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Новини дефіцит ракет для систем ППО
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Україна більше не має ракет для своїх двох батарей Samp/T, - Le Monde

В України скінчилися ракети для ЗРК SAMP/T

Українська ППО стикається зі зростальними викликами: дефіцит ракет для ЗРК SAMP/T та Crotale, а також зміна тактики російських атак призводять до зниження ефективності відбиття ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

За словами неназваного джерела, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей SAMP/T, і вона "не отримала жодної ракети за півтора року" для зенітної системи малої дальності Crotale.

Видання зазначає, що захист української території стає дедалі складнішим. Зростаюча кількість снарядів, їхня неоднорідність (дрони, крилаті та балістичні ракети) та складність маршрутів, якими вони рухаються, виснажують можливості української протиповітряної оборони.

Так, згідно з повідомленням, ще 2024 року ППО України вдавалося збивати понад 90% ворожих безпілотників, проте тепер цей показник місцями впав до 30%. Причина - одночасні атаки різнорідними засобами ураження: безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами, а також постійне вдосконалення російських дронів типу "Shahed".

Заступник командира підрозділу ДАУ "Якут", що складається з 23 мобільних груп та захищає небо над Одеською областю, зауважив, що з січня "шахеди" літають на висоті від 2000 до 3000 метрів замість 200 метрів, що унеможливлює ураження їх зі стрілецької зброї.

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"Коли вони пікірують зі швидкістю понад 500 км на годину, влучити в них дуже важко", - пояснив він.

У виданні зазначили, що ці безпілотники, спочатку поставлені Тегераном до Москви, тепер серійно виробляються поблизу російського міста Казань. Вони несуть втричі більше корисного навантаження - 90 кг - з різними типами вибухівки: осколкові, суббоєприпаси, запалювальні або термобаричні.

"Росіяни також впроваджують інновації, і вони мають у своєму розпорядженні більше ресурсів. Вони щойно випустили п'ять зразків нового типу ракет у нашій зоні, які вони називають "Бандероль", - зазначив 34-річний Артем, командир зенітно-ракетної батареї, що складається з 30 солдатів, дислокованої на півдні України.

За його словами, росіяни використовують дедалі більш складні траєкторії при програмуванні своїх безпілотників і крилатих ракет. Подекуди вони розсіюються в небі, а потім знову перегруповуються. Вони також використовують багато фізичних і електронних приманок. Ідея полягає в тому, щоб виснажити наші боєприпаси і наситити наші можливості.

Підрозділ Артема, озброєний батареєю ЗРК Nasams, оснащеної американськими ракетами, а також зенітно-ракетними комплексами С-300 радянського виробництва, також розгортає численні приманки на землі для введення ворога в оману.

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Однак, за його словами, для того, щоб протистояти зростаючим викликам, "нам потрібно набагато більше систем дальнього радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T і SAMP/T. Наразі у нас нічого немає. Сьогодні ми не маємо чим захистити південь України від ракет.

За словами джерела Le Monde, Україна більше не має ракет для двох батарей SAMP/T, а для зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale "не отримала жодної ракети за півтора року".

Що відомом про комплекс SAMP/T?

SAMP/T  - наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, що включають літаки, крилаті та балістичні ракети.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Aster 30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

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Автор: 

дефіцит (568) ракети (4051) ЗРК (214)


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Топ коментарі
+24
За те ми согли виробляти ракети для С300 ( один із типів), для власного ЗРК Дніпро, до власного ЗРК Корал, для власного ЗРК Кільчень, для власного ЗРК К413 .
Як там успіхи з їх виробництвом ? Скільки випустили в період з 2019 по 2025?
Чому жодної не виробили? Що заважало?
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26.05.2025 13:05
+19
Не хвилюємость. Зараз західна коаліція домовиться про домовленість з приводу домовленості про постачання ***********. Не пройде й якихось півроку рік як нам щось дадуть. Може й не те що потрібно, але дадуть. В дві руки.
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26.05.2025 13:05
+13
ну дуже дякуємо партнерам, вони безумовно висловлять впевненість що треба посилювати тиск, що Україна воює за свободу Європи.. а ракети, то ж таке, це ж не впевненість.
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26.05.2025 13:04
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усьо ничего нема,НИ-че--го...хлопцы голи боси))))побольще наваливайте кринжи,пишите не 30% сбиваеться а 2%,и кацапы через неделю будут под львовом,вот как только захотят воевать а так пока не дают танковым армадам арматам до львова рывок сделать,все на ишаках заставляют штурмовать,жалеют слабых хохлов,а так бы ух.
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26.05.2025 13:03 Відповісти
Виснвок який? Вся Європа, якщо вона хоче дпомагати Україні, повинна виробляти таку ж кількість ракет для ППО, скільки ракет виробляє параша.
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26.05.2025 13:25 Відповісти
Судя по характеристикам SAMP/T довольно дорогое удовольствие и если ими сбивать Шахеды, что стоят раз в 20 дешевле ракет этих ППО, то усилия Европы тут не помогут
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26.05.2025 13:39 Відповісти
SAMP/T - це в першу чергу протиракетна оборона.
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26.05.2025 16:01 Відповісти
SAMP/T заточена на борьбу с самолётами, но можно применять и против крылатых ракет, против балистики малоэффективна. Так куда же делись эти ракеты, все их выстрелили по Калибрам и их собратьям вроде Х-101? Наверняка основной жертвою этих ракет стали обычные Шахеды и разные обманки
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26.05.2025 16:27 Відповісти
С ЗРК по шахедам ніхто не стріляє.
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26.05.2025 17:48 Відповісти
Звідки ці журношлюхи знають всі секретні запаси озброєння? 🤔
Нізвідки.
Вкидають качку і дивляться що там крякнуть - ось така політика.
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26.05.2025 16:42 Відповісти
Заклики язиками від Європи як завжди на рубль, а дії на копійку.
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26.05.2025 13:03 Відповісти
ну дуже дякуємо партнерам, вони безумовно висловлять впевненість що треба посилювати тиск, що Україна воює за свободу Європи.. а ракети, то ж таке, це ж не впевненість.
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26.05.2025 13:04 Відповісти
и за старье и бабло взяли и все ресурсы
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26.05.2025 13:39 Відповісти
Дякуємо всім причетним!
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26.05.2025 13:04 Відповісти
Вони стоятимуть з Україною поруч стільки, скільки буде потрібно. Стояти- це ж не ракети для ППО давати
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26.05.2025 13:29 Відповісти
Тільки не поруч, а за спиною стоятимуть.
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26.05.2025 14:30 Відповісти
Не хвилюємость. Зараз західна коаліція домовиться про домовленість з приводу домовленості про постачання ***********. Не пройде й якихось півроку рік як нам щось дадуть. Може й не те що потрібно, але дадуть. В дві руки.
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26.05.2025 13:05 Відповісти
І в кінцевому результаті всі висловлять свою озабоченість\стурбованість.
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26.05.2025 13:32 Відповісти
Досить цього блюзнірства, досить кидати камінням в єдиних друзів, що у нас є!
У нас в країні що, європейці керують?
Хіба не Міністерство оборони мало би з-під землі дістати ці ракети, яких не вистачає?
Замість займатись постачанням армії, мордатий татарин їздить по закордонах, перемовник хренів!
Треба брати за барки власних можновладців, а не оглядатись весь час на те, що нам мусили дати, але не дали.
Час вже спитати, де, *****, "довгі Нептуни", де "паляниці", де власне виробництво ракет!
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26.05.2025 15:02 Відповісти
За те ми согли виробляти ракети для С300 ( один із типів), для власного ЗРК Дніпро, до власного ЗРК Корал, для власного ЗРК Кільчень, для власного ЗРК К413 .
Як там успіхи з їх виробництвом ? Скільки випустили в період з 2019 по 2025?
Чому жодної не виробили? Що заважало?
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26.05.2025 13:05 Відповісти
Заважали сталеві яйця чинного головнокомандувача, не інакше
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26.05.2025 13:49 Відповісти
Ключове у вашому коменті - "могли". Питання чи можемо зараз (очевидно - ні). Чому - ніхто не скаже. Можливо тому що зрада, але можливо і тому що виробництво знищено одним з ракетних ударів.
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26.05.2025 14:11 Відповісти
«Як би ми їх випускали, то нам би прийшлося припинити будувати дороги»
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26.05.2025 15:02 Відповісти
....і готуватися до майського шашличка.
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26.05.2025 16:03 Відповісти
Не отримала жодної ракети за 1.5 р - допомагають сильно
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26.05.2025 13:05 Відповісти
Немає то виготовлять або замінять!
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26.05.2025 13:06 Відповісти
А випуск яких ракет налагодила Україна?
Може, щось типу шахедів? Це ж проста тупа бандура, одна палка і моторчик.
Ну а як тоді бути? Не тільки ж новою бруківкою і клумбами має нас радувати Україна.
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26.05.2025 13:06 Відповісти
Ви працюєте на одному з заводів ВПК?
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26.05.2025 13:13 Відповісти
з січня "шахеди" літають на висоті від 2000 до 3000 метрів замість 200 метрів, що унеможливлює ураження їх зі стрілецької зброї.

