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Трамп жесткими санкциями может заставить Россию закончить войну, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что настал момент, когда жестким санкциями США и союзники могут заставить Россию закончить или хотя бы остановить войну.

Об этом Зеленский сказал в интервью для ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере остановить. Мы это чувствуем. Мы подошли очень близко. Нам нужна сильная помощь от Соединенных Штатов, США нужно единство с Европой, и все-таки давить на Путина. Он не хочет закончить войну, но он может закончить войну через давление партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично звучит, я говорю о реальности", - заявил президент Украины.

На вопрос, будет ли Трамп вводить санкции против РФ, Зеленский ответил: "Он лидер Соединенных Штатов Америки, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим, что США - лидер цивилизованного мира".

Также читайте: Украина поддержала все предложения США о прекращении огня, Россия не поддержала ни одного, - Зеленский

"Здесь не надо искать баланс между нами и россиянами. Россияне этого не хотят. Иногда альтернативы нет. Здесь только россияне не хотят закончить войну. Здесь все равно, кто хочет санкции наложить на россиян, здесь Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернативы ни в первом вопросе, ни во втором", - добавил Зеленский.

Президент Украины выразил убеждение, что "весь потенциал, все инструменты давления у президента США есть - начиная от санкций, экономических блокировок, пакетов вооружения, объединения вокруг себя других европейских лидеров, которые хотят этого".

"Они смотрят на президента Трампа как на лидера мира, мира свободного и демократического, и говорят: "Пожалуйста, будь лидером. Ты и есть лидер. Останови Путина, а мы будем тебе помогать, потому что Европа не такая сильная, как Америка". Европе еще предстоит стать очень сильной. Но сегодня идет борьба. Президент Трамп может все это сделать, я считаю", - отметил Зеленский.

Также читайте: Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) санкции (11471) США (27149) Трамп Дональд (5672) война в Украине (4701)


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Топ комментарии
+8
Странная логика у Зе-обязательно кто то должен за него должен закончить войну.А он пока с друзьями бабло поделит.
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08.06.2025 19:03 Ответить
+6
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08.06.2025 18:57 Ответить
+5
О, порвало вечірніми гундосами.
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08.06.2025 18:58 Ответить
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Може! - але не хоче
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08.06.2025 18:56 Ответить
Не міг.
Не може.
Не хоче.
І не буде ..
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08.06.2025 19:18 Ответить
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08.06.2025 18:57 Ответить
гризня поміж трампом і маском то вистава для замилювання очей. Розгортається якась інтрига коли батько маска вже у москві. Немає там ніякої сварки.
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08.06.2025 18:57 Ответить
О, порвало вечірніми гундосами.
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08.06.2025 18:58 Ответить
нєнє!
відосиками!
бий видосиками!
четвертий рік, виключно видосики та брехня!
та, звісно 10 млн дронів, 10 тис ракет, балістичних!
але, поки тільки людолови тцк.....
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08.06.2025 18:58 Ответить
А воно йому дуже треба?
Тим більше що він вже наперед знає про наступний вібір мутрого наріда.
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08.06.2025 19:01 Ответить
"Вони дивляться на президента Трампа як на лідера світу, світу вільного і демократичного "...
*** який довбень, він хоч чув, що трамп казав про демократію? Ой, це не президент, це ....
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08.06.2025 19:01 Ответить
Вони находяться в полоні консервативних поглядів на світову политику. США більше не гравець першої ліги
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08.06.2025 19:06 Ответить
Ось вам поціновувач демократичних цінностей та свободи слова трамп, прям як Янукович 2.0
Сьогодні 8.06.25 Протести у США: Трамп залучає нацгвардію проти мітингів.Про це https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/department-of-defense-security-for-the-protection-of-department-of-homeland-security-functions/ йдеться в президентському меморандумі, який опублікували на сайті Білого дому.
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08.06.2025 19:10 Ответить
Странная логика у Зе-обязательно кто то должен за него должен закончить войну.А он пока с друзьями бабло поделит.
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08.06.2025 19:03 Ответить
Ні ! Він не може, він блейфовав з самого початку. Як блейфує Путлер.
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08.06.2025 19:03 Ответить
Може, але його ... та ні, не його, а всю Америку треба умовити, переконати в тому, що касапстан - це ворог цивілізації.
Агента кгб "Краснова" - також можна переконати; але ж він на гачку, нікуди не діниться. Тому треба переконувати Америку.

А от, щоб переконати всю Америку, повернути двопартійну підтримку України - для цього потрібні неабиякі дипломатичні зусилля. Але ж ні сам ЕрЗе, ні 5 чи 6 його потужних (поносом) менеджерів на таке не здатні.
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08.06.2025 19:12 Ответить
Чмо про чмо...
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08.06.2025 19:12 Ответить
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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08.06.2025 19:14 Ответить
Трамп жорстким санкціями може змусити Росію закінчити війну


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08.06.2025 19:15 Ответить
А чомц Зє сам не закінчив війну, як обіцяв ще в 2019 році.

