Знищено балістичну ракету та 79 "Шахедів", ще 35 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 11 березня 2025 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Що вдалося збити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Раніше повідомлялося, що ввечері 10 березня російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками.