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США перемістили на Близький Схід 20 тис ракет проти "шахедів", які обіцяли Україні, - Зеленський
США перемістили на Близький Схід 20 тис. ракет для ППО, які призначалися Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це було, під час попередньої адміністрації США, це був міністр оборони Остін, він і ми вирішили реалізувати один проект, і ми розраховували на цей проект. 20 000 ракет проти "шахедів". Це було не дорого, але це спеціальна технологія. Тож ми розраховували на ці 20 000 ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони повідомив мені, що Сполучені Штати перемістили їх на Близький Схід", - сказав Зеленський
Топ коментарі
+10 Djohn Vendetta
показати весь коментар08.06.2025 17:38 Відповісти Посилання
+7 Olena Teslenko
показати весь коментар08.06.2025 17:36 Відповісти Посилання
+7 Виктор Шевченко
показати весь коментар08.06.2025 17:37 Відповісти Посилання
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Попкорна не пожаліємо ....
Тим більше треба збити пиху а головне щоб прокинулись та придивились до Нової Реольності.
Тим більше є багато хто, хто захоче таке зробити - їх ненавидить пів-світу і добре бачать як падає їх
потужністьадекватність та вплив
Про це рішення написало видання Мердока -респів WSJ ще 4-го червня ... І ось це вже у дії, й саме у тому напрямку , про котрий тусили Хйло з фігурантом справи Епштейна... Значить хйло добилося антидронного перенаправлення з України, а тампон за ЦЕ!!! отримав собі союзника на стезі перемовин з Іраном ... А якщо простіше - "дайте хлопцям повоювати" ( повбивати хйлом більше українців ) та "Путін обіцяв атвєтку за ПАВУТИНУ"- це тампон ТАК вкотре подивився з ним список по справі Епштейна?
Трампуша позбавляє Україну вже оплачених ракет проти шахідів, а ху-йло нарощує удари шахідами. Пі'дори діють в дві руки...
лиш деякі краномовні цитати й головний стержень !!! ЯК МАЛЮКУ ВДАЛОСЯ ТЕ ЩО НЕ ВДАЛОЯ БУРБІ - вин типу висів на вухах вод й вони зробили разом???
......
На відміну від британської чи американської внутрішньої контррозвідки, СБУ згортає операції секретної служби з завданнями, які можуть лягати поліції та спецназу. Малюк провів значну частину своєї кар'єри на боротьбі з корупцією та боротьбі з організованою злочинністю. Він піднявся на посаду заступника голови СБУ у своєму місцевому місті до 2019 року, коли вперше зіткнувся з Зеленським, який був у перші місяці свого президентства.За кілька місяців до того, як Росія почала свою повномасштабну війну, він був короткий приїзд у світ політики, коли його присвоїли заступником міністра внутрішніх справ Деніса Монастирського. Джерела повідомили, що він ніколи не демонстрував жодних амбіцій щодо політичної кар'єри, що рекомендувало його багатьом у розвідувальних колах, і він швидко повернувся до СБУ після вторгнення Росії.
Організація була в жалюгідному стані. Глава шпигунського агентства в Херсонській області відкликав своїх агентів перед окупацією Росії всупереч наказам Зеленського.
Баканов, в тому, що виявиться одним з його останніх актів на посаді начальника, зарахував свого сина на службу, щоб переконатися, що він уникнув мобілізації. Російські агенти широко вважалися такими, що проникли в організацію. Кажуть, що Малюк поставив пріоритетним завданням вивернути кротів.
"Однією з хороших ознак операції "Павутина" є те, що вона не просочилася", - сказав один старший член служби безпеки України. "Він позбувся багатьох зрадників. Не кожен з них, оскільки це неможливо. Але багато"
Юрій Бутусов, військовий журналіст, сказав, що Малюк також уможливив операцію, ігноруючи ієрархію та просуваючи молодих агентів та ризикувальників. На відміну від деяких у верхній частині уряду, він зосередився на перемозі у війні, а не на фракційних суперечках в адміністрації, припустив він.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/05/the-guardian-view-on-ukraines-spectacular-attack-21st-century-tactics-still-require-support-from-allies
"Малюк надав свободу дій та ресурси для просування дуже рішучих, дуже відповідальних лідерів, деякі з них дуже молоді", - сказав Бутусов. "Вони ризикують. Він дуже відрізняється від інших людей при владі. Він відкидає політичний вплив, економічні та ділові інтереси".
Джерела всередині уряду заявили, що не вірять, що Малюка було рішенням оприлюднити операції до такої міри. "Зеленський - це все про увагу ЗМІ, він їсть і п'є це", - повідомило одне з джерел у уряді.
А тепер з цієї статті на Дзеркало Тижня про те як ОПУ тормозить вибори не вигідного їм керівника БЕБ
"Нагадаємо, що представники ОП посилаються на необхідність додаткової перевірки кандидатів вповноваженими СБУ. Однак, як зазначили в ЦПК, коли надійде відповідь від СБУ - невідомо. А строки домовленостей з міжнародними партнерами - спливають.
