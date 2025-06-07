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Новини ППО України
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Україна досі чекає відповідь від США на пропозицію купити системи ППО, - Зеленський

Україна поки не отримала відповіді від США на пропозицію купити ППО

Україна досі чекає відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію купити системи ППО.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський подякував європейським країнам за постачання ППО для України.

"Ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них – це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався", - додав президент.

Раніше видання The Washington Post писало, що США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати.

Читайте також: В Україні ніколи не було надлишку ракет для ППО, потреба в них залишається стабільно високою, - Ігнат

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) ППО (3276) США (23410)


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Топ коментарі
+9
Трамп швидше поставить те ППО на аеродром Алєнья, ніж Україні...
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07.06.2025 21:26 Відповісти
+7
Хтось, пригадую, казав "если не справлюсь - уйду"... чи ні... НАВІТЬ ОБІЦЯВ!
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07.06.2025 21:40 Відповісти
+5
А ось вдруг не дочєкаємось? Ідеї у нашого фельдмаршала якісь є? Крім казок там різних про тауруси, петріоти, пекельні санкції, припинення вогню...
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07.06.2025 21:35 Відповісти
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мовчання-це теж відповідь...
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07.06.2025 21:25 Відповісти
Трамп швидше поставить те ППО на аеродром Алєнья, ніж Україні...
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07.06.2025 21:26 Відповісти
Точніше відповідь від Трампа - він зараз там розводящий
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07.06.2025 21:26 Відповісти
Make russia great again
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07.06.2025 21:29 Відповісти
Знову зе всі винні.
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07.06.2025 21:34 Відповісти
Не знову, а завжди. Всі, але найбільше трамп і сша.
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07.06.2025 21:39 Відповісти
В нас був дуже класний проект "Кільчень", можна було робити собі і на продаж, але Боневтік не для цього схопив булаву, він вміє тільки красти і брехати. Ще непогано витрачає гроші для своєї пропаганди на різні шмарафони, фрідоми... Для чого за бюджетні гроші фрідом на російській мові? Ми так хочемо когось переконати на Засрашці? Краще було б вже виготовляти продукт на англійські мові і переконати в своїй правоті американців та інших громадян, які знають ангійську.
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07.06.2025 21:45 Відповісти
А проплатити за «Кільчень» жаба давить?
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07.06.2025 21:35 Відповісти
а вона є в товарні кількості ?
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07.06.2025 21:43 Відповісти
?
Звідки.
В 2019 ОПа відмовилась фінасувати.
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07.06.2025 22:34 Відповісти
Кольчуга это не ПВО.
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07.06.2025 22:25 Відповісти
По літерам: «К І Л Ь Ч Е Н Ь»
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07.06.2025 22:32 Відповісти
Кільчень - українська багатоканальна універсальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенітно-ракетна система, здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB КБ Південне.
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07.06.2025 22:36 Відповісти
А, вы про это.
Забудьте. Оно даже до войны дальше стадии прототипа не взлетело, сейчас когда мощности разнесли, из восьми десятков цехов и их отделов, в живом состоянии осталось меньше половины - это вообще не реально. Тут дроны иногда не получается собрать, потому что движки на таможне стопорнули, а мы уже распечатали пазы под их типоразмер. А ракета намного сложнее, вы не соберете ракетный двигатель в цеху, производящем оптику. Тем более что благодаря пи*арщикам, это сразу станет известно оркам, и прилетит туда буквально через несколько дней.

