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Новини допомога Україні від США
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США перемістили на Близький Схід 20 тис ракет проти "шахедів", які обіцяли Україні, - Зеленський

зеленський

США перемістили на Близький Схід 20 тис. ракет для ППО, які призначалися Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це було, під час попередньої адміністрації США, це був міністр оборони Остін, він і ми вирішили реалізувати один проект, і ми розраховували на цей проект. 20 000 ракет проти "шахедів". Це було не дорого, але це спеціальна технологія. Тож ми розраховували на ці 20 000 ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони повідомив мені, що Сполучені Штати перемістили їх на Близький Схід", - сказав Зеленський 

Також читайте: Україна досі чекає відповідь від США на пропозицію купити системи ППО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) ППО (3277) США (23410) Шахед (1166)


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Топ коментарі
+10
І це певною мірою результат потужних дипломатичних здібностей правлячої команди. Хіба могло бути по іншому-що до цієї влади,вопрос риторичний?!
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08.06.2025 17:38 Відповісти
+7
Дай Боже сша Перл- Гарбор -2, ще й в кубі!!!
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08.06.2025 17:36 Відповісти
+7
Нема таких що не дають є такі що погано домовляються
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08.06.2025 17:37 Відповісти
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Хазяїн свого слова - він такий: захотів - дав, захотів - назад забрав!
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08.06.2025 17:35 Відповісти
Це не його слово. Він забрав чуже слово.
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08.06.2025 17:43 Відповісти
Дай Боже сша Перл- Гарбор -2, ще й в кубі!!!
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08.06.2025 17:36 Відповісти
Алюмінь
Попкорна не пожаліємо ....
Тим більше треба збити пиху а головне щоб прокинулись та придивились до Нової Реольності.
Тим більше є багато хто, хто захоче таке зробити - їх ненавидить пів-світу і добре бачать як падає їх потужність адекватність та вплив
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08.06.2025 17:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6Vx70Z6LnOE&t=17s

Про це рішення написало видання Мердока -респів WSJ ще 4-го червня ... І ось це вже у дії, й саме у тому напрямку , про котрий тусили Хйло з фігурантом справи Епштейна... Значить хйло добилося антидронного перенаправлення з України, а тампон за ЦЕ!!! отримав собі союзника на стезі перемовин з Іраном ... А якщо простіше - "дайте хлопцям повоювати" ( повбивати хйлом більше українців ) та "Путін обіцяв атвєтку за ПАВУТИНУ"- це тампон ТАК вкотре подивився з ним список по справі Епштейна?
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08.06.2025 17:54 Відповісти
Десь так і є.
Трампуша позбавляє Україну вже оплачених ракет проти шахідів, а ху-йло нарощує удари шахідами. Пі'дори діють в дві руки...
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08.06.2025 17:58 Відповісти
Нема таких що не дають є такі що погано домовляються
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08.06.2025 17:37 Відповісти
Давай "домовимся" що ти мені віддаси твою квартиру?
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08.06.2025 17:41 Відповісти
Мабуть ти на колінах домовляєшся, чи так тобі москалі підказали
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08.06.2025 18:19 Відповісти
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08.06.2025 17:38 Відповісти
Президент помінявся - для нього головне "мир" в Україні
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08.06.2025 17:38 Відповісти
"Він бульдог": людина, яка стоїть за успіхом української операції "Павутина" THE GURDIAN
лиш деякі краномовні цитати й головний стержень !!! ЯК МАЛЮКУ ВДАЛОСЯ ТЕ ЩО НЕ ВДАЛОЯ БУРБІ - вин типу висів на вухах вод й вони зробили разом???
......
На відміну від британської чи американської внутрішньої контррозвідки, СБУ згортає операції секретної служби з завданнями, які можуть лягати поліції та спецназу. Малюк провів значну частину своєї кар'єри на боротьбі з корупцією та боротьбі з організованою злочинністю. Він піднявся на посаду заступника голови СБУ у своєму місцевому місті до 2019 року, коли вперше зіткнувся з Зеленським, який був у перші місяці свого президентства.За кілька місяців до того, як Росія почала свою повномасштабну війну, він був короткий приїзд у світ політики, коли його присвоїли заступником міністра внутрішніх справ Деніса Монастирського. Джерела повідомили, що він ніколи не демонстрував жодних амбіцій щодо політичної кар'єри, що рекомендувало його багатьом у розвідувальних колах, і він швидко повернувся до СБУ після вторгнення Росії.

Організація була в жалюгідному стані. Глава шпигунського агентства в Херсонській області відкликав своїх агентів перед окупацією Росії всупереч наказам Зеленського.

Баканов, в тому, що виявиться одним з його останніх актів на посаді начальника, зарахував свого сина на службу, щоб переконатися, що він уникнув мобілізації. Російські агенти широко вважалися такими, що проникли в організацію. Кажуть, що Малюк поставив пріоритетним завданням вивернути кротів.

"Однією з хороших ознак операції "Павутина" є те, що вона не просочилася", - сказав один старший член служби безпеки України. "Він позбувся багатьох зрадників. Не кожен з них, оскільки це неможливо. Але багато"

Юрій Бутусов, військовий журналіст, сказав, що Малюк також уможливив операцію, ігноруючи ієрархію та просуваючи молодих агентів та ризикувальників. На відміну від деяких у верхній частині уряду, він зосередився на перемозі у війні, а не на фракційних суперечках в адміністрації, припустив він.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/05/the-guardian-view-on-ukraines-spectacular-attack-21st-century-tactics-still-require-support-from-allies



"Малюк надав свободу дій та ресурси для просування дуже рішучих, дуже відповідальних лідерів, деякі з них дуже молоді", - сказав Бутусов. "Вони ризикують. Він дуже відрізняється від інших людей при владі. Він відкидає політичний вплив, економічні та ділові інтереси".

Джерела всередині уряду заявили, що не вірять, що Малюка було рішенням оприлюднити операції до такої міри. "Зеленський - це все про увагу ЗМІ, він їсть і п'є це", - повідомило одне з джерел у уряді.
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08.06.2025 18:09 Відповісти
й там же це ФОТО
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08.06.2025 18:10 Відповісти
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/mizhnarodni-eksperti-mozhut-spasti-konkurs-na-holovu-beb-usuperech-dijam-komandi-op-tspk-.html

А тепер з цієї статті на Дзеркало Тижня про те як ОПУ тормозить вибори не вигідного їм керівника БЕБ
"Нагадаємо, що представники ОП посилаються на необхідність додаткової перевірки кандидатів вповноваженими СБУ. Однак, як зазначили в ЦПК, коли надійде відповідь від СБУ - невідомо. А строки домовленостей з міжнародними партнерами - спливають.

!!!!!! Крім того, 15 травня СБУ надіслали інформацію, що питань до кандидата немає. Однак 5 червня, раптом, повідомили, що потрібна додаткова перевірка

"На щастя, міжнародні члени комісії мають вирішальний голос. Проте він входить у силу після 24 годин, коли комісія не змогла прийняти рішення. Тому співбесіди будуть перенесені лише на 2 дні", - йдеться у повідомленні ЦПК.

Також там зазначили, що дії представників держави в Комісії доводять:

Офіс президента продовжить маніпуляції, аби не втратити "кормушку" у вигляді БЕБ.Міжнародні експерти у комісії - рятують ситуацію.

"Саме тому ми у ЦПК і запропонували цей механізм для реально незалежних конкурсів на посади керівників. І саме через це влада продовжить намагатися його знести під приводом "ми самі здатні вирішувати свою долю". Як бачимо - поки більше здатні на схематоз", - додали там.

Раніше повідомлялось, що https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html команда ОП зірвала останній етап конкурс на голову БЕБ і одразу "кинула" МВФ, ЄС та G7. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

