США перемістили на Близький Схід 20 тис ракет проти "шахедів", які обіцяли Україні, - Зеленський

США перемістили на Близький Схід 20 тис. ракет для ППО, які призначалися Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це було, під час попередньої адміністрації США, це був міністр оборони Остін, він і ми вирішили реалізувати один проект, і ми розраховували на цей проект. 20 000 ракет проти "шахедів". Це було не дорого, але це спеціальна технологія. Тож ми розраховували на ці 20 000 ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони повідомив мені, що Сполучені Штати перемістили їх на Близький Схід", - сказав Зеленський

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