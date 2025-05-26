Уничтожены 9 из 9 ракет и 288 из 355 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 26 мая 2025 года войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, во время ночной атаки войска РФ применили:
- 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);
- 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным по состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Где есть последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 местах, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 местах.
Как сообщалось, из-за атаки РФ в Хмельницкой области повреждены 4 предприятия и 18 жилых домов.
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Краще багато примітивних, тому дешевих юнітів, ніж мало високотехнологічних, тому дорогих.
У НАТО є протидія такій стратегії?
Немає її.
Бо, як виявляється, чимала кількістьт "шахедів" і "обманок" керуються не сигналами GPS, а саме командами рашистських операторів через мобінтернет-мережу.