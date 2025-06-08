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США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет против "Шахедов", которые обещали Украине, - Зеленский
США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для ПВО, которые предназначались Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это было, во время предыдущей администрации США, это был министр обороны Остин, он и мы решили реализовать один проект, и мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет против "Шахедов". Это было не дорого, но это специальная технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сообщил мне, что Соединенные Штаты переместили их на Ближний Восток", - сказал Зеленский
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+10 Djohn Vendetta
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+7 Виктор Шевченко
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Попкорна не пожаліємо ....
Тим більше треба збити пиху а головне щоб прокинулись та придивились до Нової Реольності.
Тим більше є багато хто, хто захоче таке зробити - їх ненавидить пів-світу і добре бачать як падає їх
потужністьадекватність та вплив
Про це рішення написало видання Мердока -респів WSJ ще 4-го червня ... І ось це вже у дії, й саме у тому напрямку , про котрий тусили Хйло з фігурантом справи Епштейна... Значить хйло добилося антидронного перенаправлення з України, а тампон за ЦЕ!!! отримав собі союзника на стезі перемовин з Іраном ... А якщо простіше - "дайте хлопцям повоювати" ( повбивати хйлом більше українців ) та "Путін обіцяв атвєтку за ПАВУТИНУ"- це тампон ТАК вкотре подивився з ним список по справі Епштейна?
Трампуша позбавляє Україну вже оплачених ракет проти шахідів, а ху-йло нарощує удари шахідами. Пі'дори діють в дві руки...
))))))
ну, это в твоей не совсем здоровой зеленой голове
Так. Питай у гугла коли були окуповані міста Донецьк, Луганськ і Крим.
А потім дивись дату вступу на посаду Порошенка
Во-вторых, на примере Украины отчетливо видно несостоятельность этих пропорошенковских "если бы". По Украине прилетело уже более десяти тысяч ракет разной степени крылатости, и ничего, живы, воюем, так что эти жалкие 200-300-500 Громо-Ольхо-Сапсанов на которые молятся шоколадные, в масштабах РФии погоды не сделают чисто арифметически.
В-третьих, все мы умные, как моя жена после (с). Если вы до сих пор живете прошлым и фантазируете на тему альтернатив-хистори, то лучше тогда вернуться в 2014 и сжечь Майдан ко всем чертям - черту после которой очевидно, что все перевернулось вверх дном.
У Сивочолого было 5 лет, чтобы сделать так, чтобы украинцы его любили. Но вместо этого занялся излюбленным делом оранжевых - междусобойными срачами. За что и вылетел на обочину истории.
Що ви хотіли цим довести ?
А ви що хотіли ? На коліна перед ****** стати ? Зазирнути в очко ? Ну і як воно там ? Мир вже видніється ?
Та і взагалі, не є таємницею, що кацапо-сарана вважає своїм головним ворогом не клована, а Пороха.
Цікаво, а американцям не соромно за репутацію своєї країни, країни, яку вважали взірцем свободи? Чи почекають чергового дна?
Загвоздка только в том, чтобы сделать такую ракету дешевле шахеда.
От тепер своїми потужними обісцянками збивай.
Тепер з білого дому заявляють про"слабку відповідь" росії, ************ то набагато жахливіших ударів по цивільним.
у нас 10 млн дронів!
про балістичні ракети, взагалі мовчу!!!
т...к працює! премії, все таке.
у штикову, хто кого....
Чи наша, колись 'космічна', держкава настільки здеградувала що не може власноруч зробити навіть примітивну систему з дальністю в пару км, суто для збиття шахедів і іншого лайна з фанери?
Ось і доводиться клянчити за кордоном якісь незрозумілі ракети (20 тисяч - що це за ППО взагалі таке?) та нити коли їх не дають.
Забудь раз і на завжди про США, як про стратегічного військового партнера України!
США в його ********* управлінні - повноцінна філія кремля й путінопуя особисто!
Що скажуть в палатах кремлівських боліт, те у Білому домі й зроблять!