ПВО это вообще стрельба по воробьям из пушки. Дешевле гасить заводы и инженеров, как это делает Израиль.
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07.06.2025 22:51 Відповісти
А ось вдруг не дочєкаємось? Ідеї у нашого фельдмаршала якісь є? Крім казок там різних про тауруси, петріоти, пекельні санкції, припинення вогню...
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07.06.2025 21:35 Відповісти
Є план! Завжди щось можна навішати на вуха довірливому охлосу.
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07.06.2025 21:41 Відповісти
Припустимо ідей не має і що далі?
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07.06.2025 21:51 Відповісти
Можно сбивать асфальтом. Самое эффективное оружие начиная с 2019 г.
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07.06.2025 21:37 Відповісти
А ти думаєш, якби ці гроші витратили на ППО то могли б розробити та виготовити системи які могли б збивати балістику?
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07.06.2025 21:46 Відповісти
За эти деньги (закатанные в асфальт) можно было бы сделать сотню тысяч ракет типа ФАУ с БЧ от ФАБов 250-500 кг (и без всякой точности), которые каждую ночь уничтожали бы по 1% от поганой мацквы. Там цель 40 х 40 км: куда попали, там и свинособачий штаб.
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07.06.2025 21:53 Відповісти
Можливо. Но точно ППО стояло на потоці, грубо кажучи, бо наше, своє. Не треба у когось просити. І точно б півні не літали близько, не було б стільки кабів, і нищим хлопцям, легше дихалось.
А всього на всього, треба було доробити те що почав Порох. А не закривати ракетні програми
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07.06.2025 21:56 Відповісти
Хтось, пригадую, казав "если не справлюсь - уйду"... чи ні... НАВІТЬ ОБІЦЯВ!
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07.06.2025 21:40 Відповісти
Яка ще відповідь від путєнськой хвойди може бути, якщо їй херло платить?
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07.06.2025 21:42 Відповісти
АгЄнт ''КрасноФ'' нє тАропіЦЦА...
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07.06.2025 21:43 Відповісти
Як бачимо, дыло зовсім не в грошах американських платників податків які Тампон буцімто хотів зберегти, а в тому що Тампон працює на ***** і хоче знищити Україну нехай даже в результаті програють самі сша
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07.06.2025 21:46 Відповісти
Ця пропозиція не є біг ділом для Дональда Краснова.
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07.06.2025 21:47 Відповісти
95 квартал?
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07.06.2025 21:57 Відповісти
Выход есть: заманить Трампа в Украину (это к Малюку), подогнать ему бл"дей и забабахать такое порно, по сравнению с которым, то. что у Пути на него есть, покажется детским утренником с хороводом под бубен. И тогда уже диктовать
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07.06.2025 22:00 Відповісти
Та ні. Трампон - ідейний парашист
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07.06.2025 22:05 Відповісти
На шару пьют даже трезвенники и язвенники (с)
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07.06.2025 22:08 Відповісти
У старого Трампа, уже обвислий рейтинг, працює, на останніх силах, лише язиком! Три розлучення, вечірки з міліонерам дивних орієнтацій, як казав Маск, та поїздки на совдепію, сказання на чужих жінок, не пройшли безслідно для рейтингу Трампа!
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07.06.2025 22:17 Відповісти
Языком тоже нормально получится. Так даже лучше
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07.06.2025 22:32 Відповісти
Нічого не лучше. Зараз Трамп тільки заношені труси може нюхати. А це не злочин нігде. Тобто його навіть притягнути немає за що у майбутніх потайних відео. Ну понюхав білизну дідок, що кримінального?
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07.06.2025 23:08 Відповісти
ждітє атвєта... ваше ажидание очень важно для нас...
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07.06.2025 22:18 Відповісти
Володимире Олександровичу, ідея відмовитись від приймання тіл загиблих військових дуже погана. І це удара в першу чергу по Україні.

Якщо не хотіли забирати тіла військових то не потрібно було погоджуватись на цю пропозицію від російської сторони ще в Стамбулі, але українська сторона погодилась.

Що робити зараз?

Потрібно завершити прийом передачі тіл від Росії.

Провести експертизу тіл і якщо в результаті буде встановлено, що це тіла не українських військових, то у вас на руках буде юридичний факт про те, що росіяни в черговий раз обманюють.

А якщо тіла виявляться українськими військовим, потрібно буде передати їхнім родичам для належного поховання.

Це єдиний правильний вихід в цій ситуації.

А то смішно виглядає, як ваш політтехнолог Володимир Петров пару днів назад пише про те "що росіяне 100% спробують намахати і передати Україні своїх жмурів".

А сьогодні через свій Telegram-канал "Карточный офис" пише, що "Русские гандоны срывают обмен о котором была договоренность".
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07.06.2025 22:30 Відповісти
Трамп жде вказівок Путлера
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07.06.2025 22:44 Відповісти
 
 