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Новости дефицит ракет для систем ПВО
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Украина больше не имеет ракет для своих двух батарей Samp/T, - Le Monde

У Украины закончились ракеты для ЗРК SAMP/T

Украинская ПВО сталкивается с растущими вызовами: дефицит ракет для ЗРК SAMP/T и Crotale, а также изменение тактики российских атак приводят к снижению эффективности отражения ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

По словам неназванного источника, Украина больше не имеет ракет для своих двух батарей SAMP/T, и она "не получила ни одной ракеты за полтора года" для зенитной системы малой дальности Crotale.

Издание отмечает, что защита украинской территории становится все сложнее. Растущее количество снарядов, их неоднородность (дроны, крылатые и баллистические ракеты) и сложность маршрутов, по которым они движутся, истощают возможности украинской противовоздушной обороны.

Так, согласно сообщению, еще в 2024 году ПВО Украины удавалось сбивать более 90% вражеских беспилотников, однако теперь этот показатель местами упал до 30%. Причина - одновременные атаки разнородными средствами поражения: беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами, а также постоянное совершенствование российских дронов типа "Shahed".

Заместитель командира подразделения ГАУ "Якут", состоящего из 23 мобильных групп и защищающего небо над Одесской областью, отметил, что с января "шахэды" летают на высоте от 2000 до 3000 метров вместо 200 метров, что делает невозможным поражение их из стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракет к системам ПВО SAMP-T никогда не было достаточно. Всегда был дефицит, - Зеленский

"Когда они пикируют со скоростью более 500 км в час, попасть в них очень трудно", - пояснил он.

В издании отметили, что эти беспилотники, изначально поставленные Тегераном в Москву, теперь серийно производятся вблизи российского города Казань. Они несут втрое больше полезной нагрузки - 90 кг - с различными типами взрывчатки: осколочные, суббоеприпасы, зажигательные или термобарические.

"Россияне также внедряют инновации, и они располагают большим количеством ресурсов. Они только что выпустили пять образцов нового типа ракет в нашей зоне, которые они называют "Бандероль", - отметил 34-летний Артем, командир зенитно-ракетной батареи, состоящей из 30 солдат, дислоцированной на юге Украины.

По его словам, россияне используют все более сложные траектории при программировании своих беспилотников и крылатых ракет. Кое-где они рассеиваются в небе, а затем снова перегруппировываются. Они также используют много физических и электронных приманок. Идея состоит в том, чтобы истощить наши боеприпасы и насытить наши возможности.

Подразделение Артема, вооруженное батареей ЗРК Nasams, оснащенной американскими ракетами, а также зенитно-ракетными комплексами С-300 советского производства, также разворачивает многочисленные приманки на земле для введения врага в заблуждение.

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Однако, по его словам, для того, чтобы противостоять растущим вызовам, "нам нужно гораздо больше систем дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP/T. Сейчас у нас ничего нет. Сегодня мы не имеем чем защитить юг Украины от ракет.

По словам источника Le Monde, Украина больше не имеет ракет для двух батарей SAMP/T, а для зенитно-ракетного комплекса малой дальности Crotale "не получила ни одной ракеты за полтора года".

Что известно о комплексе SAMP/T?

SAMP/T - наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения - до 25 км. Все 8 ракет Aster 30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 9 из 9 ракет и 288 из 355 дронов, - Воздушные силы

Автор: 

дефицит (302) ракеты (3589) ЗРК (208)


