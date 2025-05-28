В Украине никогда не было избытка ракет для ПВО, потребность в них остается стабильно высокой, - Игнат

Дефицит ракет для систем противовоздушной обороны в Украине всегда присутствовал. И запасы ракет для противодействия российским атакам постоянно нужно пополнять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Запас советских ракет был не бесконечным. И даже те, что мы получили у наших партнеров, которые имели на вооружении советские системы, тоже имеют свойства заканчиваться с ведением таких боевых действий, как мы ведем с Россией. Поэтому сейчас основа у нас - западные системы. Безусловно, когда противник наращивает средства воздушного нападения, ракеты те тоже расходуются", - пояснил Игнат.

И добавил, что именно по этой причине Украине нужно постоянно пополнять эти запасы.

"Очень хорошо, что западная пресса в унисон начала подчеркивать это, видимо, больше направляя свои материалы на информационное поле именно своих стран. Там оно прошло более-менее тихо, а в Украине почему-то поднялось очень серьезно. Я не буду вам говорить, что у нас есть, чего нет, потому что этого не нужно говорить в целом. Но ракеты действительно всегда были для нас в дефиците. Поступают по тем потребностям, мы тратим, и наши партнеры в рамках помощи предоставляют нам те или иные ракеты к этим системам. Но дефицит ракет всегда есть и был", - резюмировал Игнат.

Напомним, на днях издание Le Monde сообщило, что украинская ПВО сталкивается с дефицитом ракет для ЗРК SAMP/T и Crotale.

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