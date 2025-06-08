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Новости помощь Украине от США
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США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет против "Шахедов", которые обещали Украине, - Зеленский

зеленський

США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для ПВО, которые предназначались Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это было, во время предыдущей администрации США, это был министр обороны Остин, он и мы решили реализовать один проект, и мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет против "Шахедов". Это было не дорого, но это специальная технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сообщил мне, что Соединенные Штаты переместили их на Ближний Восток", - сказал Зеленский

Также читайте: Украина до сих пор ждет ответ от США на предложение купить системы ПВО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) ПВО (2836) США (27149) Шахед (1163)


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Топ комментарии
+10
І це певною мірою результат потужних дипломатичних здібностей правлячої команди. Хіба могло бути по іншому-що до цієї влади,вопрос риторичний?!
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08.06.2025 17:38 Ответить
+7
Дай Боже сша Перл- Гарбор -2, ще й в кубі!!!
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08.06.2025 17:36 Ответить
+7
Нема таких що не дають є такі що погано домовляються
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08.06.2025 17:37 Ответить
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Хазяїн свого слова - він такий: захотів - дав, захотів - назад забрав!
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08.06.2025 17:35 Ответить
Це не його слово. Він забрав чуже слово.
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08.06.2025 17:43 Ответить
Дай Боже сша Перл- Гарбор -2, ще й в кубі!!!
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08.06.2025 17:36 Ответить
Алюмінь
Попкорна не пожаліємо ....
Тим більше треба збити пиху а головне щоб прокинулись та придивились до Нової Реольності.
Тим більше є багато хто, хто захоче таке зробити - їх ненавидить пів-світу і добре бачать як падає їх потужність адекватність та вплив
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08.06.2025 17:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6Vx70Z6LnOE&t=17s

Про це рішення написало видання Мердока -респів WSJ ще 4-го червня ... І ось це вже у дії, й саме у тому напрямку , про котрий тусили Хйло з фігурантом справи Епштейна... Значить хйло добилося антидронного перенаправлення з України, а тампон за ЦЕ!!! отримав собі союзника на стезі перемовин з Іраном ... А якщо простіше - "дайте хлопцям повоювати" ( повбивати хйлом більше українців ) та "Путін обіцяв атвєтку за ПАВУТИНУ"- це тампон ТАК вкотре подивився з ним список по справі Епштейна?
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08.06.2025 17:54 Ответить
Десь так і є.
Трампуша позбавляє Україну вже оплачених ракет проти шахідів, а ху-йло нарощує удари шахідами. Пі'дори діють в дві руки...
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08.06.2025 17:58 Ответить
Нема таких що не дають є такі що погано домовляються
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08.06.2025 17:37 Ответить
Давай "домовимся" що ти мені віддаси твою квартиру?
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08.06.2025 17:41 Ответить
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08.06.2025 17:38 Ответить
Президент помінявся - для нього головне "мир" в Україні
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08.06.2025 17:38 Ответить
А тепер робіть висновки кому була вигідна війна на близькому сході і хто її розпочав. Хоча це і так всім адекватним було зрозуміло
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08.06.2025 17:38 Ответить
Оману і ZEлюкам ?
))))))
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08.06.2025 17:44 Ответить
Оману з Патрушевим та ZVO військам з ініціалами ЛІДОРА 95-го ...
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08.06.2025 17:58 Ответить
І це певною мірою результат потужних дипломатичних здібностей правлячої команди. Хіба могло бути по іншому-що до цієї влади,вопрос риторичний?!
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08.06.2025 17:38 Ответить
ну давай розкажи, як би ти вирішив цей "вопрос".
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08.06.2025 17:44 Ответить
Як з Портновим, нє? Чим не варіант?
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08.06.2025 17:49 Ответить
Трампа стрельнути?
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08.06.2025 17:49 Ответить
Той чорт вухами прикривається, не дістанеш просто так
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08.06.2025 17:54 Ответить
так отож
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08.06.2025 17:54 Ответить
За часів Порошенка, це б не була проблема. Зараз у нас замість дипломатії, цирк.
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08.06.2025 17:58 Ответить
Я голосував за Порошенка два рази, однаково ніяк не бачу що він, чи його дипломатична команда, могли би зробити такого з Трампом щоб він не стелився під рф.
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08.06.2025 18:05 Ответить
Ех, зара би повернутись в 2019 на виборчі дільниці. Правда, зе-виборці ?
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08.06.2025 17:39 Ответить
І віддати Сосії ще три області без єдиного пострілу, так?
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08.06.2025 17:40 Ответить
"І віддати Сосії ще три області без єдиного пострілу"