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Топ комментарии
+21
За те ми согли виробляти ракети для С300 ( один із типів), для власного ЗРК Дніпро, до власного ЗРК Корал, для власного ЗРК Кільчень, для власного ЗРК К413 .
Як там успіхи з їх виробництвом ? Скільки випустили в період з 2019 по 2025?
Чому жодної не виробили? Що заважало?
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26.05.2025 13:05
+17
Не хвилюємость. Зараз західна коаліція домовиться про домовленість з приводу домовленості про постачання ***********. Не пройде й якихось півроку рік як нам щось дадуть. Може й не те що потрібно, але дадуть. В дві руки.
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26.05.2025 13:05
+12
ну дуже дякуємо партнерам, вони безумовно висловлять впевненість що треба посилювати тиск, що Україна воює за свободу Європи.. а ракети, то ж таке, це ж не впевненість.
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26.05.2025 13:04
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Правила форума Совет форумчан
усьо ничего нема,НИ-че--го...хлопцы голи боси))))побольще наваливайте кринжи,пишите не 30% сбиваеться а 2%,и кацапы через неделю будут под львовом,вот как только захотят воевать а так пока не дают танковым армадам арматам до львова рывок сделать,все на ишаках заставляют штурмовать,жалеют слабых хохлов,а так бы ух.
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26.05.2025 13:03 Ответить
Виснвок який? Вся Європа, якщо вона хоче дпомагати Україні, повинна виробляти таку ж кількість ракет для ППО, скільки ракет виробляє параша.
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26.05.2025 13:25 Ответить
Судя по характеристикам SAMP/T довольно дорогое удовольствие и если ими сбивать Шахеды, что стоят раз в 20 дешевле ракет этих ППО, то усилия Европы тут не помогут
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26.05.2025 13:39 Ответить
SAMP/T - це в першу чергу протиракетна оборона.
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26.05.2025 16:01 Ответить
SAMP/T заточена на борьбу с самолётами, но можно применять и против крылатых ракет, против балистики малоэффективна. Так куда же делись эти ракеты, все их выстрелили по Калибрам и их собратьям вроде Х-101? Наверняка основной жертвою этих ракет стали обычные Шахеды и разные обманки
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26.05.2025 16:27 Ответить
Заклики язиками від Європи як завжди на рубль, а дії на копійку.
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26.05.2025 13:03 Ответить
ну дуже дякуємо партнерам, вони безумовно висловлять впевненість що треба посилювати тиск, що Україна воює за свободу Європи.. а ракети, то ж таке, це ж не впевненість.
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26.05.2025 13:04 Ответить
и за старье и бабло взяли и все ресурсы
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26.05.2025 13:39 Ответить
Дякуємо всім причетним!
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26.05.2025 13:04 Ответить
Вони стоятимуть з Україною поруч стільки, скільки буде потрібно. Стояти- це ж не ракети для ППО давати
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26.05.2025 13:29 Ответить
Тільки не поруч, а за спиною стоятимуть.
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26.05.2025 14:30 Ответить
Не хвилюємость. Зараз західна коаліція домовиться про домовленість з приводу домовленості про постачання ***********. Не пройде й якихось півроку рік як нам щось дадуть. Може й не те що потрібно, але дадуть. В дві руки.
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26.05.2025 13:05 Ответить
І в кінцевому результаті всі висловлять свою озабоченість\стурбованість.
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26.05.2025 13:32 Ответить
Досить цього блюзнірства, досить кидати камінням в єдиних друзів, що у нас є!
У нас в країні що, європейці керують?
Хіба не Міністерство оборони мало би з-під землі дістати ці ракети, яких не вистачає?
Замість займатись постачанням армії, мордатий татарин їздить по закордонах, перемовник хренів!
Треба брати за барки власних можновладців, а не оглядатись весь час на те, що нам мусили дати, але не дали.
Час вже спитати, де, *****, "довгі Нептуни", де "паляниці", де власне виробництво ракет!
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26.05.2025 15:02 Ответить
За те ми согли виробляти ракети для С300 ( один із типів), для власного ЗРК Дніпро, до власного ЗРК Корал, для власного ЗРК Кільчень, для власного ЗРК К413 .
Як там успіхи з їх виробництвом ? Скільки випустили в період з 2019 по 2025?
Чому жодної не виробили? Що заважало?
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26.05.2025 13:05 Ответить
Заважали сталеві яйця чинного головнокомандувача, не інакше
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26.05.2025 13:49 Ответить
Ключове у вашому коменті - "могли". Питання чи можемо зараз (очевидно - ні). Чому - ніхто не скаже. Можливо тому що зрада, але можливо і тому що виробництво знищено одним з ракетних ударів.
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26.05.2025 14:11 Ответить
«Як би ми їх випускали, то нам би прийшлося припинити будувати дороги»
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26.05.2025 15:02 Ответить
....і готуватися до майського шашличка.
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26.05.2025 16:03 Ответить
Не отримала жодної ракети за 1.5 р - допомагають сильно
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26.05.2025 13:05 Ответить
Немає то виготовлять або замінять!
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26.05.2025 13:06 Ответить
А випуск яких ракет налагодила Україна?
Може, щось типу шахедів? Це ж проста тупа бандура, одна палка і моторчик.
Ну а як тоді бути? Не тільки ж новою бруківкою і клумбами має нас радувати Україна.
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26.05.2025 13:06 Ответить
Ви працюєте на одному з заводів ВПК?
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26.05.2025 13:13 Ответить
з січня "шахеди" літають на висоті від 2000 до 3000 метрів замість 200 метрів, що унеможливлює ураження їх зі стрілецької зброї.