А чому б не створити якийсь аналог Панцир-С? Ми ж захоплювали на початку війни кілька штук. Вивчити і просто скопіювати.
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26.05.2025 13:06 Відповісти
уже видосы есть перехватов фпвышками шахедов
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26.05.2025 13:08 Відповісти
І як, багато перехопили? В штуках? Або відсотках. Особливо хотілося б побачити відосік з перехопленням вночі.
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26.05.2025 14:13 Відповісти
Можна й скопіювати і у французів є десь в загашниках двигун від колись популярної машини Citren 2 CV на 600 cм куб. на повітряному охолодженні. https://infos-club.mehariclub.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/moteur602.jpg


Є і більші на 4 циліндри від ******* GS - GSA, теж на повітряному охолодженні, я вже писав тут.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.franzoesische-klassiker-shop.de%2FMoteur-1130-G11%2F631&psig=AOvVaw3Uye0t0SgV0_mmQ6qOawvk&ust=1748341067633000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCOif-pb0wI0DFQAAAAAdAAAAABAc

Можна робити дрони з великим боєзарядом.
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26.05.2025 13:20 Відповісти
В Європі по загашниках можна знайти купу цих двигунів, треба тільки поукати.
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26.05.2025 13:32 Відповісти
Тцк тре туди відправити, хай мобілізують двигуни.
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26.05.2025 13:44 Відповісти
Ага.
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26.05.2025 13:45 Відповісти
а чим не влаштовує німецький L-550?
Можна багато чого скопіювати, питання лише в можливості і ефективності.
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26.05.2025 14:17 Відповісти
В нас є аналог Панциря- ЗРК 9К33. В нього є проблема. Ракети виробляла білорусь. Є вітчизняний, більш покращений аналог ракети, який розпочали виробляти при попередниках, а при клоунах проект закрили. Вітчизняний аналог возили на виставки в АбуДабі. На показових стрільбах він чудово знищував повітряні цілі.
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26.05.2025 19:43 Відповісти
А фото Макрона з Шашличним безмежна кількість і кожна зустріч присвячена "посиленню ППО" і "тиску на Путіна"
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26.05.2025 13:10 Відповісти
цензор нет! візьміть на роботу редактора!
зі зростальними викликами - це що за покруч?
може: зі зростаючими викликами?
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26.05.2025 13:11 Відповісти
Коректора.
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26.05.2025 13:15 Відповісти
якщо є грамотний редактор, то коректор не потрібен
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26.05.2025 16:30 Відповісти
Та не прееймайся ти так, охлос хаває подачу на 99% Тож нашо зайві кроки робити, таке вже давно в інформаційному просторі відбувається. Отупіння масове на всіх рангах.
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26.05.2025 13:34 Відповісти
накой про це писати?
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26.05.2025 13:11 Відповісти
есть такое понятие как "деза" и вбросы
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26.05.2025 13:12 Відповісти
Не переймайтеся: путін знає, що ви сьогодні їли вранці. Писати на той, щоб "посполиті" трохи спустилися на землю
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26.05.2025 13:17 Відповісти
ИМХО вообще не обращаю внимание на зарубежных писак,они очень далеки от войны,даже минимально ее не понимают,что где и как? ото услышали от лупатой по 1к шахедов а даже погуглить что за мес.3.5-4к выпускали и процентов 30 это бутафория,зато сразу бредни подхвтили,+ накопилось за "перемирие пасхальное" 300-500 штук,зато "хохлы" уже ноют усьо пропала,вспоминаеться зал с зеркалами и производством шахедов)
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26.05.2025 13:32 Відповісти
Коментарі людей з радянським менталітетом: всі нам винні. А скільки надали допомоги - ніхто і не пригадує. Ідіть читайте переможні блоги від Антона Колумбета, який пишається "гаражним виробництвом". Більше інженерів бусярити треба - тоді точно буде власна ППО
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26.05.2025 13:16 Відповісти
Фома Кацапський, це коли українці просили у совка побудуйте нам те та інше? А ми, мовляв, виключно гречкосії то будемо чекати від вас, милі руські, усього на халяву. Ти звідки такі наративи тут викладаєш, чмо козлориле? Це якраз українці і зерно тебе курва годувати вирощували. І всю Сибір з Півночами забудували. Поки твої безталанні кацапські родичі брагу в перекошених деревяних халабудах пили.
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26.05.2025 15:10 Відповісти
ПНХ, козломордий!
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26.05.2025 15:22 Відповісти
«Не с радяньким, а с украинским менталитетом, выробатанным в период союза. Когда дайте нам это, постройте то, и пришлите газ, бензин и технику на халяву»