ТАК НА КОГО ТА ЯК ПРАЦЮЄ СБУ???
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08.06.2025 18:19 Відповісти
А тепер робіть висновки кому була вигідна війна на близькому сході і хто її розпочав. Хоча це і так всім адекватним було зрозуміло
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08.06.2025 17:38 Відповісти
Оману і ZEлюкам ?
))))))
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08.06.2025 17:44 Відповісти
Оману з Патрушевим та ZVO військам з ініціалами ЛІДОРА 95-го ...
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08.06.2025 17:58 Відповісти
І це певною мірою результат потужних дипломатичних здібностей правлячої команди. Хіба могло бути по іншому-що до цієї влади,вопрос риторичний?!
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08.06.2025 17:38 Відповісти
ну давай розкажи, як би ти вирішив цей "вопрос".
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08.06.2025 17:44 Відповісти
Як з Портновим, нє? Чим не варіант?
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08.06.2025 17:49 Відповісти
Трампа стрельнути?
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08.06.2025 17:49 Відповісти
Той чорт вухами прикривається, не дістанеш просто так
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08.06.2025 17:54 Відповісти
так отож
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08.06.2025 17:54 Відповісти
За часів Порошенка, це б не була проблема. Зараз у нас замість дипломатії, цирк.
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08.06.2025 17:58 Відповісти
Я голосував за Порошенка два рази, однаково ніяк не бачу що він, чи його дипломатична команда, могли би зробити такого з Трампом щоб він не стелився під рф.
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08.06.2025 18:05 Відповісти
А шо тобі не ясно Дон Кіхот?. Якщо Ізраілю дають, а нам ні то це прої...$%%^ цілком і повністю правлячої команди та їх коммунікаційних здібностей. Це надо мати великий талант після всіх протистоянь в публічній сфері дивуватися "а чого це не дають???" Інші країни накшталт Ізраіля,Великобританії,Індії та інших якось знаходять спільну не бикувату мову і по тарифам і по іншим ассігнуванням.
Навіть Петро Олексійович добре коммунікував з Трампом в свій час і не було проблем-бо то людина пройшла вищу дипломатичну школу і знає всі підводні течії де можна а де ні!
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08.06.2025 18:08 Відповісти
Можна щось конкретніше? Чи тільки взагалі щось чув про дипломатичну школу і тому подібне.
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08.06.2025 18:12 Відповісти
Куди уж більш конкретнійше ніж та ситуація яка зараз в країні.
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08.06.2025 18:14 Відповісти
Ех, зара би повернутись в 2019 на виборчі дільниці. Правда, зе-виборці ?
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08.06.2025 17:39 Відповісти
І віддати Сосії ще три області без єдиного пострілу, так?
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08.06.2025 17:40 Відповісти
"І віддати Сосії ще три області без єдиного пострілу"

ну, это в твоей не совсем здоровой зеленой голове
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08.06.2025 17:43 Відповісти
Не пригадую щоб ми тоді щось взагалі віддали. Забрати - забрали.
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08.06.2025 17:51 Відповісти
Шизонута іди голову лікуй. Три області віддали рашистам і даже з Сосією дипломатичні відносини не розірвали показавши рашистам що вони можуть далі наступати
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08.06.2025 17:59 Відповісти
О, так ви склєротік ?
Так. Питай у гугла коли були окуповані міста Донецьк, Луганськ і Крим.
А потім дивись дату вступу на посаду Порошенка
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08.06.2025 18:01 Відповісти
Спамте цю зебілотину, всрився сраколиз гундосого виродка.
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08.06.2025 18:01 Відповісти
Так ви зелені пдараси зробили все щоб кацапи за тиждень захопили весь південь, оточили Маріуполь і методично вбили бомбами і ракетами там десятки тисяч українців.
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08.06.2025 17:51 Відповісти
Операция по военному вторжению в Украину планировалась задолго до Зе - во-первых.

Во-вторых, на примере Украины отчетливо видно несостоятельность этих пропорошенковских "если бы". По Украине прилетело уже более десяти тысяч ракет разной степени крылатости, и ничего, живы, воюем, так что эти жалкие 200-300-500 Громо-Ольхо-Сапсанов на которые молятся шоколадные, в масштабах РФии погоды не сделают чисто арифметически.

В-третьих, все мы умные, как моя жена после (с). Если вы до сих пор живете прошлым и фантазируете на тему альтернатив-хистори, то лучше тогда вернуться в 2014 и сжечь Майдан ко всем чертям - черту после которой очевидно, что все перевернулось вверх дном.

