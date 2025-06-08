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Новости помощь Украине от США
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Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский

зеленський

Путин будет иметь шанс на победу в случае многолетней войны и при отсутствии помощи Украине от США.

Об этом в интервью для ABC News рассказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин может победить, только, если это будет очень, очень долгая война, которая продлится много лет и без санкций. Это то, чего Путин на самом деле хочет, поскольку ему нужны будут деньги для ведения войны. И он хочет сидеть в Кремле до самой смерти", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что экономика России зависит от нефти и энергетики, поэтому нужно как можно быстрее ввести санкции против этих отраслей.

"Мы потеряли много лет. Они (партнеры. - Ред.) могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть - 30 долларов... И мы потеряли три года. Мы дали им эти деньги", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США переместили на Ближний Восток 20 тыс ракет против "шахедов", которые обещали Украине, - Зеленский

Зеленский считает, что без предоставления помощи Украине от США у России будет больше шансов выиграть войну.

"У нас будет больше потерь, гораздо больше потерь... Без помощи США, в частности, ракет ПВО, что будет? Больше людей погибнет", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) США (27149) война в Украине (4701)


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Топ комментарии
+18
Якщо Зе-покидьки і далі будуть грабувати країну, стикаючу кров'ю від війни.
Шанси Путіна перемогти будуть 200% !!!
І навіть допомога заходу не допоможе врятуватися.
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08.06.2025 18:29 Ответить
+16
А хіба Україна вже припинила транзит кацапської нафти ? Ні ...?
Тоді що ви хочете від інших ...?
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08.06.2025 18:29 Ответить
+12
а нафіга ти пійшов 2019 році у перзиденти ? На лесопеде їздити, та постійно критикувати Порошенка не виходить ?
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08.06.2025 18:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Економіка рашки залежить від нафти?Тому ти досі качаєш їхню нафту через нашу територію?
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08.06.2025 18:28 Ответить
у нас гарні перспективи -

на Каліфорнщині почалось повстання емігрантів проти рудого кретина.
введений надзвичайний стан та Нац. гвардія.
браві мрські піхотинці на чолі з намомаженим кідаром гасетом вже на підході
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08.06.2025 18:35 Ответить
Перпективи чого?Того що америкоси переключаться повністю на свої внутр проблеми?
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08.06.2025 18:51 Ответить
....і сплетуть рудій курві лапті на московію

паскуднішого преза Америка ще НЕ знала !