Сучки кацапські ви викачали наші Дашавські і Шебелинські газові родовища, а в столиці нафтовиків Тюмені переважна частина мешканців що добувають газ і нафту -ЕТНІЧНІ українці!

«А мы вырастим пшеницу на земле, где палку кинь, и она завтра сама зацветёт. »
.......
Палку кінь свойому бойфрєнду.
...........

Кацап-впєрьод за русскім корабльом.
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26.05.2025 15:10 Відповісти
Дашавське газове родовище та Шебелинське газове родовище - це великі газові родовища в Україні, які відіграли значну роль в розвитку газової промисловості країни та транспорту природного газу по всій Європі.

Дашавське родовище:

Це перше родовище, де розпочали видобуток газу в Україні.Видобуток газу почали тут в 1920-х роках.Дашавське родовище стало основою для будівництва першого газопроводу в Україні, який з'єднав Дашаву з Дрогобичем, а пізніше з Москвою через Київ.

Шебелинське родовище:

Знаходиться в Харківській області.

Шебелинське родовище було частиною газотранспортної системи "Київ - Захід України", яка забезпечувала постачання газу до західного кордону України.

Газ з Шебелинського родовища транспортується по магістральних газопроводах до компресорних станцій та далі на кордони України, зокрема до Ужгорода.