У Сивочолого было 5 лет, чтобы сделать так, чтобы украинцы его любили. Но вместо этого занялся излюбленным делом оранжевых - междусобойными срачами. За что и вылетел на обочину истории.
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08.06.2025 17:53 Відповісти
Якщо операція готовилась задовго до Зе, тоді чому ви обрали клоуна і спокійно спостерігали, як він рушить оборону і оборонку ? Як ставить на пости відвертих прокацапів ?
Що ви хотіли цим довести ?
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08.06.2025 17:57 Відповісти
Сивочолому ваша любов нафіг впала. Він на державу працював. Щоб ідіоти були живі і жили добре. Оце він реалізовував.
А ви що хотіли ? На коліна перед ****** стати ? Зазирнути в очко ? Ну і як воно там ? Мир вже видніється ?
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08.06.2025 17:58 Відповісти
Слухай , рускій, Порох збільшив фінансування армії з 19-ти до 100 мільярдів. Це єдина причина, чому свинособаки зараз не у Львові.
Та і взагалі, не є таємницею, що кацапо-сарана вважає своїм головним ворогом не клована, а Пороха.
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08.06.2025 18:06 Відповісти
Скільки танків отримали ЗСУ при ньому ?
Відповідь = 0
Скільки літаків отримали ЗСУ при ньому ?
Відповідь = 0
Ти про що взагалі ...?
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08.06.2025 18:18 Відповісти
Мдя... Єдине питання - точно в Ізраїль ракети пішли? Чи одразу в расіюшку - їй потрібніше...
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08.06.2025 17:40 Відповісти
Результат поїздки Єрмака у США
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08.06.2025 17:42 Відповісти
Чергова зрада адміністрації Трампа. Не довго довелося чекати.
Цікаво, а американцям не соромно за репутацію своєї країни, країни, яку вважали взірцем свободи? Чи почекають чергового дна?
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08.06.2025 17:42 Відповісти
Коли будуть голодні бунти ( фермерів та всіх скорочених та всіх без обамакер) то масам буде вже не до гідності.
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08.06.2025 17:46 Відповісти
Їм не соромно. Зайшла поспілкуватися з ними на Fox news, де була новина про Харків. Американці писали: "і що всього 3 людини? Так це ж мало, це ні про що". Пів Америки схожі на рашу.
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08.06.2025 18:04 Відповісти
Верни взад Кульбабку с лопатами! Пусть бегает и шахеды сбивает!
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08.06.2025 17:44 Відповісти
Шо за диво-ракети взагалі, в такій кількості ? Може їх і в природі нема, а дурні вже ними подумки шахіди збивають
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08.06.2025 17:48 Відповісти
Шахед сбивает любая ПЗРКшная ракета, даже наши Стрелы.
Загвоздка только в том, чтобы сделать такую ракету дешевле шахеда.
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08.06.2025 17:56 Відповісти
Ооо braindead мага имбецил детектед
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08.06.2025 17:58 Відповісти
Обещание не есть расточительство
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08.06.2025 17:48 Відповісти
Дивлюся деяких "українських" дописувачів просто оргазм від новини. Піврічний запас ракет пішов нашим друзям євреям, бо їх видно бабаї в шльопках ******** стратегічними ракетами...
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08.06.2025 17:50 Відповісти
Там живуть шашличні батьки, їх також захистити треба, ета нам он нічєво нє должен ,а от їм должен.
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08.06.2025 17:53 Відповісти
Треба було свої потужні ракети мати.

От тепер своїми потужними обісцянками збивай.
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08.06.2025 17:52 Відповісти
Хтось замітив, що після павутини Трамп з Путіним замовкли на три дні? Вони разом планували наймасованіший обстріл України, після першого раунду переговорів, операція називалась "блискавка Зевса", щоб зламати Україну . Близько ста бомбардувальників мали вдарити одночасно по енергосистемі, і центрам управління! Далі путін мав викотити ультиматум капітуляції Україні, а Трамп - виголосити промову.
Тепер з білого дому заявляють про"слабку відповідь" росії, ************ то набагато жахливіших ударів по цивільним.
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08.06.2025 17:54 Відповісти
100%
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08.06.2025 18:19 Відповісти
Ви мерзота маєте в офшорах і закордонних банках мільярди, то чому приміром не закупили достатньо зброї, або обладнання для виробництв зброї. Це ваша країна Україна чи так проїздом? Поки обманутий кралвралом і каналами Г+Г нарід дозволяє вам наживатися і узурпувати владу чому б і не наживатися? А там глядиш і ***** все простить, і нагородить за зда,у України.
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08.06.2025 17:56 Відповісти
дай *** з ними!
у нас 10 млн дронів!
про балістичні ракети, взагалі мовчу!!!
т...к працює! премії, все таке.
у штикову, хто кого....
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08.06.2025 17:56 Відповісти
Трамно звичайно гнида і цього треба було очикувати но ведь і ти, Вова, обіцяв шашлики, по 4000 долярів баранам та вівцям, закінчити війеу, шочь раз порушивши Закон піті геть тощо, і ничого не виконав.
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08.06.2025 17:57 Відповісти
А як щодо створення нашого власного комплексу ППО? Все ж йде четвертий рік війни, можна було б давно щось зробити у цьому напрямку.

Чи наша, колись 'космічна', держкава настільки здеградувала що не може власноруч зробити навіть примітивну систему з дальністю в пару км, суто для збиття шахедів і іншого лайна з фанери?