19 квітня 2019 року кандидат в Президенти України зеленський пообіцяв, що зробить все, щоб закінчити війну. «З приводу війни - ми зробимо все, щоб її закінчити», - заявив зє.

22 квітня 2020 року президент Зеленський висловив впевненість, що завершить війну протягом каденції.
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08.06.2025 19:20 Ответить
Черговий банальний висер, рівня дитячого садочка.
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08.06.2025 19:22 Ответить
Треба вибори проводити, як у США, коли був Covid. Онлайн вибори, та по поштi. Зробити Редiса президентом, то всю шоблу злодіїв будуть до стiни ставити, а народ буде конфiтi в гору кидати, бо це буде свято!
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08.06.2025 19:36 Ответить
Почитав коменти...
Всі прям такі потужні коментатори, що всцяться можно...Зе не такий Трумп не такий...
Ну раз такі потужні аналітики і діпломати так закінчить цю війну!!!
Так ніт, з диванів ******* набагато легше, ніж з окопів...
Гидко читати, більшість коментунів "хохли" без роду і племені, ,які працюють на орду...
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08.06.2025 19:42 Ответить
Хтосб може пояснити, які ще "жорсткі пекельні санкції" є у США в загашнику на даний момент? Чи це просто гарні слова на кшталт "гарантій безпеки"?
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08.06.2025 19:44 Ответить
Ці розмовники про мир - нагадують пропаганду Медведчука. Українцям не мир потрібен, а міцна Україна - здатна відбивати всі атаки та атакувати ефективно. І ефективна дипломатія, яка домагається санкцій проти союзників РФ, залізну завісу, крах економіки, розвал РФ, повернення Україні всіх своїх земель. А з миром своїм сраним, який не мир, поки території України під окупацією і Українці там у заручниках у ворогів. Про який мир може йтися рiч. Це як маніяк всадив ніж у живіт і тримає його в череві і говорити - давайте так залишимо і назвемо цей перемирья, а потім маніяк ще сил накопичить і почне далі відрізати кінцівки. Це бридко слухати все про мир з боку США та ЄС і навіть президента нелегітимного. - це називається зрадники без совісті та моралі. Українці не приймають таку зраду і йдуть до перемоги!!!
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08.06.2025 19:48 Ответить
Просто лидор, патужный,никому не должен.
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08.06.2025 19:49 Ответить
Трамп не может, фактически трамп выполнил свое обещание, выгнать нелегалов, а я напомно коренной житель америки это индеец, все остальные это европейцы, африканцы, азиаты, арабы и мексиканцы, трамп обьявил войну тем, кто построил сша (понаехавшим), калифорния возможно только начало.
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08.06.2025 19:53 Ответить
Ложь.
Если бы Дональд Трамп захотел закончить войну, то он бы ввел войска на остатки Украины, установил лояльное правительство, и начал бы выносить заводы на эрэфии.
Если честно, Трамп разочаровал.
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08.06.2025 19:59 Ответить
А йому треба сильна рашка щоб стримати китай
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08.06.2025 20:06 Ответить
А йому треба сильний китай щоб стримати рашку.
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08.06.2025 20:18 Ответить
Но он не хочет/ не может, или куловоды не позволяют?
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08.06.2025 20:14 Ответить
Рояль ужо не такой
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08.06.2025 20:22 Ответить
Я не розумію, це для Вестернських додіків розраховано? Я не вірю, що наші думають, що війна може зупинитись. Лише або нашо розгром, або противника. Не буде ніякого ні Корейського, ніякого іншого сценарію крім WWI (війна завершилась розвалом імперій) або ще гірше WWII (тотальна війна з виживанням однієї сторони як суб'єкта).
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08.06.2025 20:32 Ответить
Навіщо Трампу закінчувати війну? Рашка ослаблюється. Грошей Україні можна не давати. Американці не гинуть. Навіщо Трампу закінчувати війну?
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08.06.2025 20:43 Ответить
Да мы без тебя знаем , что должны наши союзники. Что ты лично сделал для укрепления обороноспособности нашего государства. Лично ТЫ?
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08.06.2025 20:53 Ответить
Жорсткі закони проти руйнівної для країни корупції під час війни, і таке ж жорстке їх виконання всіма гілками влади, ніяк не допоможуть посиленню обороноздатності України?.
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08.06.2025 21:21 Ответить
Зеленський товстими ракетами може змусити Росію закінчити війну..
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08.06.2025 21:31 Ответить
 
 