Україна більше не має ракет для своїх двох батарей Samp/T, - Le Monde

Українська ППО стикається зі зростальними викликами: дефіцит ракет для ЗРК SAMP/T та Crotale, а також зміна тактики російських атак призводять до зниження ефективності відбиття ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

За словами неназваного джерела, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей SAMP/T, і вона "не отримала жодної ракети за півтора року" для зенітної системи малої дальності Crotale.

Видання зазначає, що захист української території стає дедалі складнішим. Зростаюча кількість снарядів, їхня неоднорідність (дрони, крилаті та балістичні ракети) та складність маршрутів, якими вони рухаються, виснажують можливості української протиповітряної оборони.

Так, згідно з повідомленням, ще 2024 року ППО України вдавалося збивати понад 90% ворожих безпілотників, проте тепер цей показник місцями впав до 30%. Причина - одночасні атаки різнорідними засобами ураження: безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами, а також постійне вдосконалення російських дронів типу "Shahed".

Заступник командира підрозділу ДАУ "Якут", що складається з 23 мобільних груп та захищає небо над Одеською областю, зауважив, що з січня "шахеди" літають на висоті від 2000 до 3000 метрів замість 200 метрів, що унеможливлює ураження їх зі стрілецької зброї.

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"Коли вони пікірують зі швидкістю понад 500 км на годину, влучити в них дуже важко", - пояснив він.

У виданні зазначили, що ці безпілотники, спочатку поставлені Тегераном до Москви, тепер серійно виробляються поблизу російського міста Казань. Вони несуть втричі більше корисного навантаження - 90 кг - з різними типами вибухівки: осколкові, суббоєприпаси, запалювальні або термобаричні.

"Росіяни також впроваджують інновації, і вони мають у своєму розпорядженні більше ресурсів. Вони щойно випустили п'ять зразків нового типу ракет у нашій зоні, які вони називають "Бандероль", - зазначив 34-річний Артем, командир зенітно-ракетної батареї, що складається з 30 солдатів, дислокованої на півдні України.

За його словами, росіяни використовують дедалі більш складні траєкторії при програмуванні своїх безпілотників і крилатих ракет. Подекуди вони розсіюються в небі, а потім знову перегруповуються. Вони також використовують багато фізичних і електронних приманок. Ідея полягає в тому, щоб виснажити наші боєприпаси і наситити наші можливості.

Підрозділ Артема, озброєний батареєю ЗРК Nasams, оснащеної американськими ракетами, а також зенітно-ракетними комплексами С-300 радянського виробництва, також розгортає численні приманки на землі для введення ворога в оману.

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Однак, за його словами, для того, щоб протистояти зростаючим викликам, "нам потрібно набагато більше систем дальнього радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T і SAMP/T. Наразі у нас нічого немає. Сьогодні ми не маємо чим захистити південь України від ракет.

За словами джерела Le Monde, Україна більше не має ракет для двох батарей SAMP/T, а для зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale "не отримала жодної ракети за півтора року".

Що відомом про комплекс SAMP/T?

SAMP/T - наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, що включають літаки, крилаті та балістичні ракети.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Aster 30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

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