Ось і доводиться клянчити за кордоном якісь незрозумілі ракети (20 тисяч - що це за ППО взагалі таке?) та нити коли їх не дають.
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08.06.2025 17:58 Відповісти
Таких намірів у Зеленського немає .
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08.06.2025 18:04 Відповісти
ABC внезапно підрозділ Дісней. Сраним ковбоям ніколи не треба розповідать, що у нас все є. Бо там народ простий, раз все ОК, нєхер допомагать. Тому скражитись завжди треба, тут Зелька все правильно говорить. (Инша справа, що він сам ніхєра не робить, но то таке).
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08.06.2025 17:58 Відповісти
Зеленскький!
Забудь раз і на завжди про США, як про стратегічного військового партнера України!
США в його ********* управлінні - повноцінна філія кремля й путінопуя особисто!
Що скажуть в палатах кремлівських боліт, те у Білому домі й зроблять!
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08.06.2025 17:59 Відповісти
Для нагороди Трампа запросять у Кремль чи у россійське посольство у США?
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08.06.2025 18:00 Відповісти
Для США Израиль всегда имел больший приоритет чем Украина поэтому удивляться нечего. Там большое действующее еврейское лобби, а Украина рассорилась со многими влиятельными украинцами только потому, что они республиканцы, вроде конгрессменки Спартц которая имеет прямой выход на Трампа
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08.06.2025 18:03 Відповісти
Та **** не українка давно, і не була нею ніколи. Мерзота ще й була проти надання зброї Україні.
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08.06.2025 18:09 Відповісти
Скорее всего это фейк, но все равно нигде не написано что их отправили в Израиль. Раньше сообщали что "компоненты противодействия дронам" направили на американские базы на Ближнем Востоке, потому исламисты начали много атаковать эти базы. Может Зеленский переврал эту новость, чтобы в очередной раз поплакаться. Потому что 20 тысяч ракет это какая-то фантастика.
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08.06.2025 18:10 Відповісти
Поясніть, які це ракети проти шахедів???? І з чого вони запускаються???
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08.06.2025 18:05 Відповісти
Зелупи,а ви за всі роки хоч одну ракету побудували? Одні відосіки в шмарофоні. А ракетні програми всі закрили ,як тільки кацапи вас привели до влади? Зрадники смердючі.
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08.06.2025 18:05 Відповісти
Головне що договір про копалини підписали
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08.06.2025 18:06 Відповісти
Земразі все вспіли здати - кацапам території, і продовжують, ******** трампу фашисту - надра.
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08.06.2025 18:11 Відповісти
Зе ти можеш зробити своє,скільки можна грати на цій темі,га? Зроби,тоді буде гордість, відчуття власної гідності маючи свої ракети які б'ють кацапів будь де, не питаючи дозволу у Вашингтоні!!! Коли будеш мати своє,тоді з'являться пропозиції від інших, а коли в ти ролі прохачів то тебе принижують та називають "найкращим продавцем в історії"...
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08.06.2025 18:10 Відповісти
Трампон змінив порядок денний, Х-уйло вже не Гітлер 21-го століття, і з ним з якогось біса Україні треба домовлятися. Україна - жертва - нібито дуже погана, попри те що виконує забаганки рудої тварюки і змушена була підігрувати Трампону у його фальшивій миротворчості, але ж не капітулює. Ні до чого доброго спроба налагодити стосунки з божевільним президентом США не призвела, і не призведе. Краще вказати на факти, що вказують на недружню політику адміністрації Трампа щодо України.
Те що зробив Зеленський, вказав на такий факт, це правильно. Мовчати і дозволяти поширюватися брехні трампістів у всіх країнах, особливо у Європі, що Трамп нібито проводить позитивну політику стосовно вчиненої Х-уйлом найбільшої за останні півстоліття війни на земній кулі для знищення України, це помилка. Немає підтримки України, натомість впадає в око більше намагання Трампона налагодити стосунки з людожером Х-уйлом і його неприхована ворожість до України, за те, що має мужність захищатися.
Власне, мабуть, мовчали раніше, можливо тому, що повинні були до літа отримувати якісь рештки допомоги, ухваленої за адміністрації Байдена, очевидно, вона закінчилася. Будь-які подальші стосунки із США з боку України мають грунтуватися на реалістичних засадах і чистому прагматизмі. Якщо Трампон продовжить відверто шкодити нашим національним інтересам, на це треба прямо вказувати нашим європейським союзникам, тому що інформаційна агресія, яку нині здійснюють проти нас Трамп та його найближчі лакузи, вже серйозно нам зашкодила.
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08.06.2025 18:17 Відповісти
Треба ще раз Єрмака до США відрядити.

Тоді заберуть і те, що є.
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08.06.2025 18:17 Відповісти
 
 