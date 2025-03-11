ЗСУ знайшли спосіб, як нейтралізувати російські КАБи, - The Telegraph

Сили оборони, ймовірно, знайшли спосіб, як протидіяти російським керованим авіабомбам, які війська РФ скидають на українські позиції та прифронтові населені пункти.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Видання наводить статистику, що лише за тиждень у вересні 2024 року війська РФ скинули понад 900 фугасних бомб уздовж 800-мильної лінії фронту з Україною.

За словами авторів, Україна була практично безсила проти них. Наслідки цього виявилися руйнівними для української армії.

Проте приблизно за 12 місяців ЗСУ знайшли спосіб, як протидіяти КАБам росіян, використовуючи засоби РЕБ та постановки перешкод.

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Так, російський "воєнкор" "Fighterbomber", чий Telegram-канал присвячений росавіації, писав, що "вік божественних УМПК (універсальних модулів планування і корекції) виявився недовгим". За його словами, КАБИ не влучають, а "усі системи супутникової корекції офіційно покинули чат".

Також, стверджував він, ЗСУ "навчилися в портативні та мобільні станції РЕБ".

Це не означає, що РФ перестала використовувати КАБ, але їхнє використання тепер часто виявляється невдалими і бомби падають далеко від намічених цілей.

Експерт з озброєнь із британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Том Вітінгтон пояснив, що російські авіабомби, в принципі, не повинні глушитися.

Тому, стверджує він, або російські авіабомби настільки погано спроєктовані, що їх можна заглушити, або українські фахівці знайшли спосіб подолати захист, вбудований у КАБ.

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"З огляду на те, що Росія успішно використовувала планерні бомби протягом кількох місяців, більш імовірно останнє" ,- цитує його видання.

Проте, пише The Telegraph, прогрес України в цій галузі може бути підірвано нещодавнім рішенням Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Європа пообіцяла заповнити прогалину там, де це необхідно. Проте експерти кажуть, що без підтримки США Україні буде складно продовжувати ефективні бойові дії після літа 2025 року.

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