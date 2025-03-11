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Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink
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Росія вже використовує проти України "Шахеди" зі Starlink та SIM-картами, - Ігнат

Юрій Ігнат розповів, що РФ застосовує Шахеди зі Starlink для атак

Атаки Росії ударними дронами та авіацією по Україні стають більш технологічними. ЗСУ адаптуються до ноу-хау ворога.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час дискусії на "Defence Talks: Небо без КАБів", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти застосовують на шахедах і Starlink, і SIM-карти.

"Це все досліджується для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Для нас це ціль, яку треба знищувати тим чи іншим засобом, який у нас є. І знищити якомога дешевшим засобом", - зазначив Ігнат.

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Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ також додав, що відбувається адаптація до нових методів російських атак.

"Це ціна нашого життя. Це те, чи будуть залітати сюди літаки. Якщо вони будуть залітати, то ми замість КАБів отримаємо ФАБи на голову. У десять разів більше", - наголосив Ігнат.

За його словами, ППО працює на випередження, але прогнозування — складний процес. Пріоритет — дешеві та ефективні способи знищення цілей.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони, ймовірно, знайшли спосіб, як протидіяти російським керованим авіабомбам, які війська РФ скидають на українські позиції та прифронтові населені пункти.

Автор: 

Starlink (263) Ігнат Юрій (786) Шахед (939) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+18
Тобто, фашисти сша вже на боці рашистів рф.
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11.03.2025 15:14
+10
США від початку війни союзники рф.
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11.03.2025 15:13
+10
зігуюча Миска дала старлінки Потному. Нічого нового.
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11.03.2025 15:16
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США від початку війни союзники рф.
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11.03.2025 15:13 Відповісти
Ага, Байден з ****** заздалегідь про все домовились!
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову.
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11.03.2025 18:53 Відповісти
Тобто, фашисти сша вже на боці рашистів рф.
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11.03.2025 15:14 Відповісти
зігуюча Миска дала старлінки Потному. Нічого нового.
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11.03.2025 15:16 Відповісти
Старлінки на ЛБЗ глушать. Частоти їх давно відомі.
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11.03.2025 15:18 Відповісти
може ЛБХ?
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11.03.2025 15:49 Відповісти
Не знаю. У нас працює нормально, лише іноді глючить. І це на усіх точках, де є. Періодично підари глушать скидами, знищують антену - але ми нову приносимо.
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11.03.2025 16:20 Відповісти
Ну, думаю, що десь в тилу можна використати більш потужний РЕБ, ніж на нулі, де такі установки вразливі через свої розміри.
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11.03.2025 16:28 Відповісти
Для нас це ціль, яку треба знищувати тим чи іншим засобом, який у нас є. І знищити якомога дешевшим засобом", - зазначив Ігнат.

Я вкотре запитую, хтось може відповісти,
ми використовуємо для збиття шахедів, FPV дрони, чи ні ?
Бо більш дешевого, і ефективного засобу, я не бачу....
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11.03.2025 15:18 Відповісти
Не используем. Способ не эффективный по всем причинам одновременно.

Из-за высокой скорости ишакеда по сравнению с дроном, большим запасом горючего, разной высотой полета ишакедов, воздушным потоком, размерами дрончика, ограниченными углами обзора дрончика - это практически невыполнимая задача, все равно что со снайперской винтовки его снимать единственным патроном.

Самый эффективный способ - небольшая ракета типа Стрелы, удешевленная за счет даунгрейда ГС. По своей сути мопед - весьма горячая цель, температура глушака превышает 200 градусов. Для этой задачи хватит 4-х датчиков ИК и школьного алгоритма квадроангуляции. Как вы определяете источник звука ушами, так и здесь, только четырьмя.

Но для этого должна быть политическая воля и цель выиграть войну. У нас таких целей нет.
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11.03.2025 15:43 Відповісти
Дружбан-наркоман маЦк допомогає...
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11.03.2025 16:52 Відповісти
Для того, щоб Шахеди не використовували наші SIM, треба їх видавати за паспортами, як це робиться в нормальних країнах. Одночасно в Україні зменшиться кількість шахраїв.
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11.03.2025 17:17 Відповісти
 
 