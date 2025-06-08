США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет против "Шахедов", которые обещали Украине, - Зеленский

США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для ПВО, которые предназначались Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это было, во время предыдущей администрации США, это был министр обороны Остин, он и мы решили реализовать один проект, и мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет против "Шахедов". Это было не дорого, но это специальная технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сообщил мне, что Соединенные Штаты переместили их на Ближний Восток", - сказал Зеленский

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