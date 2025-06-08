Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский
Путин будет иметь шанс на победу в случае многолетней войны и при отсутствии помощи Украине от США.
Об этом в интервью для ABC News рассказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин может победить, только, если это будет очень, очень долгая война, которая продлится много лет и без санкций. Это то, чего Путин на самом деле хочет, поскольку ему нужны будут деньги для ведения войны. И он хочет сидеть в Кремле до самой смерти", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что экономика России зависит от нефти и энергетики, поэтому нужно как можно быстрее ввести санкции против этих отраслей.
"Мы потеряли много лет. Они (партнеры. - Ред.) могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть - 30 долларов... И мы потеряли три года. Мы дали им эти деньги", - отметил Зеленский.
Зеленский считает, что без предоставления помощи Украине от США у России будет больше шансов выиграть войну.
"У нас будет больше потерь, гораздо больше потерь... Без помощи США, в частности, ракет ПВО, что будет? Больше людей погибнет", - добавил он.
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на Каліфорнщині почалось повстання емігрантів проти рудого кретина.
введений надзвичайний стан та Нац. гвардія.
браві мрські піхотинці на чолі з намомаженим кідаром гасетом вже на підході
паскуднішого преза Америка ще НЕ знала !
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Тоді що ви хочете від інших ...?
Шанси Путіна перемогти будуть 200% !!!
І навіть допомога заходу не допоможе врятуватися.
- Володимир Зеленський й надалі буде Президентом України
- ти будеш строчити "гнівні дописи" на форумі
Все стабільно !
(та і не тільки у Києві)
За ці 6 років ЗЄ хоч раз їздив на роботу на велосипеді, а не з кортежем, більшим, ніж у короля Великобританії?
А як дихав, гівнюк, як дихав до травня 2019 року.
Можна про це розповісти так само відверто в ім'я спасіння людей.
те, що Зеленський говорить для АВС ньюз - то сказано для Трампа. Віе має казати певні речі, хоч би ви тут нічого не розуміли і добу усирался.
те, що пише в твіттер - для іноземних дипломатів
те що в телеграмі, відеозверненнях та в інтерв'ю українським медіа - ото для вас, можете критикувати