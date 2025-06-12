У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у Конгресі серед посадовців продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту щодо санкцій проти Росії.
Про це він повідомив на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"У Конгресі США продовжує наростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти Росії.
Наша мета — надати президенту Трампу більше важелів впливу, щоб швидко закінчити цю війну", - додав Грем.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
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СЄРДАБОЛЬНИЙ бляха !!!
Але конгресмени- респи це такі рішучі , коли на такі виперди величного можуть вкотре сказати свою рішучу фразу про санкції...
скоти.