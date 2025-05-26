Україна більше не має ракет для своїх двох батарей Samp/T, - Le Monde
Українська ППО стикається зі зростальними викликами: дефіцит ракет для ЗРК SAMP/T та Crotale, а також зміна тактики російських атак призводять до зниження ефективності відбиття ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.
За словами неназваного джерела, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей SAMP/T, і вона "не отримала жодної ракети за півтора року" для зенітної системи малої дальності Crotale.
Видання зазначає, що захист української території стає дедалі складнішим. Зростаюча кількість снарядів, їхня неоднорідність (дрони, крилаті та балістичні ракети) та складність маршрутів, якими вони рухаються, виснажують можливості української протиповітряної оборони.
Так, згідно з повідомленням, ще 2024 року ППО України вдавалося збивати понад 90% ворожих безпілотників, проте тепер цей показник місцями впав до 30%. Причина - одночасні атаки різнорідними засобами ураження: безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами, а також постійне вдосконалення російських дронів типу "Shahed".
Заступник командира підрозділу ДАУ "Якут", що складається з 23 мобільних груп та захищає небо над Одеською областю, зауважив, що з січня "шахеди" літають на висоті від 2000 до 3000 метрів замість 200 метрів, що унеможливлює ураження їх зі стрілецької зброї.
"Коли вони пікірують зі швидкістю понад 500 км на годину, влучити в них дуже важко", - пояснив він.
У виданні зазначили, що ці безпілотники, спочатку поставлені Тегераном до Москви, тепер серійно виробляються поблизу російського міста Казань. Вони несуть втричі більше корисного навантаження - 90 кг - з різними типами вибухівки: осколкові, суббоєприпаси, запалювальні або термобаричні.
"Росіяни також впроваджують інновації, і вони мають у своєму розпорядженні більше ресурсів. Вони щойно випустили п'ять зразків нового типу ракет у нашій зоні, які вони називають "Бандероль", - зазначив 34-річний Артем, командир зенітно-ракетної батареї, що складається з 30 солдатів, дислокованої на півдні України.
За його словами, росіяни використовують дедалі більш складні траєкторії при програмуванні своїх безпілотників і крилатих ракет. Подекуди вони розсіюються в небі, а потім знову перегруповуються. Вони також використовують багато фізичних і електронних приманок. Ідея полягає в тому, щоб виснажити наші боєприпаси і наситити наші можливості.
Підрозділ Артема, озброєний батареєю ЗРК Nasams, оснащеної американськими ракетами, а також зенітно-ракетними комплексами С-300 радянського виробництва, також розгортає численні приманки на землі для введення ворога в оману.
Однак, за його словами, для того, щоб протистояти зростаючим викликам, "нам потрібно набагато більше систем дальнього радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T і SAMP/T. Наразі у нас нічого немає. Сьогодні ми не маємо чим захистити південь України від ракет.
За словами джерела Le Monde, Україна більше не має ракет для двох батарей SAMP/T, а для зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale "не отримала жодної ракети за півтора року".
Що відомом про комплекс SAMP/T?
SAMP/T - наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.
SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, що включають літаки, крилаті та балістичні ракети.
SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Aster 30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нізвідки.
Вкидають качку і дивляться що там крякнуть - ось така політика.
У нас в країні що, європейці керують?
Хіба не Міністерство оборони мало би з-під землі дістати ці ракети, яких не вистачає?
Замість займатись постачанням армії, мордатий татарин їздить по закордонах, перемовник хренів!
Треба брати за барки власних можновладців, а не оглядатись весь час на те, що нам мусили дати, але не дали.
Час вже спитати, де, *****, "довгі Нептуни", де "паляниці", де власне виробництво ракет!
Як там успіхи з їх виробництвом ? Скільки випустили в період з 2019 по 2025?
Чому жодної не виробили? Що заважало?
Може, щось типу шахедів? Це ж проста тупа бандура, одна палка і моторчик.
Ну а як тоді бути? Не тільки ж новою бруківкою і клумбами має нас радувати Україна.
А чому б не створити якийсь аналог Панцир-С? Ми ж захоплювали на початку війни кілька штук. Вивчити і просто скопіювати.
Є і більші на 4 циліндри від ******* GS - GSA, теж на повітряному охолодженні, я вже писав тут.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.franzoesische-klassiker-shop.de%2FMoteur-1130-G11%2F631&psig=AOvVaw3Uye0t0SgV0_mmQ6qOawvk&ust=1748341067633000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCOif-pb0wI0DFQAAAAAdAAAAABAc
Можна робити дрони з великим боєзарядом.
Можна багато чого скопіювати, питання лише в можливості і ефективності.
зі зростальними викликами - це що за покруч?
може: зі зростаючими викликами?
Сучки кацапські ви викачали наші Дашавські і Шебелинські газові родовища, а в столиці нафтовиків Тюмені переважна частина мешканців що добувають газ і нафту -ЕТНІЧНІ українці!
«А мы вырастим пшеницу на земле, где палку кинь, и она завтра сама зацветёт. »
.......
Палку кінь свойому бойфрєнду.
...........
Кацап-впєрьод за русскім корабльом.
Дашавське родовище:
Це перше родовище, де розпочали видобуток газу в Україні.Видобуток газу почали тут в 1920-х роках.Дашавське родовище стало основою для будівництва першого газопроводу в Україні, який з'єднав Дашаву з Дрогобичем, а пізніше з Москвою через Київ.
