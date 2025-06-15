Сенаторы Грем и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и его коллега из Республиканской партии Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России и Ирана.
Об этом они заявили на телеканале CBS, передает Politico, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот момент требует президентского лидерства. Ситуация является чрезвычайно срочной", - заявил Блюменталь, призывая Трампа усилить санкции против РФ.
Законодатель подчеркнул, что действовать необходимо быстро.
"Я считаю, что президент должен призвать Сенат проголосовать за законопроект о санкциях против России буквально завтра. Сегодня вечером он отправляется на встречу G7 (которая состоится в Канаде. - Ред.). Он будет сидеть напротив мировых лидеров. Сейчас, если говорить откровенно, может сложиться впечатление о слабости позиции Америки относительно Украины. Он может быть там в позиции силы", - сказал сенатор-демократ.
Кроме этого, он заявил, что США должны усилить санкции против Ирана. В свою очередь Грэм поддержал эту идею.
"Я буду вашим соратником. Мы напишем законопроект прямо здесь, на телевидении. Китай, если вы слушаете, прекратите покупать российскую нефть и прекратите помогать иранцам. Вы сделаете мир безопаснее, если прекратите это делать",- подчеркнул Грэм.
Блюменталь добавил, что "Иран, вооруженный ядерным оружием, является неприемлемой угрозой для мира, не только для Израиля, но и для Соединенных Штатов".
"И я поддерживаю право Израиля защищаться от этой экзистенциальной угрозы", - сказал сенатор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не чують свого вождя? - там ху-йло вам уже лєпший друг, иіротворєць, які санкції? - дебіли...
Їм не санкції потрібні, а самі лише заклики.
Ось такий собі полковник Світан - теж нічого про це знати не хоче ... Верещить , що мовляв то кляті сійоністи прагнуть грошей й захоплення світу напали на мирних персів , тільки що можно вибачити люмпену , то полковнику авіації аж ніяк -- пам"ять як в раківки ... бо приблизно пів року тому персі випустили по Ізраїлю до 300 ракет ... але Світан робить вигляд , що так й потрібно було !!!
Інша справа в освіті ... коли людина багато читає , багато знає й багато вміє до його вимоги в рази більше ... Його примитивні вислови (коли він за іудеїв визначає, що означаї виключно їх термін "сіонізм") ганьбить не лише його , але у будь яку військову освіту . Зара не требо як попуга півторювати гасла для парткому . То ж він озучує щось на кшалт , що Земля плоска й тримаєтся на 3-х кітах . Для лози юри може це й зійде, але не для штурмана авіації ...
Я можу за його вигадати йще 50 різних юдофобських баєй в рази більш арументованних ... Стаття Вікі про сійонізм вона має дуже короткий зміст й сухе визначення !
Ну що панове , хто сумніваєтся, що требо й в Україні ставку робити не а добродії особистості , а на так званний колективний розум . Цілих 6 недоліків, 6 помилок , 6 походів на габлі нам йще недостатньо ?! Бо Гавели народжуються раз у 100 років й хто в нас обере спадкового інтелегента й інтелектуала ?!