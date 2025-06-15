УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Санкції США проти Ірану
2 392 23

Сенатори Грем та Блюменталь закликали Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану

Блюменталь і Грем закликають до посилення санкцій проти РФ та Ірану

Сенатор-демократ Річард Блюменталь та його колега з Республіканської партії Ліндсі Грем закликали президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану.

Про це вони заявили на телеканалі CBS, передає Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей момент вимагає президентського лідерства. Ситуація є надзвичайно терміновою",- заявив Блюменталь, закликаючи Трампа посилити санкції проти РФ.

Законодавець наголосив, що діяти необхідно швидко.

"Я вважаю, що президент має закликати Сенат проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії буквально завтра. Сьогодні ввечері він вирушає на зустріч G7(яка відбудеться в Канаді, - ред.). Він сидітиме навпроти світових лідерів. Зараз, якщо говорити відверто, може скластися враження про слабкість позиції Америки щодо України. Він може бути там у позиції сили", - сказав сенатор-демократ.

Окрім цього, він заявив, що США мають посилити санкції проти Ірану. Своєю чергою Грем підтримав цю ідею.

Читайте також: Білий дім хоче пом’якшити санкції проти РФ у законопроєкті сенатора Грема, - The Wall Street Journal

"Я буду вашим соратником. Ми напишемо законопроєкт прямо тут, на телебаченні. Китай, якщо ви слухаєте, припиніть купувати російську нафту і припиніть допомагати іранцям. Ви зробите світ безпечнішим, якщо припините це робити",- наголосив Грем.

Блюменталь додав, що "Іран, озброєний ядерною зброєю, є неприйнятною загрозою для світу, не лише для Ізраїлю, а й для Сполучених Штатів".

"І я підтримую право Ізраїлю захищатися від цієї екзистенційної загрози", - сказав сенатор.

Читайте також: У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем

Автор: 

Іран (2334) росія (67862) санкції (12747) Блюменталь Річард (19) Грем Ліндсі (128)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Це якісь іншопланетяни? З паралельної реальності?
Не чують свого вождя? - там ху-йло вам уже лєпший друг, иіротворєць, які санкції? - дебіли...
показати весь коментар
15.06.2025 22:37 Відповісти
+4
Ви ж у сенаті забанили допомогу Україні те ж буде і з санкціями, вова путін може бути задоволений друг трампуша все порішав. Для України можна списувати в утіль США які тепер більше союзник для рф ніж ворог!
показати весь коментар
15.06.2025 22:45 Відповісти
+3
Рішуче закикали чи просто закликали? Ідіоти, якщо ще не зрозуміли що Тампон рятує ***** а не давить на нього. Зате як ці два клоуни розказували що якщо Україна підпише угоду про рідкоземельні метали то сцишиа прямо завалить нас допомогою тому що сцша буде захищати свої інвестиції. Але Тампону до сраки і Україна і рідкоземельні метали. Дебілу Тампону важливіше підписати яку небудь угоду а дали на все пох, бо дебіл Тампон більше нічого не знає крім слова угода і тим більше що з нею робити і вже не кажу що угоду потрібно виконувати
показати весь коментар
15.06.2025 22:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЧЕРЕЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ?!ИЛИ КОГА ИПУСКАЛИ СВОЮ НУЖДУ В поРаше!!!
показати весь коментар
15.06.2025 22:36 Відповісти
Це якісь іншопланетяни? З паралельної реальності?
Не чують свого вождя? - там ху-йло вам уже лєпший друг, иіротворєць, які санкції? - дебіли...
показати весь коментар
15.06.2025 22:37 Відповісти
Проти Ірану санкції посилюються - рашці це не грозить
показати весь коментар
15.06.2025 22:38 Відповісти
Не надорвалися, закликаючи? Перерви робить.
показати весь коментар
15.06.2025 22:43 Відповісти
рашисти = магашисти
показати весь коментар
15.06.2025 22:43 Відповісти
Дурна потуга. Трампон не може бо що ***** що бабай дуже хороші і дуже гарні хлопці. Вони б могли в одній школі вчитись і разом в американський чудовий футбол гарно грати.
показати весь коментар
15.06.2025 22:45 Відповісти
Ви ж у сенаті забанили допомогу Україні те ж буде і з санкціями, вова путін може бути задоволений друг трампуша все порішав. Для України можна списувати в утіль США які тепер більше союзник для рф ніж ворог!
показати весь коментар
15.06.2025 22:45 Відповісти
Рішуче закикали чи просто закликали? Ідіоти, якщо ще не зрозуміли що Тампон рятує ***** а не давить на нього. Зате як ці два клоуни розказували що якщо Україна підпише угоду про рідкоземельні метали то сцишиа прямо завалить нас допомогою тому що сцша буде захищати свої інвестиції. Але Тампону до сраки і Україна і рідкоземельні метали. Дебілу Тампону важливіше підписати яку небудь угоду а дали на все пох, бо дебіл Тампон більше нічого не знає крім слова угода і тим більше що з нею робити і вже не кажу що угоду потрібно виконувати
показати весь коментар
15.06.2025 22:45 Відповісти
Байден підписав угоду з Україною про допомогу і що? Трам нею підтерся.
показати весь коментар
15.06.2025 23:06 Відповісти
Я й про те веду що всі ці угоди можна в жопу засунути а сша як і Сосія недоговороздатні. Який сенс вести з ким небудь із них перемовини чи щось підписувати? Ми також можемо цю угоду підписану з Тампоксом викинути в смітник.
показати весь коментар
15.06.2025 23:18 Відповісти
Як казала колись мудра людина, не позичай гроші тому у кого ти не зможеш їх забрати і не підписуй угоди з тим кого ти не зможеш заставити їх виконати.
показати весь коментар
15.06.2025 23:20 Відповісти
Це все театр з розрахунком респів на голоси у майбутніх виборах.
Їм не санкції потрібні, а самі лише заклики.
показати весь коментар
15.06.2025 22:52 Відповісти
Так это ж бизнес паринеры МАГ@нолиусов..... Он им еще премию мира даст и назначить посредниками
показати весь коментар
15.06.2025 22:55 Відповісти
Якщо б трампон не був би англомовним , то тоді йому потрібно було пів години пояснювати , що таке термін "екзистанційна загроза" ...

