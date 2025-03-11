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Новини ЗСУ навчилися протидіяти КАБам
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ЗСУ знайшли спосіб, як нейтралізувати російські КАБи, - The Telegraph

Знищення КАБів. ЗСУ навчилися протистояти авіабомбам росіян

Сили оборони, ймовірно, знайшли спосіб, як протидіяти російським керованим авіабомбам, які війська РФ скидають на українські позиції та прифронтові населені пункти.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Видання наводить статистику, що лише за тиждень у вересні 2024 року війська РФ скинули понад 900 фугасних бомб уздовж 800-мильної лінії фронту з Україною.

За словами авторів, Україна була практично безсила проти них. Наслідки цього виявилися руйнівними для української армії.

Проте приблизно за 12 місяців ЗСУ знайшли спосіб, як протидіяти КАБам росіян, використовуючи засоби РЕБ та постановки перешкод.

Також читайте: Війська РФ збільшили кількість ударів КАБами по українських позиціях на сході, - ОТУ "Луганськ"

Так, російський "воєнкор" "Fighterbomber", чий Telegram-канал присвячений росавіації, писав, що "вік божественних УМПК (універсальних модулів планування і корекції) виявився недовгим". За його словами, КАБИ не влучають, а "усі системи супутникової корекції офіційно покинули чат".

Також, стверджував він, ЗСУ "навчилися в портативні та мобільні станції РЕБ". 

Це не означає, що РФ перестала використовувати КАБ, але їхнє використання тепер часто виявляється невдалими і бомби падають далеко від намічених цілей.

Експерт з озброєнь із британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Том Вітінгтон пояснив, що російські авіабомби, в принципі, не повинні глушитися.

Тому, стверджує він,  або російські авіабомби настільки погано спроєктовані, що їх можна заглушити, або українські фахівці знайшли спосіб подолати захист, вбудований у КАБ.

Також читайте: Використання ворогом авіації зараз не таке значне, - ОСУВ "Хортиця"

"З огляду на те, що Росія успішно використовувала планерні бомби протягом кількох місяців, більш імовірно останнє" ,- цитує його видання.

Проте, пише The Telegraph, прогрес України в цій галузі може бути підірвано нещодавнім рішенням Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Європа пообіцяла заповнити прогалину там, де це необхідно. Проте експерти кажуть, що без підтримки США Україні буде складно продовжувати ефективні бойові дії після літа 2025 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили близько 1200 КАБів, майже 870 дронів і понад 80 ракет по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7499) КАБ (346)


