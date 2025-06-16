РУС
774 14

На саммите G7 обсудят новые санкции против РФ, чтобы склонить ее к переговорам, - Стармер

Санкции против России будут обсуждаться на саммите G7

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры стран G7 будут обсуждать дальнейшие санкции против РФ, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Так, он отметил, что эта встреча является возможностью для широкого обсуждения с союзниками вопросов глобальной безопасности.

Читайте: Сенаторы Грэм и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

"К нам приезжает президент Зеленский, поэтому мы будем иметь хорошую возможность обсудить этот вопрос еще раз всей группой. Моя давняя мысль заключается в том, что нам нужно заставить Россию сесть за стол переговоров для достижения безусловного прекращения огня. Это не так просто", - сказал Стармер.

Британский премьер добавил, что санкции против РФ несомненно будут частью обсуждения на саммите G7, если Россия не согласится сесть за стол переговоров.

"Я думаю, что G7 - это наша возможность посмотреть на глобальную экономику, безопасность в этой глобальной экономике, торговлю, а также на другие вопросы национальной безопасности", - подытожил он.

Читайте: На Россию нужно оказывать большее давление. Страны G7 должны усилить санкции против РФ, - фон дер Ляйен

G7 (887) санкции (11871) Стармер Кир (265)
Потрібно змусити кремлівського воєнного злочинця
прибрати своіх скажених собак з території Украіни і змусити
його відповісти за свої злочини в Гаазі !
А це можуть бути санкції , тільки нормальні , а не бутафорні !
16.06.2025 09:51 Ответить
Просто їх треба не обговорювати
16.06.2025 09:54 Ответить
Задовбали вже облизувати *****. Миротворці срані.
16.06.2025 10:00 Ответить
- ВИ НЕ СХИЛИТЕ ЇЇ ДО ПЕРЕГОВОРІВ
- їй чхати на санкції
- РФ рже з вас
- а чого з вас не ржати? - що там ваш ультиматум? Здувся?
- Трамп 100% на боці РФ і примушує Україну до капітуляції
16.06.2025 10:01 Ответить
Наразі немає спільної позиції по санкціям через відсутність єдності всередені ЄС та окрему позицію США. Навряд чи побачимо суттєві зміни санкційної політики на самиті G7
16.06.2025 10:05 Ответить
Цікаво, цікавлюсь ось уже тиждень, в якості кого прибуває на самміт G-7 та на асаммблею НАТО Зеленський?

ЗІ: десь проскакувало, що для заключної вечері... в якості кого? Може, офіціанта? Чи лабуха?
16.06.2025 10:09 Ответить
... нам нужно заставить Россию сесть за стол переговоров для достижения безусловного прекращения огня. Это не так просто", - сказал Стармер.

Та с вами это, вообще, невозможно
16.06.2025 10:12 Ответить
Санкції спрацювали б, якби не було Китаю. А так русня може все підсанкційне брати у косооких або використовувати їхні компанії, щоб обходити західні заборони.
16.06.2025 10:18 Ответить
Поки руда бібізяна з торчком не розігнали департамент, який відслідковував дотримання санкцій, китайські контори або просто відмовляли кацапам або дерли за це такі гроші, шо кацапи "візжалі как сучкі". Зараз мабудь все простіше..
16.06.2025 10:25 Ответить
Блін, ви спочатку схиліть руду бібізяну шось ввести проти свого дружбана.
16.06.2025 10:22 Ответить
Знов за рибу гроші... 🤡🤡🤡
16.06.2025 10:24 Ответить
Не треба безкінечно "обговорювати"!!! ВВЕДІТЬ ТАКІ САНКЦІЇ, ЩОБ ВБИВЦЯ пуйло САМЕ ПРОСИЛО ПРО ПЕРЕМОВИНИ!!! ДОСИТЬ вже сцяти окропом перед НЕДОУМКОМ трампоном - ВОНО ЗРАДИЛО УКРАЇНУ і дуже погано закінчить.....
16.06.2025 10:52 Ответить
Бл#дь й Сатрмер туди ж...... "якщо не погодиться на мирні перемовини"..... ау Стармер..... прокинься!!! Рашисти вже не погодились!!! Чи чергові "дамо два тиждні"???!!!
Слімаки безхребетні чи просто пох7й насправді а гірше якщо два в одному.
16.06.2025 11:20 Ответить
З початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу перерахували росії понад 200 мільярдів євро за енергоносії, - https://www.ft.com/content/817fcc7a-ce50-4e4f-b85b-a27acc74a8cf FT.

Попри санкції та обіцянки скоротити залежність, рф продовжує отримувати мільярдні прибутки від продажу газу, нафти й вугілля в Європу.
16.06.2025 11:40 Ответить
 
 