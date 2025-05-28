В Україні ніколи не було надлишку ракет для ППО, потреба в них залишається стабільно високою, - Ігнат

Дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони в Україні завжди був присутнім. І запаси ракет для протидії російським атакам постійно потрібно поповнювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Запас радянських ракет був не безкінечним. І навіть ті, що ми отримали у наших партнерів, які мали на озброєнні радянські системи, теж мають властивості закінчуватись з веденням таких бойових дій, як ми ведемо з Росією. Тому зараз основа в нас – західні системи. Безумовно, коли противник нарощує засоби повітряного нападу, ракети ті теж витрачаються", – пояснив Ігнат.

Та додав, що саме з цієї причини Україні потрібно постійно поповнювати ці запаси.

"Дуже добре, що західна преса в унісон почала наголошувати на тому, мабуть, більше спрямовуючи свої матеріали на інформаційне поле саме своїх країн. Там воно пройшло більш-менш тихо, а в Україні чомусь піднялося дуже серйозно. Я не буду вам говорити, що в нас є, чого немає, бо цього не потрібно говорити на загал. Але ракети дійсно завжди були для нас у дефіциті. Надходять по тих потребах, ми витрачаємо, і наші партнери в рамках допомоги надають нам ті чи інші ракети до цих систем. Але дефіцит ракет завжди є і був", – резюмував Ігнат.

Нагадаємо, днями видання Le Monde повідомило, що українська ППО стикається з дефіцитом ракет для ЗРК SAMP/T та Crotale.

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