТО Ж ВАМ НЕ ДАЄ???!!! ДОСИТЬ ВЖЕ ОГЛЯДАТИСЯ на НЕДОУМКА трампона - воно зрадило нашу Україну і ДОРОГО ЗА ЦЕ ЗАПЛАТИТЬ, бо є ЗАКОН БУМЕРАНГА!!!
