Росія вже використовує проти України "Шахеди" зі Starlink та SIM-картами, - Ігнат

Атаки Росії ударними дронами та авіацією по Україні стають більш технологічними. ЗСУ адаптуються до ноу-хау ворога.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час дискусії на "Defence Talks: Небо без КАБів", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти застосовують на шахедах і Starlink, і SIM-карти.

"Це все досліджується для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Для нас це ціль, яку треба знищувати тим чи іншим засобом, який у нас є. І знищити якомога дешевшим засобом", - зазначив Ігнат.

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Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ також додав, що відбувається адаптація до нових методів російських атак.

"Це ціна нашого життя. Це те, чи будуть залітати сюди літаки. Якщо вони будуть залітати, то ми замість КАБів отримаємо ФАБи на голову. У десять разів більше", - наголосив Ігнат.

За його словами, ППО працює на випередження, але прогнозування — складний процес. Пріоритет — дешеві та ефективні способи знищення цілей.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони, ймовірно, знайшли спосіб, як протидіяти російським керованим авіабомбам, які війська РФ скидають на українські позиції та прифронтові населені пункти.