ну, это в твоей не совсем здоровой зеленой голове
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08.06.2025 17:43 Ответить
Не пригадую щоб ми тоді щось взагалі віддали. Забрати - забрали.
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08.06.2025 17:51 Ответить
Шизонута іди голову лікуй. Три області віддали рашистам і даже з Сосією дипломатичні відносини не розірвали показавши рашистам що вони можуть далі наступати
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08.06.2025 17:59 Ответить
О, так ви склєротік ?
Так. Питай у гугла коли були окуповані міста Донецьк, Луганськ і Крим.
А потім дивись дату вступу на посаду Порошенка
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08.06.2025 18:01 Ответить
Спамте цю зебілотину, всрився сраколиз гундосого виродка.
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08.06.2025 18:01 Ответить
Так ви зелені пдараси зробили все щоб кацапи за тиждень захопили весь південь, оточили Маріуполь і методично вбили бомбами і ракетами там десятки тисяч українців.
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08.06.2025 17:51 Ответить
Операция по военному вторжению в Украину планировалась задолго до Зе - во-первых.

Во-вторых, на примере Украины отчетливо видно несостоятельность этих пропорошенковских "если бы". По Украине прилетело уже более десяти тысяч ракет разной степени крылатости, и ничего, живы, воюем, так что эти жалкие 200-300-500 Громо-Ольхо-Сапсанов на которые молятся шоколадные, в масштабах РФии погоды не сделают чисто арифметически.

В-третьих, все мы умные, как моя жена после (с). Если вы до сих пор живете прошлым и фантазируете на тему альтернатив-хистори, то лучше тогда вернуться в 2014 и сжечь Майдан ко всем чертям - черту после которой очевидно, что все перевернулось вверх дном.

У Сивочолого было 5 лет, чтобы сделать так, чтобы украинцы его любили. Но вместо этого занялся излюбленным делом оранжевых - междусобойными срачами. За что и вылетел на обочину истории.
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08.06.2025 17:53 Ответить
Якщо операція готовилась задовго до Зе, тоді чому ви обрали клоуна і спокійно спостерігали, як він рушить оборону і оборонку ? Як ставить на пости відвертих прокацапів ?
Що ви хотіли цим довести ?
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08.06.2025 17:57 Ответить
Сивочолому ваша любов нафіг впала. Він на державу працював. Щоб ідіоти були живі і жили добре. Оце він реалізовував.
А ви що хотіли ? На коліна перед ****** стати ? Зазирнути в очко ? Ну і як воно там ? Мир вже видніється ?
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08.06.2025 17:58 Ответить
Слухай , рускій, Порох збільшив фінансування армії з 19-ти до 100 мільярдів. Це єдина причина, чому свинособаки зараз не у Львові.
Та і взагалі, не є таємницею, що кацапо-сарана вважає своїм головним ворогом не клована, а Пороха.
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08.06.2025 18:06 Ответить
Мдя... Єдине питання - точно в Ізраїль ракети пішли? Чи одразу в расіюшку - їй потрібніше...
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08.06.2025 17:40 Ответить
Результат поїздки Єрмака у США
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08.06.2025 17:42 Ответить
Чергова зрада адміністрації Трампа. Не довго довелося чекати.
Цікаво, а американцям не соромно за репутацію своєї країни, країни, яку вважали взірцем свободи? Чи почекають чергового дна?
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08.06.2025 17:42 Ответить
Коли будуть голодні бунти ( фермерів та всіх скорочених та всіх без обамакер) то масам буде вже не до гідності.
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08.06.2025 17:46 Ответить
Їм не соромно. Зайшла поспілкуватися з ними на Fox news, де була новина про Харків. Американці писали: "і що всього 3 людини? Так це ж мало, це ні про що". Пів Америки схожі на рашу.
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08.06.2025 18:04 Ответить
Верни взад Кульбабку с лопатами! Пусть бегает и шахеды сбивает!
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08.06.2025 17:44 Ответить
Шо за диво-ракети взагалі, в такій кількості ? Може їх і в природі нема, а дурні вже ними подумки шахіди збивають
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08.06.2025 17:48 Ответить
Шахед сбивает любая ПЗРКшная ракета, даже наши Стрелы.
Загвоздка только в том, чтобы сделать такую ракету дешевле шахеда.
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08.06.2025 17:56 Ответить
Ооо braindead мага имбецил детектед
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08.06.2025 17:58 Ответить
Обещание не есть расточительство
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08.06.2025 17:48 Ответить
Дивлюся деяких "українських" дописувачів просто оргазм від новини. Піврічний запас ракет пішов нашим друзям євреям, бо їх видно бабаї в шльопках ******** стратегічними ракетами...
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08.06.2025 17:50 Ответить
Там живуть шашличні батьки, їх також захистити треба, ета нам он нічєво нє должен ,а от їм должен.
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08.06.2025 17:53 Ответить
Треба було свої потужні ракети мати.

