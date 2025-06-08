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Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав момент, коли жорсткими санкціями США та союзники можуть змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну.

Про це Зеленський сказав  в інтерв’ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити. Ми це відчуваємо. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів, США потрібна єдність з Європою, і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить, я говорю про реальність"- заявив президент України.

На питання, чи буде Трамп запроваджувати санкції проти РФ, Зеленський відповів: "Він лідер Сполучених Штатів Америки, він мусить це зробити. Я сподіваюсь, ми дуже віримо, що США – лідери цивілізованого світу".

Також читайте: Україна підтримала всі пропозиції США про припинення вогню, Росія не підтримала жодної, - Зеленський

"Тут не треба шукати баланс між нами й рускіми. Рускі цього не хочуть. Іноді альтернативи немає. Тут тільки рускі не хочуть закінчити війну. Тут все одно, хто хоче санкції накласти на рускіх, тут Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернативи ані в першому питанні, ані в другому", –  додав Зеленський.

Президент України висловив переконання, що "весь потенціал, всі інструменти тиску у президента США є – починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього".

"Вони дивляться на президента Трампа як на лідера світу, світу вільного і демократичного, і говорять: "Будь ласка, будь лідером. Ти і є лідер. Зупини Путіна, а ми будемо тобі допомагати, бо Європа не така сильна, як Америка". Європі ще доведеться стати дуже сильною. Але сьогодні йде боротьба. Президент Трамп може все це зробити, я вважаю", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) санкції (12113) США (23410) Трамп Дональд (6129) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+5
Странная логика у Зе-обязательно кто то должен за него должен закончить войну.А он пока с друзьями бабло поделит.
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08.06.2025 19:03 Відповісти
+4
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08.06.2025 18:57 Відповісти
+3
О, порвало вечірніми гундосами.
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08.06.2025 18:58 Відповісти
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Може! - але не хоче
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08.06.2025 18:56 Відповісти
Не міг.
Не може.
Не хоче.
І не буде ..
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08.06.2025 19:18 Відповісти
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08.06.2025 18:57 Відповісти
гризня поміж трампом і маском то вистава для замилювання очей. Розгортається якась інтрига коли батько маска вже у москві. Немає там ніякої сварки.
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08.06.2025 18:57 Відповісти
О, порвало вечірніми гундосами.
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08.06.2025 18:58 Відповісти
нєнє!
відосиками!
бий видосиками!
четвертий рік, виключно видосики та брехня!
та, звісно 10 млн дронів, 10 тис ракет, балістичних!
але, поки тільки людолови тцк.....
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08.06.2025 18:58 Відповісти
А воно йому дуже треба?
Тим більше що він вже наперед знає про наступний вібір мутрого наріда.
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08.06.2025 19:01 Відповісти
"Вони дивляться на президента Трампа як на лідера світу, світу вільного і демократичного "...
*** який довбень, він хоч чув, що трамп казав про демократію? Ой, це не президент, це ....
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08.06.2025 19:01 Відповісти
Вони находяться в полоні консервативних поглядів на світову политику. США більше не гравець першої ліги
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08.06.2025 19:06 Відповісти
Ось вам поціновувач демократичних цінностей та свободи слова трамп, прям як Янукович 2.0
Сьогодні 8.06.25 Протести у США: Трамп залучає нацгвардію проти мітингів.Про це https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/department-of-defense-security-for-the-protection-of-department-of-homeland-security-functions/ йдеться в президентському меморандумі, який опублікували на сайті Білого дому.
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08.06.2025 19:10 Відповісти
Странная логика у Зе-обязательно кто то должен за него должен закончить войну.А он пока с друзьями бабло поделит.
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08.06.2025 19:03 Відповісти
Ні ! Він не може, він блейфовав з самого початку. Як блейфує Путлер.
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08.06.2025 19:03 Відповісти
Може, але його ... та ні, не його, а всю Америку треба умовити, переконати в тому, що касапстан - це ворог цивілізації.
Агента кгб "Краснова" - також можна переконати; але ж він на гачку, нікуди не діниться. Тому треба переконувати Америку.

А от, щоб переконати всю Америку, повернути двопартійну підтримку України - для цього потрібні неабиякі дипломатичні зусилля. Але ж ні сам ЕрЗе, ні 5 чи 6 його потужних (поносом) менеджерів на таке не здатні.
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08.06.2025 19:12 Відповісти
Чмо про чмо...
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08.06.2025 19:12 Відповісти
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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08.06.2025 19:14 Відповісти
Трамп жорстким санкціями може змусити Росію закінчити війну


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08.06.2025 19:15 Відповісти
А чомц Зє сам не закінчив війну, як обіцяв ще в 2019 році.

19 квітня 2019 року кандидат в Президенти України зеленський пообіцяв, що зробить все, щоб закінчити війну. «З приводу війни - ми зробимо все, щоб її закінчити», - заявив зє.

22 квітня 2020 року президент Зеленський висловив впевненість, що завершить війну протягом каденції.
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08.06.2025 19:20 Відповісти
Черговий банальний висер, рівня дитячого садочка.
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08.06.2025 19:22 Відповісти
Треба вибори проводити, як у США, коли був Covid. Онлайн вибори, та по поштi. Зробити Редiса президентом, то всю шоблу злодіїв будуть до стiни ставити, а народ буде конфiтi в гору кидати, бо це буде свято!
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08.06.2025 19:36 Відповісти
Почитав коменти...
Всі прям такі потужні коментатори, що всцяться можно...Зе не такий Трумп не такий...
Ну раз такі потужні аналітики і діпломати так закінчить цю війну!!!
Так ніт, з диванів ******* набагато легше, ніж з окопів...
Гидко читати, більшість коментунів "хохли" без роду і племені, ,які працюють на орду...
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08.06.2025 19:42 Відповісти
Хтосб може пояснити, які ще "жорсткі пекельні санкції" є у США в загашнику на даний момент? Чи це просто гарні слова на кшталт "гарантій безпеки"?
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08.06.2025 19:44 Відповісти
Ці розмовники про мир - нагадують пропаганду Медведчука. Українцям не мир потрібен, а міцна Україна - здатна відбивати всі атаки та атакувати ефективно. І ефективна дипломатія, яка домагається санкцій проти союзників РФ, залізну завісу, крах економіки, розвал РФ, повернення Україні всіх своїх земель. А з миром своїм сраним, який не мир, поки території України під окупацією і Українці там у заручниках у ворогів. Про який мир може йтися рiч. Це як маніяк всадив ніж у живіт і тримає його в череві і говорити - давайте так залишимо і назвемо цей перемирья, а потім маніяк ще сил накопичить і почне далі відрізати кінцівки. Це бридко слухати все про мир з боку США та ЄС і навіть президента нелегітимного. - це називається зрадники без совісті та моралі. Українці не приймають таку зраду і йдуть до перемоги!!!
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08.06.2025 19:48 Відповісти
Просто лидор, патужный,никому не должен.
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08.06.2025 19:49 Відповісти
 
 