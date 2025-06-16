На саммите G7 обсудят новые санкции против РФ, чтобы склонить ее к переговорам, - Стармер

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры стран G7 будут обсуждать дальнейшие санкции против РФ, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Так, он отметил, что эта встреча является возможностью для широкого обсуждения с союзниками вопросов глобальной безопасности.

Читайте: Сенаторы Грэм и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

"К нам приезжает президент Зеленский, поэтому мы будем иметь хорошую возможность обсудить этот вопрос еще раз всей группой. Моя давняя мысль заключается в том, что нам нужно заставить Россию сесть за стол переговоров для достижения безусловного прекращения огня. Это не так просто", - сказал Стармер.

Британский премьер добавил, что санкции против РФ несомненно будут частью обсуждения на саммите G7, если Россия не согласится сесть за стол переговоров.

"Я думаю, что G7 - это наша возможность посмотреть на глобальную экономику, безопасность в этой глобальной экономике, торговлю, а также на другие вопросы национальной безопасности", - подытожил он.

Читайте: На Россию нужно оказывать большее давление. Страны G7 должны усилить санкции против РФ, - фон дер Ляйен