Обидва родовища є важливими компонентами газової інфраструктури України та є частиною більш широкої мережі, що забезпечує постачання газу в Україну та Європу.
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26.05.2025 15:23 Відповісти
Ну Колумбет потужні статті пише в найкращих традиціях телемарафону.
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26.05.2025 14:32 Відповісти
Для РФ не секрет, а писати треба. Це ж для Заходу писаниіна.
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26.05.2025 13:16 Відповісти
Наш незланий боневті на цей, 2025-й обіцяв 3 тисячі Нептунів. І не тільки...
Ну, щоб було чим по кацапах бити.
Ну і що? скільки їх за 5 місяців? А хрен цілих нуль десятих. Нема!!!
Ну то які претензії до партнерів?
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26.05.2025 13:17 Відповісти
Поки боневтік рулить країною, ніяких ракет не буде взагалі. Це вже всі зрозуміли.
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26.05.2025 13:25 Відповісти
ну, на рахунок всіх то таке... В багатьох то невиліковно...
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26.05.2025 13:46 Відповісти
Наша пісня хороша починаємо її знову.
Ми випускаємо 10 Нептунів в місяць. Експерти кажуть що наш потолок десь 30-40 в місяць. Тобто зараз 100 в рік, максимум 500, но до нього добратися ще трреба. Які 3000??? Зеля звиздобол ще той, но можна силочку де він про 3000 Нептунів писав, а то що смердить від вас...
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26.05.2025 14:24 Відповісти
На смердюху обісраний. Ознайомся:
"Україна для забезпечення Сил оборони ударними можливостями планує виготовити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це у вівторок, 19 листопада, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, https://t.me/yzheleznyak/10663 повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Або тут:
Президент представив депутатам «План стійкості». Його повністю з усіма додатками презентують у грудні цього року."
Зеленський оголосив про завдання виготовити 3000 крилатих ракет і 30 тисяч далекобійних дронів.
Президент також анонсував створення Технологічної ставки.
(https://tsn.ua/zbroya/zelenskiy-ogolosiv-pro-zavdannya-vigotoviti-3000-krilatih-raket-i-30-tisyach-droniv-2704614.html
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26.05.2025 14:39 Відповісти
Базар фільтруй, ти бидлоттям себе ще тим виставляєш. А Зєля звіздобол знатний, но все таки "завдання виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів." А не 3000 Нептунів
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26.05.2025 14:52 Відповісти
Дивись яке воно, базари воно фільтрує. Бидло нефільтроване. Ти, коли починало то той свій базар чи гімно своє фільтрувало? Чи ти його нефільтрованим виригуєш?
.
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26.05.2025 15:04 Відповісти
Боже на кого я час трачу. Іди далі свою методичку відробляй, гроші самі не заробляться!
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26.05.2025 15:09 Відповісти
Писка прополоскати не забуть...
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26.05.2025 15:33 Відповісти
Тепер французи не дають зброї. І їх треба паплюжити як Трампа та обзивати агентами кремля. Ну і хто там іржав що москалі тупі пиячки?
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26.05.2025 13:17 Відповісти
Дають. Всю зброю яку виробили в 2024-му році віддали Україні.
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26.05.2025 13:29 Відповісти
Гарно працює пропаганда рф, всьо прапало!
30 шекелів завжди 30 шекелів)
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26.05.2025 13:20 Відповісти
А шо, все-таки кава у Криму. тільки восени, а не навесні? Так краще?
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26.05.2025 13:29 Відповісти
Тільки їб@нько не розуміє, що кількість шахедів збільшується, а такої кількості ракет ППО в світі не існує
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26.05.2025 13:29 Відповісти
Яким боком шекелі до пропаганди ереф?
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26.05.2025 14:33 Відповісти
Упор виключно на ППО-це тупик. Треба знищувати кацапські лігвища звідки все це запускається та де виробляється. Тільки чим? Бубачкіними відосіками про необхідність тиску на кацапстан?
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26.05.2025 13:25 Відповісти
це все запускається з поля-полігону-дороги...
а от зруйнувати завод в ******* можна хіба ракетами, яких у нас немає, бо заводу 1-2 дрони що туди долетять як укус комара.
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26.05.2025 15:10 Відповісти
зате у нас асфальту до х...я!!
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26.05.2025 13:36 Відповісти
Санкциями будем заряжать.
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26.05.2025 13:38 Відповісти
Татарова можна запускати як супермена на каца..ські ракети, хоча він сьогодні в траурі по Портнову.. Досвід з чеченами у нього є
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26.05.2025 13:47 Відповісти
Ну, Захід недієздатні куколди трохи промахнувся, він явно не був готовий до настільки затяжної війни. Він і зараз взагалі до війни не готовий і воювати за Україну не буде. Що змогли, те дали, але сидіти на їх шиї гундосим неробам зеленим не вийде. Якщо хтось думає, що Європа зараз переведе свої економіки і ВПК на військовій рейки заради України - то такого не буде.
Зелена пліснява за роки війни тільки мародерила допомогу, сподіваючись, що сидітиме на шиї Заходу вічно, і навіть не перевела економіку України на віськові рейки, не почала випускати ракети та аналоги шахедів, а не пукалки з 18 кг заряду.
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26.05.2025 13:52 Відповісти
Ну, нічого зате у нас є все в одному - ракєта-дрон "Паляниця" і колись таки ми її побачимо, можливо навіть після війни.
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26.05.2025 14:12 Відповісти
Не можливо постійно збивати дешеві шахеди, дорогими ракетами що розраховані на більші цілі.

Шахеди необхідно давно було збивати дронами або легкомоторниками чи гелікоптерами.... Можна винищувачами, але їм необхідно купити дешеві ракети на невелику дальність. Але натомість винищувачі збивають пушками наражаючи пілотів та літак на небезпеку, а всі дивляться в рот заходу, хоча на вторинному ринку давно можемо купити дешеві старої модифікації ракети, що зараз продаються на заході у звязку з переходом на ф35 та нові технології.

Хоча останнє вже від тупості та неспроможності за 3 роки, поставити на конвеєр простий дрон на бензиновому або водневому двигуні з ІЧ камерою та радіозвязком які будуть ті шахеди збивати, вартість такого не більше 5 тис. у.е.
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26.05.2025 14:14 Відповісти
Скільки раз у своєму житті ви чули шахед? А бачили? Просто скажіть приблизний відсосток візуального спостереження тих шахедів які ви чуєте? А тепер подумайте наскільки ускладдюється пошук коли ви не чуєте звуку і через камеру.
Відосіки треба менше дивитися і чудєсних історій як їх збивають з ружжа чи банкою помідорів. Бо отой відосік збитя дроном то може один із тисячі. А ше 999 дронів злітали впусту. Деякі (а може і всі, я не знаю) напевно в один кінець.
Я не кажу що дрони-пеерхоплювачі не потрібні, але у них свої плюси і мінуси.
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26.05.2025 14:29 Відповісти
Біля мене вже разів п'ять збивали шахеди, деякі збиття бачив прямо з вікна, тому не ****...ть тут мені казки з марафону. І про підльот тих шахедів була інформація ще з сусідніх областей, приблизний маршрут, які населені пункти пролітають.

