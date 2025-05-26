Украина больше не имеет ракет для своих двух батарей Samp/T, - Le Monde

Украинская ПВО сталкивается с растущими вызовами: дефицит ракет для ЗРК SAMP/T и Crotale, а также изменение тактики российских атак приводят к снижению эффективности отражения ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

По словам неназванного источника, Украина больше не имеет ракет для своих двух батарей SAMP/T, и она "не получила ни одной ракеты за полтора года" для зенитной системы малой дальности Crotale.

Издание отмечает, что защита украинской территории становится все сложнее. Растущее количество снарядов, их неоднородность (дроны, крылатые и баллистические ракеты) и сложность маршрутов, по которым они движутся, истощают возможности украинской противовоздушной обороны.

Так, согласно сообщению, еще в 2024 году ПВО Украины удавалось сбивать более 90% вражеских беспилотников, однако теперь этот показатель местами упал до 30%. Причина - одновременные атаки разнородными средствами поражения: беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами, а также постоянное совершенствование российских дронов типа "Shahed".

Заместитель командира подразделения ГАУ "Якут", состоящего из 23 мобильных групп и защищающего небо над Одесской областью, отметил, что с января "шахэды" летают на высоте от 2000 до 3000 метров вместо 200 метров, что делает невозможным поражение их из стрелкового оружия.

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"Когда они пикируют со скоростью более 500 км в час, попасть в них очень трудно", - пояснил он.

В издании отметили, что эти беспилотники, изначально поставленные Тегераном в Москву, теперь серийно производятся вблизи российского города Казань. Они несут втрое больше полезной нагрузки - 90 кг - с различными типами взрывчатки: осколочные, суббоеприпасы, зажигательные или термобарические.

"Россияне также внедряют инновации, и они располагают большим количеством ресурсов. Они только что выпустили пять образцов нового типа ракет в нашей зоне, которые они называют "Бандероль", - отметил 34-летний Артем, командир зенитно-ракетной батареи, состоящей из 30 солдат, дислоцированной на юге Украины.

По его словам, россияне используют все более сложные траектории при программировании своих беспилотников и крылатых ракет. Кое-где они рассеиваются в небе, а затем снова перегруппировываются. Они также используют много физических и электронных приманок. Идея состоит в том, чтобы истощить наши боеприпасы и насытить наши возможности.

Подразделение Артема, вооруженное батареей ЗРК Nasams, оснащенной американскими ракетами, а также зенитно-ракетными комплексами С-300 советского производства, также разворачивает многочисленные приманки на земле для введения врага в заблуждение.

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Однако, по его словам, для того, чтобы противостоять растущим вызовам, "нам нужно гораздо больше систем дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP/T. Сейчас у нас ничего нет. Сегодня мы не имеем чем защитить юг Украины от ракет.

По словам источника Le Monde, Украина больше не имеет ракет для двух батарей SAMP/T, а для зенитно-ракетного комплекса малой дальности Crotale "не получила ни одной ракеты за полтора года".

Что известно о комплексе SAMP/T?

SAMP/T - наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения - до 25 км. Все 8 ракет Aster 30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

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