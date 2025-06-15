РУС
Сенаторы Грем и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и его коллега из Республиканской партии Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России и Ирана.

Об этом они заявили на телеканале CBS, передает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот момент требует президентского лидерства. Ситуация является чрезвычайно срочной", - заявил Блюменталь, призывая Трампа усилить санкции против РФ.

Законодатель подчеркнул, что действовать необходимо быстро.

"Я считаю, что президент должен призвать Сенат проголосовать за законопроект о санкциях против России буквально завтра. Сегодня вечером он отправляется на встречу G7 (которая состоится в Канаде. - Ред.). Он будет сидеть напротив мировых лидеров. Сейчас, если говорить откровенно, может сложиться впечатление о слабости позиции Америки относительно Украины. Он может быть там в позиции силы", - сказал сенатор-демократ.

Кроме этого, он заявил, что США должны усилить санкции против Ирана. В свою очередь Грэм поддержал эту идею.

Читайте также: Белый дом хочет смягчить санкции против РФ в законопроекте сенатора Грэма, - The Wall Street Journal

"Я буду вашим соратником. Мы напишем законопроект прямо здесь, на телевидении. Китай, если вы слушаете, прекратите покупать российскую нефть и прекратите помогать иранцам. Вы сделаете мир безопаснее, если прекратите это делать",- подчеркнул Грэм.

Блюменталь добавил, что "Иран, вооруженный ядерным оружием, является неприемлемой угрозой для мира, не только для Израиля, но и для Соединенных Штатов".

"И я поддерживаю право Израиля защищаться от этой экзистенциальной угрозы", - сказал сенатор.

Читайте также: В Конгрессе США продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против РФ, - сенатор Грэм

Иран (2074) россия (97281) санкции (11871) Блюменталь Ричард (19) Линдси Грэм (117)
+8
Це якісь іншопланетяни? З паралельної реальності?
Не чують свого вождя? - там ху-йло вам уже лєпший друг, иіротворєць, які санкції? - дебіли...
15.06.2025 22:37 Ответить
+4
Ви ж у сенаті забанили допомогу Україні те ж буде і з санкціями, вова путін може бути задоволений друг трампуша все порішав. Для України можна списувати в утіль США які тепер більше союзник для рф ніж ворог!
15.06.2025 22:45 Ответить
+3
Рішуче закикали чи просто закликали? Ідіоти, якщо ще не зрозуміли що Тампон рятує ***** а не давить на нього. Зате як ці два клоуни розказували що якщо Україна підпише угоду про рідкоземельні метали то сцишиа прямо завалить нас допомогою тому що сцша буде захищати свої інвестиції. Але Тампону до сраки і Україна і рідкоземельні метали. Дебілу Тампону важливіше підписати яку небудь угоду а дали на все пох, бо дебіл Тампон більше нічого не знає крім слова угода і тим більше що з нею робити і вже не кажу що угоду потрібно виконувати
15.06.2025 22:45 Ответить
ЧЕРЕЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ?!ИЛИ КОГА ИПУСКАЛИ СВОЮ НУЖДУ В поРаше!!!
15.06.2025 22:36 Ответить
Проти Ірану санкції посилюються - рашці це не грозить
15.06.2025 22:38 Ответить
Не надорвалися, закликаючи? Перерви робить.
15.06.2025 22:43 Ответить
рашисти = магашисти
15.06.2025 22:43 Ответить
Дурна потуга. Трампон не може бо що ***** що бабай дуже хороші і дуже гарні хлопці. Вони б могли в одній школі вчитись і разом в американський чудовий футбол гарно грати.
15.06.2025 22:45 Ответить
Байден підписав угоду з Україною про допомогу і що? Трам нею підтерся.
15.06.2025 23:06 Ответить
Я й про те веду що всі ці угоди можна в жопу засунути а сша як і Сосія недоговороздатні. Який сенс вести з ким небудь із них перемовини чи щось підписувати? Ми також можемо цю угоду підписану з Тампоксом викинути в смітник.
15.06.2025 23:18 Ответить
Як казала колись мудра людина, не позичай гроші тому у кого ти не зможеш їх забрати і не підписуй угоди з тим кого ти не зможеш заставити їх виконати.
15.06.2025 23:20 Ответить
Це все театр з розрахунком респів на голоси у майбутніх виборах.
Їм не санкції потрібні, а самі лише заклики.
15.06.2025 22:52 Ответить
Так это ж бизнес паринеры МАГ@нолиусов..... Он им еще премию мира даст и назначить посредниками
15.06.2025 22:55 Ответить
Якщо б трампон не був би англомовним , то тоді йому потрібно було пів години пояснювати , що таке термін "екзистанційна загроза" ...

Ось такий собі полковник Світан - теж нічого про це знати не хоче ... Верещить , що мовляв то кляті сійоністи прагнуть грошей й захоплення світу напали на мирних персів , тільки що можно вибачити люмпену , то полковнику авіації аж ніяк -- пам"ять як в раківки ... бо приблизно пів року тому персі випустили по Ізраїлю до 300 ракет ... але Світан робить вигляд , що так й потрібно було !!!
15.06.2025 22:57 Ответить
та це полковник ще совкових часів. до речі з Даунєцка. тож не варто звертати увагу на його умозаключення. я вже давно перестав його дивитися. на кілька тижнів мене тільки вистачило на початку повномасштабного вторгнення.
15.06.2025 23:10 Ответить
Але ж він хоч з Макеївки , але не ватник ... Просто мабуть 30 років служби в РА не проходять бесслідно .
15.06.2025 23:21 Ответить
швидше перевзувся. хоча, до захоплення Донецька я думаю, що він завзято голосував за комуністів і ригів. та й антисемітизмом від нього тхне добряче. а це ще совкове.
15.06.2025 23:27 Ответить
Юдофобія це таке - ось грета тумберг ніколи не жила у софку . Юдофобія як будь яка фобія це дуже старе явище ! Воно тягнеться йще з уявлення неосвітченних людей про розпяття Хреста ...
Інша справа в освіті ... коли людина багато читає , багато знає й багато вміє до його вимоги в рази більше ... Його примитивні вислови (коли він за іудеїв визначає, що означаї виключно їх термін "сіонізм") ганьбить не лише його , але у будь яку військову освіту . Зара не требо як попуга півторювати гасла для парткому . То ж він озучує щось на кшалт , що Земля плоска й тримаєтся на 3-х кітах . Для лози юри може це й зійде, але не для штурмана авіації ...

Я можу за його вигадати йще 50 різних юдофобських баєй в рази більш арументованних ... Стаття Вікі про сійонізм вона має дуже короткий зміст й сухе визначення !
15.06.2025 23:47 Ответить
На тлі заяв трампа та білого дому, ви ж розумієте, що цього не буде. Трамп налаштований співпрацювати з терористами. Це його мета. Завітна мрія.
15.06.2025 23:08 Ответить
Не розумію, що вони ще хочуть від "найпотужнішого лідера" Світу? Він і так вже чотири рази вводив стосовно росії "2-3 пекельних тижні"...
15.06.2025 23:13 Ответить
"Китайці, якщо ви слухаєте CBS..."
15.06.2025 23:15 Ответить
Я кілька дисятиріч "воюю" у чаті на предмет того, що президенстка форма правління це анахронізм неофеодальзму й проявлення ностальгії примитивних мас населення до строгої ієрархічної системи . Мені завди головним аргументом казали ось США , диви -- як там усе сбалансованной й працюют механізми "зтримання й противаги" . Зара ми зі всією очевиддю маємо доказ того, що в США процювала не система "зтримання" а виключно політична культура й традиція ... Мага адміністрація маразматичного "лідера" свободного світу - це доказ , що усе попереднє було лише ілюзією .

Ну що панове , хто сумніваєтся, що требо й в Україні ставку робити не а добродії особистості , а на так званний колективний розум . Цілих 6 недоліків, 6 помилок , 6 походів на габлі нам йще недостатньо ?! Бо Гавели народжуються раз у 100 років й хто в нас обере спадкового інтелегента й інтелектуала ?!
15.06.2025 23:32 Ответить
Маразм та мрії про нездійснене.
16.06.2025 10:06 Ответить
 
 