Шебелинське родовище:
Знаходиться в Харківській області.
Шебелинське родовище було частиною газотранспортної системи "Київ - Захід України", яка забезпечувала постачання газу до західного кордону України.
Газ з Шебелинського родовища транспортується по магістральних газопроводах до компресорних станцій та далі на кордони України, зокрема до Ужгорода.
Обидва родовища є важливими компонентами газової інфраструктури України та є частиною більш широкої мережі, що забезпечує постачання газу в Україну та Європу.
Ну, щоб було чим по кацапах бити.
Ну і що? скільки їх за 5 місяців? А хрен цілих нуль десятих. Нема!!!
Ну то які претензії до партнерів?
Ми випускаємо 10 Нептунів в місяць. Експерти кажуть що наш потолок десь 30-40 в місяць. Тобто зараз 100 в рік, максимум 500, но до нього добратися ще трреба. Які 3000??? Зеля звиздобол ще той, но можна силочку де він про 3000 Нептунів писав, а то що смердить від вас...
"Україна для забезпечення Сил оборони ударними можливостями планує виготовити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
Про це у вівторок, 19 листопада, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, https://t.me/yzheleznyak/10663 повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Або тут:
Президент представив депутатам «План стійкості». Його повністю з усіма додатками презентують у грудні цього року."
Зеленський оголосив про завдання виготовити 3000 крилатих ракет і 30 тисяч далекобійних дронів.
Президент також анонсував створення Технологічної ставки.
(https://tsn.ua/zbroya/zelenskiy-ogolosiv-pro-zavdannya-vigotoviti-3000-krilatih-raket-i-30-tisyach-droniv-2704614.html
.
30 шекелів завжди 30 шекелів)
а от зруйнувати завод в ******* можна хіба ракетами, яких у нас немає, бо заводу 1-2 дрони що туди долетять як укус комара.
недієздатні куколдитрохи промахнувся, він явно не був готовий до настільки затяжної війни. Він і зараз взагалі до війни не готовий і воювати за Україну не буде. Що змогли, те дали, але сидіти на їх шиї гундосим неробам зеленим не вийде. Якщо хтось думає, що Європа зараз переведе свої економіки і ВПК на військовій рейки заради України - то такого не буде.
Зелена пліснява за роки війни тільки мародерила допомогу, сподіваючись, що сидітиме на шиї Заходу вічно, і навіть не перевела економіку України на віськові рейки, не почала випускати ракети та аналоги шахедів, а не пукалки з 18 кг заряду.
Шахеди необхідно давно було збивати дронами або легкомоторниками чи гелікоптерами.... Можна винищувачами, але їм необхідно купити дешеві ракети на невелику дальність. Але натомість винищувачі збивають пушками наражаючи пілотів та літак на небезпеку, а всі дивляться в рот заходу, хоча на вторинному ринку давно можемо купити дешеві старої модифікації ракети, що зараз продаються на заході у звязку з переходом на ф35 та нові технології.
Хоча останнє вже від тупості та неспроможності за 3 роки, поставити на конвеєр простий дрон на бензиновому або водневому двигуні з ІЧ камерою та радіозвязком які будуть ті шахеди збивати, вартість такого не більше 5 тис. у.е.
Відосіки треба менше дивитися і чудєсних історій як їх збивають з ружжа чи банкою помідорів. Бо отой відосік збитя дроном то може один із тисячі. А ше 999 дронів злітали впусту. Деякі (а може і всі, я не знаю) напевно в один кінець.
Я не кажу що дрони-пеерхоплювачі не потрібні, але у них свої плюси і мінуси.
Дрон з водневим двигуном швидкість в районі 260-280 км/год в шахеда 180, різниця 80 км/год, по області розставляють штук 50-100 дронів перехоплювачів, по в/ч, дахи поліції, часу більше чим достатньо, щоб пішли на переріз або навіть догнали, декілька ретрансляторів сигналу на підвищенні, і керувати всіма групами можна з 2-3 командних центрів.
Правда волонтери не мають коштів на провесійну апаратуру за 5-10к, яка може використовуватись в материнських дронах або тих же легкомоторниках.
Можна ж піти тим шляхом, яким пішли в розробках китайці: один материнський дрон легкомонторник, який багаторазовий на водні, і є паралельно ретранслятором, має достатню дальність польоту для чергування. З нього можуть стартувати ФПВ дрони.
Різні є варіанти використання дронів, для збиття дронів головне б було бажання а не одна ****..ш як все складно.
Навіть от АІМ9 приліпили до морского дрону, те саме вона може стартувати по тому ж принципу з легкомоторника. Таким чином пішли турки в своїх розробках. Ракет АІМ9 в світі є багато, старі моделі дешево продаються на ринку зброї, дешевше вартості шахеда.
а наведення можна проводити з наземних радарів..
бо реально збивати драндулети(часто пінопластові) дефіцитними дорожезними ракетами то таке.
але звісно легше волоати захід дай, адже всі нам далжни як земля колгоспу, а "ми" в цей час бабосіки пиляти будемо на всьому до чого руки дотягнуться.
Як ви це собі уявляєте? "Вася, бери лівіше, він у тебе по лівому борту!" ? Так штолі? )))
Але я згоден, я саме про це і кажу - основне це радари треба, а не літаки. Просто взяти кукурузник і збивати - ніх*я не вийде. В ідеалі щоб той радар в автоматичному режимі наводив і кулемет.
У мене враження що люди думають що це так прсото - підлетів і збив чуть лі не палкою.