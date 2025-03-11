"Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено будинки у Бориспільському районі. ФОТОрепортаж
У ніч на 11 березня 2025 року війська РФ атакували Київщину із застосуванням ударних дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.
В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.
Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані.
Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено балістичну ракету та 79 "Шахедів", ще 35 дронів - локаційно втрачені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль