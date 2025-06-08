Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав момент, коли жорсткими санкціями США та союзники можуть змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити. Ми це відчуваємо. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів, США потрібна єдність з Європою, і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить, я говорю про реальність"- заявив президент України.

На питання, чи буде Трамп запроваджувати санкції проти РФ, Зеленський відповів: "Він лідер Сполучених Штатів Америки, він мусить це зробити. Я сподіваюсь, ми дуже віримо, що США – лідери цивілізованого світу".

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"Тут не треба шукати баланс між нами й рускіми. Рускі цього не хочуть. Іноді альтернативи немає. Тут тільки рускі не хочуть закінчити війну. Тут все одно, хто хоче санкції накласти на рускіх, тут Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернативи ані в першому питанні, ані в другому", – додав Зеленський.

Президент України висловив переконання, що "весь потенціал, всі інструменти тиску у президента США є – починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього".

"Вони дивляться на президента Трампа як на лідера світу, світу вільного і демократичного, і говорять: "Будь ласка, будь лідером. Ти і є лідер. Зупини Путіна, а ми будемо тобі допомагати, бо Європа не така сильна, як Америка". Європі ще доведеться стати дуже сильною. Але сьогодні йде боротьба. Президент Трамп може все це зробити, я вважаю", – зазначив Зеленський.

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