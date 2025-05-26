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Новини Результат роботи ППО
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Знищено 9 із 9 ракет та 288 із 355 дронів, - Повітряні сили

ракети та шахеди

У ніч на 26 травня 2025 року війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки війська РФ застосували:

  • 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);
  • 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів, - Повітряні сили

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними станом на 11.00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

233 - збито вогневими засобами ураження, 55 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Як повідомлялося, через атаку РФ на Хмельниччині пошкоджено 4 підприємства та 18 житлових будинків.

Автор: 

ракети (4051) Повітряні сили (2730) Шахед (1128)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо хлопцям ЗСУ за відмінну роботу. Незнаю чим зараз збивають ці довбані шахеди, але кулеметних черг не чув. Але вибухали вони в небі. Слава ЗСУ!
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26.05.2025 11:13
+5
Лазерна указка..
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26.05.2025 11:28
+2
Лазерна зброя
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26.05.2025 11:21
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Дякуємо хлопцям ЗСУ за відмінну роботу. Незнаю чим зараз збивають ці довбані шахеди, але кулеметних черг не чув. Але вибухали вони в небі. Слава ЗСУ!
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26.05.2025 11:13 Відповісти
Лазерна зброя
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26.05.2025 11:21 Відповісти
Може й так. Ночував на дачі та виходив вночі на вулицю то бачив спалахи в небі.
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26.05.2025 11:24 Відповісти
я теж бачив.
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26.05.2025 12:18 Відповісти
Лазерна указка..
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26.05.2025 11:28 Відповісти
високопотужна
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26.05.2025 12:19 Відповісти
Крилатих ракет значно менше у порівнянні зі вчора, зате дронів з кожним днем все більше.
Краще багато примітивних, тому дешевих юнітів, ніж мало високотехнологічних, тому дорогих.
У НАТО є протидія такій стратегії?
Немає її.
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26.05.2025 11:13 Відповісти
Ви недооцінюєте НАТО.
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26.05.2025 11:31 Відповісти
Розкуркулить ахметова чи зеленьського. на 1 міліард баксів можна купить выд 100 000 до 20 000 шахедів у Ірана в залежності від модифікації, і почати по справжньому кошмарити русню, а не займатись соплєжуйством. ДУмай те
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26.05.2025 11:31 Відповісти
Бо Ту-95б Ту-160 обмежена кількість - ті, що запускали вчора, сьогодні на ТО...ракет-то у кацапотерористів вистачає.
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26.05.2025 11:39 Відповісти
Вони їх майже півроку не витрачали.
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26.05.2025 11:42 Відповісти
Схоже, одна ракета десь по дорозі впала.
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26.05.2025 11:18 Відповісти
А вот нельзя поставить какие-то глушители на наши зенитные пулеметы? Я уже третью ночь из-за них выспаться не могу.
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26.05.2025 11:37 Відповісти
Так может и зенитные пулеметы убрать?? Шоб ты спал спокойно и что бы вместо мух и комаров к тебе в окно залетали драндулеты
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26.05.2025 11:58 Відповісти
Я этого не говорил. Ну почему на винтовку или пистолет глушитель поставить можно, а на пулемет нет?
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26.05.2025 13:37 Відповісти
Глушитель зменшує дальність ураження!!!
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26.05.2025 14:25 Відповісти
Ну тогда подходить к этим Шахедам поближе.
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26.05.2025 14:36 Відповісти
на кінець року будуть по 500 запускати
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26.05.2025 12:13 Відповісти
Интересно , 67 не сбиты, но не говорят куда они упали , хм
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26.05.2025 12:17 Відповісти
Дякую нашим захисникам, низький уклін.
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26.05.2025 12:25 Відповісти
Щоби знизити ефективність повітряних атак рашистіа потрібно відключати на ніч мобільний інтернет, як мінімум у 40 кілометровій зоні вздовж кордону з пітьмою на півночі і сході та вздовж лінії бойового зіткнення на сході і на півдні. А також принаймні довкола Києва, інших обласних центрів, АЕС, стратегічних мостів, аеродромів та інших важливих об'єктів.
Бо, як виявляється, чимала кількістьт "шахедів" і "обманок" керуються не сигналами GPS, а саме командами рашистських операторів через мобінтернет-мережу.
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26.05.2025 13:31 Відповісти
 
 