Украина больше не имеет ракет для своих двух батарей Samp/T, - Le Monde
Украинская ПВО сталкивается с растущими вызовами: дефицит ракет для ЗРК SAMP/T и Crotale, а также изменение тактики российских атак приводят к снижению эффективности отражения ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.
По словам неназванного источника, Украина больше не имеет ракет для своих двух батарей SAMP/T, и она "не получила ни одной ракеты за полтора года" для зенитной системы малой дальности Crotale.
Издание отмечает, что защита украинской территории становится все сложнее. Растущее количество снарядов, их неоднородность (дроны, крылатые и баллистические ракеты) и сложность маршрутов, по которым они движутся, истощают возможности украинской противовоздушной обороны.
Так, согласно сообщению, еще в 2024 году ПВО Украины удавалось сбивать более 90% вражеских беспилотников, однако теперь этот показатель местами упал до 30%. Причина - одновременные атаки разнородными средствами поражения: беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами, а также постоянное совершенствование российских дронов типа "Shahed".
Заместитель командира подразделения ГАУ "Якут", состоящего из 23 мобильных групп и защищающего небо над Одесской областью, отметил, что с января "шахэды" летают на высоте от 2000 до 3000 метров вместо 200 метров, что делает невозможным поражение их из стрелкового оружия.
"Когда они пикируют со скоростью более 500 км в час, попасть в них очень трудно", - пояснил он.
В издании отметили, что эти беспилотники, изначально поставленные Тегераном в Москву, теперь серийно производятся вблизи российского города Казань. Они несут втрое больше полезной нагрузки - 90 кг - с различными типами взрывчатки: осколочные, суббоеприпасы, зажигательные или термобарические.
"Россияне также внедряют инновации, и они располагают большим количеством ресурсов. Они только что выпустили пять образцов нового типа ракет в нашей зоне, которые они называют "Бандероль", - отметил 34-летний Артем, командир зенитно-ракетной батареи, состоящей из 30 солдат, дислоцированной на юге Украины.
По его словам, россияне используют все более сложные траектории при программировании своих беспилотников и крылатых ракет. Кое-где они рассеиваются в небе, а затем снова перегруппировываются. Они также используют много физических и электронных приманок. Идея состоит в том, чтобы истощить наши боеприпасы и насытить наши возможности.
Подразделение Артема, вооруженное батареей ЗРК Nasams, оснащенной американскими ракетами, а также зенитно-ракетными комплексами С-300 советского производства, также разворачивает многочисленные приманки на земле для введения врага в заблуждение.
Однако, по его словам, для того, чтобы противостоять растущим вызовам, "нам нужно гораздо больше систем дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP/T. Сейчас у нас ничего нет. Сегодня мы не имеем чем защитить юг Украины от ракет.
По словам источника Le Monde, Украина больше не имеет ракет для двух батарей SAMP/T, а для зенитно-ракетного комплекса малой дальности Crotale "не получила ни одной ракеты за полтора года".
Что известно о комплексе SAMP/T?
SAMP/T - наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.
SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты, крылатые и баллистические ракеты.
SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения - до 25 км. Все 8 ракет Aster 30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.
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У нас в країні що, європейці керують?
Хіба не Міністерство оборони мало би з-під землі дістати ці ракети, яких не вистачає?
Замість займатись постачанням армії, мордатий татарин їздить по закордонах, перемовник хренів!
Треба брати за барки власних можновладців, а не оглядатись весь час на те, що нам мусили дати, але не дали.
Час вже спитати, де, *****, "довгі Нептуни", де "паляниці", де власне виробництво ракет!
Як там успіхи з їх виробництвом ? Скільки випустили в період з 2019 по 2025?
Чому жодної не виробили? Що заважало?
Може, щось типу шахедів? Це ж проста тупа бандура, одна палка і моторчик.
Ну а як тоді бути? Не тільки ж новою бруківкою і клумбами має нас радувати Україна.
А чому б не створити якийсь аналог Панцир-С? Ми ж захоплювали на початку війни кілька штук. Вивчити і просто скопіювати.
Є і більші на 4 циліндри від ******* GS - GSA, теж на повітряному охолодженні, я вже писав тут.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.franzoesische-klassiker-shop.de%2FMoteur-1130-G11%2F631&psig=AOvVaw3Uye0t0SgV0_mmQ6qOawvk&ust=1748341067633000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCOif-pb0wI0DFQAAAAAdAAAAABAc
Можна робити дрони з великим боєзарядом.
Можна багато чого скопіювати, питання лише в можливості і ефективності.
зі зростальними викликами - це що за покруч?
може: зі зростаючими викликами?
Сучки кацапські ви викачали наші Дашавські і Шебелинські газові родовища, а в столиці нафтовиків Тюмені переважна частина мешканців що добувають газ і нафту -ЕТНІЧНІ українці!
«А мы вырастим пшеницу на земле, где палку кинь, и она завтра сама зацветёт. »
.......
Палку кінь свойому бойфрєнду.
...........
Кацап-впєрьод за русскім корабльом.
Дашавське родовище:
Це перше родовище, де розпочали видобуток газу в Україні.Видобуток газу почали тут в 1920-х роках.Дашавське родовище стало основою для будівництва першого газопроводу в Україні, який з'єднав Дашаву з Дрогобичем, а пізніше з Москвою через Київ.
Шебелинське родовище:
Знаходиться в Харківській області.
Шебелинське родовище було частиною газотранспортної системи "Київ - Захід України", яка забезпечувала постачання газу до західного кордону України.
Газ з Шебелинського родовища транспортується по магістральних газопроводах до компресорних станцій та далі на кордони України, зокрема до Ужгорода.
Обидва родовища є важливими компонентами газової інфраструктури України та є частиною більш широкої мережі, що забезпечує постачання газу в Україну та Європу.
Ну, щоб було чим по кацапах бити.
Ну і що? скільки їх за 5 місяців? А хрен цілих нуль десятих. Нема!!!
Ну то які претензії до партнерів?
Ми випускаємо 10 Нептунів в місяць. Експерти кажуть що наш потолок десь 30-40 в місяць. Тобто зараз 100 в рік, максимум 500, но до нього добратися ще трреба. Які 3000??? Зеля звиздобол ще той, но можна силочку де він про 3000 Нептунів писав, а то що смердить від вас...
"Україна для забезпечення Сил оборони ударними можливостями планує виготовити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
Про це у вівторок, 19 листопада, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, https://t.me/yzheleznyak/10663 повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Або тут:
Президент представив депутатам «План стійкості». Його повністю з усіма додатками презентують у грудні цього року."
Зеленський оголосив про завдання виготовити 3000 крилатих ракет і 30 тисяч далекобійних дронів.
Президент також анонсував створення Технологічної ставки.
(https://tsn.ua/zbroya/zelenskiy-ogolosiv-pro-zavdannya-vigotoviti-3000-krilatih-raket-i-30-tisyach-droniv-2704614.html
.
30 шекелів завжди 30 шекелів)
а от зруйнувати завод в ******* можна хіба ракетами, яких у нас немає, бо заводу 1-2 дрони що туди долетять як укус комара.
недієздатні куколдитрохи промахнувся, він явно не був готовий до настільки затяжної війни. Він і зараз взагалі до війни не готовий і воювати за Україну не буде. Що змогли, те дали, але сидіти на їх шиї гундосим неробам зеленим не вийде. Якщо хтось думає, що Європа зараз переведе свої економіки і ВПК на військовій рейки заради України - то такого не буде.
Зелена пліснява за роки війни тільки мародерила допомогу, сподіваючись, що сидітиме на шиї Заходу вічно, і навіть не перевела економіку України на віськові рейки, не почала випускати ракети та аналоги шахедів, а не пукалки з 18 кг заряду.
Шахеди необхідно давно було збивати дронами або легкомоторниками чи гелікоптерами.... Можна винищувачами, але їм необхідно купити дешеві ракети на невелику дальність. Але натомість винищувачі збивають пушками наражаючи пілотів та літак на небезпеку, а всі дивляться в рот заходу, хоча на вторинному ринку давно можемо купити дешеві старої модифікації ракети, що зараз продаються на заході у звязку з переходом на ф35 та нові технології.
Хоча останнє вже від тупості та неспроможності за 3 роки, поставити на конвеєр простий дрон на бензиновому або водневому двигуні з ІЧ камерою та радіозвязком які будуть ті шахеди збивати, вартість такого не більше 5 тис. у.е.
Відосіки треба менше дивитися і чудєсних історій як їх збивають з ружжа чи банкою помідорів. Бо отой відосік збитя дроном то може один із тисячі. А ше 999 дронів злітали впусту. Деякі (а може і всі, я не знаю) напевно в один кінець.
Я не кажу що дрони-пеерхоплювачі не потрібні, але у них свої плюси і мінуси.
Дрон з водневим двигуном швидкість в районі 260-280 км/год в шахеда 180, різниця 80 км/год, по області розставляють штук 50-100 дронів перехоплювачів, по в/ч, дахи поліції, часу більше чим достатньо, щоб пішли на переріз або навіть догнали, декілька ретрансляторів сигналу на підвищенні, і керувати всіма групами можна з 2-3 командних центрів.
а наведення можна проводити з наземних радарів..
бо реально збивати драндулети(часто пінопластові) дефіцитними дорожезними ракетами то таке.
але звісно легше волоати захід дай, адже всі нам далжни як земля колгоспу, а "ми" в цей час бабосіки пиляти будемо на всьому до чого руки дотягнуться.