Сенаторы Грем и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и его коллега из Республиканской партии Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России и Ирана.

"Этот момент требует президентского лидерства. Ситуация является чрезвычайно срочной", - заявил Блюменталь, призывая Трампа усилить санкции против РФ.

Законодатель подчеркнул, что действовать необходимо быстро.

"Я считаю, что президент должен призвать Сенат проголосовать за законопроект о санкциях против России буквально завтра. Сегодня вечером он отправляется на встречу G7 (которая состоится в Канаде. - Ред.). Он будет сидеть напротив мировых лидеров. Сейчас, если говорить откровенно, может сложиться впечатление о слабости позиции Америки относительно Украины. Он может быть там в позиции силы", - сказал сенатор-демократ.

Кроме этого, он заявил, что США должны усилить санкции против Ирана. В свою очередь Грэм поддержал эту идею.

"Я буду вашим соратником. Мы напишем законопроект прямо здесь, на телевидении. Китай, если вы слушаете, прекратите покупать российскую нефть и прекратите помогать иранцам. Вы сделаете мир безопаснее, если прекратите это делать",- подчеркнул Грэм.

Блюменталь добавил, что "Иран, вооруженный ядерным оружием, является неприемлемой угрозой для мира, не только для Израиля, но и для Соединенных Штатов".

"И я поддерживаю право Израиля защищаться от этой экзистенциальной угрозы", - сказал сенатор.