.
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08.06.2025 19:04 Ответить
Америка вигребе,мене більше справи Україеи турбують
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08.06.2025 20:11 Ответить
США робить все для того, щоб параша виграла. Нові реальності.
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08.06.2025 18:36 Ответить
Як сказав класик 'я вам нічєго нє должен".Трамп президент америки а не України
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08.06.2025 18:52 Ответить
А хіба Україна вже припинила транзит кацапської нафти ? Ні ...?
Тоді що ви хочете від інших ...?
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08.06.2025 18:29 Ответить
Якщо Зе-покидьки і далі будуть грабувати країну, стикаючу кров'ю від війни.
Шанси Путіна перемогти будуть 200% !!!
І навіть допомога заходу не допоможе врятуватися.
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08.06.2025 18:29 Ответить
Все буде , як завжди -
- Володимир Зеленський й надалі буде Президентом України
- ти будеш строчити "гнівні дописи" на форумі
Все стабільно !
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08.06.2025 18:41 Ответить
Ой-ой-ой! Ви десь чули, щоб українці вимагалиу клована: "Дайте нам зброю! Ми біля своєї хати будемо мочити кацапську сарану!"
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08.06.2025 18:43 Ответить
У 2022-ому у Києві як раз так і було!
(та і не тільки у Києві)
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08.06.2025 18:54 Ответить
Крім слів Зе ще щось продукує?
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08.06.2025 18:31 Ответить
Н *** завгосп дав зачитати читає, завгосп сказав сидіти в бункері сидить
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08.06.2025 18:54 Ответить
Не буде ніяких шансів, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця не зважаючи ні на що!
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08.06.2025 18:31 Ответить
Дай Боже !!!❤️
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08.06.2025 19:08 Ответить
Зараз надія на Європу
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08.06.2025 18:33 Ответить
а нафіга ти пійшов 2019 році у перзиденти ? На лесопеде їздити, та постійно критикувати Порошенка не виходить ?
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08.06.2025 18:34 Ответить
да оставьте вы уже политические кости парашенки перебирать, они давно на свалке истории
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08.06.2025 18:48 Ответить
То це він і досі обсирається від "политических костей парашенки"?
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08.06.2025 19:30 Ответить
ой боже, до чего ты отстал
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08.06.2025 20:09 Ответить
прямо парашенки в рот
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08.06.2025 21:08 Ответить
Як шо Ze буде виделяти народні гроши не на оборону а на своі кешбеки марафони тощо то .....
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08.06.2025 18:36 Ответить
Доречі.
За ці 6 років ЗЄ хоч раз їздив на роботу на велосипеді, а не з кортежем, більшим, ніж у короля Великобританії?
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08.06.2025 18:41 Ответить
Ото ж.
А як дихав, гівнюк, як дихав до травня 2019 року.
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08.06.2025 18:51 Ответить
Хвілософф, якщо сьогодні день , то ввечері обов'язково буде ніч. Якщо в Україні настане час коли вона звільниться від зелених покидькив, тільки з того часу в Україні будуть покращення, і трамп перетвориця на людину і йухло здохне.
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08.06.2025 18:37 Ответить
З 2019 року шанси України зменшуються з кожним днем перебування ЗЄ на посаді.
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08.06.2025 18:38 Ответить
6 років було,досить! Йди вже геть шаурміст шашличний, прийде гідна людина яка зможе!
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08.06.2025 18:46 Ответить
а так шансов нет?
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08.06.2025 18:47 Ответить
трамп ******** казати про козирі, чікаво, хто він в колоді путіна, козирна шістка чи хоча б сімака?
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08.06.2025 18:48 Ответить
В мене все більше питань, хто вас примусив йти у владу після нападу путіна на Україну?
Можна про це розповісти так само відверто в ім'я спасіння людей.
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08.06.2025 18:50 Ответить
Ну тоді знову попадемо у рпбство московії на найближчі 100 років! А причина в тому що ніяк не можемо як і раніше коли програвали московитам забезпечити заборону на отримання влади манкуртами і українофобами , все інше наслідки цієї проблеми в т ч 21й рік натривалішої і найкривавішої війни з кінця 2 світової
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08.06.2025 18:55 Ответить
США більше не пропонують достатньої допомоги. І саме це було метою Путіна. Зеленський - це Стів Вандер 2?
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08.06.2025 18:58 Ответить
Кацапский выкормыш.
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08.06.2025 19:01 Ответить
Якщо, Україна задихається зепокидьків, тільки тоді буде Перемога над підарашею.
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08.06.2025 19:03 Ответить
ех 🤡 муд* ло ...шашличків би ...а тиж бидло квартальне ,окопи несхотів рити ,якраз тоді , коли США попереджали ...
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08.06.2025 19:06 Ответить
Як там шашлики? Нажерлися?
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08.06.2025 19:10 Ответить
Тобто Зєлєнскій таки вважає, що у пуцина є шанси виграти війну? 😲 Тоді нафуа це все? Нафуа ти вступаєш бій, коли не впевнений у перемозі? Горе тій армії, головнокомандувач якої не вірить у перемогу. Олександр Великий не виграв би у персів жодної битви. Зєлєнскій міг сказати, що Перемога буде більш важкою, ціна значно більшою, а війна триватиме довше, ніж припускати, що у пуцина є шанс. Він показав, що сам не вірить у пемемогу на відміну від тих, хто за неї платить найвищу ціну.
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08.06.2025 19:12 Ответить
ЗЕ! (як і трампон) просто роздратований тим, що його уявлення про навколишній світ (пам'ятаєте йогойне "в своїй голові я вже закінчив війну") жорстоко розбивається реальністю щодня. Для будь-якого нарциса це - трагедія світового маштабу. А окрім як патякати про свою велич така людина ні на що не здатна ("нє для етого мама розочку растіла"). Ось і виходить, що про досягнення воно каже "Я", про свої плани (точніше, забаганки) на майбутнє "МИ", а про свої "проє@алі - "ВОНИ".
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08.06.2025 19:22 Ответить
Війна - це війна економік. Завважте, що навіть НАТО робить усе можливе, що б уникнути війни з паРашею, хоча в них загальне ВВП в багато разів більше, ніж у кацапів. А ми, з голою сракою, на яку перемогу могли сподіватися? Це так не працює.
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08.06.2025 21:21 Ответить
на 90% крадіжки у владі на чолі з,,найвеличнішим,, причина України в бідах на фронті і втилу
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08.06.2025 19:15 Ответить
Черговий банальний висер. Рівень дитячого садочка.
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08.06.2025 19:24 Ответить
поясню для ідіотів, може хоч комусь допоможе

те, що Зеленський говорить для АВС ньюз - то сказано для Трампа. Віе має казати певні речі, хоч би ви тут нічого не розуміли і добу усирался.
те, що пише в твіттер - для іноземних дипломатів
те що в телеграмі, відеозверненнях та в інтерв'ю українським медіа - ото для вас, можете критикувати
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08.06.2025 19:43 Ответить
Сподіватися, що за тебе з кацапами будуть воювати США, Європа та ін. - **********. Треба виходити з того, що залишишся з ворогом сам на сам, і дивитися на наявні ресурси. А 3 роки красти бабло, не перевести економіку на військові рейки, не будувати фортифікації, не розвивати ВПК, не створювати армію, а тупо затикати фронти бусифікантами - так війни не виграють.
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08.06.2025 21:18 Ответить
 
 