А чому б не створити якийсь аналог Панцир-С? Ми ж захоплювали на початку війни кілька штук. Вивчити і просто скопіювати.
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26.05.2025 13:06 Ответить
уже видосы есть перехватов фпвышками шахедов
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26.05.2025 13:08 Ответить
І як, багато перехопили? В штуках? Або відсотках. Особливо хотілося б побачити відосік з перехопленням вночі.
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26.05.2025 14:13 Ответить
Можна й скопіювати і у французів є десь в загашниках двигун від колись популярної машини Citren 2 CV на 600 cм куб. на повітряному охолодженні. https://infos-club.mehariclub.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/moteur602.jpg


Є і більші на 4 циліндри від ******* GS - GSA, теж на повітряному охолодженні, я вже писав тут.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.franzoesische-klassiker-shop.de%2FMoteur-1130-G11%2F631&psig=AOvVaw3Uye0t0SgV0_mmQ6qOawvk&ust=1748341067633000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCOif-pb0wI0DFQAAAAAdAAAAABAc

Можна робити дрони з великим боєзарядом.
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26.05.2025 13:20 Ответить
В Європі по загашниках можна знайти купу цих двигунів, треба тільки поукати.
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26.05.2025 13:32 Ответить
Тцк тре туди відправити, хай мобілізують двигуни.
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26.05.2025 13:44 Ответить
Ага.
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26.05.2025 13:45 Ответить
а чим не влаштовує німецький L-550?
Можна багато чого скопіювати, питання лише в можливості і ефективності.
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26.05.2025 14:17 Ответить
А фото Макрона з Шашличним безмежна кількість і кожна зустріч присвячена "посиленню ППО" і "тиску на Путіна"
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26.05.2025 13:10 Ответить
цензор нет! візьміть на роботу редактора!
зі зростальними викликами - це що за покруч?
може: зі зростаючими викликами?
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26.05.2025 13:11 Ответить
Коректора.
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26.05.2025 13:15 Ответить
якщо є грамотний редактор, то коректор не потрібен
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26.05.2025 16:30 Ответить
Та не прееймайся ти так, охлос хаває подачу на 99% Тож нашо зайві кроки робити, таке вже давно в інформаційному просторі відбувається. Отупіння масове на всіх рангах.
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26.05.2025 13:34 Ответить
накой про це писати?
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26.05.2025 13:11 Ответить
есть такое понятие как "деза" и вбросы
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26.05.2025 13:12 Ответить
Не переймайтеся: путін знає, що ви сьогодні їли вранці. Писати на той, щоб "посполиті" трохи спустилися на землю
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26.05.2025 13:17 Ответить
ИМХО вообще не обращаю внимание на зарубежных писак,они очень далеки от войны,даже минимально ее не понимают,что где и как? ото услышали от лупатой по 1к шахедов а даже погуглить что за мес.3.5-4к выпускали и процентов 30 это бутафория,зато сразу бредни подхвтили,+ накопилось за "перемирие пасхальное" 300-500 штук,зато "хохлы" уже ноют усьо пропала,вспоминаеться зал с зеркалами и производством шахедов)
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26.05.2025 13:32 Ответить
Коментарі людей з радянським менталітетом: всі нам винні. А скільки надали допомоги - ніхто і не пригадує. Ідіть читайте переможні блоги від Антона Колумбета, який пишається "гаражним виробництвом". Більше інженерів бусярити треба - тоді точно буде власна ППО
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26.05.2025 13:16 Ответить
Фома Кацапський, це коли українці просили у совка побудуйте нам те та інше? А ми, мовляв, виключно гречкосії то будемо чекати від вас, милі руські, усього на халяву. Ти звідки такі наративи тут викладаєш, чмо козлориле? Це якраз українці і зерно тебе курва годувати вирощували. І всю Сибір з Півночами забудували. Поки твої безталанні кацапські родичі брагу в перекошених деревяних халабудах пили.
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26.05.2025 15:10 Ответить
ПНХ, козломордий!
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26.05.2025 15:22 Ответить
«Не с радяньким, а с украинским менталитетом, выробатанным в период союза. Когда дайте нам это, постройте то, и пришлите газ, бензин и технику на халяву»

