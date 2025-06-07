Україна досі чекає відповідь від США на пропозицію купити системи ППО, - Зеленський

Україна досі чекає відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію купити системи ППО.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський подякував європейським країнам за постачання ППО для України.

"Ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них – це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався", - додав президент.

Раніше видання The Washington Post писало, що США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати.

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