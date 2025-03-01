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Війська РФ збільшили кількість ударів КАБами по українських позиціях на сході, - ОТУ "Луганськ"

ОТУ Харків про ворожі КАБи

Окупанти минулого місяця не лише збільшили кількість авіаударів в операційній зоні ОТУ "Луганськ", а й число скинутих бомб під час кожного з ударів.

Про це в телеефірі розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що, за узагальненими даними, у січні противник завдав 253 авіаційних удари, а в лютому ця кількість збільшилася до 333.

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"Якщо підрахувати загальну кількість керованих авіаційних бомб (КАБ), використаних противником, то зросла не лише кількість самих авіаційних ударів, а й кількість скинутих бомб під час кожного з них. Якщо в січні за один авіаційний удар противник застосовував у середньому 2-3 КАБи, то на сьогодні ця кількість зросла - може становити 4-5, а подекуди й до 9 бомб за один удар", - додав Запорожець.

Автор: 

КАБ (350) ОТУ Луганськ (26)


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