Сучки кацапські ви викачали наші Дашавські і Шебелинські газові родовища, а в столиці нафтовиків Тюмені переважна частина мешканців що добувають газ і нафту -ЕТНІЧНІ українці!

«А мы вырастим пшеницу на земле, где палку кинь, и она завтра сама зацветёт. »
.......
Палку кінь свойому бойфрєнду.
...........

Кацап-впєрьод за русскім корабльом.
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26.05.2025 15:10 Ответить
Дашавське газове родовище та Шебелинське газове родовище - це великі газові родовища в Україні, які відіграли значну роль в розвитку газової промисловості країни та транспорту природного газу по всій Європі.

Дашавське родовище:

Це перше родовище, де розпочали видобуток газу в Україні.Видобуток газу почали тут в 1920-х роках.Дашавське родовище стало основою для будівництва першого газопроводу в Україні, який з'єднав Дашаву з Дрогобичем, а пізніше з Москвою через Київ.

Шебелинське родовище:

Знаходиться в Харківській області.

Шебелинське родовище було частиною газотранспортної системи "Київ - Захід України", яка забезпечувала постачання газу до західного кордону України.

Газ з Шебелинського родовища транспортується по магістральних газопроводах до компресорних станцій та далі на кордони України, зокрема до Ужгорода.