Дрон з водневим двигуном швидкість в районі 260-280 км/год в шахеда 180, різниця 80 км/год, по області розставляють штук 50-100 дронів перехоплювачів, по в/ч, дахи поліції, часу більше чим достатньо, щоб пішли на переріз або навіть догнали, декілька ретрансляторів сигналу на підвищенні, і керувати всіма групами можна з 2-3 командних центрів.
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26.05.2025 14:36 Відповісти
Я не про скільки ви бачили, я питаю який відсоток від тих що ви чули ви змогли побачити. І знову ж таки збивали чим саме? Бо я про кулеметні групи. "Салюти" тим шахедам пускають з усіх боків. Попадання... ну, бувають. Можливо тому що в полях їздять недоучки, а всі професіональні ловці шахедів знаходяться в містах. Не знаю. Але статистика моя особисто дуже печальна.
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26.05.2025 16:05 Відповісти
Ви чули колись про ІЧ камери, є досить чутливі на нормальну дальність.... Та вартість дещо висока але враховуючи вартість однієї протиракети SAMP/T чи Патріота то не порівняти
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26.05.2025 16:21 Відповісти
Короче я поняв, кукурузніки не використовують не тому що неефективно, а просто тому що зрада )
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26.05.2025 17:55 Відповісти
Взагалі мобільні групи, так само не бачать шахедів вночі, але їм волонтери покупляри ІЧ камери і так вони ефективно збивають шахеди, прожектори неефективні це зовсім дешеве рішення коли обмежене фінансування.
Правда волонтери не мають коштів на провесійну апаратуру за 5-10к, яка може використовуватись в материнських дронах або тих же легкомоторниках.
Можна ж піти тим шляхом, яким пішли в розробках китайці: один материнський дрон легкомонторник, який багаторазовий на водні, і є паралельно ретранслятором, має достатню дальність польоту для чергування. З нього можуть стартувати ФПВ дрони.

Різні є варіанти використання дронів, для збиття дронів головне б було бажання а не одна ****..ш як все складно.

Навіть от АІМ9 приліпили до морского дрону, те саме вона може стартувати по тому ж принципу з легкомоторника. Таким чином пішли турки в своїх розробках. Ракет АІМ9 в світі є багато, старі моделі дешево продаються на ринку зброї, дешевше вартості шахеда.
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26.05.2025 22:31 Відповісти
ідеальний варіант це музейні ан-2 чи їх аналоги з кулеметами, поставити на них прилади нічного бачення і хай ведуть охоту за дронами як в часи 2 світової.
а наведення можна проводити з наземних радарів..
бо реально збивати драндулети(часто пінопластові) дефіцитними дорожезними ракетами то таке.
але звісно легше волоати захід дай, адже всі нам далжни як земля колгоспу, а "ми" в цей час бабосіки пиляти будемо на всьому до чого руки дотягнуться.
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26.05.2025 15:20 Відповісти
а наведення можна проводити з наземних радарів..

Як ви це собі уявляєте? "Вася, бери лівіше, він у тебе по лівому борту!" ? Так штолі? )))
Але я згоден, я саме про це і кажу - основне це радари треба, а не літаки. Просто взяти кукурузник і збивати - ніх*я не вийде. В ідеалі щоб той радар в автоматичному режимі наводив і кулемет.
У мене враження що люди думають що це так прсото - підлетів і збив чуть лі не палкою.
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26.05.2025 17:50 Відповісти
Васі потрібен напрямок та висота драндулета, орієнтуватись він буде по "гарміну" а дрон бачити як фпв оператор через теплак, але теплак хорошої якості.
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26.05.2025 20:36 Відповісти
Пфффф, нафиг на те самп т. У нас уже есть аналоги петриота свои сотни ракет баллистических и дронов. Да, потужный?
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26.05.2025 14:43 Відповісти
 
 