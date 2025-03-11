"Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено будинки у Бориспільському районі. ФОТОрепортаж

У ніч на 11 березня 2025 року війська РФ атакували Київщину із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ та область: на підступах до столиці за ніч збито 12 ворожих дронів. В області наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах

В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані.









Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено балістичну ракету та 79 "Шахедів", ще 35 дронів - локаційно втрачені.