Обидва родовища є важливими компонентами газової інфраструктури України та є частиною більш широкої мережі, що забезпечує постачання газу в Україну та Європу.
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26.05.2025 15:23 Ответить
Ну Колумбет потужні статті пише в найкращих традиціях телемарафону.
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26.05.2025 14:32 Ответить
Для РФ не секрет, а писати треба. Це ж для Заходу писаниіна.
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26.05.2025 13:16 Ответить
Наш незланий боневті на цей, 2025-й обіцяв 3 тисячі Нептунів. І не тільки...
Ну, щоб було чим по кацапах бити.
Ну і що? скільки їх за 5 місяців? А хрен цілих нуль десятих. Нема!!!
Ну то які претензії до партнерів?
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26.05.2025 13:17 Ответить
Поки боневтік рулить країною, ніяких ракет не буде взагалі. Це вже всі зрозуміли.
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26.05.2025 13:25 Ответить
ну, на рахунок всіх то таке... В багатьох то невиліковно...
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26.05.2025 13:46 Ответить
Наша пісня хороша починаємо її знову.
Ми випускаємо 10 Нептунів в місяць. Експерти кажуть що наш потолок десь 30-40 в місяць. Тобто зараз 100 в рік, максимум 500, но до нього добратися ще трреба. Які 3000??? Зеля звиздобол ще той, но можна силочку де він про 3000 Нептунів писав, а то що смердить від вас...
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26.05.2025 14:24 Ответить
На смердюху обісраний. Ознайомся:
"Україна для забезпечення Сил оборони ударними можливостями планує виготовити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це у вівторок, 19 листопада, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, https://t.me/yzheleznyak/10663 повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Або тут:
Президент представив депутатам «План стійкості». Його повністю з усіма додатками презентують у грудні цього року."
Зеленський оголосив про завдання виготовити 3000 крилатих ракет і 30 тисяч далекобійних дронів.
Президент також анонсував створення Технологічної ставки.
(https://tsn.ua/zbroya/zelenskiy-ogolosiv-pro-zavdannya-vigotoviti-3000-krilatih-raket-i-30-tisyach-droniv-2704614.html
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26.05.2025 14:39 Ответить
Базар фільтруй, ти бидлоттям себе ще тим виставляєш. А Зєля звіздобол знатний, но все таки "завдання виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів." А не 3000 Нептунів
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26.05.2025 14:52 Ответить
Дивись яке воно, базари воно фільтрує. Бидло нефільтроване. Ти, коли починало то той свій базар чи гімно своє фільтрувало? Чи ти його нефільтрованим виригуєш?
.
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26.05.2025 15:04 Ответить
Боже на кого я час трачу. Іди далі свою методичку відробляй, гроші самі не заробляться!
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26.05.2025 15:09 Ответить
Писка прополоскати не забуть...
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26.05.2025 15:33 Ответить
Тепер французи не дають зброї. І їх треба паплюжити як Трампа та обзивати агентами кремля. Ну і хто там іржав що москалі тупі пиячки?
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26.05.2025 13:17 Ответить
Дають. Всю зброю яку виробили в 2024-му році віддали Україні.
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26.05.2025 13:29 Ответить
Гарно працює пропаганда рф, всьо прапало!
30 шекелів завжди 30 шекелів)
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26.05.2025 13:20 Ответить
А шо, все-таки кава у Криму. тільки восени, а не навесні? Так краще?
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26.05.2025 13:29 Ответить
Тільки їб@нько не розуміє, що кількість шахедів збільшується, а такої кількості ракет ППО в світі не існує
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26.05.2025 13:29 Ответить
Яким боком шекелі до пропаганди ереф?
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26.05.2025 14:33 Ответить
Упор виключно на ППО-це тупик. Треба знищувати кацапські лігвища звідки все це запускається та де виробляється. Тільки чим? Бубачкіними відосіками про необхідність тиску на кацапстан?
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26.05.2025 13:25 Ответить
це все запускається з поля-полігону-дороги...
а от зруйнувати завод в ******* можна хіба ракетами, яких у нас немає, бо заводу 1-2 дрони що туди долетять як укус комара.
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26.05.2025 15:10 Ответить
зате у нас асфальту до х...я!!
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26.05.2025 13:36 Ответить
Санкциями будем заряжать.
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26.05.2025 13:38 Ответить
Татарова можна запускати як супермена на каца..ські ракети, хоча він сьогодні в траурі по Портнову.. Досвід з чеченами у нього є
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26.05.2025 13:47 Ответить
Ну, Захід недієздатні куколди трохи промахнувся, він явно не був готовий до настільки затяжної війни. Він і зараз взагалі до війни не готовий і воювати за Україну не буде. Що змогли, те дали, але сидіти на їх шиї гундосим неробам зеленим не вийде. Якщо хтось думає, що Європа зараз переведе свої економіки і ВПК на військовій рейки заради України - то такого не буде.
Зелена пліснява за роки війни тільки мародерила допомогу, сподіваючись, що сидітиме на шиї Заходу вічно, і навіть не перевела економіку України на віськові рейки, не почала випускати ракети та аналоги шахедів, а не пукалки з 18 кг заряду.
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26.05.2025 13:52 Ответить
Ну, нічого зате у нас є все в одному - ракєта-дрон "Паляниця" і колись таки ми її побачимо, можливо навіть після війни.
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26.05.2025 14:12 Ответить
Не можливо постійно збивати дешеві шахеди, дорогими ракетами що розраховані на більші цілі.