От тепер своїми потужними обісцянками збивай.
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08.06.2025 17:52 Ответить
Хтось замітив, що після павутини Трамп з Путіним замовкли на три дні? Вони разом планували наймасованіший обстріл України, після першого раунду переговорів, операція називалась "блискавка Зевса", щоб зламати Україну . Близько ста бомбардувальників мали вдарити одночасно по енергосистемі, і центрам управління! Далі путін мав викотити ультиматум капітуляції Україні, а Трамп - виголосити промову.
Тепер з білого дому заявляють про"слабку відповідь" росії, ************ то набагато жахливіших ударів по цивільним.
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08.06.2025 17:54 Ответить
Ви мерзота маєте в офшорах і закордонних банках мільярди, то чому приміром не закупили достатньо зброї, або обладнання для виробництв зброї. Це ваша країна Україна чи так проїздом? Поки обманутий кралвралом і каналами Г+Г нарід дозволяє вам наживатися і узурпувати владу чому б і не наживатися? А там глядиш і ***** все простить, і нагородить за зда,у України.
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08.06.2025 17:56 Ответить
дай *** з ними!
у нас 10 млн дронів!
про балістичні ракети, взагалі мовчу!!!
т...к працює! премії, все таке.
у штикову, хто кого....
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08.06.2025 17:56 Ответить
Трамно звичайно гнида і цього треба було очикувати но ведь і ти, Вова, обіцяв шашлики, по 4000 долярів баранам та вівцям, закінчити війеу, шочь раз порушивши Закон піті геть тощо, і ничого не виконав.
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08.06.2025 17:57 Ответить
А як щодо створення нашого власного комплексу ППО? Все ж йде четвертий рік війни, можна було б давно щось зробити у цьому напрямку.

Чи наша, колись 'космічна', держкава настільки здеградувала що не може власноруч зробити навіть примітивну систему з дальністю в пару км, суто для збиття шахедів і іншого лайна з фанери?

Ось і доводиться клянчити за кордоном якісь незрозумілі ракети (20 тисяч - що це за ППО взагалі таке?) та нити коли їх не дають.
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08.06.2025 17:58 Ответить
Таких намірів у Зеленського немає .
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08.06.2025 18:04 Ответить
ABC внезапно підрозділ Дісней. Сраним ковбоям ніколи не треба розповідать, що у нас все є. Бо там народ простий, раз все ОК, нєхер допомагать. Тому скражитись завжди треба, тут Зелька все правильно говорить. (Инша справа, що він сам ніхєра не робить, но то таке).
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08.06.2025 17:58 Ответить
Зеленскький!
Забудь раз і на завжди про США, як про стратегічного військового партнера України!
США в його ********* управлінні - повноцінна філія кремля й путінопуя особисто!
Що скажуть в палатах кремлівських боліт, те у Білому домі й зроблять!
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08.06.2025 17:59 Ответить
Для нагороди Трампа запросять у Кремль чи у россійське посольство у США?
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08.06.2025 18:00 Ответить
Для США Израиль всегда имел больший приоритет чем Украина поэтому удивляться нечего. Там большое действующее еврейское лобби, а Украина рассорилась со многими влиятельными украинцами только потому, что они республиканцы, вроде конгрессменки Спартц которая имеет прямой выход на Трампа
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08.06.2025 18:03 Ответить
Поясніть, які це ракети проти шахедів???? І з чого вони запускаються???
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08.06.2025 18:05 Ответить
Зелупи,а ви за всі роки хоч одну ракету побудували? Одні відосіки в шмарофоні. А ракетні програми всі закрили ,як тільки кацапи вас привели до влади? Зрадники смердючі.
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08.06.2025 18:05 Ответить
Головне що договір про копалини підписали
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08.06.2025 18:06 Ответить
 
 