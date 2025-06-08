Трамп жесткими санкциями может заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что настал момент, когда жестким санкциями США и союзники могут заставить Россию закончить или хотя бы остановить войну.

Об этом Зеленский сказал в интервью для ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере остановить. Мы это чувствуем. Мы подошли очень близко. Нам нужна сильная помощь от Соединенных Штатов, США нужно единство с Европой, и все-таки давить на Путина. Он не хочет закончить войну, но он может закончить войну через давление партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично звучит, я говорю о реальности", - заявил президент Украины.

На вопрос, будет ли Трамп вводить санкции против РФ, Зеленский ответил: "Он лидер Соединенных Штатов Америки, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим, что США - лидер цивилизованного мира".

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"Здесь не надо искать баланс между нами и россиянами. Россияне этого не хотят. Иногда альтернативы нет. Здесь только россияне не хотят закончить войну. Здесь все равно, кто хочет санкции наложить на россиян, здесь Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернативы ни в первом вопросе, ни во втором", - добавил Зеленский.

Президент Украины выразил убеждение, что "весь потенциал, все инструменты давления у президента США есть - начиная от санкций, экономических блокировок, пакетов вооружения, объединения вокруг себя других европейских лидеров, которые хотят этого".

"Они смотрят на президента Трампа как на лидера мира, мира свободного и демократического, и говорят: "Пожалуйста, будь лидером. Ты и есть лидер. Останови Путина, а мы будем тебе помогать, потому что Европа не такая сильная, как Америка". Европе еще предстоит стать очень сильной. Но сегодня идет борьба. Президент Трамп может все это сделать, я считаю", - отметил Зеленский.

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