Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав момент, коли жорсткими санкціями США та союзники можуть змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
"Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити. Ми це відчуваємо. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів, США потрібна єдність з Європою, і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить, я говорю про реальність"- заявив президент України.
На питання, чи буде Трамп запроваджувати санкції проти РФ, Зеленський відповів: "Він лідер Сполучених Штатів Америки, він мусить це зробити. Я сподіваюсь, ми дуже віримо, що США – лідери цивілізованого світу".
"Тут не треба шукати баланс між нами й рускіми. Рускі цього не хочуть. Іноді альтернативи немає. Тут тільки рускі не хочуть закінчити війну. Тут все одно, хто хоче санкції накласти на рускіх, тут Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернативи ані в першому питанні, ані в другому", – додав Зеленський.
Президент України висловив переконання, що "весь потенціал, всі інструменти тиску у президента США є – починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього".
"Вони дивляться на президента Трампа як на лідера світу, світу вільного і демократичного, і говорять: "Будь ласка, будь лідером. Ти і є лідер. Зупини Путіна, а ми будемо тобі допомагати, бо Європа не така сильна, як Америка". Європі ще доведеться стати дуже сильною. Але сьогодні йде боротьба. Президент Трамп може все це зробити, я вважаю", – зазначив Зеленський.
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Не може.
Не хоче.
І не буде ..
відосиками!
бий видосиками!
четвертий рік, виключно видосики та брехня!
та, звісно 10 млн дронів, 10 тис ракет, балістичних!
але, поки тільки людолови тцк.....
Тим більше що він вже наперед знає про наступний вібір мутрого наріда.
*** який довбень, він хоч чув, що трамп казав про демократію? Ой, це не президент, це ....
Сьогодні 8.06.25 Протести у США: Трамп залучає нацгвардію проти мітингів.Про це https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/department-of-defense-security-for-the-protection-of-department-of-homeland-security-functions/ йдеться в президентському меморандумі, який опублікували на сайті Білого дому.
Агента кгб "Краснова" - також можна переконати; але ж він на гачку, нікуди не діниться. Тому треба переконувати Америку.
А от, щоб переконати всю Америку, повернути двопартійну підтримку України - для цього потрібні неабиякі дипломатичні зусилля. Але ж ні сам ЕрЗе, ні 5 чи 6 його потужних (поносом) менеджерів на таке не здатні.
19 квітня 2019 року кандидат в Президенти України зеленський пообіцяв, що зробить все, щоб закінчити війну. «З приводу війни - ми зробимо все, щоб її закінчити», - заявив зє.
22 квітня 2020 року президент Зеленський висловив впевненість, що завершить війну протягом каденції.
Всі прям такі потужні коментатори, що всцяться можно...Зе не такий Трумп не такий...
Ну раз такі потужні аналітики і діпломати так закінчить цю війну!!!
Так ніт, з диванів ******* набагато легше, ніж з окопів...
Гидко читати, більшість коментунів "хохли" без роду і племені, ,які працюють на орду...