Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский

Путин будет иметь шанс на победу в случае многолетней войны и при отсутствии помощи Украине от США.

Об этом в интервью для ABC News рассказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин может победить, только, если это будет очень, очень долгая война, которая продлится много лет и без санкций. Это то, чего Путин на самом деле хочет, поскольку ему нужны будут деньги для ведения войны. И он хочет сидеть в Кремле до самой смерти", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что экономика России зависит от нефти и энергетики, поэтому нужно как можно быстрее ввести санкции против этих отраслей.

"Мы потеряли много лет. Они (партнеры. - Ред.) могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть - 30 долларов... И мы потеряли три года. Мы дали им эти деньги", - отметил Зеленский.

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Зеленский считает, что без предоставления помощи Украине от США у России будет больше шансов выиграть войну.

"У нас будет больше потерь, гораздо больше потерь... Без помощи США, в частности, ракет ПВО, что будет? Больше людей погибнет", - добавил он.