УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13236 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії заяви Ліндсі Грема
1 847 17

У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у Конгресі серед посадовців продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

Про це він повідомив на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У Конгресі США продовжує наростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти Росії.

Наша мета — надати президенту Трампу більше важелів впливу, щоб швидко закінчити цю війну", - додав Грем. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський

Законопроєкт Грема-Блюменталя: у Конгресі зростає підтримка

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте також: Путін грає в ігри, коли справа стосується миру, - сенатор Грем

Автор: 

Конгрес США (1237) росія (66175) санкції (12139) Грем Ліндсі (93)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ

"Брюкі прєвращаются, прєвращаются брюкі"?
показати весь коментар
12.06.2025 19:37 Відповісти
+3
Трамп сказав шо ці санкції повинні бути такими санкціями - шо й на санкції мало похожі
показати весь коментар
12.06.2025 19:36 Відповісти
+3
Тобто, розпадеться на куски. Разом з сосією.
показати весь коментар
12.06.2025 19:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп сказав шо ці санкції повинні бути такими санкціями - шо й на санкції мало похожі
показати весь коментар
12.06.2025 19:36 Відповісти
Рано чи пізно Америка зробить правильний вибір
показати весь коментар
12.06.2025 19:36 Відповісти
Тобто, розпадеться на куски. Разом з сосією.
показати весь коментар
12.06.2025 19:47 Відповісти
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ

"Брюкі прєвращаются, прєвращаются брюкі"?
показати весь коментар
12.06.2025 19:37 Відповісти
Еще лет 100 и совсем возрастет.
показати весь коментар
12.06.2025 19:39 Відповісти
Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"

Російський дрон атакував цивільну інфраструктуру на Сумщині: поранені дві жінки
Нічна атака на Харків: три райони опинились під ударами, 11 влучань, 18 постраждалих, серед них - 4 дитини
Дрон РФ атакував поліцейський автомобіль під час евакуації пораненої жінки на Херсонщині, - Нацполіція
показати весь коментар
12.06.2025 19:43 Відповісти
ну все, скоро буде прорив, сша "пекельними санкціями", як сказав тільки-но "куля в лоб", виб'ють дух з путіна, вже недовго лишилося нам терпіти. Ну слава богу, а то ми вже думали, що за нас зовсім забули "за прекрасним океаном"
показати весь коментар
12.06.2025 19:45 Відповісти
Грема не тягни гуму
показати весь коментар
12.06.2025 19:49 Відповісти
Я дуже розчарований росією, але я також розчарований Україною, бо вважаю, що можна було б укласти угоди, - Трамп

Довбо-б. https://t.me/+Nf4rbRyLI4k3NzRi
показати весь коментар
12.06.2025 19:51 Відповісти
Від Трампа поступив сигнал у вигляді фрази -"Можливо, йому байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів..."

СЄРДАБОЛЬНИЙ бляха !!!

Але конгресмени- респи це такі рішучі , коли на такі виперди величного можуть вкотре сказати свою рішучу фразу про санкції...
показати весь коментар
12.06.2025 19:55 Відповісти
А ні, ще минули наступні два тижні постійного нічного знищення мирних жителів Ураїни й це сердобольне НІ СЛОВА !!!
показати весь коментар
12.06.2025 19:57 Відповісти
Це добре, треба ще декілька факапів МАГАрастів, і їх смачними тряпками будуть ганяти.
показати весь коментар
12.06.2025 19:59 Відповісти
Трампу й так надали більше важелів впливу і що, він вже в ЛосАнжелісі війну розпочинає.
показати весь коментар
12.06.2025 20:02 Відповісти
йшов 4 рік війни і 11 рік воєнного конфлікту...
скоти.
показати весь коментар
12.06.2025 20:15 Відповісти
В Славянске делец Швачка Александр Григорьевич «ПП НВКТФ Ювис» под видом продукции собственного производства вывозил в Россию в разобранном виде станки для нужд российского ВПК с заводов Славянска и Краматорска известно о вывозе с НИИВН совместно с Кульматицким Владимиром Владимировичем (директором) и со Славянского Машиностроительного завода совместно с подельником Придворовым Павлом (директором) документы оформлялись якобы на вывоз в среднюю Азию сельскохозяйственных механизмов собственного производства по производству комбикормов или что-то вроде этого на самом деле вывозились особо ценные и дорогостоящие станки в разобранном виде в которых нуждалась российское ВПК которое находилось под санкциями, так же это было сделано с целью ослабить Украину и ограбить украинцев что бы безработные украинцы не сопротивлялись вторжению России!
показати весь коментар
12.06.2025 20:22 Відповісти
вони вже бісять не гірше кацапів
показати весь коментар
12.06.2025 20:29 Відповісти
Клоун...
показати весь коментар
12.06.2025 20:44 Відповісти
 
 