Шахеди необхідно давно було збивати дронами або легкомоторниками чи гелікоптерами.... Можна винищувачами, але їм необхідно купити дешеві ракети на невелику дальність. Але натомість винищувачі збивають пушками наражаючи пілотів та літак на небезпеку, а всі дивляться в рот заходу, хоча на вторинному ринку давно можемо купити дешеві старої модифікації ракети, що зараз продаються на заході у звязку з переходом на ф35 та нові технології.

Хоча останнє вже від тупості та неспроможності за 3 роки, поставити на конвеєр простий дрон на бензиновому або водневому двигуні з ІЧ камерою та радіозвязком які будуть ті шахеди збивати, вартість такого не більше 5 тис. у.е.
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26.05.2025 14:14 Ответить
Скільки раз у своєму житті ви чули шахед? А бачили? Просто скажіть приблизний відсосток візуального спостереження тих шахедів які ви чуєте? А тепер подумайте наскільки ускладдюється пошук коли ви не чуєте звуку і через камеру.
Відосіки треба менше дивитися і чудєсних історій як їх збивають з ружжа чи банкою помідорів. Бо отой відосік збитя дроном то може один із тисячі. А ше 999 дронів злітали впусту. Деякі (а може і всі, я не знаю) напевно в один кінець.
Я не кажу що дрони-пеерхоплювачі не потрібні, але у них свої плюси і мінуси.
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26.05.2025 14:29 Ответить
Біля мене вже разів п'ять збивали шахеди, деякі збиття бачив прямо з вікна, тому не ****...ть тут мені казки з марафону. І про підльот тих шахедів була інформація ще з сусідніх областей, приблизний маршрут, які населені пункти пролітають.

Дрон з водневим двигуном швидкість в районі 260-280 км/год в шахеда 180, різниця 80 км/год, по області розставляють штук 50-100 дронів перехоплювачів, по в/ч, дахи поліції, часу більше чим достатньо, щоб пішли на переріз або навіть догнали, декілька ретрансляторів сигналу на підвищенні, і керувати всіма групами можна з 2-3 командних центрів.
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26.05.2025 14:36 Ответить
Я не про скільки ви бачили, я питаю який відсоток від тих що ви чули ви змогли побачити. І знову ж таки збивали чим саме? Бо я про кулеметні групи. "Салюти" тим шахедам пускають з усіх боків. Попадання... ну, бувають. Можливо тому що в полях їздять недоучки, а всі професіональні ловці шахедів знаходяться в містах. Не знаю. Але статистика моя особисто дуже печальна.
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26.05.2025 16:05 Ответить
Ви чули колись про ІЧ камери, є досить чутливі на нормальну дальність.... Та вартість дещо висока але враховуючи вартість однієї протиракети SAMP/T чи Патріота то не порівняти
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26.05.2025 16:21 Ответить
ідеальний варіант це музейні ан-2 чи їх аналоги з кулеметами, поставити на них прилади нічного бачення і хай ведуть охоту за дронами як в часи 2 світової.
а наведення можна проводити з наземних радарів..
бо реально збивати драндулети(часто пінопластові) дефіцитними дорожезними ракетами то таке.
але звісно легше волоати захід дай, адже всі нам далжни як земля колгоспу, а "ми" в цей час бабосіки пиляти будемо на всьому до чого руки дотягнуться.
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26.05.2025 15:20 Ответить
Пфффф, нафиг на те самп т. У нас уже есть аналоги петриота свои сотни ракет баллистических и дронов. Да, потужный?
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26.05.2025 14:43 Ответить
 
 