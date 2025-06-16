На саммите G7 обсудят новые санкции против РФ, чтобы склонить ее к переговорам, - Стармер
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры стран G7 будут обсуждать дальнейшие санкции против РФ, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Так, он отметил, что эта встреча является возможностью для широкого обсуждения с союзниками вопросов глобальной безопасности.
"К нам приезжает президент Зеленский, поэтому мы будем иметь хорошую возможность обсудить этот вопрос еще раз всей группой. Моя давняя мысль заключается в том, что нам нужно заставить Россию сесть за стол переговоров для достижения безусловного прекращения огня. Это не так просто", - сказал Стармер.
Британский премьер добавил, что санкции против РФ несомненно будут частью обсуждения на саммите G7, если Россия не согласится сесть за стол переговоров.
"Я думаю, что G7 - это наша возможность посмотреть на глобальную экономику, безопасность в этой глобальной экономике, торговлю, а также на другие вопросы национальной безопасности", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прибрати своіх скажених собак з території Украіни і змусити
його відповісти за свої злочини в Гаазі !
А це можуть бути санкції , тільки нормальні , а не бутафорні !
- їй чхати на санкції
- РФ рже з вас
- а чого з вас не ржати? - що там ваш ультиматум? Здувся?
- Трамп 100% на боці РФ і примушує Україну до капітуляції
ЗІ: десь проскакувало, що для заключної вечері... в якості кого? Може, офіціанта? Чи лабуха?
Та с вами это, вообще, невозможно
Слімаки безхребетні чи просто пох7й насправді а гірше якщо два в одному.
Попри санкції та обіцянки скоротити залежність, рф продовжує отримувати мільярдні прибутки від продажу газу, нафти й вугілля в Європу.