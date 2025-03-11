Сили оборони збивали російський літак сімейства Су комплексом SAMP-T, - Ігнат

За час повномасштабної війни РФ проти України зенітно-ракетний комплекс італійсько-французького виробництва SAMP-T збив російський військовий літак сімейства Су.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат під час дискусії на "Defence Talks: Небо без КАБів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він не уточнив ані модель літака, ані час і місце його ураження. Зазначимо, що Україна отримала перший комплекс SAMP-T у серпні 2023 року.

"SAMP/T збивав Сушку. Але й інші цілі. Є підтверджений літак", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що одним із найефективніших засобів для знищення ворожих літаків залишається американський комплекс Patriot, розроблений для боротьби з балістичними загрозами. Зокрема, саме ці системи використовувалися для знищення російських літаків-носіїв керованих авіабомб.

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"Пам’ятаєте Брянську історію, коли за один раз одразу знищили два російські літаки і три гелікоптери: два постановники перешкод і один виконував функції забезпечення. Але два літаки (були знищені, - ред.) одночасно, які кидали авіабомби. Це була успішна спецоперація Повітряних сил: із засідки система Patriot знищила ці літаки", - розповів Ігнат.

За його словами, подібні операції відбувалися і в інших регіонах. Після знищення авіації російські війська змінили тактику та розпочали полювання на українські ЗРК.

"Пішла серйозна охота за системами Patriot. Підтверджені, на жаль, установки ми втратили. Але не втратили саму систему. Система продовжувала працювати. Однак там, де працював Patriot, тривалий час російські літаки не з’являлися кілька місяців. Противник, знаючи, що може бути знищений, не наближається", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, у лютому 2024 року 15 країн у Брюсселі створили Коаліцію інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та підписали відповідну декларацію. У межах коаліції Україна отримує PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE тощо, а також зенітні керовані ракети до них.