Сенатори Грем та Блюменталь закликали Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану

Сенатор-демократ Річард Блюменталь та його колега з Республіканської партії Ліндсі Грем закликали президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану.

Про це вони заявили на телеканалі CBS, передає Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей момент вимагає президентського лідерства. Ситуація є надзвичайно терміновою",- заявив Блюменталь, закликаючи Трампа посилити санкції проти РФ.

Законодавець наголосив, що діяти необхідно швидко.

"Я вважаю, що президент має закликати Сенат проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії буквально завтра. Сьогодні ввечері він вирушає на зустріч G7(яка відбудеться в Канаді, - ред.). Він сидітиме навпроти світових лідерів. Зараз, якщо говорити відверто, може скластися враження про слабкість позиції Америки щодо України. Він може бути там у позиції сили", - сказав сенатор-демократ.

Окрім цього, він заявив, що США мають посилити санкції проти Ірану. Своєю чергою Грем підтримав цю ідею.

Читайте також: Білий дім хоче пом’якшити санкції проти РФ у законопроєкті сенатора Грема, - The Wall Street Journal

"Я буду вашим соратником. Ми напишемо законопроєкт прямо тут, на телебаченні. Китай, якщо ви слухаєте, припиніть купувати російську нафту і припиніть допомагати іранцям. Ви зробите світ безпечнішим, якщо припините це робити",- наголосив Грем.

Блюменталь додав, що "Іран, озброєний ядерною зброєю, є неприйнятною загрозою для світу, не лише для Ізраїлю, а й для Сполучених Штатів".

"І я підтримую право Ізраїлю захищатися від цієї екзистенційної загрози", - сказав сенатор.

Читайте також: У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем