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Новини Фото Атака шахедів на Київщину Робота ППО на Київщині
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"Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено будинки у Бориспільському районі. ФОТОрепортаж

У ніч на 11 березня 2025 року війська РФ атакували Київщину із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА. 

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ та область: на підступах до столиці за ніч збито 12 ворожих дронів. В області наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах

В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані.

наслідки атаки на Київщину 11 березня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 11 березня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 11 березня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 11 березня 2025 рокунаслідки атаки на Київщину 11 березня 2025 року

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено балістичну ракету та 79 "Шахедів", ще 35 дронів - локаційно втрачені.

Автор: 

Київська область (4004) Шахед (939) Бориспільський район (21) Обухівський район (14)


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Шахеди летять кожного вечора над нами. Кордоном з Брянщиною. І їх стає більше.
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11.03.2025 09:45 Відповісти
 
 