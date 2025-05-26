РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10797 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
3 708 21

Уничтожены 9 из 9 ракет и 288 из 355 дронов, - Воздушные силы

ракеты и шахиды

В ночь на 26 мая 2025 года войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, во время ночной атаки войска РФ применили:

  • 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);
  • 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов, - Воздушные силы

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным по состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где есть последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 местах, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 местах.

Как сообщалось, из-за атаки РФ в Хмельницкой области повреждены 4 предприятия и 18 жилых домов.

Автор: 

ракеты (3596) Воздушные силы (2390) Шахед (1127)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Дякуємо хлопцям ЗСУ за відмінну роботу. Незнаю чим зараз збивають ці довбані шахеди, але кулеметних черг не чув. Але вибухали вони в небі. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.05.2025 11:13
+5
Лазерна указка..
показать весь комментарий
26.05.2025 11:28
+2
Лазерна зброя
показать весь комментарий
26.05.2025 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо хлопцям ЗСУ за відмінну роботу. Незнаю чим зараз збивають ці довбані шахеди, але кулеметних черг не чув. Але вибухали вони в небі. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.05.2025 11:13 Ответить
Лазерна зброя
показать весь комментарий
26.05.2025 11:21 Ответить
Може й так. Ночував на дачі та виходив вночі на вулицю то бачив спалахи в небі.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:24 Ответить
я теж бачив.
показать весь комментарий
26.05.2025 12:18 Ответить
Лазерна указка..
показать весь комментарий
26.05.2025 11:28 Ответить
високопотужна
показать весь комментарий
26.05.2025 12:19 Ответить
Крилатих ракет значно менше у порівнянні зі вчора, зате дронів з кожним днем все більше.
Краще багато примітивних, тому дешевих юнітів, ніж мало високотехнологічних, тому дорогих.
У НАТО є протидія такій стратегії?
Немає її.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:13 Ответить
Ви недооцінюєте НАТО.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:31 Ответить
Розкуркулить ахметова чи зеленьського. на 1 міліард баксів можна купить выд 100 000 до 20 000 шахедів у Ірана в залежності від модифікації, і почати по справжньому кошмарити русню, а не займатись соплєжуйством. ДУмай те
показать весь комментарий
26.05.2025 11:31 Ответить
Бо Ту-95б Ту-160 обмежена кількість - ті, що запускали вчора, сьогодні на ТО...ракет-то у кацапотерористів вистачає.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:39 Ответить
Вони їх майже півроку не витрачали.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:42 Ответить
Схоже, одна ракета десь по дорозі впала.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:18 Ответить
А вот нельзя поставить какие-то глушители на наши зенитные пулеметы? Я уже третью ночь из-за них выспаться не могу.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:37 Ответить
Так может и зенитные пулеметы убрать?? Шоб ты спал спокойно и что бы вместо мух и комаров к тебе в окно залетали драндулеты
показать весь комментарий
26.05.2025 11:58 Ответить
Я этого не говорил. Ну почему на винтовку или пистолет глушитель поставить можно, а на пулемет нет?
показать весь комментарий
26.05.2025 13:37 Ответить
Глушитель зменшує дальність ураження!!!
показать весь комментарий
26.05.2025 14:25 Ответить
Ну тогда подходить к этим Шахедам поближе.
показать весь комментарий
26.05.2025 14:36 Ответить
на кінець року будуть по 500 запускати
показать весь комментарий
26.05.2025 12:13 Ответить
Интересно , 67 не сбиты, но не говорят куда они упали , хм
показать весь комментарий
26.05.2025 12:17 Ответить
Дякую нашим захисникам, низький уклін.
показать весь комментарий
26.05.2025 12:25 Ответить
Щоби знизити ефективність повітряних атак рашистіа потрібно відключати на ніч мобільний інтернет, як мінімум у 40 кілометровій зоні вздовж кордону з пітьмою на півночі і сході та вздовж лінії бойового зіткнення на сході і на півдні. А також принаймні довкола Києва, інших обласних центрів, АЕС, стратегічних мостів, аеродромів та інших важливих об'єктів.
Бо, як виявляється, чимала кількістьт "шахедів" і "обманок" керуються не сигналами GPS, а саме командами рашистських операторів через мобінтернет-мережу.
показать весь комментарий
26.05.2025 13:31 Ответить
 
 