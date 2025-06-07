Україна досі чекає відповідь від США на пропозицію купити системи ППО, - Зеленський
Україна досі чекає відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію купити системи ППО.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський подякував європейським країнам за постачання ППО для України.
"Ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них – це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався", - додав президент.
Раніше видання The Washington Post писало, що США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати.
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Звідки.
В 2019 ОПа відмовилась фінасувати.
Забудьте. Оно даже до войны дальше стадии прототипа не взлетело, сейчас когда мощности разнесли, из восьми десятков цехов и их отделов, в живом состоянии осталось меньше половины - это вообще не реально. Тут дроны иногда не получается собрать, потому что движки на таможне стопорнули, а мы уже распечатали пазы под их типоразмер. А ракета намного сложнее, вы не соберете ракетный двигатель в цеху, производящем оптику. Тем более что благодаря пи*арщикам, это сразу станет известно оркам, и прилетит туда буквально через несколько дней.
ПВО это вообще стрельба по воробьям из пушки. Дешевле гасить заводы и инженеров, как это делает Израиль.
А всього на всього, треба було доробити те що почав Порох. А не закривати ракетні програми
Якщо не хотіли забирати тіла військових то не потрібно було погоджуватись на цю пропозицію від російської сторони ще в Стамбулі, але українська сторона погодилась.
Що робити зараз?
Потрібно завершити прийом передачі тіл від Росії.
Провести експертизу тіл і якщо в результаті буде встановлено, що це тіла не українських військових, то у вас на руках буде юридичний факт про те, що росіяни в черговий раз обманюють.
А якщо тіла виявляться українськими військовим, потрібно буде передати їхнім родичам для належного поховання.
Це єдиний правильний вихід в цій ситуації.
А то смішно виглядає, як ваш політтехнолог Володимир Петров пару днів назад пише про те "що росіяне 100% спробують намахати і передати Україні своїх жмурів".
А сьогодні через свій Telegram-канал "Карточный офис" пише, що "Русские гандоны срывают обмен о котором была договоренность".