Ось такий собі полковник Світан - теж нічого про це знати не хоче ... Верещить , що мовляв то кляті сійоністи прагнуть грошей й захоплення світу напали на мирних персів , тільки що можно вибачити люмпену , то полковнику авіації аж ніяк -- пам"ять як в раківки ... бо приблизно пів року тому персі випустили по Ізраїлю до 300 ракет ... але Світан робить вигляд , що так й потрібно було !!!
показати весь коментар
15.06.2025 22:57 Відповісти
та це полковник ще совкових часів. до речі з Даунєцка. тож не варто звертати увагу на його умозаключення. я вже давно перестав його дивитися. на кілька тижнів мене тільки вистачило на початку повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
15.06.2025 23:10 Відповісти
Але ж він хоч з Макеївки , але не ватник ... Просто мабуть 30 років служби в РА не проходять бесслідно .
показати весь коментар
15.06.2025 23:21 Відповісти
швидше перевзувся. хоча, до захоплення Донецька я думаю, що він завзято голосував за комуністів і ригів. та й антисемітизмом від нього тхне добряче. а це ще совкове.
показати весь коментар
15.06.2025 23:27 Відповісти
Юдофобія це таке - ось грета тумберг ніколи не жила у софку . Юдофобія як будь яка фобія це дуже старе явище ! Воно тягнеться йще з уявлення неосвітченних людей про розпяття Хреста ...
Інша справа в освіті ... коли людина багато читає , багато знає й багато вміє до його вимоги в рази більше ... Його примитивні вислови (коли він за іудеїв визначає, що означаї виключно їх термін "сіонізм") ганьбить не лише його , але у будь яку військову освіту . Зара не требо як попуга півторювати гасла для парткому . То ж він озучує щось на кшалт , що Земля плоска й тримаєтся на 3-х кітах . Для лози юри може це й зійде, але не для штурмана авіації ...

Я можу за його вигадати йще 50 різних юдофобських баєй в рази більш арументованних ... Стаття Вікі про сійонізм вона має дуже короткий зміст й сухе визначення !
показати весь коментар
15.06.2025 23:47 Відповісти
На тлі заяв трампа та білого дому, ви ж розумієте, що цього не буде. Трамп налаштований співпрацювати з терористами. Це його мета. Завітна мрія.
показати весь коментар
15.06.2025 23:08 Відповісти
Не розумію, що вони ще хочуть від "найпотужнішого лідера" Світу? Він і так вже чотири рази вводив стосовно росії "2-3 пекельних тижні"...
показати весь коментар
15.06.2025 23:13 Відповісти
"Китайці, якщо ви слухаєте CBS..."
показати весь коментар
15.06.2025 23:15 Відповісти
Я кілька дисятиріч "воюю" у чаті на предмет того, що президенстка форма правління це анахронізм неофеодальзму й проявлення ностальгії примитивних мас населення до строгої ієрархічної системи . Мені завди головним аргументом казали ось США , диви -- як там усе сбалансованной й працюют механізми "зтримання й противаги" . Зара ми зі всією очевиддю маємо доказ того, що в США процювала не система "зтримання" а виключно політична культура й традиція ... Мага адміністрація маразматичного "лідера" свободного світу - це доказ , що усе попереднє було лише ілюзією .

Ну що панове , хто сумніваєтся, що требо й в Україні ставку робити не а добродії особистості , а на так званний колективний розум . Цілих 6 недоліків, 6 помилок , 6 походів на габлі нам йще недостатньо ?! Бо Гавели народжуються раз у 100 років й хто в нас обере спадкового інтелегента й інтелектуала ?!
показати весь коментар
15.06.2025 23:32 Відповісти
Маразм та мрії про нездійснене.
показати весь коментар
16.06.2025 10:06 Відповісти
 
 