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Топ коментарі
+6
Знову - експерди кажуть )) Експерди вже казали що Україна впаде за - трі дня , і багато чого іншого .
Цікаво , скільки прогнозів ікспердів справдилося за час війни - в процентах .!? 5 чи 10 ??
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11.03.2025 12:47
+6
У 1990 році експерти ЦРУ авторитетно стверджували, що на розвал совка потрібно 25-30 років. А воно он як сталось.
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11.03.2025 13:48
+4
Соглашусь. Достаточно посмотреть как этот УМПК устроен. В общем то сделано очень и очень говенно, но дешево. При тех скоростях и перегрузках, которая бомба испытывает при сбросе, полете и маневрах нагрузки на ее аэродинамику очень большие, тем более что те же крылья там должны раскрываться после сброса, а это шарнирные соединения на которые приходится большая нагрузка. Когда то такая бомба пролетела метрах в 100 надо мной - и взорвалась в полукилометре. Во время полета вой стоял такой как будто пролетел реактивный самолет - а это может свидетельствовать только о неэффективной аэродинамике. Только дешевизна и массовость. Если удастся выбить эти козыри - их эффективность резко понизится. Например крылатая ракета эффективна? Весьма...летит быстро, далеко, поражает точно. Но как только процент сбития достигает определенных пределов - эффективность резко падает, потому что для поражения цели нужно все больше и больше ракет - а это ресурсы и время. Некоторые могут сказать что для путина все равно сколько оружие стоит денег - хотя конечно это не так - но стоимость является автоматически и синонимом сложности и ресурсоемкости, а это значит что ресурсы ты вынужден снимать с других направлений, а сложность = время. Что толку от 1000 крылатых ракет во время войны, если тебе на их постройку нужно потратить 10 лет, оружие нужно здесь и сейчас.
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11.03.2025 13:18
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Знову - експерди кажуть )) Експерди вже казали що Україна впаде за - трі дня , і багато чого іншого .
Цікаво , скільки прогнозів ікспердів справдилося за час війни - в процентах .!? 5 чи 10 ??
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11.03.2025 12:47 Відповісти
У 1990 році експерти ЦРУ авторитетно стверджували, що на розвал совка потрібно 25-30 років. А воно он як сталось.
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11.03.2025 13:48 Відповісти
у The Telegraph працюють найкращі військові експерти. Звичайно після Sunday Mirror.
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11.03.2025 12:49 Відповісти
Просування кацапив сповільнлось - каби мажуть або пішли договорняки з штатами.
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11.03.2025 12:53 Відповісти
В том то и было преимущество КАБов, когда к дешевой - точнее совершенно бесплатной - потому что осталась еще с времен совка фугасной авиабомбе, которую использовать в современной войне совершенно невозможно - потому что нужно подлететь непосредственно к цели, где тебя с большой вероятностью собьют - так вот к этой бомбе просто путем использования дендрофекальных технологий - сиречь при помощи говна и палок приделывались крылья, хвостовое оперение и блок управления с системой навигации. Конечно такая бомба очень сильно проигрывала в аэродинамике специализированным бомбам типа французского Хаммера или кацапской Д30, то есть летела бомба намного ближе, хуже маневрировала, приходилось сбрасывать ее с большей высоты, что требовало и большего расхода топлива и большей затраты моторесурса - но все компенсировалось дешевизной и массовостью изделия. Только это и позволяло их сбрасывать сотнями в день, пусть с не очень высокой точностью и большой вероятностью "нештатного схода" по своей территории - на БНР их даже по официальным данным скинули несколько сотен, в том числе с хлопком и задымлением. Если нам действительно удалось эффективно подавлять системы наведения такой бомбы - а наводится она только по GPS - это лишает ее основного фактора эффективности - дешевизны. Чтобы обойти помехи системам наведения по спутнику придется ставить другие дополнительные системы - например инерционную - хотя она даже и близко не дает той точности, либо оптическую - у которой тоже хватает недостатков - и все это очень очень серьезной удорожает и усложняет бомбу, что превращает ее уже в практически крылатую ракету - разве что без двигателя, и таких сложных устройств ты не можешь выпускать ежемесячно тысячи. А если бы каким то образом удалось отодвинуть авиацию от линии фронта - то таки бы бомбы уже не долетали бы до позиций, и тем более до населенных пунктов за линией фронта - и тогда на бомбу пришлось бы ставить какие то двигатели, что еще удорожало и усложняло их производство.
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11.03.2025 12:57 Відповісти
І там щє нюанс, вони не одразу з навігацією зробили. Рік тільки вдосконалювали плануючі можливості і точність, а вже потім почали поодинокі експерименти з керуванням. Десь в 2024 тільки вийшли на більш-менш масове постачання цих комплектів вже із навігацією і паралельно вдосконалювали РЕБ-здатності.
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11.03.2025 13:10 Відповісти
Соглашусь. Достаточно посмотреть как этот УМПК устроен. В общем то сделано очень и очень говенно, но дешево. При тех скоростях и перегрузках, которая бомба испытывает при сбросе, полете и маневрах нагрузки на ее аэродинамику очень большие, тем более что те же крылья там должны раскрываться после сброса, а это шарнирные соединения на которые приходится большая нагрузка. Когда то такая бомба пролетела метрах в 100 надо мной - и взорвалась в полукилометре. Во время полета вой стоял такой как будто пролетел реактивный самолет - а это может свидетельствовать только о неэффективной аэродинамике. Только дешевизна и массовость. Если удастся выбить эти козыри - их эффективность резко понизится. Например крылатая ракета эффективна? Весьма...летит быстро, далеко, поражает точно. Но как только процент сбития достигает определенных пределов - эффективность резко падает, потому что для поражения цели нужно все больше и больше ракет - а это ресурсы и время. Некоторые могут сказать что для путина все равно сколько оружие стоит денег - хотя конечно это не так - но стоимость является автоматически и синонимом сложности и ресурсоемкости, а это значит что ресурсы ты вынужден снимать с других направлений, а сложность = время. Что толку от 1000 крылатых ракет во время войны, если тебе на их постройку нужно потратить 10 лет, оружие нужно здесь и сейчас.
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11.03.2025 13:18 Відповісти
Вчорашнє відео бомбардувань мостів у Курській.

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11.03.2025 13:31 Відповісти
Так эта тема гуляла в интернете пару недель назад! И на Цензоре, вроде, обсуждалась. И в указанной статье ничего конкретного, кроме умозаключений и предположений. Зачем опять такое мусолить?
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11.03.2025 13:20 Відповісти
По прифронтовых городам не скажешь,попадают по жилым домам еще и как.... как и ранее.
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11.03.2025 13:30 Відповісти
ЗСУ знайшли спосіб нейтралізувати КАБи - "Ай-Петрі".
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11.03.2025 13:38 Відповісти
Який швидкий цей The Telegraph. У нього вже минуло 12 місяців з вересня 2024 року.
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11.03.2025 15:23 Відповісти
Подяка Порошенку за РЕБ для фронту
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11.03.2025 21:04 Відповісти
 
 