!!!!!! Крім того, 15 травня СБУ надіслали інформацію, що питань до кандидата немає. Однак 5 червня, раптом, повідомили, що потрібна додаткова перевірка
"На щастя, міжнародні члени комісії мають вирішальний голос. Проте він входить у силу після 24 годин, коли комісія не змогла прийняти рішення. Тому співбесіди будуть перенесені лише на 2 дні", - йдеться у повідомленні ЦПК.
Також там зазначили, що дії представників держави в Комісії доводять:
Офіс президента продовжить маніпуляції, аби не втратити "кормушку" у вигляді БЕБ.Міжнародні експерти у комісії - рятують ситуацію.
"Саме тому ми у ЦПК і запропонували цей механізм для реально незалежних конкурсів на посади керівників. І саме через це влада продовжить намагатися його знести під приводом "ми самі здатні вирішувати свою долю". Як бачимо - поки більше здатні на схематоз", - додали там.
Раніше повідомлялось, що https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html команда ОП зірвала останній етап конкурс на голову БЕБ і одразу "кинула" МВФ, ЄС та G7. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
ТАК НА КОГО ТА ЯК ПРАЦЮЄ СБУ???
))))))
Навіть Петро Олексійович добре коммунікував з Трампом в свій час і не було проблем-бо то людина пройшла вищу дипломатичну школу і знає всі підводні течії де можна а де ні!
ну, это в твоей не совсем здоровой зеленой голове
Так. Питай у гугла коли були окуповані міста Донецьк, Луганськ і Крим.
А потім дивись дату вступу на посаду Порошенка
Во-вторых, на примере Украины отчетливо видно несостоятельность этих пропорошенковских "если бы". По Украине прилетело уже более десяти тысяч ракет разной степени крылатости, и ничего, живы, воюем, так что эти жалкие 200-300-500 Громо-Ольхо-Сапсанов на которые молятся шоколадные, в масштабах РФии погоды не сделают чисто арифметически.
В-третьих, все мы умные, как моя жена после (с). Если вы до сих пор живете прошлым и фантазируете на тему альтернатив-хистори, то лучше тогда вернуться в 2014 и сжечь Майдан ко всем чертям - черту после которой очевидно, что все перевернулось вверх дном.
У Сивочолого было 5 лет, чтобы сделать так, чтобы украинцы его любили. Но вместо этого занялся излюбленным делом оранжевых - междусобойными срачами. За что и вылетел на обочину истории.
Що ви хотіли цим довести ?
А ви що хотіли ? На коліна перед ****** стати ? Зазирнути в очко ? Ну і як воно там ? Мир вже видніється ?
Та і взагалі, не є таємницею, що кацапо-сарана вважає своїм головним ворогом не клована, а Пороха.
Відповідь = 0
Скільки літаків отримали ЗСУ при ньому ?
Відповідь = 0
Ти про що взагалі ...?
Цікаво, а американцям не соромно за репутацію своєї країни, країни, яку вважали взірцем свободи? Чи почекають чергового дна?
Загвоздка только в том, чтобы сделать такую ракету дешевле шахеда.
От тепер своїми потужними обісцянками збивай.
Тепер з білого дому заявляють про"слабку відповідь" росії, ************ то набагато жахливіших ударів по цивільним.
у нас 10 млн дронів!
про балістичні ракети, взагалі мовчу!!!
т...к працює! премії, все таке.
у штикову, хто кого....
Чи наша, колись 'космічна', держкава настільки здеградувала що не може власноруч зробити навіть примітивну систему з дальністю в пару км, суто для збиття шахедів і іншого лайна з фанери?
Ось і доводиться клянчити за кордоном якісь незрозумілі ракети (20 тисяч - що це за ППО взагалі таке?) та нити коли їх не дають.
Забудь раз і на завжди про США, як про стратегічного військового партнера України!
США в його ********* управлінні - повноцінна філія кремля й путінопуя особисто!
Що скажуть в палатах кремлівських боліт, те у Білому домі й зроблять!
Те що зробив Зеленський, вказав на такий факт, це правильно. Мовчати і дозволяти поширюватися брехні трампістів у всіх країнах, особливо у Європі, що Трамп нібито проводить позитивну політику стосовно вчиненої Х-уйлом найбільшої за останні півстоліття війни на земній кулі для знищення України, це помилка. Немає підтримки України, натомість впадає в око більше намагання Трампона налагодити стосунки з людожером Х-уйлом і його неприхована ворожість до України, за те, що має мужність захищатися.
Власне, мабуть, мовчали раніше, можливо тому, що повинні були до літа отримувати якісь рештки допомоги, ухваленої за адміністрації Байдена, очевидно, вона закінчилася. Будь-які подальші стосунки із США з боку України мають грунтуватися на реалістичних засадах і чистому прагматизмі. Якщо Трампон продовжить відверто шкодити нашим національним інтересам, на це треба прямо вказувати нашим європейським союзникам, тому що інформаційна агресія, яку нині здійснюють проти нас Трамп та його найближчі лакузи, вже серйозно нам зашкодила.
Тоді заберуть і те, що є.