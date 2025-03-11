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Новини Збиття російських Су
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Сили оборони збивали російський літак сімейства Су комплексом SAMP-T, - Ігнат

Ігнат розповів про збиття ППО SAMP-T російського літака Су

За час повномасштабної війни РФ проти України зенітно-ракетний комплекс італійсько-французького виробництва SAMP-T збив російський військовий літак сімейства Су.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат під час дискусії на "Defence Talks: Небо без КАБів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він не уточнив ані модель літака, ані час і місце його ураження. Зазначимо, що Україна отримала перший комплекс SAMP-T у серпні 2023 року.

"SAMP/T збивав Сушку. Але й інші цілі. Є підтверджений літак", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що одним із найефективніших засобів для знищення ворожих літаків залишається американський комплекс Patriot, розроблений для боротьби з балістичними загрозами. Зокрема, саме ці системи використовувалися для знищення російських літаків-носіїв керованих авіабомб.

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"Пам’ятаєте Брянську історію, коли за один раз одразу знищили два російські літаки і три гелікоптери: два постановники перешкод і один виконував функції забезпечення. Але два літаки (були знищені, - ред.) одночасно, які кидали авіабомби. Це була успішна спецоперація Повітряних сил: із засідки система Patriot знищила ці літаки", - розповів Ігнат.

За його словами, подібні операції відбувалися і в інших регіонах. Після знищення авіації російські війська змінили тактику та розпочали полювання на українські ЗРК.

"Пішла серйозна охота за системами Patriot. Підтверджені, на жаль, установки ми втратили. Але не втратили саму систему. Система продовжувала працювати. Однак там, де працював Patriot, тривалий час російські літаки не з’являлися кілька місяців. Противник, знаючи, що може бути знищений, не наближається", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, у лютому 2024 року 15 країн у Брюсселі створили Коаліцію інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та підписали відповідну декларацію. У межах коаліції Україна отримує PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE тощо, а також зенітні керовані ракети до них.

Автор: 

ППО (3143) літак (2898) Ігнат Юрій (786) Patriot (297) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+1
До речі, офіційного підтвердження втрати Петріот, так і не відбулося
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11.03.2025 16:25
+1
Звідки ти знаєш про державні таємниці? Про конкретну причину загибелі літака були тільки припущення журналістів і оглядачів.
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11.03.2025 16:57
+1
Теж ні
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11.03.2025 16:58
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11.03.2025 16:19 Відповісти
Ну нарешті хоч ЩОСЬ про самп-т сказали. Бо до цього лише про петріоти писали. У нас же ж дві батареї є.
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11.03.2025 16:23 Відповісти
До речі, офіційного підтвердження втрати Петріот, так і не відбулося
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11.03.2025 16:25 Відповісти
А офіційне підтвердження збиття , нашим ППО , нашого Ф16 , через не спрацювання системи "свій-чужий" - було ?
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11.03.2025 16:44 Відповісти
Звідки ти знаєш про державні таємниці? Про конкретну причину загибелі літака були тільки припущення журналістів і оглядачів.
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11.03.2025 16:57 Відповісти
Теж ні
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11.03.2025 16:58 Відповісти
Так ото ж ...
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11.03.2025 17:07 Відповісти
SAMP-T краще патріота , але в нас він один , треба ще купувати
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11.03.2025 16:29 Відповісти
Що, тiльки один за всю вiйну??? Чо це на iнформацiя така?
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11.03.2025 16:31 Відповісти
інші с С200
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11.03.2025 16:33 Відповісти
США покинули цю коаліцію в односторонньому порядку, тож варто вимагати до САМП-Т ракет останніх иодифікацій, Aster 30 Block 1 та Block 1 NT аби теж збивати балістику!
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11.03.2025 16:36 Відповісти
вони і збивають
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11.03.2025 16:37 Відповісти
Як би США дали достатньо Петріотів ще в 2022 , певен - війна б ВЖЕ закінчилась !
От і думайте ...
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11.03.2025 16:42 Відповісти
Головне, щоб до нової інтегрованої системи ППО, недопускали «НЕЗЛАМНО-ПОТУЖНИХ», з Урядового кварталу95!
Бо буде горе, як від аброхамія з групою осіб з опу, коли були УБИТІ ЗАХИСНИКИ України, завдяки фоток служби зеленського з ВРУ і ОПУ!
Доречі, вони так і до сьогодні, не понесли КРИМІНАЛЬНОГО покарання за убивство Українців, як коригувальники-ждуни!!
Генпрокурори, «чомусь», масово, тікають за кордон, після запису кадровиком у трудовій книжці, з грошима, та після їх зняття з обліку в ТЦК?? А злочинці, так і далі, вештаються і гадять!
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11.03.2025 16:50 Відповісти
Постійна МАЯЧНЯ та БРЕХНЯ!
Більшість кацапськіх літаків збито з ПТРК "ІГЛА"!!!
ПТРК!!!!
На дистанції до 3 км від лінії фронту.
Було би бажання та сміливість - всі би кацапські літаки вже давно позбивали би.
Один раз проявили самоуправство - підігнали Петріот та збили зразу три літаки.
Начальство обурилося почало розбиратися, а систему наказали зупинити "до висновків" - ось її й вирахували та знищили кацапи, поки вона стояла без діла.
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11.03.2025 16:53 Відповісти
 
 